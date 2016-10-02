



Украина

К осени в Киеве дозрело сразу несколько новых партийных проектов. Еще неделя-другая, и они готовы будут выйти на политическую сцену. Удастся это, однако, не всем. Режим активно препятствует изменению статус-кво, используя для этого весь имеющийся у него набор грязных методов.

Среди последствий «майдана», наряду с общей деградацией, дегуманизацией, деиндустриализацией, декоммунизацией, деруссификацией, оказалась де-демократизация, иначе говоря, отказ и отход от целого ряда принципов, норм, процедур, без которых невозможно демократическое устройство. Одним из проявлений этого феномена стало критическое сужение спектра политических партий, сведение его к нескольким технологическим проектам, призванным придать относительную видимость приличия стаям боевиков и «активистов», бродящим после февраля 2014-го по кабинетам и коридорам правительственных зданий на Печерских холмах. Последние месяцы ознаменовались попытками запустить в ход нескольких новых партийных инициатив. Дополнительную привлекательность таким начинаниям придало все более укрепляющееся представление о том, что дни правящего режима сочтены. Режим с таким развитием событий не согласился. Против потенциальных конкурентов власть бросила все свои ресурсы, включая силовые структуры, вроде Службы безопасности и Генеральной прокуратуры. Точнее, не включая, а начиная с них. Вставлять палки в колеса новым проектам поручено именно силовикам. К этой грязной работе привлечено и Национальное антикоррупционное бюро Украины, и другие вновь созданные специализированные органы для противостояния и предотвращения коррупции. Коррупция подождет! Есть дела поважнее.

Условные «центристы» или, как их часто называют, «еврооптимисты» все никак не выстрелят. Подготовительные шаги, вроде, были сделаны еще летом, публичные заявки на создание новых партий прозвучали тогда же. А воз и ныне там. Банковая придерживает. Такие оппоненты-конкуренты ей даром не нужны. Ни в коем случае! Станут еще громче причитать о борьбе с коррупцией и о прочих нелепостях, мешающих власти двигать Украину в Европу с пользой для себя. Кому это надо? Лучше унять их в колыбели, чем потом искать управу на более серьезном уровне. Обломали С. Лещенко и кое-кого из его соратников, подвесили сразу на несколько крючков М. Саакашвили, несколько сбив его вождистскую спесь. Вот и не получилось у «демократов» новой волны то, что планировалось, так, как планировалось.

Во всяком случае, пока не получилось. «Объединительная платформа» для новой политической силы на основе партии «Демократический альянс», заявлявшая о готовности выйти из тени партийных строительных лесов и включиться в активную работу в начале осени, взяла паузу. Партия «Волна» Д. Сакварелидзе и В. Касько, анонсировавшая свой «исторический» съезд на конец сентября, тоже предпочла на некоторое время затаиться. И дело тут не только в необходимости завоевать симпатии нового американского посла в Киеве и заручиться его (её) поддержкой. Даже, пожалуй, не столько в этом. Главная проблема и того, и другого проекта в том, что ряды желающих пополнить, поддержать их, вместо того, чтобы расширяться, стали редеть. В политических кругах Украины ничтожно малый процент людей, которым нечего скрывать ни от публики, ни от силовых структур, которые способны были бы идти вперед с открытым забралом. При таком противодействии со стороны власти рисковать хочется немногим. Тем более что цена риска — как коллективного, так и индивидуального — может оказаться высока, цену же победы просчитать пока весьма проблематично.

«Центристам"-"еврооптимистам» проявлять активность в партийном строительстве неизмеримо легче, чем кому-то другому. Они представляют собой неотъемлемую составную часть «майданного» политического поля. Это обстоятельство дает им ряд весомых преимуществ. Главное из них — это право претендовать на «майданное наследство», жесткая конкуренция за участие в разделе которого уже началась. Принадлежность к этой части украинского политического класса позволяет и обновленному «Демальянсу», и «Волне» выгодно позиционировать себя в глазах Запада. Делая особый акцент на том, что они представляют собой силы, не отрицающие «майдан» и все, что с ним так или иначе связано, а, наоборот, двигающие его дальше, очищая от всего плохого и ненужного. Не менее важна и демонстративная ориентация на Запад, та самая «проевропейскость», которая в последнее время служит украинским политикам и индульгенцией, и пропуском в высший государственно-политический свет.

«Левым», в этом смысле, куда тяжелее. «Левые» шевелятся, но пока как-то слишком вяло. Пошли было в гору «Социалисты» Л. Кожары, да в какой-то момент притормозили. А теперь и вовсе утратили позитивную динамику. Сыграло свою роль то обстоятельство, что ситуация на «левом» фланге политического спектра объективно запутана, запущена. В Социалистической партии идут бесконечные склоки и дрязги между ее вождями. Мелкие проекты, от нее отпочковавшиеся, вроде, «Солидарности» С. Николаенко оказались нежизнеспособны. Жидковат на поверку оказался лидер «Социалистов», не захотевший взять на себя роль объединителя существующих сегодня в стране партий и движений «левого» толка. Основная же причина, не позволяющая «левым», которых, если верить социологическим опросам, были бы готовы поддержать, как минимум, 20% населения, заявить о себе в полный голос состоит в сопротивлении со стороны власти. Банковая работает на опережение. Причем пока на удивление эффективно. Сочтя «Социалистов» проектом Москвы и сильно испугавшись его появления на «левом» фланге, власть запустила против него А.Мороза. Старого социалистического «коня» снабдили «мандатом» на формирование новой партии — «Правда и справедливость» (почти, как у поляков — «Право и справедливость), — учредительный съезд которой состоялся в конце лета. Только-только начинающая свой путь «ПиС» уже успела укусить Л. Кожару: от его «Социалистов» откололась значительная часть организаций на местах, перешедших под крыло А.Мороза.

Как продолжатся и чем закончатся родовые муки «левого» движения, сказать непросто. Ясно, однако, одно: объединиться «левым» в очередной раз не удастся. Если так, то шансов вмешаться в борьбу за распределение мест не только во власти, но и в оппозиции, у них практически нет.

И только у крайне «правых» все в полнейшем ажуре. У «правых» все идет по заранее намеченному плану. Их никто не сдерживает, им никто не собирается чинить препятствий. 14 октября будет создана новая партия — на базе движения «Азов». Само собой разумеется, речь идет о партии праворадикального толка, не собирающейся ни от кого скрывать своего воинствующего национализма, русофобии, ориентации на самые мрачные страницы национальной истории. Тут Банковая не мешает. Зачем? Такие политические оппоненты ей подходят. Их всегда можно будет выставить в глазах Запада «неонацистами», себя же — «защитниками» от них, истинными «демократами» и так далее в том же духе. В отличие от «левых», «правые» и крайне «правые» в Украине в моде и у власти, и в обществе. По оценке ряда экспертов, у них есть очень неплохие перспективы для того, чтобы в самом ближайшем будущем превратиться в одну из двух-трех ведущих политических сил в стране. Общеевропейский тренд скажет кто-то. Позволю себе не согласиться. Нет, не общеевропейский. В Украине имеет место совсем иной тренд. Речь идет о подготовке к полной и окончательной легализации неонацистского порядка, одержавшего победу в феврале 2014 г.

…Выступая на сессии Генассамблеи ООН, Б. Обама сказал, что в Украине стало больше демократии. Эти слова справедливы исключительно в отношении той абстрактной Украины, образ которой формируют в мировом общественном мнении ведущие СМИ и их соратники. Кто-то из представителей американского бизнеса, кажется, Г. Форд когда-то говорил, что демократия начинается с 15$ в час. Откуда может взяться демократия в Украине, где хорошей оплатой труда считается 15 гривен — не долларов, а именно гривен! — и не в час, а в день? Если что-то и может начаться с 15-ти гривен в день, то только «правый» радикализм и неонацизм.