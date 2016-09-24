Министр обороны Польши Антоний Мачеревич нашел Польше нового врага. Мачеревич выступил в минувшую пятницу, 30 сентября, на конференции в Ратгерском университете в Нью-Джерси (США). Министр напомнил, что Соединенные Штаты для многих людей в Центральной и Восточной Европе по-прежнему являются символом свободы. Он призвал защитить европейские ценности, связанные с христианством, и подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону и выполнения обязательств, а также поддержки действий за пределами границ НАТО. Как констатировал Мачеревич, «нужно бороться с общим врагом, который знает наши слабости». В этой связи он упомянул известный труд «Столкновение цивилизаций» Сэмюэля Хантингтона, говоря, что «столкновение цивилизаций» становится реальностью. И вот какие наиболее серьезные угрозы, перед которыми оказались Польша и мир, обозначил министр обороны. К ним он отнес «исламский экстремизм, российскую агрессию, а также экспансивную политику Китая».

Maciej Stankiewicz/Onet Foto Ох и силен же «святой Антоний»!

Ни «исламский экстремизм», ни «российская агрессия» не имеют совместных проектов с Польшей, а вот Китай — да. После того, как в октябре прошлого года на выборах в Сейм победила партия «Право и Справедливость» (PiS) и самостоятельно сформировала кабинет министров, в Варшаве активизировали контакты с Пекином. В ноябре 2015 года с четырехдневным визитом в КНР побывала делегация во главе с польским президентом Анджеем Дудой. По словам помощника президента по внешней политике Кшиштофа Щерского, Варшава идет в Поднебесную, чтобы строить «новые дороги и мосты в контексте экономического сотрудничества между Центральной Европой и Китаем». Помимо того, заявлял Щерский, польская сторона намерена обсуждать вопросы «мира, стабильности и угроз глобальной безопасности». Варшава также хотела заручиться поддержкой Пекина в ходе выборов непостоянного члена Совета Безопасности ООН, на позицию которого претендует Польша. Однако что касается Китая, то его Варшава интересовала с точки зрения реализации проекта «Один пояс — один путь» в рамках «Нового Шелкового пути».

В апреле этого года визит в Пекин нанес министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он предложил китайцам амбициозные инфраструктурные проекты в Польше и регионе АВС (Адриатическо-Балтийско-Черное море). По словам Ващиковского, Польша заинтересована в участии китайских предприятий в строительстве шоссе, высокоскоростных железных дорог и аэропортов, модернизации морских портов. Китай также мог бы играть «роль» в «возможном строительстве польской атомной электростанции». В ходе встречи обсуждался вопрос и о создании в Польше новых технологических парков, промышленных зон и инвестиционных зон для китайских бизнесменов.

19 июня в Варшаву прилетел председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, что стало первым за последние 12 лет официальным визитом главы КНР в страну. Оба лидера подписали пакет договоров и соглашений, в том числе о всестороннем стратегическом партнерстве. В нем говорилось, что «Польша и Китай… в духе взаимного уважения, равного обращения и взаимовыгодного сотрудничества, укрепят сотрудничество в политической, экономической, социальной, культурной и других областях, координацию и взаимодействие в региональных и международных делах, а также повысят уровень двусторонних отношений с пользой для обеих стран». Но если говорить о конкретике, то она, со стороны Пекина, опять-таки сводилась к проекту «Один пояс — один путь» и частным вопросам в области экономики и торговли, финансов, гражданской авиации, энергетики, сельского хозяйства, защиты окружающей среды, культуры и визовой политики.

Большинство польских изданий с восторгом отнеслись к появлению «нового друга» у Польши. Они комплиментарно описали пребывание в стране товарища Си, оставив за скобками «коммунистическую идеологию» и «авторитарный стиль правления» КНР. Вместе с тем, профильные эксперты указывали, что об укреплении польско-китайских отношений говорить еще рано. Заграничная служба Польского радио приводила мнение бывшего посла в Пекине Кшиштофа Шумского, который предупреждал, что пробиться через толпы официальных делегаций, прибывающих сегодня в Китай, и добиться выгодных условий сотрудничества будет не просто. «Тем более, учитывая то, что китайцы на некоторое время просто забыли о странах Центрально-Восточной Европы, — говорил Шумский. — К счастью, этот период мы пережили. Очень активной в последнее время была Венгрия, а среди стран вне Евросоюза — Сербия. В последнее время в регионе появился сильный конкурент Польши — Чехия».

На этом фоне реплика Мачеревича, обозначившего в качестве наиболее серьезных угроз для Польши и мира «экспансивную политику Китая», не только придает польской внешней политике контроверсийный характер, но и меняет баланс в политике внутренней. Вряд ли Пекин откажется от переговоров с Варшавой по вопросу «Нового Шелкового пути» и от инвестиций в польские предприятия, эти соглашения ему выгодны. Другое дело, что позиция китайских переговорщиков может стать жестче и менее склонной к уступкам. Так, китайцам ничего не стоит притормозить реализацию меморандума по поставке в страну польских яблок. 10 октября в Варшаву должна прибыть делегация из Главного управления по контролю за качеством и карантину Китая для проверки фермерских хозяйств, подавших экспортные заявки. Но уже сейчас председатель Ассоциации польских садоводов Мирослав Малишевский предупреждает, что в этом сезоне поставки яблок в Китай будут небольшими из-за проблем с их сертификацией для китайского рынка. Это первое.

Второе. Главными по связям Польши с Китаем «назначили» себя президент Дуда и глава МИД Ващиковский. Соответственно, любые срывы и неудачи на этом направлении отразятся на их репутации и политическом весе. Например, если Пекин мягко намекнет, что он не готов поддержать претензии Варшавы на получение места непостоянного члена в Совете Безопасности ООН, это станет еще одним аргументом против планов Дуды получить номинацию от правящей партии на второй президентский срок. Амбиции молодого президента пугают руководство PiS, в последнее время ряд изданий давали утечки, что «польский царь», президент «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский может благословить вместо Дуды вице-премьера Матеуша Моравецкого, получившего неограниченные полномочия в экономическо-финансовом блоке кабинета министров и ставшего почти вровень с премьером Беатой Шидло. Равно вмешательство Мачеревича в польско-китайские отношения ослабляет и Ващиковского, создавая путаницу — ведь непонятно, кто же определяет внешнюю политику страны, МИД или министерство обороны? А единственный человек в Польше, который мог бы внести ясность в этом вопросе, Ярослав Качиньский, пока что молчит.