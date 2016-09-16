Индия — государство с быстро развивающейся экономикой, при этом страдающее от энергодефицита. Одна из причин того — недостаток собственных энергетических ресурсов. Численность населения Индии быстро растет. Быстро растет и спрос на электроэнергию. Так, Индия занимает четвертое место в мире по совокупному потреблению энергоресурсов после Китая, США и России. Чтобы решить проблемы с электричеством, энергетическому сектору страны необходим целый комплекс мер. В этом плане важнейшим направлением развития является атомная энергетика.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Индия входит в десятку стран мира по количеству ядерных реакторов. Согласно данным МАГАТЭ за 2015 год, атомная энергетика занимает здесь 3,5% от общего энергобаланса страны. В настоящее время в стране имеется 22 действующих реактора, общая мощность которых достигает 6,2 ГВт. Еще пять ядерных реакторов находятся на стадии строительства, их суммарная проектируемая мощность — 3,2 ГВт. Согласно программе ядерной энергетики Индия, к 2020 году в эксплуатацию поступит 14 600 МВт атомных мощностей. Главная цель программы заключается в том, чтобы к 2050 году доля генерации от АЭС занимала 25% всей электроэнергии.

Предпосылки

Мирный атом неразрывно связан с ядерным оружием. В Индии мотивацией к овладению ядерным оружием послужило несколько событий. Во-первых, это территориальный вопрос. В результате претензий со стороны Пекина между Индией и Китаем произошло два серьезных вооруженных конфликта. Первый — в 1962 году около Дхолы и Кхинземана. Массированное вторжение китайских войск на территорию Индии и кровопролития заставили взволноваться мировое сообщество. СССР не поддержал своего блокового союзника в конфликте с Индией, призвал прекратить огонь и начать переговоры. К тому же в это время США и Великобритания уже начали поставки оружия в Индию. Так, 21 ноября по радио Пекина прозвучало сообщение об одностороннем прекращении огня. И все же напряженность осталась. Осенью 1967 году произошел Чольский инцидент, в котором погибли 62 индийских солдата. Однако все снова закончилось тактической победой Индии. Таким образом, одна из мотиваций для Индии к овладению ядерным оружием — это потенциальная угроза со стороны ядерного Китая.

Индийские солдаты во время конфликта с Китаем

Во-вторых, еще одним важным мотивационным фактором можно считать разделение Британской Индии на современные Индию и Пакистан 15 августа 1947 года. Это событие спровоцировало жесткие столкновения между индусами и мусульманами, а также огромные потоки беженцев. Около 500 тыс. человек погибло в ходе столкновений на религиозной почве, миллионы были вынуждены покинуть родину. Пограничные перестрелки систематически продолжались более полувека. Поэтому создание ядерного оружия было необходимо для преимущества над противником.

Будда улыбается, когда бомбит

Первые работы индийских ученых в области ядерной науки и технологии были предприняты еще в марте 1944 года, тогда впервые предложили создать ядерный исследовательский институт. В 1945 году руководство Индии открыло Исследовательский Комитет по Атомной энергетике для организации обучения в вузах. Во главе комитета назначили физика-ядерщика Хоми Баба, которого позже назовут «отцом индийской ядерной программы». Атомные технологии должны были помочь индийскому народу ускорить развитие страны. Таким образом, Индия первая в Южной Азии начала ядерные исследования.

Хоми Баба

В работе Индии помогали канадские ученые. Закупка урана производилась на международном рынке, так как на индийских месторождениях уран слишком плохого качества. Программа индийских ядерных испытаний получила название «Улыбающийся Будда»… 18 мая 1974 года в пустыне индийского штата Раджастхан было взорвано ядерное устройство собственной разработки. Подготовку к ядерным испытаниям Индия проводила в рамках строжайшей секретности. К примеру, премьер-министр Пакистана Зульфикар Али Бхутто узнал о случившемся только из газет. Испытания стали демонстрацией того, что Индия теперь тоже имеет ядерное оружия. В 1998 году индийцы провели новую серию испытаний под названием «Шакти», и только после этого Индия официально объявила себя государством с ядерным оружием.

gwu.edu Научный ядерный центр имени Хоми Баба. Вид из космоса. 1966

Индия на мировой ядерной арене

Что касается Договора о нераспространении ядерного оружия, который Индия подписывать не хочет, то он вступил в силу в 1970 году. Согласно документу, странами, обладающими ядерным оружием считаются те, кто произвел и взорвал его до 1 января 1967 года, а это СССР (1949 год), США (1945 год), Великобритания (1952 год), Франция (1960 год) и Китай (1964 год). В этом случае если бы Индия подписала Договор, то должна была бы прекратить свою ядерную программу. По мнению индийской стороны, Договор делит страны на привилегированные, имеющие ядерное оружие, и на все остальные. Из-за того, что страна не подписала документ, доступ к гражданским атомным технологиям долгое время для нее был органичен.

В 1975 году в ответ на индийские ядерные испытания была создана Группа ядерных поставщиков, чтобы ограничить риск распространения ядерного вооружения путём установления контроля за экспортом ключевых материалов, оборудования и технологий. В 1998 году США ввели санкции против Индии за ядерные испытания. Но отношения между Нью-Дели и Вашингтоном динамично развивались, и в 2008 году страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере гражданских атомных технологий, после чего ГЯП разрешила Индии сотрудничать с другими странами в области коммерческого применения мирного атома. 12 мая 2016 года Индия подала заявку на вступление в Группу. Решение индийских властей поддержали американцы и швейцарцы, против выступили Новая Зеландия, Ирландия, Турция, ЮАР и Австрия. Сегодня, как эти ни удивительно, именно Китай является главным переговорщиком с Индией по поводу членства в Группе ядерных поставщиков.

Sobarwiki Научный ядерный центр имени Хоми Баба

Индийские реакторы

Сооружение первого исследовательского ядерного реактора «Апсара» началось в 1955 году при поддержке британских специалистов. Канадцы согласились продать Индии реактор, мощностью в 40 МВт, но с условием, что он будет использоваться в мирных целях. США поставили 21 тонну тяжелой воды. В итоге реактор получил название «Cirus» — Canada-India Reactor, U.S. Позже индийская сторона предприняла все меры для того, чтобы работу на реакторе никто не мог контролировать. Он обладал значительной исследовательской мощностью и был необходим для возможности создания оружия, где позже и был произведен плутоний для испытаний 1974 года.

А вот строительство первого атомного реактора, используемо в гражданских целях, началось в 1964 году. Речь идет об АЭС «Тарапур», расположенной в индийском штате Махараштра. В 1969 году здесь возвели два блока типа BWR, мощность каждого составила 150 МВт. Эти ядерные реакторы стали первыми не только на территории Индии, но и на территории всей Азии. Изначально проектируемая мощность реакторов достигала 210 МВт, однако когда энергоблоки запустили, специалистам пришлось понизить мощность до нынешних 160 МВт. Кипящие водо-водяные реакторы двух первых энергоблоков схожи с первым ректором АЭС «Фукусима», где в 2011 году произошла авария. После проверки в том же году индийские специалисты заявили, что реакторы очень устарели и их давно пора выводить из эксплуатации.

Позже на станции начали строительство еще двух энергоблоков типа PHWR, мощностью по 540 МВт каждый. Реакторы были возведены в рекордно короткие сроки: за семь месяцев. Третий энергоблок запустили в 2006 году, четвертый — в 2005 году. В настоящее время общая мощность АЭС «Тарапур» составляет 1400 МВт. Все отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) с этой АЭС складывается в хранилища. Индия и США ведут переговоры о переработке ОЯТ. В случае достижения договоренностей у Индии появится возможность сократить ядерные отходы и повторно применить использованное топливо. Так стране удастся сэкономить на закупке нового топлива и ускорить развитие ядерной энергетики в целом.

dae.nic.in АЭС «Тарапур». Строительство новых реакторов

Здесь важно отметить, что вообще в Индии мало природных запасов урана, что долгое время было негативным фактором для развития мирного атома. В связи с этим страна идет собственным уникальным путям развития своей ядерной энергетики. Хоми Баба предлагал альтернативу: развитие ядерной отрасли при помощи тория, тяжёлого слаборадиоактивного металла. Запасов этого вещества в стране намного больше. Около 300 тыс., что является вторым показателем в мире после Австралии. Так, Индия занималась разработкой ядерного топливного цикла, используя собственные запасы тория. Вообще управление ядерных реакций на тории изучалось учеными в других странах еще в 40−50 годах. В 50−70-е годы, например, в США, Великобритания, Индия, ФРГ, СССР проводились различные эксперименты с ториевыми и торий-урановыми реакторам. Но значительно продвинуться вперед, применяя эту технологи, пока не получилось. Торий-232 сам не поддерживает цепную ядерную реакцию и не может быть материалом для атомной бомбы, однако если облучить торий нейтронами, то его атомы, захватывая эти нейтроны, распадаются с выделением значительного количества энергии.

Индия же у мирового сообщества всегда была под подозрением в такого рода деятельности, которую не одобряет Договор о нераспространении ядерного оружия. И так как Нью-Дели не подписывал Договор, то все усилия стран ДНЯО были направлены не в сторону прямых обвинений Индии в таких поступках, а больше — в создании предпосылок к недопущению свободного доступа Индии к делящимся материалам и технологиям их получения и переработки. В то же у Нью-Дели после ядерных испытаний возникли проблемы и с поставками урана из США, что удалось решить только в 1982 году, когда Индия и Франция подписали долгосрочное соглашение.

На личном опыте индийские власти поняли, что иметь дело с импортируемым ядерным топливом ненадежно. Выход — использовать природный, необогащенный уран. В связи с этим выбор пал на основной реактор индийской ядерной программы CANDU. Реакторы других типов используют только обогащённое ядерное топливо. Также в отличие от большинства водо-водяных реакторов, CANDU является канальным реактором, что позволяет во время его работы заменять использованное топливо свежим, а теплоносителем первого контура может быть как тяжёлая, так и обычная вода. Так, в 1963 году в штате Раджастхан на реке Чамбал началось строительство АЭС «Раджастхан».

Станцию ввели в строй в 1972 году, и она стала первой, где использовали реактор этого типа. АЭС включает два 220 МВт реактора типа CANDU, введенных в эксплуатацию соответственно в 1973 и 1981 годах. Большая часть оборудования для них была произведена фирмами Канады в силу отсталости индийской промышленности. Однако после испытательного взрыва ядерного бомбы в 1974 году связи между Канадой и Индией свернули, и остальные создавались без канадского участия. И все же, несмотря на «сборку Канады», энергоблоки работали только на 40%, эксплуатация станции сопровождалась постоянными поломками. С одной стороны, виной этому послужило прекращение сотрудничества с канадцами. С другой, некачественное подключение к станции энергосистемы. Еще одна проблема — пренебрежения правилами безопасности.

dae.nic.in АЭС «Раджастхан»

В 1990 году в рамках ядерной программы Индии начали сооружать еще два реактора PHWR мощностью 220 МВт каждый, что обошлось стране в $570 млн. Эксплуатация блоков началась в 2000 году. Через два и три года стали возводить еще два реактора такого же типа и той же мощности, а в 2008 году начали их эксплуатацию. Таким образом, сегодня на АЭС Раджастхан работают шесть энергоблоков общей мощностью в 1080 МВт, а также ведется сооружение еще двух: шестой мощностью в 220 МВт, седьмой — 700 МВт. Закончить их строительство планируется в текущем году.

Еще одна примечательная станция — АЭС «Куданкулам», расположенная на юге индийского штата Тамилнад. Эта станция с двумя реакторами типа РУ ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт — главный объект сотрудничества России и Индии в области ядерной энергетики. Еще в ноябре 1988 года Раджив Ганди и Михаил Горбачёв подписали Межгосударственное соглашение, в рамках которого должно было начаться строительство атомных станций. Сооружение АЭС «Куданкулам» началось спустя десять лет после этого. Процесс затянулся из-за политической и экономической ситуации в России и из-за позиции США, считавших, что российско-индийское соглашение не отвечает требованиям Группы ядерных поставщиков. В 2002 году Индийская Корпорация по атомной энергии заключила контракт с «Атомстройэкспортом» на разработку рабочей документации и прочего.

С пуском этой АЭС все как-то не складывалось. Сначала — смена власти в России, потом — позиция США, далее — протестные движения. Пуск первого блока долго не могли осуществить. Изначально его запланировали на 2011 год, однако в штате началась внезапная кампания протестов, в которую вовлекли жителей ближайших к АЭС населённых пунктов, что затруднило работы на площадке. Потом блок хотели запустить в 2013 году, пуск в очередной раз отложили из-за того, что Верховный суд Индии рассматривал петиции противников сооружения станции. Первое включение в сеть АЭС «Куданкулам» успешно состоялось только 22 октября 2013 года в соответствии с программой испытаний на минимальной мощности 160 МВт. Полностью первый блок был сдан в эксплуатацию 10 августа. Все же пока российские специалисты продолжают помогать индийским в работе станции.

«История человеческого развития — в широком технологическом прогрессе и нарастающем процветании. Но это не происходило без ущерба окружающей среде», — заявил тогда премьер-министр Индии Нарендра Моди, добавив, что АЭС «Куданкулам» — это экологичный проект.

Также, по версии энергетического журнала США Power Engineering, АЭС «Куданкулам» назвали одним из лучших проектов в номинации «Атомная энергетика». Как отметило издание, этот проект — воплощение новейших технологий, позволяющих создать самые экологичные и эффективные энергетические источники.

Второй блок индийской АЭС уже построен. Регулирующий органа Индии дал добро, и 29 августа 2016 года состоялось его подключение. Изначально стоимость строительства двух блоков АЭС «Куданкулам» оценивали в два миллиарда долларов каждый, однако после протестов стоимость возведения станции повысилась еще на полтора миллиарда долларов.

indiawaterportal.org АЭС «Куданкулам»

По-видимому, АЭС «Куданкулам» не ограничится лишь двумя энергоблоками. Так, в 2014 году Россия и Индия подписали соглашение о строительстве второй очереди АЭС, которая будет включать еще два блока мощностью 1000 МВт каждый. А 16 августа 2016 года сообщалось, что «Росатом» построит два блока АЭС «Куданкулам» стоимостью примерно в шесть миллиардов долларов. Для третьего и четвертого блоков уже в этом году начали проводить подготовку грунта. Строительство начнется в 2017 году. АЭС «Куданкулам-3» и АЭС «Куданкулам-4» планируют запустить в 2022 и 2023 годах соответственно. Правда, по сравнению с первой очередью станции здесь будет существенное отличие. Если локализация оборудования первых двух энергетических блоков была нулевой, то теперь у Индии есть нужные мощности. Поэтому в Нью-Дели хотят хотя бы треть оборудования создать своими силами. По словам директора площадки станции Рамаяхи Шанмуги Сундара, около 30% оборудования по части дизайна будет сделано индийскими производителями. Насчет всего остального пока точно неясно.

Сегодня, несмотря на желание Индии развивать свою атомную отрасль, все же уголь, нефть и газ продолжают занимать доминирующее положение в энергетике страны. По данным индийского ученого Баладаса Гхошала, с 2012 года по 2017 зависимость Индии от импорта нефти вырастет с 76% до 80%, природного газа — с 19% до 28%, угля — с 19,8% до 22,1%. Однако в Нью-Дели планируют к 2020 году увеличить атомную генерацию на 14 600 МВт, чтобы к 2050 году доля мирного атома в общем энергобалансе страны составляла не менее 25%. Для этого нужны значительные инвестиции, в первую очередь, иностранные, так как АЭС — дело дорогостоящее, а также налаживание связей на мировой атомной арене. Поэтому вступление в ГЯП — верный к тому шаг. А учитывая весь уникальный опыт Индии, можно уверенно сказать, что ядерные амбиции этой южно-азиатской страны нисколько не пошатнулись.