



Засланный конь бит

Срыв американскими ястребами войны российско-американского перемирия в Сирии, заключенного Сергеем Лавровым и Джоном Керри в Женеве, показал не только то, что президент США не полностью контролирует ситуацию в своей стране. Другим аспектом данной провокации стало то, что она стала тем информационным шумом, который помог американцам вытеснить из мировой информационной повестки дня другое российское военно-политическое достижение в Сирии — приближающуюся годовщину начала операции ВКС в сирийском небе.

Напомню, что 30 сентября исполнилось ровно год с того момента, как президент Сирии Башар Асад обратился за военной помощью к России, и после одобрения Советом Федерации Владимир Путин принял решение о начале антитеррористической операции войск РФ в Сирии: «Мы не хотим бросать камни ни в чей огород, но все-таки почти полтора года коалиция во главе с США наносила там удары — свыше 11 стран приняли участие, свыше 500 ударов нанесено по разным целям, но результата-то нет, это очевидный факт».

За это время произошло достаточно много знаковых событий. В В ночь с 6 на 7 октября корабли Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ РФ из акватории Каспийского моря нанесли массированный удар на расстояние более 1500 км крылатыми ракетами комплекса морского базирования «Калибр» по базам боевиков и террористов на территории Сирии. 26 ракет были выпущены с кораблей «Дагестан», «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич».

В ноябре «удар в спину» России нанесла Турция, сбив российский фронтовой бомбардировщик Су-24. В результате атаки один российский пилот погиб — его расстреляли турецкие боевики с земли, а второму, благодаря героическим действиям российского и сирийского спецназа, удалось спастись. В ходе этой операции спасения сирийский спецназ потерял более 20 человек в ходе столкновений с турецким спецназом и боевиками ИГИЛ (организация запрещена в России). После этого инцидента Россия прекратила дипломатические контакты с Турцией, ввела продуктовое эмбарго и ограничила туризм, а Владимир Путин назвал инцидент со сбитым Су-24 «ударом в спину от пособников террористов». Отношения двух стран наладились только через год — после того, как турецкие власти принесли официальные извинения семье погибшего. Также в ноябре Россия увеличила авиационную группировку, участвующую в операции, до 69 самолетов. Тогда же корабли Каспийской флотилии выполнили пуски 18 крылатых ракет по семи позициям террористов, успешно поразив все цели.

В марте в районе Пальмиры, вызвав огонь артиллерии на себя, погиб российский спецназовец Александр Прохоренко. В этом же месяце, 14 марта, Владимир Путин отметил, что задачи, поставленные перед Минобороны перед началом операции, в целом были выполнены. Поэтому главнокомандующий российской армией отдал приказ начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирии. «Всего российская операция в Сирии продолжалась 5 месяцев и 14 дней, в ней участвовали соединения Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

С 30 сентября 2015 года и по середину февраля 2016 года, когда начались переговоры о прекращении огня (соглашение вступило в силу 27 февраля), российская авиация совершила более 7,2 тыс. вылетов с авиабазы Хмеймим, уничтожив свыше 12,7 тыс. объектов боевиков. Поддержка российских ВКС позволила сирийским правительственным войскам остановить территориальную экспансию террористических группировок и начать наступление в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо. Кроме того, благодаря российским ударам террористы лишились больше половины доходов от незаконно добываемой на сирийской территории нефти».

В апреле, то есть спустя полгода военной операции России в Сирии, при поддержке ВКС России сирийская армия добилась первого стратегического успеха, освободив Пальмиру — один из самых древних городов мира и один из очагов ближневосточной цивилизации. Как отметил Евгений Лукьянов, заместитель секретаря Совбеза России: «По нашим подсчетам, в начале нашей операции «Фронт ан-Нусра» и ИГ (организации, деятельность которых запрещены в РФ) имели порядка 80 тыс. бойцов, 28 тыс. уже уничтожены (35%). Это наши действия с сирийской армией. Ну и коалиция ликвидировала ещё 5 тысяч за два года».

В июне, как потом оказалось, после длительного переговорного процесса при посредничестве президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и других лиц, президент Турции Реджеп Эрдоган в письме на русском языке принес официальные извинения за сбитый российский бомбардировщик. Российская сторона извинения приняла. Владимир Путин приказал возобновить отношения с Турцией.

В сентябре, перед завершением своей каденции, президент США Барак Обама предпринял усилия оправдать получение Нобелевской премии мира. После длительных 15-часовых переговоров в Женеве главы российского МИД Сергей Лавров и американского Госдепа Джон Керри подписали 5 соглашений о перемирии в Сирии, большая часть из которых оказалась секретными. Тем не менее перемирие не было достигнуто. Более того, американцами был предпринят целый ряд шагов по эскалации конфликта.

Сначала с воздуха самолетами ВВС США были атакованы сирийские позиции на важнейшем участке фронта возле Дейр эз-Зору, в результате которого погибло более 80 сирийских военных, а боевики ИГИЛ (организация запрещена в России), координируемые американскими советниками в их рядах, воспользовались этой атакой и на время заняли позиции сирийских войск. Затем американский беспилотник расстрелял гуманитарную колонну ООН, в чем американская партия войны немедленно обвинила Сирию и Россию.

Несмотря на постоянные провокации США (к чему мы еще вернемся), демонстрирующие их слабую договороспособность, прошедший год в Сирии в целом можно занести в зачет России. За год российскими ВКС было совершено более 15 тысяч вылетов, в результате которых нанесен существенный урон объектам террористической инфраструктуры. Уничтожены тысячи опорных пунктов, складов с боеприпасами, оружием, боевой техникой, материальными средствами, ГСМ и взрывчатыми веществами. Кроме того, было уничтожено более 200 объектов нефтедобычи, перекачки и переработки топлива, а также свыше двух тысяч средств доставки нефтепродуктов для контрабандной продажи в Турцию. ВКС России помогли уничтожить в Сирии около 28 тысяч боевиков, среди которых было более 2 тысяч бандитов, выходцев из России, в том числе 17 полевых командиров. При этом потери — 20 человек, 1 самолет и 4 вертолета — можно считать приемлемыми для такой масштабной операции.

Как отмечают эксперты, «год назад началась операция российских ВКС в Сирийской Арабской Республике. Это по всем параметрам беспрецедентная операция, все детали и последствия которой могут быть оценены только по прошествии времени, да и сама война в Сирии еще далека от завершения. Тогда под угрозой была не только сирийская армия, а само существование сирийского государства. И хотя окончательные ее итоги подводить рано, уже можно сказать, что вмешательство Москвы имело фундаментальное значение — и с военной, и с политической точки зрения.

В целом вся система Вооруженных сил России — от ВКС и спутников до разведки и специалистов по информации — продемонстрировала очень высокую степень готовности, что стало откровением не только для наших западных партнеров, но и для многих специалистов в самой России. Другое дело, что, пока война в Сирии не завершена, нельзя подводить и окончательные итоги операции.

Но одним из не очевидных предварительных результатов следует назвать то, что операция в Сирии осталась ограниченной по своим средствам и силам. Не было допущено втягивание в гражданскую войну больших сил Российской армии, а использование сухопутных частей и морской пехоты пока что оправдано и дозировано. Никакого «нового Афганистана», о котором громким хором вещала либеральная оппозиция, не случилось и уже не случится, учитывая складывающуюся на фронтах обстановку. И возможно, что если бы осенью — зимой 2015/2016 годов сирийский генштаб не погряз бы в бессмысленных боях на второстепенных участках фронта, то по истечении года российской операции ситуация была бы еще более благоприятной».

Россия смогла значительно сократить боевые порядки террористов, ведомых США, помочь сирийскому правительству перехватить инициативу в войне и навязать, пусть и не до конца, свой алгоритм ведения боевых действий. Сирийской армии удалось значительно расширить контролируемую территорию и одержать ряд важных побед. Сейчас страна накануне переломной битвы — за Алеппо. Победа под Алеппо будет знаменовать некий Рубикон в сирийской войне — Башар Асад покажет себя законным президентом страны, который только и может вести переговоры о будущем Сирии, а по стратегии США — вести войну чужими руками — будет нанесен серьезный удар. Боевики и террористы увидят, что США не всесильны и, соответственно, заключение сделки с ними ни от чего, в том числе, смерти на поле боя или в бензовозе, не гарантирует.

«Операция Воздушно-космических сил (ВКС) России против международных террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ и ряде стран мира) на территории Сирии в военном отношении является стратегически важной. Учитывая скрытную передислокацию личного состава, вооружения и военной техники, средств управления, материальных запасов на дальние расстояния, то эту операцию следует признать уникальной. Со времени ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан операций такого масштаба не проводилось.

Именно скрытность и скоротечность передислокации российских войск обеспечили внезапность и эффективность авиаударов по позициям террористов. При этом применение Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии изменило военно-политическую обстановку во всем Ближневосточном регионе. При поддержке Москвы Дамаску удалось переломить ситуацию в войне и перейти в наступление на ключевых направлениях. Операция ВКС России в Сирии показала, что они способны быстро создавать боеспособные группировки в любой точке планеты. Авиация ВКС способна надежно поражать любого противника, вести длительные боевые действия с максимальным боевым напряжением, а также быстро возвращаться на аэродромы постоянного базирования» — отмечает Михаил Севастьянов.

Поэтому попытки «партии войны» в США сорвать сирийское наступление в Алеппо и взятие этого ключевого города под контроль правительственных войск путем срыва российско-американских соглашений и организации целого ряда провокаций следует понимать только в ключе недопущения обсуждения мировыми СМИ позитивных итогов участия России в конфликте в Сирии на стороне законного правительства. Обращает на себя внимание переговорная тактика англосаксов. Если они не встречают сопротивления — они прут буром. Если же оппонент оказывается достаточно силен и угроза применения силы не помогает, тогда заключается «перемирие» или любой другой договор, и противник уже обвиняется в нарушении договора, после чего следует информационный накат на недоговороспособного партнера.

То есть, схема, по сути, примитивная и повторяют ее англосаксы из года в год. Соответственно, российским органам государственного управления необходимо взять на заметку данный стиль ведения переговоров англосаксами и разработать свою схему противодействия. Если же говорить про военную составляющую, то теперь тема переговоров с американцами, скорее всего, должна быть закрыта до взятия правительственной армией Алеппо. Совершенно прав Сергей Лавров, когда говорит, что Москва пока больше не будет заключать никаких договоров с Вашингтоном, потому что не хочет быть снова обманутой.

«После событий 2014 года США пытались продемонстрировать, что способны изолировать Россию не только от западных стран, но и от участия в каких бы то ни было международных событиях. Начало и успешное развитие российской операции в Сирии вынудило США и их союзников садиться за стол переговоров, плодом которых стали не выполняемые сегодня Женевские соглашения. После такого имиджевого удара заявления американского лидера об изоляции России выглядят нелепо. Если США вынуждены признать силу российского оружия, то вслед за этим им пришлось согласиться и с триумфальным возвращением России в ближневосточный регион. Лидеры местных стран осознали, что, даже если их взгляды на сирийское урегулирование в корне отличаются от российских, выгоднее сесть за стол переговоров с Москвой».

Главный же итог сирийской операции ВКС России очевиден. За последние годы благодаря жесткой и последовательной политике отстаивания национальных интересов Россия в одиночку, без остатков Советского Союза в виде национальных республик, вернула себе статус мировой сверхдержавы. США и их сателлитам не удалось изолировать Россию из-за ее перекраивания политической карты мира по-американски. Москва снова в высшей лиге мировой политики и больше никому не позволит разговаривать с собой с позиции силы. А за недоговороспособность американцев стоит проучить и проучить жестко. И если не раз и навсегда (пока не тот повод), то надолго. Чтобы они зарубили на своем звездно-полосатом носу, что жульничать Россия больше не позволит, и будет бить по рукам не канделябрами, а «Калибрами».