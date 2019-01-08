В октябре будет отмечаться дата, которая является значительной вехой в истории Великой Отечественной войны, но о которой в исторических книгах пишут ничтожно мало. В октябре 75 лет назад, в 1941 году, в Чувашии началась масштабная мобилизация населения, во многом сопоставимая с призывом на фронт: оставшихся мужчин, женщин, стариков, подростков призывали на строительство линии обороны — Сурского и Казанского рубежей. На строительство были мобилизованы и жители соседних регионов. Если бы Москва не выстояла, то эти рубежи должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Ежедневно на линии оборонительного фронта, ставшей всенародной стройкой, находились по 100 тысяч человек. Они вели свою войну, невидимую миру: вручную долбили скованную морозом каменную землю, стирали руки в кровь, возводяокопы, землянки, блиндажи, доты и дзоты. Для кого-то этот рубеж становился последним рубежом жизни. Это был действительно народный подвиг и героизм в тылу, о котором почти не пишут и который мало изучен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Госархив современной истории Чувашии Строительство военно-полевых сооружений

Проект ИА REGNUM

В Чувашии историков и архивистов, занимающихся изучением истории строительства оборонительных рубежей, можно пересчитать по пальцам. Помимо учёных, к этой теме обращаются краеведы-энтузиасты, за свой счёт реконструируя линию обороны и отмечая памятными сооружениями места народной стройки.

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Архивные документы, которые являются свидетельствами тяжёлой, порой трагической, истории создания Сурского и Казанского рубежей, хранятся в Государственном архиве современной истории Чувашии, сотрудники которого время от времени публикуют материалы по этой тематике. Данный вопрос скрупулезно изучают в Чувашском государственном институте. Там есть уникальный сборник документов «Под грифом «Секретно», где собраны «неизвестные и малоизвестные страницы истории Чувашии времён Великой Отечественной войны». Авторы-составители сборника Евгений Касимов и Дмитрий Захаров. Один из разделов посвящён оборонительным работам в Чувашии, которые превратились в народную стройку и стали примером народного подвига в тылу.

Об этом не пишут в учебниках истории, поэтому ИА REGNUM запускает свой проект по Сурско-Казанскому рубежу. Планируется освещение событий той поры на основе архивных документов с привлечением историков и краеведов, а также публикация воспоминаний ветеранов (участников строительства и их детей). Для тех, кто хочет присоединиться к проекту: nn@regnum.ru

Cap.ru, администрация Шумерли На месте реконструируемого участка Сурского рубежа

Народная стройка: ежедневно работали до 110 тыс. человек

Начало войны сопровождалось колоссальными потерями, и фашистские войска продвигались к сердцу страны — Москве. Исход битвы за столицу не мог предсказать никто, поэтому Москва готовилась к обороне. Также было принято решение построить оборонительные рубежи в глубоком тылу — соответствующее указание дал 16 октября 1941 года Государственный комитет обороны. В соответствии с этой директивой, Совет народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принимают решение «мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит население республики не моложе 17 лет, физически здоровых».

На территории Чувашии было организовано шесть военно-полевых сооружений (ВПС). По Сурскому строительному рубежу — с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре. Два ВПС были на Казанском направлении: в селах Октябрьское и Янтиково.

Десятки тысяч трудящихся и обозы продовольствия направлялись на рубеж, из наиболее отдаленных районов приходилось проделывать стокилометровый путь. По информации Государственного архива современной истории Чувашии, на работу было направлено 171 450 рабочих, 13 660 человек конных. Ежедневно на строительстве «в среднем участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек». Работа «велась без единого выходного дня за все время строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 градусов. Отдаленность рубежа, слабая его населенность затрудняли размещение людей и осложняли доставку продовольствия и фуража».

Черви вместо еды и дезертирство

По данным Госархива современной истории, мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 человек. В качестве начальников прорабских участков направлялись первые секретари РК ВКП (б) и председатели исполкомов райсоветов депутатов трудящихся. Им поручалось «обеспечить нормальную работу мобилизованных своего района»: разместить в окружающих селениях, бараках, построить землянки. Колхозы должны были организовать поставку продуктов и фуража, врачебные участки — необходимыми медикаментами.

Тем не менее условия, в которых жили и работали люди, были тяжелейшими. Катастрофически не хватало тёплой одежды и помещений, где можно было бы обогреть людей. Жили в холодных бараках, палатках и шалашах. Во время работы особенно быстро изнашивались рукавицы и обувь. Для решения проблемы была организована торговля лыком и лаптями.

Питание было однообразным и скудным. Бывало, что из-за периодических перебоев с доставкой продовольствия рабочие по нескольку суток не ели. Были факты доставки гнилых продуктов. Кто-то не выдерживал и дезертировал. По ряду районов отмечено 139 случаев дезертирства. «Колхоз «Трудовик» Порецкого района 19 ноября с.г. на место работы колхозникам доставил хлеб, в котором оказались черви и картофельная смесь. К тому же, и эти продукты доставлены несвоевременно, что заставило оставить работу и выехать домой», — говорится в спецсообщении замнаркома внутренних дел Чувашской АССР, чьё письмо опубликовано в сборнике документов «Совершенно секретно» Чувашского государственного института гуманитарных наук (составители Дмитрий Захаров, Евгений Касимов).

Трудились вручную, механизированные орудия и техника были редкостью. Каждый район должен был обеспечить своих рабочих инвентарем (лопатами, кирками, ломами, кувалдами, пилами, тачками, носилками). Принимались меры по обеспечению рабочих необходимым строительным материалом (строительными инструментами, лесом, цементом, кирпичом), но его не хватало. К примеру, в Чебоксарском районе в сельхозартели «Моряк» на 38 человек был один лом, в сельхозартели им. Водопьянова на 45 человек — один лом, в Марпосадском районе на участке работ колхоза «Верный путь» на 159 человек — семь ломов, на участке работ колхоза «Заря» на 46 человек — три лома, «поэтому остальная часть колхозников ожидает, когда один человек снимет замёрзший покров земли, чтобы продолжить работу лопатами» (данные приводятся в сборнике документов «Совершенно секретно» ЧГИГН).

Cap.ru, администрация Шумерли Участница строительства Сурского рубежа

Медицинская помощь на месте строительства не оказывалась, врачи на место стройки также не выезжали. Люди обмораживали конечности, падали в рвы, были случаи обвала при разработке грунта. В архивах хранится немало свидетельств личных трагедий. К примеру, сохранилось письмо 17-летней девушки из Канашского района: «Мама, вышлите мне белье, хлеба и картошки. Вы меня больше не увидите, как и я вас не увижу. Люди говорят, что и раньше во время рытья окопов люди умирали. Видно, и мне не придется вернуться домой».

Земля была каменной от мороза, и практически не оттаивала даже при разведении костров. Тем не менее люди отдавали себя полностью работе, помня о своих близких на фронте, и строили так, чтобы не дать фашистам ни единого шанса прорвать оборону.

Народный подвиг

Несмотря на нечеловеческие условия, директива Госкомитета Обороны по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашии выполнена в установленные сроки. Строительство на Сурском рубеже закончено за 45 дней, 20 января 1942 года, Казанском — 25 января 1942 года, причем ряд полевых строительств (Алатырь, Порецкое, Шумерля, Янтиково) закончили досрочно.

По данным Госархива современной истории Чувашии, за период строительства выполнен огромный объем работы на протяжении 380 км: вынуто 3 млн кубометров земли, построено 1600 огневых точек (дзоты и площадки), 1500 землянок и 80 км окопов с ходами сообщений. Производительность труда на земляных работах составляла 1,42 кубометра на человека в день.

При строительстве оборонительных сооружений было организовано социалистическое соревнование «за досрочное и качественное окончание строительства оборонительных сооружений, … за высокое качество работ, организован обмен опытом работы и распространение его среди рабочих». Учреждено было переходящее Красное Знамя Совнаркома и обкома ВКП (б), которое вручалось передовому коллективу. Была введена система поощрения передовых участков, бригад, звеньев и отдельных рабочих.

По итогам строительства бюро обкома ВКП (б) обратилось с ходатайством в Госкомитет обороны «О предоставлении правительственных наград лучшим участникам, проявивших подлинные образцы трудового героизма на оборонительных рубежах». Их было более 50 человек. Ещё 234 человека были награждены почетной грамотой президиума Верховного совета Чувашской АССР (данные Госархива современной истории Чувашии).

Среди представленных к награде — Михаил Иванович Безбородов (1906 года рождения), бригадир землекопов (Алатырский район), который на строительстве работал с первых дней и до конца завершения работ. Его считали одним из лучших бригадиров, организаторов стахановского труда. Члены «его бригады систематически выполняли норму выработки на 200%».

«Безвыездно работала землекопом» Мария Никифоровна Хозикова (1918 года рождения, Сундырский район), которая «как депутат сельского совета показывала личный пример рабочим своей бригады», «систематически выполняла дневную норму до 250%».

Минслу Шарафутдиновна Шарафутдинова (1910 года рождения, Чкаловский район) работала звеньевой звена землекопов, «вовлекла всех членов в соцсоревнование и добилась овладением стахановским методом работы»: все «9 человек ее звена норму выработки выполняли до 480%». Начальник участка ВПС №2 Матвей Александрович Кузьмин (Красно-Четайский район), «правильно рассчитав рабочую силу, а также добившись высокой производительности труда, строительство своего участка закончил на 7 дней раньше установленного срока с оценкой «хорошо».