



Михаил Нестеров. Портрет Отто Юльевича Шмидта. 1937

Его называли ледовым комиссаром. Он получил звание Героя Советского Союза за организацию первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». Был инициатором и главным редактором Большой советской энциклопедии. Руководил легендарными арктическими экспедициями 30-х годов на ледоколах «Седов», «Сибиряков» и «Челюскин». Стал директором Всесоюзного арктического института, затем начальником Главного управления Северного морского пути. А еще был выдающимся математиком, геологом, геофизиком и астрономом, академиком и вице-президентом Академии наук СССР. Звали этого удивительного человека Отто Юльевич Шмидт.

Родился Отто Шмидт в Могилеве 30 сентября 1891 года. Русской крови в нем не было ни капли: отец немец, мать — латышка. И все-таки это был настоящий русский: так много сделал он для России.

Талантлив с детства — с золотой медалью окончил гимназию в Киеве. Потом с блеском — физико-математический факультет Киевского университета. За одну из ранних научных работ по теории групп удостоился золотой медали. В 25 лет издал монографию по математике.

Отто Шмидт — студент Киевского университета

Но мир знает Шмидта как покорителя Арктики, путешественника и исследователя. Сначала он «потренировался» в советско-германской памирской экспедиции 1928 года, целью которой было изучение гор, ледников, перевалов и восхождение на вершины Западного Памира. А год спустя Шмидт уже возглавил арктическую экспедицию на ледоколе «Седов». Мало того — он стал «правительственным комиссаром архипелага Франца-Иосифа»! В бухте Тихой под руководством Шмидта была создана полярная геофизическая обсерватория.

Знаменитый полярник практически все время находился в экспедициях. В 1930 во время второй своей экспедиции Шмидт на «Седове» открыл несколько островов Северной Земли. Один из них назван его именем. В 1932 на судне «Сибиряков» за одну навигацию ему удалось пройти весь Северный морской путь, положив начало регулярным рейсам вдоль берегов Сибири.

«Челюскин» отправляется в путь

Звездным часом Шмидта стала его экспедиция на пароходе «Челюскин» (1933−34 гг.) Целью плавания было доказать возможность преодоления Севморпути неледокольным судном. Первые льды «Челюскин» встретил в Карском море и успешно миновал их. Не остановили его и сплошные льды Чукотского моря. 4 ноября 1933 года, дрейфуя вместе с ними, «Челюскин» вошел в Берингов пролив. Когда до чистой воды было рукой подать, корабль унесло назад в северо-западном направлении. До февраля экипаж дрейфовал вместе с кораблем, но в роковой день — 13 февраля 1934 года в эфир ушла радиограмма со словами: «В 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэлен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов…» Экипаж сумел высадиться на льдину. Из спасенных с «Челюскина» досок соорудили бараки. Лагерь эвакуировали с помощью авиации. Первым рейсом вывезли женщин и двоих детей. Второго рейса пришлось ждать до апреля. И все же все 104 человека, проведя два месяца на льдине, выжили и вернулись домой. В этом заслуга не только летчиков-героев, но и руководителя экспедиции Отто Шмидта: его хладнокровие и организаторский талант спасли людей.

Фёдор Решетников. Гибель Челюскина. 1973

Челюскинская эпопея так потрясла современников, что после возвращения героев на Большую землю новорожденных стали называть в честь Шмидта, давая причудливые имена — Оюшминальд («Отто Юльевич Шмидт на льдине»), Лагшминальд («Лагерь Шмидта на льдине»), Лагшмивар («Лагерь Шмидта в Арктике»). Чельнальдин и Чельнальдина («челюскинец на льдине»). Откликнулся и блатной фольклор: «Шмидт сидит на льдине, как шухер на малине». Это была всенародная любовь и восхищение. Для живущих в 30-е Шмидт был, как Гагарин в 61-м. Из Парижа мужеством челюскинцев и организаторскими способностями руководителя экспедиции восхищалась в стихах Марина Цветаева:

На льдине (не то что — черт его — Нобиле!)

Родили дитё и псов не угробили —

На льдине Эол доносит по кабелю:

«На льдов произвол и пса не оставили!»

В 1937 году Отто Шмидт организовал экспедицию на первую в мире дрейфующую научную станцию «Северный полюс-1» в самом центре Северного Ледовитого океана. Его заслуги были высоко оценены правительством СССР. Указом Президиума Верховного Совета выдающемуся полярнику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

Легендарной стала и его знаменитая борода: без нее не обходился ни один образ киногероя — покорителя Севера. Эта борода покорила не только соотечественников, но и иностранцев. «Вы можете смеяться, но заверяю Вас, что борода Шмидта завоевала вам тысячи друзей в нашей стране, — сказал английский писатель Бернард Шоу послу СССР в те годы И. Майскому. — Вы поразительная страна! Полярную катастрофу вы превратили в национальное торжество и в качестве главного героя нашли человека с бородой Деда Мороза».

Есть версия, что Шмидт ввел в русский язык новое слово. Однажды на совещании у Ленина при обсуждении вопроса о вузах знавший латынь Отто Юльевич предложил выпускников, оставленных для продолжения научной работы, называть аспирантами: от латинского aspirans, aspirantis — стремящийся к чему-либо. Так благодаря Шмидту появились «аспиранты».

Всегда вместе с книгой

А еще есть теорема Шмидта, гипотеза Шмидта (о рождении планет из космической пыли), в его честь названы вершина и перевал Памира, остров в Карском море, полуостров Новой Земли, мыс в Чукотском море, Институт физики Земли РАН и Золотая медаль, присуждаемая математикам Российской академией наук.