Гагарин 30-х годов
Его называли ледовым комиссаром. Он получил звание Героя Советского Союза за организацию первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». Был инициатором и главным редактором Большой советской энциклопедии. Руководил легендарными арктическими экспедициями 30-х годов на ледоколах «Седов», «Сибиряков» и «Челюскин». Стал директором Всесоюзного арктического института, затем начальником Главного управления Северного морского пути. А еще был выдающимся математиком, геологом, геофизиком и астрономом, академиком и вице-президентом Академии наук СССР. Звали этого удивительного человека Отто Юльевич Шмидт.
Родился Отто Шмидт в Могилеве 30 сентября 1891 года. Русской крови в нем не было ни капли: отец немец, мать — латышка. И все-таки это был настоящий русский: так много сделал он для России.
Талантлив с детства — с золотой медалью окончил гимназию в Киеве. Потом с блеском — физико-математический факультет Киевского университета. За одну из ранних научных работ по теории групп удостоился золотой медали. В 25 лет издал монографию по математике.
Но мир знает Шмидта как покорителя Арктики, путешественника и исследователя. Сначала он «потренировался» в советско-германской памирской экспедиции 1928 года, целью которой было изучение гор, ледников, перевалов и восхождение на вершины Западного Памира. А год спустя Шмидт уже возглавил арктическую экспедицию на ледоколе «Седов». Мало того — он стал «правительственным комиссаром архипелага Франца-Иосифа»! В бухте Тихой под руководством Шмидта была создана полярная геофизическая обсерватория.
Знаменитый полярник практически все время находился в экспедициях. В 1930 во время второй своей экспедиции Шмидт на «Седове» открыл несколько островов Северной Земли. Один из них назван его именем. В 1932 на судне «Сибиряков» за одну навигацию ему удалось пройти весь Северный морской путь, положив начало регулярным рейсам вдоль берегов Сибири.
Звездным часом Шмидта стала его экспедиция на пароходе «Челюскин» (1933−34 гг.) Целью плавания было доказать возможность преодоления Севморпути неледокольным судном. Первые льды «Челюскин» встретил в Карском море и успешно миновал их. Не остановили его и сплошные льды Чукотского моря. 4 ноября 1933 года, дрейфуя вместе с ними, «Челюскин» вошел в Берингов пролив. Когда до чистой воды было рукой подать, корабль унесло назад в северо-западном направлении. До февраля экипаж дрейфовал вместе с кораблем, но в роковой день — 13 февраля 1934 года в эфир ушла радиограмма со словами: «В 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэлен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов…» Экипаж сумел высадиться на льдину. Из спасенных с «Челюскина» досок соорудили бараки. Лагерь эвакуировали с помощью авиации. Первым рейсом вывезли женщин и двоих детей. Второго рейса пришлось ждать до апреля. И все же все 104 человека, проведя два месяца на льдине, выжили и вернулись домой. В этом заслуга не только летчиков-героев, но и руководителя экспедиции Отто Шмидта: его хладнокровие и организаторский талант спасли людей.
Челюскинская эпопея так потрясла современников, что после возвращения героев на Большую землю новорожденных стали называть в честь Шмидта, давая причудливые имена — Оюшминальд («Отто Юльевич Шмидт на льдине»), Лагшминальд («Лагерь Шмидта на льдине»), Лагшмивар («Лагерь Шмидта в Арктике»). Чельнальдин и Чельнальдина («челюскинец на льдине»). Откликнулся и блатной фольклор: «Шмидт сидит на льдине, как шухер на малине». Это была всенародная любовь и восхищение. Для живущих в 30-е Шмидт был, как Гагарин в 61-м. Из Парижа мужеством челюскинцев и организаторскими способностями руководителя экспедиции восхищалась в стихах Марина Цветаева:
На льдине (не то что — черт его — Нобиле!)
Родили дитё и псов не угробили —
На льдине Эол доносит по кабелю:
«На льдов произвол и пса не оставили!»
В 1937 году Отто Шмидт организовал экспедицию на первую в мире дрейфующую научную станцию «Северный полюс-1» в самом центре Северного Ледовитого океана. Его заслуги были высоко оценены правительством СССР. Указом Президиума Верховного Совета выдающемуся полярнику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.
Легендарной стала и его знаменитая борода: без нее не обходился ни один образ киногероя — покорителя Севера. Эта борода покорила не только соотечественников, но и иностранцев. «Вы можете смеяться, но заверяю Вас, что борода Шмидта завоевала вам тысячи друзей в нашей стране, — сказал английский писатель Бернард Шоу послу СССР в те годы И. Майскому. — Вы поразительная страна! Полярную катастрофу вы превратили в национальное торжество и в качестве главного героя нашли человека с бородой Деда Мороза».
Есть версия, что Шмидт ввел в русский язык новое слово. Однажды на совещании у Ленина при обсуждении вопроса о вузах знавший латынь Отто Юльевич предложил выпускников, оставленных для продолжения научной работы, называть аспирантами: от латинского aspirans, aspirantis — стремящийся к чему-либо. Так благодаря Шмидту появились «аспиранты».
А еще есть теорема Шмидта, гипотеза Шмидта (о рождении планет из космической пыли), в его честь названы вершина и перевал Памира, остров в Карском море, полуостров Новой Земли, мыс в Чукотском море, Институт физики Земли РАН и Золотая медаль, присуждаемая математикам Российской академией наук.