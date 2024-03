Мир, Трамп и Хиллари

«Я видел, как Дональд Трамп управляет страной раньше, и это было не очень впечатляюще. Общество было низведено до самых базовых стяжательских инстинктов, правили политическая нестабильность и поверхностность», — пишет журналист издания The Quartz.

«Следует признать, что я не был свидетелем этого наяву. Скорее, я прочитал это в романе. В постмодернистской сатирической новелле англичанина Джулиана Барнса 1998 года гротескный магнат и самопровозглашенный патриот сэр Джек Питман использует все стереотипные положения «английскости», чтобы создать тематический парк на крошечном острове Уайт под названием «Англия-Англия». Он уговаривает королевскую семью приехать на остров, где проходят бесконечные футбольные матчи Манчестер Юнайтед. В конце концов, тематический парк покончил с образом Англии и самой страной, а «реальная» Англия и ее осязаемые институты деградировали до сельского уровня. В то же время, самого Питмана, в конечном счете, уничтожил секс-скандал, и он стал бессильной фигурой.

Развратный эгоистичный миллиардер, который захватил власть, «продавая» искаженный образ страны, которая никогда на самом деле не существовала. Звучит знакомо?

В президентских выборах 2016 года в США столько постмодернистского нарратива, что часто бывает трудно поверить, что мы не герои какой-то безысходной сатирической повести. Постмодернистская мысль, которая восходит к 1960-м годам, частично основана на идее о том, что рост влияния средств массовой информации размыл все грани между правдой и вымыслом. В результате огромного числа противоречивых версий, представленных в различных средах и средствах массовой информации, мы начали путать чувство истины и реальности, и все, кажется, стало субъективно. Это обесценивает любые понятия глубины и сути вещей в пользу того, что один из основателей постмодернистской мысли Даниэль Бурстин в своей книге 1962 года называет «образ».

Вот Дональд Трамп, патологический лжец, известный отчасти по своей слишком нашумевшей книге, которую он не писал, и по ТВ-шоу, это и послужило основой для его постановочной реальности. — Человек, чью предвыборную кампанию можно свести к горстке детских твитов, которые еще и могут заключать в себе два противоречащих друг другу заявления в один день. В мире Трампа «образ» — это все.

«Имидж вытесняет реальность настолько, что мы даже не ожидаем, что за фасадом проецируемых изображений есть некая реальность», — говорит профессор Университета штата Огайо Брайан Макхейл, автор нескольких книг о постмодернизме. «Трамп известен как раз тем, что нереально. Слухи о его состоянии и достоинствах, которые мы подозреваем, но не можем доказать; возможно, это основано на пустом месте. Тот факт, что его репутация зиждется на звездности и реалити-шоу… Человек ли он чего-либо реального? [чести, cлова]. Если бы под это была подведена хоть какая-то идеология, мы бы знали, как вести идеологическую критику такой кампании. Но там нет и следа подобного, «там» там тоже нет.

Может показаться нелепым, что это один из кандидатов, претендующих на смену президенту США Бараку Обаме, профессору конституционного права с динамичным и утонченным стилем изложения. Но в 2008 году кампания Обамы тоже четко понимала силу «имиджа»: «Надежда» — основной плакат и лозунг; «Да, мы можем!» [Yes, we can], постоянное повторение темы расы и цвета кожи (будь то Обама или его суррогатные сотрудники). Действительно, в течение многих десятилетий «образ» стал занимать все более важное место в политике. Казалось, это достигло своего пика в эпоху ловкачей — таких, как Карл Роув [главный «архитектор» побед республиканцев], когда правда была искажена настолько, чтобы соответствовать политической концепции, что теряла большую часть смысла. Невероятно, но Трамп вышел и за эти пределы, вступив в эпоху, когда истина не имеет буквально никакого отношения к тому, что он говорит.

«Трамп не использует политтехнологов, это и интересно, он полностью перешел на следующий уровень. Хиллари еще «застряла» и делает олдскульное кино, а он далеко впереди», — говорит Питер Померанцев, старший научный сотрудник научного центра «Legatum» в Лондоне, автор книги «Ничто истинно, и все возможно». «Он говорит такие противоречивые вещи, которые не имеют никакого смысла и ничего общего друг с другом, что вы в конечном итоге просто выбираете те, в которые сами хотите верить».

Это не столько вопрос «в какую реальность вы хотите верить», сколько «в какого Трампа вы хотите верить». Он воплощает в себе постмодернистское понятие «Пастиш» — технику, в которой художники смешивают признанные стили и размывают их в гротескном целом, ниспровергая и ставя под сомнение все предыдущие формы и смыслы. Его формообразующая особенность — это и есть смена ролей: бизнесмен, телезвезда, расовый гонитель, государственный деятель, комик и, согласно требованиям его кампании, «миллиардер синих воротничков» — все социальные роли и конкретные идентичности стали виртуальными масками, которые он может надевать и снимать по собственному желанию… Трамп разыгрывает реальность, которой не существует.

И это не просто американское явление. Италия все еще восстанавливается после лживого «хозяина СМИ» Сильвио Берлускони. Далее на восток, Россия относится к тому, что Померанцев окрестил «постмодернистская диктатура» под предводительством любимого Трампом Владимира Путина».

Такой разрыв между воображаемым и реальностью логичен в России, утверждает Померанцев: русские, которые испытали на себе поздний советский период, стали вести двойную жизнь. Несмотря на то, что большинство из них потеряли веру в коммунизм, они должны были выполнять ежедневные «акты веры» в системе, чтобы выжить. Для американцев — должны были случиться война в Ираке и финансовый кризис 2008 года, чтобы создать аналогичный уровень неверия. Основные принципы американской реальности и идентичности вдруг оказались под вопросом: Является ли эффективной и праведной роль глобального миротворца США? Работает ли капитализм? Можете ли вы планировать свою жизнь, вложив все свои деньги в дом?

«Америка, я думаю, на самом деле всегда имела представление о прогрессе, представление о том, куда она идет, как общество… но такие «аварии» как Ирак, ударили так сильно, что под сомнение отправились и цели Америки», — говорит Померанцев. «Так что, если вдруг вам на самом деле понадобятся факты, у вас их нет; есть только чистая эмоция — это и есть анархия. Если все факты говорят вам, что вы будете беднее, чем ваши родители, с чего бы вам слушать их … если факты кричат о том, что вы не в состоянии позволить себе дом, зачем их слушать?»

Расстроенным и разочарованным Трамп обещает выход из тупика. Но Америки, которую как он утверждает, он хочет восстановить [Make America great again], никогда не существовало. Это воплощение того, что французский постмодернистский философ Жан Бодрийяр назвал «симулякр»: «Реальное без происхождения или реальности … это уже не вопрос подражания, ни дублирования, ни даже пародии. Речь идет о замещении признаков реального для реальности».

«Не удивительно, что люди счастливы верить в размытые фантазии по поводу Америки-симулякра Трампа, когда видят, что все установки и реальности вокруг них рушатся», — говорит Джонатан Эбурн, профессор английского языка в Университете штата Пенсильвания. «Вы сами можете наблюдать, как все эти почтенные институты, которые, кажется, были с нами в течение 100 лет или около того (Lehman Brothers и прочие) вдруг просто самоликвидировались в одночасье», — говорит он. «Идея о том, что реальность соткана из нарратива, в любом случае, наоборот укрепляет эту идею о том, что вы можете просто обратиться к вашей собственной фантазии».

Когда правительство приближается к коллапсу два раза в течение двух лет, но страна, все же, не разваливается, трудно винить избирателей, которые покупаются на альтернативное видение Трампа. Но что случится, когда фантазия поразит реальность, когда Трамп и его сторонники увидят, что не из каждой ветви власти можно сделать симулякр? «Дело в том, что до сих пор существуют реальные институты», — говорит Эбурн. «И если вы на самом деле что-то взорвете, будут последствия».

Трамп ужасающе близок к Хиллари, согласно опросам общественного мнения, многие из них считают, что это интересно, некоторые, что это реально. Но хочет ли он вообще быть президентом? Может быть, это всего лишь пиар-трюк. Может быть?» — пишет TheQuartz.

«Победа Трампа приведет к неизбежной климатической катастрофе», — гласит заголовок журнала Mother Jones. Это походит на высказывание «если победит Дональд Трамп, мир рухнет». Псевдорелигиозно-апокалиптичные псевдонаучные прогнозы-раздоры такого рода загоняют здравомыслящих людей в тупики, заставляют сомневаться в мудрости наших так называемых интеллектуалов и, на самом деле, помогают Трампу», — пишет The American Thinker.

«Действительно, если Трамп победит, а мир не рухнет, он может получить статус мессии, если не Нобелевскую премию мира, которая уже давалась человеку, который должен был его спасти, но на самом деле принес только больше бедствий.

Президент Обама так и не смог убедительно доказать, что изменение климата — «главная опасность для Соединенных Штатов». По этому и другим вопросам он и его коллеги заняли самодовольную позицию «нам-де-лучше-знать» — позицию, которая исключает любые споры.

Дебаты по поводу климата — лишь одна из многих арен для спора ложных интеллектуалов. «Обама упорно отказывается признать, что исламский террор — более реальная и непосредственная угроза для национальной безопасности США, чем потепление климата», — заметил Джек Уэлч, бывший генеральный директор General Electric в недавнем интервью.

Барак Обама, который не особо силен в исламской истории (и не хочет, чтобы вы знали его оценки в Колумбийском университете), делает вид, что он является авторитетом по данному вопросу, так же как и кандидат от демократов Хиллари Клинтон. В своей речи в сентябре г-жа Клинтон заявила, что Трамп — пособник террористов. Клинтон утверждала, что террористы будут рады, если победит Трамп.

«Обозначение и определение ислама в качестве нашего врага на самом деле только сыграет на руку радикальным джихадистам», — сказала г-жа Клинтон. «Трамп сделал ислам и мусульман частью своей кампании, и джихадисты увидели в этом большой подарок. Они говорят: «О, пожалуйста, Аллах, сделай Трампа президентом Америки». Но она не привела никаких доказательств этих заявлений.

Как и в случае с предполагаемым антропогенным изменением климата, Обама и Клинтоны (вкупе с их псевдо-интеллектуальным хором) не готовы спорить с противоположным мнением, основанном на доказательной базе. Они даже не готовы рассматривать данные, которые противоречат их первоначальным предубеждениям.

Настоящие мыслители не игнорируют противоположные свидетельства и взгляды, и они, конечно, не фальсифицируют свои данные — то, что произошло с изменением климата. Нивелирование законов свободной дискуссии очевидно… и так по многим вопросам, где оскорбления теперь заменяют аргументацию и фактическую основу.

Обама, Клинтон и некоторые журналисты сочетают противоположные точки зрения на аборты, иммиграцию, экономику, криминальную повестку, Иран, Израиль, терроризм, женские права, расистов, поджигателей войны и ксенофобов. Они всегда лишь говорят: «Мы знаем задачи и ответы на них и так достаточно хорошо, пожалуйста, уйдите подальше с нашего пути».

На протяжении всего срока Обама позиционировал себя и свою команду как экспертов по Ближнему Востоку, который с тех пор канул в больший хаос, с большим кровопролитием и волнами беженцев, поскольку терроризм неизбежно ширится.

Другие мировые лидеры, которые действовали схоже и знали наверняка «что лучше», теперь на пути к выходу или оставили власть: как канцлер Германии Ангела Меркель и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Их наследие — это кризис с беженцами и Великобритания у порога ЕС.

Так стоит ли удивляться теперь, что поиск здравого смысла приводит к отторжению так называемых элит и так называемых интеллектуалов?» — вопрошает The American Thinker.

«Стивен Мур, старший научный сотрудник Heritage Foundation, пояснил: «Мы хотим определить — какими могут стать первые двадцать пять указов, которые Трамп может подписать буквально в первый же день на посту президента». Идея навеяна первой неделей Рейгана в Белом доме, за которую он принял меры по дерегулированию цен на энергоносители, как он и обещал во время своей предвыборной кампании. Переходная команда Трампа может легко отменить подписанные приказы Обамы. «Это проблема, которую, я не думаю, что левые действительно осознают и которой они не занимаются», — говорит Мур. «Даже если вы издали указы, следующий президент может прийти и отменить их».

Отчасти это, конечно, преувеличение; отмена закона, который вышел за пределы стадии «нормотворчества», может занять год или более. Процесс начинается с подписания распоряжения и консультанты Трампа рассматривают уже несколько вариантов первого дня: он может отказаться от Парижского соглашения по выбросам парниковых газов, так же как Джордж Буш в 2002 году от американской поддержки Международного уголовного суда. Он может пересмотреть проблему трубопровода Keystone, приостановить сирийскую программу беженцев, а также заставить Министерство торговли пересмотреть торговые дела в отношении Китая или ослабить ограничения на покупку оружия, снизив уровень проверки.

Но это вторичные вопросы; 20 января он начнет «первый час в офисе» с выполнения своего центрального обещания — радикальных перемен в американской иммиграции. «Любой, кто въехал в Соединенные Штаты нелегально, подлежит депортации», — пообещал Трамп толпе в Фениксе еще в августе.

После более года «кандидатства» Трампа, американцы как будто получили прививку и стали практически нечувствительными к каждому новому провалу и попыткам выкопать из прошлого порочащие его схемы и тяжбы, слухам о его жестокости, историям с дискриминацией и женоненавистничеством… ежедневным непристойностям современности; злобе к скорбящей матери, скрытым налоговым отчетам и другой лжи.

Но где во всем этом разговоры о будущем? В сентябре Трамп уже в финале спринта своей кампании, разрыв с Клинтон сократился, согласно народному опросу, до девяти пунктов — так называемого «виртуального галстука», когда кандидаты идут ноздря в ноздрю. Его победа больше не предмет темной конспирологии или фанфиков. Было бы справедливо спросить: а на что на самом деле будет похоже его президентство? — пишет журнал TheNewYorker.