



Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Последние месяцы во внутриполитической жизни России отмечены целым рядом знаковых отставок и назначений, из которых можно привести только несколько наиболее ярких: отставка главы РЖД Владимира Якунина, Андрея Бельянинова, главы администрации президента Сергея Иванова, назначение главой администрации президента Антона Вайно. Произведенные президентом России Владимиром Путиным первые назначения после выборов в Госдуму говорят о том, что начатые до выборов в Госдуму кадровые перемены не были случайностью и, соответственно, не являются кампанейщиной — о чем мы поднимали вопрос в материале «Кадры решили «Все»… Отставка Иванова»:

«Уже самое ближайшее время покажет, о чем были неожиданные отставки июля — августа — заменой отдельных проштрафившихся чиновников, так сказать, косметической чисткой верхушки айсберга или системным обновлением верхних этажей российской власти с целью формирования «отряда космонавтов». Осень также покажет, насколько Владимир Путин готов пойти на очищение российской власти от давно изжившей себя либеральной команды и замену ее на патриотически настроенных чиновников и политиков. Страна нуждается в новом и большом «отряде космонавтов», и давно назревшие перестановки июля — августа это доказывают как нельзя лучше».

Теперь, думаю, ни у кого нет никаких сомнений в том, что вся череда отставок и назначений последнего года — это системное решение накопившихся кадровых проблем на верхних этажах российской власти. Так, уже после выборов состоялись не менее знаковые кадровые рокировки на самых верхних этажах российской власти.

Сначала Владимир Путин назначил главой Службы внешней разведки спикера прежнего состава Госдумы Сергея Нарышкина, а уже 23 сентября Путин порекомендовал новому составу депутатов Госдумы избрать новым спикером Вячеслава Володина, который последние пять лет отвечал в Кремле за внутреннюю политику в должности первого заместителя главы администрации: «Встает вопрос об избрании нового председателя Государственной думы. Это, безусловно, дело исключительно депутатского корпуса, депутатов. Но мы вот с Дмитрием Анатольевичем будем просить во всяком случае поддержать кандидатуру Вячеслава Викторовича Володина».

Знаковость данного назначения определяется многим. Во-первых, Вячеслав Володин возвращается в родную депутатскую стихию. Напомню, что в сфере общественной политики Вячеслав Володин находился с 1990 года, когда стал депутатом Саратовского горсовета, а потом — заместителем мэра Саратова, вице-спикером областной думы, наконец, заместителем губернатора области Дмитрия Аяцкова.

«В 1999 году Володин был избран депутатом Государственной думы от блока «Отечество — Вся Россия» и быстро замечен лидером своей парламентской фракции Евгением Примаковым. Возглавляемая Примаковым фракция состояла из бывших обладателей самых высоких постов: недавних министров, недавних вице-премьеров. Но на роль своего сменщика не получавший удовольствия от парламентской работы Примаков выбрал именно Володина.

В 2001 году Евгений Максимович отвез Володина в Кремль, познакомил его с Владимиром Путиным и откомандировал на должность нового лидера фракции ОВР. Дальше карьера Вячеслава Володина в Думе и партии власти, частью которой вскоре стал блок ОВР, пошла по накатанной: вице-спикер нижней палаты, первый замруководителя фракции «Единая России» — отмечает Михаил Ростовский.

Во-вторых, Вячеслав Володин серьезно приобретает в политическом весе, чем подтверждает правоту мнений о том, что он один из наиболее доверенных лиц в новой путинской команде. По сути, Вячеслав Володин становится четвертым человеком на политическом олимпе России, концентрируя в своих руках огромный политический потенциал, но уже не как политтехнолог и управленец, а как политик. И так как деятельность спикера Госдумы предполагает большую публичную открытость, чем должность заместителя главы администрации президента, то можно ожидать, что деятельность новой Госдумы, несмотря на конституционное большинство «Единой России», станет более яркой, чем при прежнем спикере.

И вот этот момент подводит нас к одному очень важному открытию. Если посмотреть на логику кадровых решений Владимира Путина последнего года, то мы видим следующую картину. Сначала он меняет кадровые низы (для себя) — Якунина, Бельянинова, потом переходит к чиновникам и позициям повыше. Производит замену пятого человека в российской вертикали власти — заменяет Сергея Иванова на Антона Вайно. Потом производит смену четвертой кадровой позиции в российской вертикали власти — Сергея Нарышкина (который идет на должность начальника СВР вместо Михаила Фрадкова, который в свою очередь возглавит совет директоров РЖД) меняет на Вячеслава Володина. Остается только две позиции. Третье место — спикер Совета Федерации и председатель правительства.

Если в последних кадровых решениях Владимира Путина действительно прослеживается такая идеология — снизу вверх, то вполне можно допустить, что и на эти две важные позиции в российской табели о рангах придут новые люди.

В-третьих, назначение Вячеслава Володина, одного из близких соратников Владимира Путина, подняло вой критики в стане либералов. При том не столько открытых, сколько скрытых, которые трудятся не так уж и далеко от Старой площади. Потому что для них данное кадровое решение Владимира Путина говорит только о том, что Вячеслав Володин обыграл их в аппаратной борьбе, которая шла все последние годы, и стал из непубличного чиновника политической фигурой.

В-четвертых, и это, несомненно, наиболее главный вопрос — потому что он сущностный, а какие цели будут стоять у Вячеслава Володина на новом участке работы, с учетом того, что он, по сути, и отвечал в Кремле за политическую кампанию по выборам в Госдуму и за их результат? Не только на наш взгляд, но и по мнению некоторых других экспертов, символизм назначения Володина состоит в том, чтобы он сделал из «взбесившегося», но целиком подконтрольного принтера как одного из элементов исполнительной власти все-таки реальный парламент с множеством мнений и вернул этой ветви государственной власти ее реальное место в системе принятия решений в России.

Как отмечает Петр Акопов, «на этапе собирания страны Кремль был заинтересован в централизации власти, потому что сами функции и полномочия власти были размыты между разными субъектами: от региональных до олигархических, от теневых до клановых. Большая часть нулевых ушла на наведение элементарного порядка — с тем, чтобы выстроить более-менее работающий государственный механизм, сопрячь три уровня власти (безумно разделенной в девяностые), убрать самых оголтелых казнокрадов.

Парламент в этой ситуации действительно представлялся многим как «не место для дискуссий» — в полуразваленной стране нужно едва ли не в пожарном порядке строить работающие механизмы власти, а не политические дискуссии вести. Все это и начал менять Кремль — через формальные и неформальные ограничения (вроде запретов на зарубежные счета), через ручную работу, через принуждение губернаторов к честным выборам, через поддержку общественных активистов в рамках Народного фронта, через тот же институт предварительного голосования в рамках «Единой России».

Депутатов нужно освободить от зависимости от номенклатуры, какой бы она ни была — чиновничьей, олигархической, региональной. Только тогда законодательная власть сможет стать реальным центром силы, полноценной и самостоятельной властью, отражать интересы избирателей, то есть всего общества в целом. Новая Дума заметно обновилась — и это тоже важно, ведь в нее приходят люди, не имеющие опыта функционирования в ограниченном режиме. Конечно, мы пока еще в начале этого пути, но важно, что движение идет именно в этом направлении. Поэтому избрание председателем Госдумы Володина — это не эпизод карьеры одного политика, а действительно новый этап развития российской политической системы».

Кроме этого, на наш взгляд, можно рассмотреть и следующий, гораздо более важный вариант будущей роли Госдумы в происходящих в стране процессах — Россия нуждается в изменении той Конституции, которая была принята еще в ельцинские времена под контролем американцев для закрепления неоколониального статуса России. «Россия, чтобы не повторять трагических ошибок прошлого, особенно в том плане, что англосаксы причастны к смерти не одного российского императора, сегодня также нуждается в совершенно новой системе стратегического управления государством, которая бы отвечала требованиям конкуренции с другими управляющими центрами мира.

Как только англосаксы поймут, что выбивание одного элемента из системы стратегического управления российского государства никоим образом не меняет курса страны, а наоборот, вызовет такие последствия для нападающей стороны, что Британия или США просто перестанут существовать в результате превентивного ограниченного ядерного удара со стороны Русского Ордена, они вынуждены будут согласиться с русской зоной влияния в мире и будут договариваться, а не играть на уничтожение.

А вот мы при такой структуре стратегического управления страной будем абсолютно свободны в выборе целей и приоритетов нашего дальнейшего развития, а тем более в отношении тех мировых центров влияния, которые пытаются нарушить систему управления страной, прибегая к персональным воздействиям в отношении представителей русской элиты. Поэтому хватит играть по чужим правилам, надо создавать свои. И путь к этому, используя конституционное большинство Единой России в Госдуме, только один — через принятие новой Конституции России с новой системой стратегического управления страной, через создание Русского Ордена» — отмечается в одной из публикаций аналитического центра OSTKRAFT.

Надо отметить, что, кроме англосаксов, которые уже столетия исповедуют закрытую клановую систему принятия решений и управления государством, когда выбытие одного человека из системы никоим образом не влияет на функционирование всей системы (тот порок власти в России, который в ней существовал столетия, когда все зависело только от одного человека), такую же систему принятия стратегических решений исповедуют Китай и Иран. Возможно, и России пришло время перестать делать ставку на личность, а делать ставку на команду, орден, клан, которые и будут вести страну на стратегическом уровне управления.

Данная версия развития событий рассматривается как весьма реальная и другими экспертами. Так, в частности, как отмечает Артем Драгунов, который за несколько дней до формирования Росгвардии проинформировал читателей своего блока об этом, теперь «открыта дорога к изменениям Конституции, к большим переменам. Население к этому готово, так как в реале никогда не жило так хорошо, как сегодня. Проведи завтра какой референдум, под которым стоит подпись Путина, — и он пройдёт. Володин назначен спикером Думы. Назначение ожидаемое. Дума должна работать без сбоя. В самое ближайшее время, Едро сформулирует Новый План Путина (НПП), который откроет дорогу конституционным изменениям и даже, возможно, референдуму. И не одному.

Согласно тактическому плану, в стране формируется руководящий орган на базе администрации президента и Совета безопасности. В нем будут три должности: глава Госсовета — аналог президента, без ограничений по возрасту и т.д. Еще не решено, будет ли должность выбираемая или назначаемая. Главный кандидат на должность — сам Путин, или его ближайший соратник, в случае, если Путин сыграет новую партию. Замглавы Госсовета — аналог вице-президента. Секретарь Госсовета, непосредственно работающий с ним и в нем». Я не со всем согласен в данной версии, но в целом она бьет в ту же точку, что и материал аналитического центра OSTKRAFT.

Суть процесса в начале статьи описана довольно точно. России пришла пора заканчивать не только с теми скрепами, которые формально удерживают нашу страну в неоколониальном статусе и которые во многом закреплены в нынешней Конституции, но пришла пора заканчивать и с той ситуацией, когда вся система держится на одном человеке. Полет в космос был бы невозможен, если бы только у Советского Союза был один Юрий Гагарин. Сам Юрий Гагарин стал возможен только благодаря тому, что был Отряд космонавтов. И как будет называться этот Отряд — Русский Орден, Госсовет, Шамбала — дело абсолютно десятое. Главная суть — интересы России.

Назначение Володина символизирует окончательный отход Владимира Путина от ельцинского политического наследия. Перед Володиным и всей российской Госдумой стоят большие политические задачи. И их решение особенно важно на фоне процессов во внешнем мире — имею в виду ситуацию в Сирии, так как сегодня очевидно, что только большая война на Ближнем Востоке развяжет руки партии войны в США и обусловит приход к власти в Вашингтоне безумной Хиллари.

Путин подтверждает, что его проект — это проект анти-Ельцин, поэтому на возрождающуюся Россию с такой тревогой смотрят лидеры постсоветских стран, которые получили эти территории под свой контроль незаконно, просто по факту распада Советского Союза. Поэтому политическую систему России ожидают большие перемены. С большим трудом, через сопротивление внешних и внутренних врагов власть России возвращает доверие народа к себе. И как только это будет достигнуто, к нам потянутся и национальные окраины бывшей большой Империи, народы, которые были отданы на откуп местным князькам.