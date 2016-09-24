Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии украинскому изданию «Обозреватель» выступил с любопытным заявлением. По его словам, прежде всего, «чтобы двигаться дальше и справиться с кризисными тенденциями, Европа должна ответить на вопрос: где она начинается и где заканчивается?». Дипломат при этом уточнил, что в ОБСЕ «входят страны, которые живут в совершенно ином цивилизационном пространстве, а их пытаются загнать в рамки, в которых им некомфортно. Чтобы ответить на вопрос, каким будет Европейский союз через несколько лет, сначала надо понять, какой будет Европа. На мой взгляд, она заканчивается Украиной, Беларусью, Молдовой, Грузией и Арменией».

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Как и следовало ожидать, на это резко отреагировали в Баку. Портал Haqqin. az устами своего автора Наира Алиева обвинил Огрызко в незнании географии, напомнив, что «Европа географически заканчивается на Апшеронском полуострове» и что «именно в Азербайджане находится точка, разделяющая Европу и Азию», и задался вопросом, «долго ли Азербайджан будет считать Украину дружественным государством, ведь киевские деятели, в том числе и напрямую связанные с президентом Петром Порошенко, делают все, чтобы окончательно рассорить наши государства».

Но тут не все так просто, как полагает уважаемый журналист. И чтобы нас не заподозрили в предвзятости, напомним, что писал по поводу определения границы между Европой и Азией в конце марта 2015 года информационный сайт «Москва-Баку», когда сообщал о старте совместной российско-азербайджанской научной экспедиции, «результаты работы которой могут изменить традиционное представление о границах между Европой и Азией». При этом со ссылкой на официальный сайт Института географии Академии наук Азербайджана отмечалось, что «граница между континентами была определена в 1964 году, но до сих пор этот вопрос остается спорным».

По мнению азербайджанских ученых, тогда «не был учтен ряд международных научно-географических правил, в частности в отношении водораздела гор Большого Кавказа и других природно-географических факторов, вследствие чего граница была безосновательно проведена через центр Кумо-Манычской впадины». В этой связи представители Географического института Азербайджана выдвинули гипотезу, что «граница, разделяющая Европу и Азию, берет начало на Черном море, проходит через водораздел Большого Кавказа, горы Дюбрар и Кимчи, северную часть Апшеронского полуострова и дальше — через Каспийское море проходит через полуостров Магистау Казахстана, вдоль восточного предгорья Уральских гор и соединяется с границей в Северном Ледовитом океане».

При таком раскладе Азербайджан становится наряду с Россией (23%) и Турцией (3%) трансконтинентальной страной. А это уже география плюс большая политика. Кстати, Баку принимал активное участие в дискуссии не случайно, ведь речь шла об обосновании проведения в Азербайджане европейских игр. Тем не менее, сейчас даже специалисты затрудняются четко обозначить границу между Европой и Азией из-за разных методологических подходов. Одно дело, когда за основу берутся какие-то технико-географические характеристики, другое — когда речь идет об использовании цивилизационных ориентиров, по которым еще в античности выстраивались границы между Азией и Европой. Да и само понятие «Европа», как известно, впервые приобрело специфическое содержание в контексте конфронтации греков с персами, когда с V века до н.э. древнегреческие авторы начали связывать концепции Европы и Азии с различиями в языке, культуре, образе жизни, системе правления и так далее.

Да и сейчас существует официальное, но политическое определение границы Европы и Азии. Достаточно ознакомиться с атласами, например, Национального географического общества и World Factbook. Официально границей считается линия, проходящую через Эгейское море, Дарданеллы, Мраморное море, Босфор, Черное море, вдоль водораздела Большого Кавказа, северо-западной части Каспийского моря и по реке Урал до Северного Ледовитого океана. По этому определению, Грузия и Азербайджан лежат в Азии, но их небольшие части находятся к северу от водораздела Большого Кавказа в Европе. Стамбул расположен с обеих сторон пролива Босфор, что делает его трансконтинентальным, как и в целом Россию с Турцией. Но в то же время Россия — это исторически европейская страна с завоеваниями в Азии, а Турция — азиатская страна с завоеваниями в Европе.

Вопрос тут вот в чем. В последнее время в Европе в связи со стремлением Турции интегрироваться в Европейский союз активизировалась дискуссия о том, можно ли считать турок европейцами. Вот что говорит по этому поводу бывший президент Франции Николя Саркози: «Турция находится в Малой Азии. Это великая страна, великая цивилизация, но это мост между Азией и Европой. Турции нет места в Евросоюзе, и я всегда придерживался этой позиции. Она основана на здравом смысле. Это вовсе не значит, что я имею что-то против турок, они нам нужны, это наши союзники в рамках НАТО. Но когда мы начнем объяснять, что Турция — это Европа, школьникам придется разъяснять, что европейская граница проходит в Сирии. Это лишено здравого смысла. Дело не только в этом. Какую идею мы вкладываем в Европу? Евросоюз — это союз европейских стран. Даже в географическом смысле Турция имеет только один берег Босфора в Европе. Затем возникает вопрос, насколько исторически, культурно, экономически Турция может считаться европейской страной. Если мы утверждаем это, мы хотим смерти Евросоюза. Если же вести речь о присоединении Турции, позвольте мне сказать, что Россия — куда более европейская страна, чем Турция».

Как видим, вновь о себе дает знать политика христианского происхождения европейской идентичности. В этом смысле заявление украинского дипломата Огрызко логично, так как можно Украину, Белоруссию, Молдавию, Грузию и Армению представить в составе «христианского» ЕС, нежели членами, скажем, Организации Исламская конференция. И трудно увидеть Азербайджан, состоящим одновременно членом этих сообществ. Как не крути, но фактом остается то, что идентификация Европы от Атлантического побережья до Восточной Европы происходила на основе трех универсальных опор — Римской католической церкви, династий Меровингов и Каролингов и Священной Римской империи, которым реальной альтернативы не было.

Другое дело, что в Евросоюзе активно идет процесс формировании нового самоощущения, которое основывается на реконструкции исторических событий христианской Европы. А сам Брюссель, оговаривая членство того или иного государства теми или иными условиями, фактически насаждает комплекс своего превосходства над другими регионами и народами. Турция остро переживает такой феномен. Россия, как бывшая империя, обладает самостоятельной цивилизационной самодостаточностью. Что же касается Азербайджана, то одно дело, если он даст поглотить себя тюркской цивилизации. И другое — если ему удастся самостоятельно определить пути и перспективы своего исторического развития. Ну, а Украина и её экс-министр иностранных дел Огрызко тут абсолютно не причем.