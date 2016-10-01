ИА REGNUM уже сообщало о неожиданном в своем роде заявлении заместителя министра иностранных дел Польши Марека Жулковского, который, выступая 23 сентября на Восточном экономическом конгрессе в Белостоке, объявил о восстановлении местного приграничного передвижения (МПП) с Россией (Калининградской областью). Практически сразу же в бой с дипломатами вступили представители министерства внутренних дел Польши. Пресс-служба МВД сообщила, что «основная причина приостановления МПП не устранена», а значит еще рано говорить о возобновлении режима. «Основная причина» — это, в представлении польских полицейских, «проблема с безопасностью» в общении с Калининградом в частности и Россией в целом.

wikipedia.org Марш-марш правой!

Интрига здесь в том, что за полтора месяца, которые прошли от объявления о приостановке местного приграничного передвижения министерством внутренних дел Польши, оно так толком и не объяснило, что же именно мотивировало его действия. Глава МВД Мариуш Блащак называл целый комплекс причин. И действия России на Украине, и «многочисленные провокации в странах Балтии и даже в Польше», и экономика (поляки оставляли в Калининграде больше злотых, чем калининградцы в воеводствах), но главное — «необходимость защитить страну от попыток дестабилизировать обстановку». Наиболее обоснованными в сборной солянке аргументов выглядели те, которые были связаны с декларацией нежелания мириться с действиями польских контрабандистов-«мрувок», заполонивших окрестности дешевым российским бензином. Однако почему окончательное решение принимало МВД, почему молчало министерство экономики, министерство финансов, которому подчиняется таможня, и, самое главное, министерство иностранных дел, выступившее несколько лет назад инициатором введения МПП, оставалось непонятным.

Более того, складывалось впечатление, что в Польша начался процесс передела власти, который проходил путем перераспределения полномочий не изменением формальных компетенций тех или иных ведомств, а в зависимости от статуса глав министерств в иерархии правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). В начале сентября заместителями польского «царя», президента PiS Ярослава Качиньского оказались премьер-министр Беата Шидло, вице-спикер Сейма Йоахим Бруджиньский, глава МВД Мариуш Блащак, координатор спецслужб Мариуш Каминьский, министр обороны Антоний Мачеревич, государственный секретарь канцелярии кабинета министров Адам Липиньский. Трое из шести вице-президентов «Права и Справедливости» представляют силовой блок. Однако их влияние на польскую политику выходит за пределы формальных компетенций.

Так, Блащак оказался в составе правительственной делегации, которая отправилась недавно в США на сессию Генеральной ассамблеи ООН. В Нью-Йорке глава МВД встретился с представителями диаспоры — это до сих пор было фирменной фишкой президента Польши Анджея Дуды во время его международных визитов — и заявил, что американская «Полония должна получать поддержку со стороны наших дипломатических представительств», вмешавшись в компетенцию МИД и польского Сената. Помимо того, Блащак залез и на площадку министра культуры Петра Глинского, озвучив на той же встрече идею снять прославляющий польскую историю фильм, пригласив на главные роли Тома Круза или Мела Гибсона.

Все больше и больше веса приобретает и коллега министра внутренних дел по силовому блоку — Антоний Мачеревич. Одним из инструментов его активного вмешательства в политические процессы является созданная главой министерства обороны комиссии по расследованию смоленской катастрофы — крушения в апреле 2010 года правительственного борта, в котором погиб брат Ярослава Качиньского, президент Польши Лех Качиньский. Многие польские эксперты, и не только они, считают, что помимо «восстановления справедливости» в представлении ныне правящей партии, работа этой комиссии должна окончательно дискредитировать противников PiS и личных врагов ее президента, руководство партии «Гражданской платформы», от Дональда Туска (бывший премьер-министр) до Радослава Сикорского (бывший министр иностранных дел). Это первое.

Второе. Серьезным преимуществом также может стать создаваемая Мачеревичем подпорка национальной армии в виде территориальной обороны Польши. Эти подразделения, сформированные из гражданских лиц, должны стать «пятым родом войск Вооруженных сил Польши». С сентября этого года они начали формироваться. По словам министра обороны, «всего новый вид войск будет насчитывать 35 тысяч военнослужащих». Как объясняют инициаторы создания территориальной обороны, эти силы направлены на отражение внешней угрозы с Востока. Но они могут иметь и другую функцию, действовать внутри страны в случае возникновения каких-либо беспорядков. Учитывая болезненную память поляков о событиях 1981 года, когда в стране было введено военное положение, а в ночь с 12 на 13 декабря на улицы городов выступили армейские части, использование войск территориальной обороны, аналога Национальной гвардии, будет не таким раздражающим.

Тенденции в польской политике сегодня таковы, что нельзя исключать возможность создания неформальной партийной надстройки над конституционными органами власти. В этом случае в кабинете министров относительную свободу рук получит вице-премьер Матеуш Моравецкий, автор одноименного собственного плана реформирования экономики страны, которого будет прикрывать зиц-премьер Шидло (или её сменщик), в то время как силовой блок станет определять внутриполитические, внешнеполитические и идеологические направления. Пока давлению силовиков сопротивляется министерство иностранных дел, но как долго оно сможет отстаивать свои позиции, сказать трудно. Периодически появляются «утечки» об отставке главы МИД Витольда Ващиковского. Не добавляет оптимизма и информационная атака против министерства, проведенная на днях проправительственным телеканалом Telewizja Republika, который сообщил о наличии среди польских дипломатов около 60 «агентов Москвы», выпускников МГИМО. Тем временем, Ярослав Качиньский анонсировал серьезные перестановки во власти. Наденет ли варшавский политический салон в итоге погоны или останется в костюмах с галстуками? Это покажет время.