Гварди — Мёртвое величие
Франческо Гварди относится к художникам, которые были полностью оценены только через много лет после их смерти. Необходимо было дождаться открытий «импрессионизма», который в момент зарождения тоже был более чем спорным течением, чтобы заново увидеть работы, которые создавались гораздо раньше. В этом смысле перед нами пример художника, который пережил забвение и только после этого был полностью признан. С чем это связано?
Традиционно Франческо Гварди относят к школе веницианских ведутистов (Веду́та от итальянского veduta, «вид», «пейзаж»). В самом деле, в его работах часто можно увидеть урбанистическую среду, которая исполнена множеством деталей и подробностей. Порою можно заметить даже мельчайшие детали быта. В этом смысле, перед нами почти этнографическая живопись. Но ещё в большей степени художник позволяет себе одушевлять свои работы настроением: оттенками цвета, света. Даже если речь идёт о хорошо известном месте, то художник подчёркивает своё поэтическое восприятие реальности. Именно присутствие лирики в «типовом городском пейзаже» стало «визитной карточкой» мастера. Напомним, что с похожих позиций (пусть ещё в большей степени) позже станут смотреть на мир импрессионисты.
Франческо Гварди виртуозно пользуется композицией, перспективой, не только геометрической (без которой не обходится не один венецианский городской пейзаж со своей знаменитой архитектурой), но и тональной перспективой. Хотя, конечно, здесь часто встречаются «Римские» архитектурные элементы: свод, арка, дорога. Но при этом архитектура не мертва, а словно бы позволяет наполнить картину светом и дыханием.
В картинах мастера часто фигурируют тончайшие нюансы дымки, света, пространства, воздушных контуров. Пусть совсем иначе это было свойственно, например, отечественным передвижникам, которые, впрочем, тяготели к реализму, а у Гварди облака и вода всегда пишутся подчёркнуто эмоционально. В этом есть и толика романтического, сказочного мироощущения. Здесь жизнь предстаёт скорее полной счастья и вечной «хорошей погоды», хотя на его работах можно увидеть и обыкновенный повседневный быт простых людей. Но обязательно где-то, словно флаг, должна трепетать и хлопать на ветру простынь. Что-то должно быть выразительным. Одной из самых известных хрестоматийных картин мастера считается «Архитектурная фантазия». Картину отличает с одной стороны внимание к природе и архитектуре, но с другой — наличие сюжета, мизансцена из стоящих жителей города, которые заняты своими каждодневными делами. Как зрители мы можем окунуться непосредственно в венецианскую атмосферу: кажется, что можно ощутить запах воды и каналов, тепло лучиков солнца на коже, гвалт и запах рыночной площади неподалёку… Художник очарован своим городом и показывает его нам во всей красе. У мастера существует целая серия двориков, которые можно разглядывать бесконечно. Безусловно, этого художника имеет смысл посмотреть, если вы отправляетесь в Венецию, чтобы убедится насколько точен он в своих ощущениях.