Франческо Гварди относится к художникам, которые были полностью оценены только через много лет после их смерти. Необходимо было дождаться открытий «импрессионизма», который в момент зарождения тоже был более чем спорным течением, чтобы заново увидеть работы, которые создавались гораздо раньше. В этом смысле перед нами пример художника, который пережил забвение и только после этого был полностью признан. С чем это связано?

Портрет Франческо Гварди кисти Пьетро Лонги. 1764

Франческо Гварди. Венеция 1950-е

Традиционно Франческо Гварди относят к школе веницианских ведутистов (Веду́та от итальянского veduta, «вид», «пейзаж»). В самом деле, в его работах часто можно увидеть урбанистическую среду, которая исполнена множеством деталей и подробностей. Порою можно заметить даже мельчайшие детали быта. В этом смысле, перед нами почти этнографическая живопись. Но ещё в большей степени художник позволяет себе одушевлять свои работы настроением: оттенками цвета, света. Даже если речь идёт о хорошо известном месте, то художник подчёркивает своё поэтическое восприятие реальности. Именно присутствие лирики в «типовом городском пейзаже» стало «визитной карточкой» мастера. Напомним, что с похожих позиций (пусть ещё в большей степени) позже станут смотреть на мир импрессионисты.

Франческо Гварди. Каприччо с руинами

Франческо Гварди виртуозно пользуется композицией, перспективой, не только геометрической (без которой не обходится не один венецианский городской пейзаж со своей знаменитой архитектурой), но и тональной перспективой. Хотя, конечно, здесь часто встречаются «Римские» архитектурные элементы: свод, арка, дорога. Но при этом архитектура не мертва, а словно бы позволяет наполнить картину светом и дыханием.

Франческо Гварди. Канал в Венеции

В картинах мастера часто фигурируют тончайшие нюансы дымки, света, пространства, воздушных контуров. Пусть совсем иначе это было свойственно, например, отечественным передвижникам, которые, впрочем, тяготели к реализму, а у Гварди облака и вода всегда пишутся подчёркнуто эмоционально. В этом есть и толика романтического, сказочного мироощущения. Здесь жизнь предстаёт скорее полной счастья и вечной «хорошей погоды», хотя на его работах можно увидеть и обыкновенный повседневный быт простых людей. Но обязательно где-то, словно флаг, должна трепетать и хлопать на ветру простынь. Что-то должно быть выразительным. Одной из самых известных хрестоматийных картин мастера считается «Архитектурная фантазия». Картину отличает с одной стороны внимание к природе и архитектуре, но с другой — наличие сюжета, мизансцена из стоящих жителей города, которые заняты своими каждодневными делами. Как зрители мы можем окунуться непосредственно в венецианскую атмосферу: кажется, что можно ощутить запах воды и каналов, тепло лучиков солнца на коже, гвалт и запах рыночной площади неподалёку… Художник очарован своим городом и показывает его нам во всей красе. У мастера существует целая серия двориков, которые можно разглядывать бесконечно. Безусловно, этого художника имеет смысл посмотреть, если вы отправляетесь в Венецию, чтобы убедится насколько точен он в своих ощущениях.