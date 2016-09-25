



Moranski Флаг. Герб

2 октября 2016 года в Риме пройдет XXXVI Генеральная конгрегация Общества Иисуса. Генерал ордена Адольфо Николас еще в мае этого года заявил, что он попросит братьев отправить его на покой, и членам Генеральной конгрегация предстоит принять решение, удовлетворить прошение или отказать своему главе. Сам Николас объясняет желание уйти в отставку состоянием здоровья и недостаточностью сил для реализации новых задач. «Времена изменились, — говорит генерал, — есть понимание в Обществе, что нам нужна смелость, воображение и отвага в нашей миссии, как части большой Господней миссии в нашем мире».

Смелость, воображение и отвага являются характерной особенностью братьев ордена, которых мы сегодня знаем под именем иезуитов. 27 сентября 1540 года папа Римский Павел III торжественно огласил утвержденные им Конституции или Уложения, представленные группой христиан во главе с бывшим испанским офицером Игнатием Лойолой. С этой точки и отсчитывается начало служения Общества Иисуса, загадочного и имеющего неоднозначную репутацию ордена, критические замечания в адрес которого во многом являются наследием одного из эпизодов его истории — борьбы с Реформацией. К середине XVI века монашеские ордена, надо сказать, не пользовались любовью даже в католической среде, поскольку на них возлагали ответственность за кризис в Церкви, приведший к возникновению протестантства. Но папа Павел III, тем не менее, решился на эксперимент. Почему? Может быть потому, что Игнатий Лойола оказался человеком, способным разработать универсальное руководство для желающих постичь молитву, самоанализ и подчинение Божьей воле. Оно получило название «Духовные упражнения» и по нему — как по самоучителю английского языка или вязания крючком — духовные наставники руководили ростом своих учеников.

Питер Пауль Рубенс. Чудеса св. Игнатия Лойолы. 1620-21

Обучение и образование с выходом за пределы догм с тех пор стало главным делом иезуитов. Они мыслили широко, и это в частности было причиной нежелания членов Общества Иисуса иметь дело с инквизицией, ни один из иезуитов никогда не заседал в составе трибуналов. Впрочем, свою роль, видимо, сыграли и личные впечатления Игнатия Лойолы от столкновения с «защитниками веры» — в Испании он просидел два месяца в тюрьме, пока шло расследование в связи с обвинением его в ереси. Общество Иисуса ставку делало на детей. Во времена юности ордена среднее образование было дорогостоящим делом. Бедные семьи не могли позволить себе заплатить за подготовку к школе. А школы иезуитов были бесплатными. Они работали на перспективу, формируя умонастроение и, конечно, лояльность к Римско-католической церкви нарождающегося в Европе среднего класса буржуазии и мелкопоместного дворянства.

Парадокс, но успешная и эффективная способность иезуитов разворачивать сеть образовательных учреждений, коллегий, где учились дети элиты и бедняков, становилась для правящих особ поводом и для гордости, и для зависти. Последнее часто приводило к тому, что Общество Иисуса изгонялось из страны. Стоит особо сказать, что иезуиты не пользовались популярностью среди коллег из других католических орденов. Члены Общества Иисуса были людьми хорошо образованными, свободомыслящими и зачастую язвительными. Это приводило к проблемам. Например, в Речи Посполитой оба народа иезуиты раздражали одновременно: как магнатов, обвинявших их в защите прав самодержавия вопреки шляхте, так и доминиканцев, уверивших себя, что конкуренты из Общества Иисуса хотят совершить рейдерский захват уже созданных доминиканцами учебных заведений. Впрочем, иезуиты могли бы в ответ привести другую историю, их миссию в Японии, где они уважительно и серьезно отнеслись к местной культуре, обратив в христианство к концу XVI века около 300 тысяч жителей островов. Разрушили эту многочисленную общину францисканцы, прибывшие в Японию в 1593 году. Они так настроили против себя власти, что вызвали в XVII веке жесточайшие гонения на католиков.

Пауль Питер Рубенс. Жизнь Святого Игнатия Лойолы. Фрэнсису Ксавье пишет Игнатий из Индии

Однако не образовательная деятельность придала репутации Общества Иисуса стойкий оттенок людей «хитрых, двуличных, лицемерных». Второй стороной иезуитской медали была их защита Церкви и института папства. Херонимо Надаль, помощник Игнатия Лойолы, посетивший в 1555 году Германию, настолько ужаснулся расцветом там протестантизма, что добился внесения в уставные документы ордена положения о его главной задаче — борьбе с Реформацией. Протестанты и создали негативную мифологию об иезуитах, которая дожила до наших дней, ведь на войне, как на войне. Еще один парадокс — эти боевые действия впоследствии позитивно отразились на миссионерской деятельности Общества Иисуса в Новом свете среди «язычников». Ересь считалась большей угрозой, чем местные верования индейцев, которых иезуиты социализировали в европейском духе и старались защищать от произвола колониальной администрации.

Богатая и неоднозначная история существует у Общества Иисуса в отношениях с Россией. Непонимание русских — в случае с миссией Антонио Поссевино при дворе Ивана Грозного. Тщетные амбиции — в случае с попыткой утвердить в Кремле так называемого Лжедмитрия. Спасение и сохранение — в случае с решением императрицы Екатерины II не признавать в Российской империи буллы папы Пия VI о роспуске ордена и крайне благожелательного отношения к иезуитам императора Павла, что помогло им продержаться до восстановления Общества во всем мире в 1814 году. Интересным был опыт недолгого существования в Санкт-Петербурге в 1803 году привилегированной иезуитской школы — Петербургского коллегиума Святого Павла. В нем учились дети из самых известных аристократических семей империи. Кстати, воспитанником Общества Иисуса мог стать Пушкин, родители чуть было его не отдали в коллегиум, но в последний момент узнали об открытии Царскосельского лицея.

2011 Иезуитский Институт Альберт Шевалье-Тайлер. Жизнь Святого Игнатия . Игнатий учит латынь среди школьников в Барселоне. 1525

Сегодня во взаимоотношениях России и Римской церкви начался новый этап. Он ознаменован понтификатом папы Римского Франциска, первого иезуита на троне епископа Рима. Между Ватиканом и Москвой установились добрые и рабочие отношения, во многом это заслуга Франциска и российского президента Владимира Путина. Посмотрим, какой в итоге окажется эта страница истории.