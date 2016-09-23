Уязвимость спутников и другой космической инфраструктуры для кибератак становится темой дискуссий о том, как противодействовать таким угрозам, довольно редко, что является серьезным упущением. Так, большая часть мировой важнейшей инфраструктуры — связь, управление авиатранспортом и морской торговлей, оказание финансовых и других деловых услуг, мониторинг погоды и состояния окружающей среды, а также обеспечение безопасности государств, зависит от выведенных на орбиту аппаратов и систем их управления на земле, поэтому защите их от атак в киберпространстве нужно особое внимание, пишут авторы доклада Chatham House Дэвид Ливингстон и Патрисия Льюис.

Yuri B Космос

Эксперты отмечают, что возможные атаки на космические системы могут быть совершены, как отдельными государствами, стремящимися получить военные преимущества в космосе или похитить ту или иную интеллектуальную собственность, так и обладающими необходимым финансовым потенциалом преступными группировками и террористическими организациями, желающими продвигать свою повестку дня.

Также на спутники могут покуситься простые хакеры, пытающиеся доказать свои способности. При этом, считают авторы, с технической точки зрения, спутникам угрожает глушение их сигнала, «спуфинг» — когда, вместо глушения сигнала, он подменяется ложным — и взлом систем связи, контроля и так далее. Действиям хакеров может подвергнуться также и наземная инфраструктура.

Таким образом, для ответа на эти угрозы потребуется международное сотрудничество, поскольку большая часть космических аппаратов пролетает через территории большинства крупных государств, а космос больше не является технологической площадкой, на которой играют только немногие крупные страны, способные выводить на орбиту человека или огромные спутники-связи и шпионить друг за другом. Вмести с ними пространство вокруг земли теперь делит все больше стран и частных компаний, взявших спутники в аренду или делящие их с другими.

Поэтому, отмечают авторы, необходимо создать режим защиты от кибернетических атак, основанный на международном подходе. Они тем не менее выступают против слишком большой централизации, поскольку она дает преимущества хакерам, которые не ограничены бюрократическими процедурами. Лучшим вариантом, по их мнению, является создание международного объединения, в которое войдут обладающие необходимым потенциалом страны и важные участники рынка. Благодаря такому характеру режима будут устранены неизбежные задержки в согласовании и применении на практике тех или иных защитных мер.