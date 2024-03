Кандидату на пост главы Белого дома от Демократической партии Хиллари Клинтон, возможно, придется отбиваться от еще одного скандала, связанного с разоблачением масштабных преступлений сотрудников банка Wells Fargo, от которого чета Клинтон получала деньги в свой фонд.

Jason Baker Банковское хранилище

О случившемся стало известно 8 сентября, когда, как передает ABC News, Бюро по финансовой защите потребителей (БФЗП) США, прокуратора Лос-Анджелеса и Комиссия по регулированию деятельности коммерческих банков потребовали от банка Wells Fargo выплатить $185 млн штрафа. Сотрудники банка с мая 2011 по июль 2015 года открыли и оформили без ведома клиентов более 2 млн счетов и кредитных карт.

Как выяснилось, простые работники учреждения были вынуждены пойти на махинации с деньгами, находящимися на уже существующих счетах вкладчиков, чтобы «достигнуть целей и получить премии в рамках программы финансовой мотивации банка». Как отметили в БФЗП, некоторые сотрудники банка, в частности «создавали фальшивые электронные адреса, не принадлежащие клиентам, с помощью которых клиентов подключали к услугам интернет-банкинга без их ведома».

Проанализировав деятельность банка, бюро установило, что всего было создано более 1,5 млн сберегательных счетов на имя клиентов, которые не давали на это своего разрешения. Для обеспечения этих счетов, считают в бюро, могли использоваться средства с существующих счетов вкладчиков. Благодаря 85 тыс. счетов банк получил около $2 млн.

Помимо депозитных счетов, сотрудники банка также подали заявления на оформление 565 тыс. 443 кредитных карт, с помощью чего банк получил $400 тыс.

После выхода информации о махинациях на свет в банке отметили, что было уволено около 5,3 тыс. сотрудников — приблизительно 1% всех работников финансового учреждения. Руководство принесло свои извинения и заявило, что послужившая причиной скандала политика банка будет прекращена с 1 января 2017 года.

Информация регулирующих органов стала причиной начала расследования. Так, 14 сентября стало известно, что ФБР и федеральные прокуроры в штатах Нью-Йорк и Каролина проводят проверку банка на предмет предполагаемых незаконных действий, что открыло возможность для начала уголовного дела.

В связи со скандалом членам правления банка пришлось предстать перед рядом ведомств правительства США, в том числе 20 сентября, когда исполнительный директор банка Джон Стампф предоставил свои объяснения Банковскому комитету сената США.

В ходе слушания в комитете он принес извинение за то, что было предано уважение клиентов банка, заявил о готовности сделать все необходимое для решения этого вопроса, а также принять меры для восстановления доверия наших клиентов.

При этом, как выяснилось, ему было известно о распространенной незаконной практике с 2013 года. Не считает он также, что глава отдела обслуживания физических лиц Кэрри Толстедт, которая уходит на пенсию в конце нынешнего года, должна быть лишена её бонусной выплаты в размере $125 млн ценными бумагами. По его словам, в этот момент ситуация с ней решается, но он бы не стал рекомендовать такой шаг.

И Wells Fargo не единственный банк, заставляющий своих сотрудников навязывать услуги клиентам. Как отмечает CNN Money, что более десятка нынешних и бывших сотрудников таких крупных и региональных банков, как Bank of America, Citizens Bank, PNC, SunTrust и Fifth Third, указывают, что в них также царит навязшее стремление увеличить показатели продаж, из-за чего работники вынуждены убеждать клиентов открывать большое число счетов и оформлять кредитные и дебетовые карты.

Разразившимся скандалом решила воспользоваться и кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии США Хиллари Клинтон. Она присоединилась к волне критики банка, выступив с открытым письмом, в котором обличала беспринципность некоторых финансистов и обещала, после избрания ужесточить контроль за Уолл-Стрит.

Так, она выразила глубокую обеспокоенность тем, что банк на протяжении многих лет занимался незаконной деятельностью, призвав исполнительного директора банка дать объяснения. По её словам, «такому возмутительному поведению нет места в США».

Не преминув помянуть недобрым словом своего соперника по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа, который хочет распустить контролирующие органы, она заявила, что после избрания не позволит преступникам от финансового мира уйти от ответственности, благодаря дополнительным контролирующим органам, которые «будут стоять на защите налогоплательщиков и потребителей, а не больших банков».

Однако не только забота об американском избирателе или попытка воспользоваться скандалом для продвижения своей президентской кампании могут стоять за реакцией бывшей первой леди США. Вероятно, наоборот, Клинтон опасается, как бы её противники ни обратили волну негодования относительно банкиров против неё. А для этого есть основания.

Так, в 2015 году издание St. Louis Post-Dispatch сообщило, что учрежденный банком фонд Wells Fargo Foundation передал фонду четы Клинтон Clinton Foundation пожертвования в размере от $100 тыс. до $250 тыс. В свою очередь, издание The Huffington Post пишет, что Wells Fargo, как сам банк, так и учрежденный им фонд, направляли пожертвования, а также заплатили бывшему президенту США Биллу Клинтону за речь для банка 200 тыс. в 2011 году.

«Это классический пример поведения Хиллари Клинтон: публично выступить с критикой компании, потому что это хорошо с политической точки зрения, тогда как носящий её имя фонд тихой сапой принимает сотни тысяч долларов от той же самой компании», — отметил директор по связям с общественностью организации America Rising Джефф Бекдел.

«Если бы в своем письме Клинтон была искренна, то она должна была бы прикрепить к нему чек от фонда Клинтон на сумму, полученную от компании, на которую она так лицемерно жалуется», — добавил он.

Необходимо напомнить и о больших друзьях четы Клинтон. Так, в ходе предварительных выборов в США соперник за номинацию в качестве кандидата от демократов Берни Сандерс призвал её опубликовать стенограммы речей, с которыми она выступала в банках на Уолл-Стрит, это требование повторил и Дональд Трамп. Клинтон так этого и не сделала.

Еще одним звеном, связывающим Клинтон с банком Wells Fargo является самый крупный его акционер Уоррен Баффит. Как сообщает Fortune, компании миллиардера Berkshire Hathaway принадлежит 10% акций злополучного банка, и в результате разоблачения, по данным Yahoo Finance, он потерял $1,76 млрд своего состояния из-за падения курса акций Wells Fargo.

В начале августа журнал Time сообщал, что миллиардер, который в декабре 2015 года, публично заявил о своей поддержке Клинтон, выступил с речью на одном из предвыборных мероприятий. Хотя сам Баффет — давний сторонник бывшей первой леди США — поддерживал её еще в 2000 году, когда она избиралась на пост сенатора от штата Нью-Йорк, он никогда не выделял крупных сумм на её кампании.

Его поддержка осуществлялась в иной форме, в частности в проведении, как пишет издания Politico, благотворительных мероприятий в пользу Клинтон, чтобы попасть на них, приглашенный должен был заплатить $33,4 тыс. И Баффетом поддержка Клинтон со стороны самой состоятельной части населения США не ограничивается.

Скандалы с электронный перепиской, убийством посла США в Бенгази, обвинение в коррумпированности носящего её имя фонда, заболевание пневмонией — какая еще информация выйдет на свет о бывшей первой леди США до того, как будет подсчитан последний избирательный бюллетень?