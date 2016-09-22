Прошло два месяца с момента попытки неудавшегося военного переворота в Турции. По оценкам многих экспертов, появился фактор «новой» Турции, дрейф которой во внутренней и во внешней политики остается загадочным. Но фактом можно признать то, что правящая партия «Справедливость и развитие», принимая в экстренном порядке многочисленные законы, чуть ли не в одночасье оказалась переформатированной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Воспользовавшись неудачной попыткой военного переворота, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пустил в ход заготовленные ранее проскрипционные списки «неблагонадежных». Тысячами увольняют и арестовывают военных, чиновников, политиков, судей, прокуроров, адвокатов, журналистов, учителей, ректоров университетов, полицейских и так далее. Менее чем за две недели один за другим ликвидировал почти все институты, которые раньше считали признаками светского государства, к которым, кстати, относилась в Турции и армия.

Эрдоган официально отказался следовать положениям Европейской конвенции по правам человека. Не случайно многие европейские эксперты заявляют, что турецкий президент, который «пришел к власти демократическим путем, сейчас находится на пути к диктатуре», что стало заметно осложнять и без того непростые отношения турецких властей с европейскими коллегами. Политики из Евросоюза уже говорят о прекращении переговоров о вступлении Турции в ЕС, поговаривают и о возможности исключения ее из Совета Европы и введении против нее каких-нибудь санкции. Что касается обязательств Анкары защитить Европу от наплыва беженцев из Сирии и Ирака, то их турки и раньше не особенно стремились выполнять. Похолодание отношений может оказаться долгим и затяжным.

Конечно, на таком фоне не может не бросаться в глаза фактор потепления отношений между Турцией и Россией, а также с Израилем, что подается официальной Анкарой, как результат ее разочарования политикой Запада и появление нового внешнеполитического курса. «Турция долго не решалась напрямую вмешиваться в войну с соседней Сирией, — пишет в этой связи германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. — Правда, так или иначе Анкара всегда участвовала в этой игре, поддерживая группы, желающие свергнуть сирийского лидера Асада. И все же турецкая армия постоянно предостерегала власти от прямого военного вмешательства. И на то, что оно сейчас происходит, есть две причины: захлестнувший Турцию террор «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и необходимость предотвратить открытие по ту сторону границы коридора для курдов. Более того, Турция хочет способствовать там возрождению «Свободной сирийской армии».

Внешняя политика Турции всегда отличалась особой «гибкостью». Она ранее балансировала между Западом и Востоком, имея устойчивые связи с первым. Но сейчас Анкара, как считают эксперты, балансирует на грани: с одной стороны, Россия, Турция и Иран видят все больше общих интересов, с другой — турецко-израильское сближение происходит с такой скоростью, что можно забыть о том, как еще вчера обе страны находились практически в состоянии «холодной войны». С одной стороны, Эрдоган принимает американского вице-президента Байдена, с другой — Анкара проводит военно-политические консультации с Москвой.

При этом возникает вопрос, насколько серьезно она воспринимает членство в НАТО или о том, как теперь НАТО будет выстраивать свои отношения с Турцией. Немецкий эксперт по политике безопасности Герд Португалл в интервью DW, заявил, что «нестабильная ситуация в Турции означает ослабление существующего до сих пор якоря стабильности НАТО в регионе», а «южный фланг НАТО развит, но не полностью». Что будет дальше, пока никто не знает.