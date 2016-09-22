Когда 14 сентября в буферной зоне — старом аэропорту Никосии — при поддержке ООН завершились переговоры между президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи, мало кто ожидал сенсации в отношении урегулирования кипрской проблемы. Ведь до сих пор казалось, что переговорный процесс остается в экзистенциональном кризисе. Кипр разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. После этого переговоры по кипрскому урегулированию велись свыше трех десятилетий, досье по этой проблеме пухло, но под разными предлогами и по разным причинам Анкара, Афины, Никосия то сближали позиции, то разбегались в разные стороны.

wikipedia.org Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»

В феврале 2014 года Анастасиадис и тогдашний президент признанной только Анкарой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Дервиш Эроглу подписали проект заявления, в котором обозначались контуры дорожной карты по урегулированию кризиса. Она предусматривала поэтапное строительство двухзонной и двухобщинной политически равноправной федерации с единой международной правовой субъектностью Кипра как члена Европейского союза и суверенитетом, как и у всех стран — членов ООН. Реакция на это на Кипре, в Греции и Турции была неоднозначной. Но в октябре 2014 года, после того как Анкара начала сейсмическую разведку месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра, переговоры были сорваны. Поэтому казалось, что в ситуации разворачивавшейся в Восточном Средиземноморье большой геополитической игры и с появлением новых линий противостояния разрешение кипрского конфликта будет затягиваться. Тем более что 14 августа нынешнего года МИД Турции опубликовал заявление, в котором Анкара ответила Афинам отказом на требование вывести войска с Северного Кипра, что считалось Грецией «непременным условием для справедливого и прочного урегулирования кипрского вопроса».

Однако греко-кипрская и турецко-кипрская стороны, несмотря на различного рода препятствия, решили продолжить по собственной инициативе работу по кипрскому урегулированию, слабо оглядываясь на Афины и Анкару. В рамках нового, небывалого по интенсивности раунда переговоров под эгидой ООН Анастасиадис и Акынджи провели тур из семи раундов: три встречи в августе — 23, 29 и 31 и четыре в сентябре — 2, 4, 6, 8. Речь шла об объединении острова под единой федеративной крышей. 14 сентября появилось совместное заявление, озвученное посланником Генерального секретаря ООН Эспеном Бартом Эйде: «Лидеры вновь заявили, что они полны решимости сделать все возможное для достижения всеобъемлющего урегулирования по кипрской проблеме, как это записано в совместном заявлении от 11 февраля 2014 года. Значительный прогресс был достигнут по многим из нерешенных вопросов, среди которых вопросы управления и разделения власти, отношений с ЕС и проблема собственности. В переговорном процессе по кипрскому урегулированию лидерам обеих общин удалось достичь значительного прогресса, но пока не согласованы некоторые ключевые аспекты».

С таким багажом президент республики и лидер турок-киприотов отправились в Нью-Йорк на Ассамблею Совета Безопасности ООН, в формате которой они проводят переговоры и обговаривают технические детали. Многие эксперты считают, что это «последний шанс для объединения Кипра на основе двухобщинной федерации». Правда, детали имеющегося соглашения хранятся в секрете. И не ясно, согласилась ли Турция вывести войска с Северного Кипра, или Акынджи действует на свой страх и риск, чего исключать нельзя. Дело в том, что между ним и Анкарой, похоже, пробежала «черная кошка». Турция является для Северного Кипра не только гарантом, но и часто выступала в качестве так называемого сдерживающего фактора в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Ранее турки-киприоты по любому поводу обращались в Анкару, чтобы согласовать шаги, что раздражало греков-киприотов. Они с большим недоверием относились и относятся к пока еще не дезавуированным планам Турции требовать международного признания Северного Кипра.

Когда Акынджи одержал победу во втором туре выборов главы Северного Кипра, набрав свыше 60% голосов, он заявлял о необходимости воссоединения страны и о своем желании изменить отношения между Турцией и Северным Кипром, чтобы они стали «равноправными, а не отношениями между старшим и младшим братьями». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возмутился: «Анкара заплатила большую цену за Северный Кипр, наши бойцы отдали за него жизни. И мы продолжаем платить, расходуя ежегодно на Северный Кипр около 1 миллиарда долларов. Кто на международном уровне сражается за него? Может ли Акынджи выиграть в одиночку эту битву? Турция любит Северный Кипр так, как мать любит ребенка». Анкара понимает, что может потерять форпост на севере Кипра.

К тому же ТРСК, вступая в федеративные отношения с Республикой Кипр, автоматически становится членом ЕС и выходит из-под непризнанной, но реально существующей юрисдикции Турции. Более того, если раньше кипрская проблема считалась одним из важных препятствий на пути интеграции Турции в Евросоюз, то сейчас появилось немало дополнительных препятствий, связанных с развитием после неудавшегося военного путча внутренних политических процессов и событий на Ближнем Востоке. Как утверждает Брюссель, вопрос о вступлении Турции в ЕС «пока не стоит на повестке дня». Поэтому даже если Турция и выполнит свои обязательства перед Кипром и будет способствовать решению кипрской проблемы, она теряет, ничего не приобретая взамен, кроме возможных политических дивидендов, связанных с ее международным имиджем и престижем. Так что на данном этапе туркам-киприотам предстоит пойти на «болезненные политические компромиссы» с Анкарой, особенно по проблемам безопасности и гарантий.

В целом ход событий выглядит обнадеживающим и оптимистичным. Переговоры по кипрскому урегулированию демонстрируют стремление достичь взаимопонимания. Тем более что процесс достиг такой стадии, когда сняты все политические разногласия. Речь идет о технических деталях — таких, как написание текстов федеральных законов и подготовительные меры для ЕС с турко-кипрской стороны. Участники переговоров не исключают возможности достичь соглашения до конца 2016 года. Если такое состоится, то в начале 2017 года следует ожидать объявления Кипрской Федерации. Или же в последний момент найдутся силы, которые попытаются пустить все под откос и обозначить новое геополитическое противостояние с вовлечением внешних игроков.