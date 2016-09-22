Мне не доводилось бывать во Владивостоке уже восемь лет. Это приличный промежуток времени, после которого отчетливо видны перемены, случившиеся в человеке, в городе, в стране. Живущим рядом они могут быть не столь заметны, ведь перемены сейчас в нашей стране происходят все-таки эволюционным, а не революционным путем.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

За восемь лет Владивосток сильно изменился. Одни мосты, ставшие символом города и красующиеся теперь на сувенирных магнитах и тарелках, чего стоят. За это время на острове Русском и вовсе построили с нуля федеральный университет, а его ректор Владимир Миклушевский сменил на посту губернатора такого привычного по состоянию на 2008 год политика образца бизнесменов из 90-х Сергея Дарькина. Очень опрятным стал аэропорт, но из него все так же далеко добираться до самого города — 50 километров. За Уралом большинство региональных аэропортов все-таки находятся значительно ближе. Правда, для удобства пассажиров запустили аэроэкспресс, а к аэровокзалу пристроили специальную платформу. Она очень напоминает железнодорожную платформу в римском аэропорту «Фьюмичино», правда, выглядит значительно чище.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Аэроэкспресс во Владивосток

По сравнению с Новосибирском, например, Владивосток поинтереснее с архитектурной точки зрения. При этом город расположен на сопках, и перемещаться по нему пешком не всегда удобно. На выручку приходит транспорт, хотя в этом вопросе есть свои сложности — центральные районы города не приспособлены к сегодняшнему трафику, поэтому движение нервное, импульсивное, довольно часто звучат клаксоны. Машины почти все «праворульные», что тоже накладывает отпечаток на привычки здешних водителей.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

Что меня удивило на этот раз в городе, так это запах. Центр Владивостока отчетливо стал пахнуть Китаем. Этот запах должны хорошо знать те, кто бывал в Поднебесной, в том числе в не самых благополучных районах — запах еды, нечистот, раскаленного масла и характерных специй. Восемь лет назад во Владивостоке точно не было таких ароматов. Я могу утверждать это, поскольку именно отсюда впервые ездил в Китай.

Да и в целом во Владивостоке сейчас стало значительно больше китайцев. Они ходят большими группами, фотографируются рядом с памятником Ленину, толпятся на завтраке в гостиницах, шумно заселяются, гуляют по набережной, делают селфи, мужчины напиваются и шумят по ночам, а маленькие дети пищат, требуя от родителей каких-то благ. Они — обычные туристы и ведут себя соответственно.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Очередь китайских туристов при заселении в гостиницу

Раньше было иначе — жители Приморья в большом количестве ездили в приграничный Китай, в городки Суньфэйхэ и Хуньчунь, занимались там шопингом, «тусили», шумели, оставляли деньги. Ездить в Китай было дешево, юань по тем временам стоил около 4,5 рубля. Сейчас он стоит больше 10 рублей, поэтому китайцам стало выгодно ездить в Россию, а нам в Китай ездить уже не так выгодно, как раньше.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Последнее китайское предупреждение в общественном транспорте Приморья

Относятся здесь к китайцам не так, как в европейской части России или даже в Сибири. Их здесь не боятся, с ними здесь бок о бок живут. Так же, как с корейцами или японцами. Здесь, перефразируя анекдот, «просто умеют их готовить», ведь и выбора-то особо нет — соседей в геополитическом смысле не выбирают. Многие мои собеседники согласны с тезисом о том, что Москва слишком «евроцентрична» в своей внешней политике, слишком много занимается «атлантическими» делами, забывая или пуская на самотек дела тихоокеанские.

С другой стороны, многие жители Владивостока — начиная от таксистов и заканчивая чиновниками — гордятся тем, что в их городе прошел Восточный экономический форум, а в 2012 году — Саммит АТЭС. Устоявшимся является мнение о том, что президент Владимир Путин как-то по-особенному относится к Приморью и уделяет ему много внимания. Еще в здешних салонах любят цитировать фразу Владимира Ленина, произнесенную на пленуме Моссовета в 1922 году: «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский». Какой бы ни была Россия — царской ли, большевистской, сталинской, путинской ли; она всегда — огромная страна, и Владивосток — один из важнейших ее форпостов.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Автор фразы про Владивосток как «город нашенский»

В один из вечеров после прогулки по городу я зашел поужинать в азиатский ресторанчик, где вскоре познакомился с небольшой компанией местных жителей 30−35 лет от роду. Среди прочего обсуждали Крым: наш, мол, — не наш, нужен был — не нужен. Собеседники говорили, что Владивосток чем-то похож на Севастополь, а воинская слава крымского города является неотъемлемой частью нашей общей истории. Между этими городами — более семи тысяч километров, между ними — вся Россия. И, несмотря на всякие неурядицы, санкции, изгнания с Параолимпиады, курс доллара и юаня, Крым и крымчане всегда были «нашенскими», уверенно сказали мои новые знакомцы — обычные представители дальневосточного среднего класса.

Вспомнилась песня Александра Городницкого про Севастополь, которую я как раз за несколько дней до поездки включал своему тестю. Практически на первом же куплете, когда бард запел:

И израненный молвит солдат,

Спотыкаясь на каменном спуске:

— Этот город вернется назад —

Севастополь останется русским,

его старенькие худые плечи затряслись, мы оба стиснули зубы, пытаясь справиться с охватившими нас чувствами.

Мои новые дальневосточные знакомые песни этой не знали, но в век интернета найти ее не составило труда.

И твердит он, смотря на закат,

И на берег покинутый, узкий:

— Этот город вернется назад —

Севастополь останется русским!

И вот ребята, живущие в тысячах километрах от моего тестя, отреагировали на песню так же, как он. Так же, как и любой нормальный житель нашей страны…

Владивосток будет меняться и дальше. Через несколько лет я опять увижу в нем что-то новое, местами не узнаю его. Но главное — он все так же останется русским.