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Задаться таким вопросом позволяет инцидент, произошедший в Сирии в конце прошлой недели, когда в субботу ВВС международной коалиции во главе с США, всего через шесть дней после заключения соглашения Лавров — Керри по перемирию в Сирии, нанесли четыре удара по позициям армии Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщили в командовании сирийской армии, в результате ударов коалиции по правительственным силам 17 сентября потери составили 160 человек, в том числе 62 убитыми, уничтожено 20 единиц техники.

Сразу после авиаудара на позиции сирийской армии началось наступление ИГ (организация запрещена в России), многим это показалось далеко не случайным. Так, в официальном заявлении МИД РФ отмечено, что произошедшее «наводит на мысли, что Вашингтон, взявший на себя обязательства по отмежеванию террористов от так называемой умеренной оппозиции, уходит от выполнения обещанного или просто бессилен осуществить взятые на себя обязательства. Если раньше у нас были подозрения, что таким образом выгораживается «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то теперь, после ударов по сирийской армии, мы приходим к действительно страшному для всего мира выводу: Белый дом защищает ИГИЛ. Теперь не остается сомнений».

Американцы потом принесли свои извинения, но кого они, по большому счету, интересуют? Подавляющее большинство экспертов сошлось во мнении, что этот авиаудар далеко не был случайным, так как американцы ударили по одному из самых важных участков фронта.

Так, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает российско-американское соглашение изначально нежизнеспособным: «За этим соглашением не было основ для его выполнения, начиная с непонимания, кто какую организацию считает террористической и какую — нет. Это перемирие было на песке, оно должно было рухнуть, и это произошло».

По мнению президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, это указывает на определенные внутренние противоречия в американском силовом и дипломатическом истеблишменте: «Пентагон вместе с разведывательными службами США показывает Госдепартаменту, кто в доме хозяин. Ну и в чем смысл бумаг, которые не будут выполняться?»

Вчера поздно вечером в том, что удар не был «спонтанным», признались и сами американские военные. Как заявил на брифинге официальный представитель Центрального командования (CENTCOM) ВС США полковник Джон Томас, «удар международной коалиции по войскам Сирии не был «спонтанным», «цель прорабатывалась» два дня». Таким образом, с ответом на вопрос — сознательно это было сделано или случайно — сегодня затруднений не возникает. Пентагон сделал это сознательно, притом на одном из наиболее важных и уязвимых для ВС Сирии участков фронта.

Соответственно, остается ответить на куда более важный вопрос — зачем это было сделано? Ответ на это вопрос дает понимание того, что нынешняя власть в США давно не представляет собой целостного монолита. В ней отчетливо видно противостояние, при том уже с жертвами, двух партий — войны и мира. К первой из интересующих нас лиц принадлежат Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США от Демократической партии, Эштон Картер, министр обороны США, структуры Пентагона. Ко второй — Барак Обама, президент США, Джон Керри, руководитель Госдепа, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии.

«Конфликт в руководстве США по поводу внешнеполитического курса страны достиг скандального накала и вышел наружу. Между разными представителями Вашингтона идут открытые аппаратные войны и диверсии, одни чиновники и ведомства США срывают работу других и даже напрямую саботируют политику, которую пытается проводить американский президент. Особенно поражает то, что среди главных противников политики Обамы находится Пентагон и конкретно министр обороны Эштон Картер. Получается, что армия не только не выполняет приказы своего главнокомандующего, но и проводит активные диверсии, подрывающие его действия» — отмечают эксперты.

Когда Обама с Керри все-таки продавили соглашение с Москвой по Сирии, Пентагон открыто выступил против. Поэтому данный шаг со стороны американских военных вызван только с одной целью — показать, кто в доме хозяин, но не Госдепу, а Белому дому Обамы. Но это означает, что Пентагон вышел из-под контроля президента США. А это, в свою очередь, означает, что президент США больше не управляет страной в полном объеме. То есть Пентагон грубо и публично наплевал на президента США Обаму, Госдеп и выставил их полными идиотами, которые не могут гарантировать соблюдение договоренностей.

Одновременно показав всем, что в США функционирует параллельная власть, которую президент не контролирует: «Белый Дом уже плохо контролирует Пентагон. Это означает, что верхушка Пентагона активно работает на кампанию Хиллари Клинтон, которая уже давно требует введения бесполетной зоны над Сирией и которая готова ради этого пойти на риск прямой военной конфронтации с Россией» — отмечают эксперты.

Это тихий переворот. Антиконституционный переворот. И Обама должен был бы отправить Картера в отставку или возбудить уголовное дело. Но нет ни того, ни другого. Вопрос возникает — кто тогда управляет США? Кто управляет Пентагоном и отдает приказы Картеру? Или Картер стал президентом США в обход американской конституции? Где гарантии безопасности не только США, но и других стран? Где гарантия, что безумное руководство Пентагона не развяжет мировую ядерную войну?

Данный перечень вопросов открывает и другой — а где гарантия того, что Вашингтон будет соблюдать не только данное соглашение по Сирии, но и вообще — любое другое? Может ли быть Вашингтон договороспособным партнером? И если такое стало возможным при «миролюбивом» Обаме, то можно себе представить, что будет в том случае, если до власти дорвется Хиллари Клинтон, у которой, с учетом ее болезни, вообще нет никаких тормозов.

Это ставит ряд вопросов и перед Москвой — как реагировать на данную ситуацию? Во-первых, надо укрепляться и делать все более реальным аргумент применения силы. Пока не по американцам, но в отношении тех сил, которые они поддерживают. Потом объяснить это ошибкой. Кто не ошибается? — Тот, кто ничего не делает. Во-вторых, усиливать работу с «партнерами» нетрадиционными методами гибридной войны. Как показывает практика последних месяцев, одно информационное разоблачение зачастую стоит длительных боевых действий нескольких армий.

В-третьих, укреплять вертикаль власти, чтобы ни у кого и в мыслях не было проверить ее на жесткость, и формировать новую систему стратегического управления страной. Возможно, надо поменять конституцию таким образом, чтобы страной управлял клан, орден, вход в который стоит очень дорого — надо своими делами, а не сатанинскими масонскими ритуалами доказать свою преданность Родине. И как бы это кому не нравилось, это действительно должны быть люди, освобожденные от выполнения рутинной повседневной текучки и решающие исключительно стратегические вопросы, так как главным фактором, главным стратегическим преимуществом любого управленца является время. Эти люди должны жить так и иметь такое количество оплаченного свободного времени, чтобы думать исключительно о решении тех стратегических задач развития, которые стоят перед страной. Соответственно, уровень президента может быть и не самым высоким в стране.