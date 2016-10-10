В Таджикистане пытаются расставить приоритеты в споре борьбы за безопасность и прав человека, говорят о добрососедских отношениях и спорят о территориях.

JM Fumeau Лица Таджикистана

Интернет — зло?

На прошедшей неделе стало известно о том, что таджикские силовики предотвратили восемь террористических актов. Об этом в начале сентября на конференции «Свобода выражения в интернете и борьба против экстремизма и терроризма» в Сараево заявил начальник Управления по надзору за исполнением законов в органах национальной безопасности Генеральной прокуратуры Таджикистана Абдурахим Абдулхасанов.

Это была бы безусловно замечательная новость, если бы не одно «но» — для «предотвращения» был организован контроль за общением в мессенджерах.

«Мы не должны допускать нарушения прав и свобод граждан, в том числе право на свободу слова и приватность общения. Но в Таджикистане мы исходим из того, что, прежде всего, необходимо соблюдать главное право, провозглашённое ООН, право человека на жизнь. Для примера хотел привести, что в нашей небольшой стране, где население составляет 8,5 млн человек, с начала этого года именно благодаря оперативно-разыскным мероприятиям, в том числе благодаря контролю за общением в интернете определенных лиц, было предотвращено восемь террористических актов. Если бы не было этого контроля, осуществляемого конечно же в рамках установленных норм, то возможно эти террористические акты были бы совершены», — сообщил Абдулхасанов.

«Фергана» тут же подчеркнула тот факт, что таджикские власти впервые признали, что отслеживают переписку граждан в Интернете. А «с введением Единого коммутационного центра электрической связи, который сейчас создается при национальном операторе связи — компании «Таджиктелеком», делать это будет еще проще. Единый узел позволит властям взять под контроль весь входящий и исходящий мобильный и интернет-трафик и блокировать информационные сайты и соцсети одним нажатием кнопки».

В самом деле Таджикистан, балансируя между правами человека и безопасностью все более тяготеет ко второму. Во всяком случае преподносится это именно так.

Как власти усиливали контроль над связью в Таджикистане

После вооруженного мятежа 4 сентября 2015 года, парламентарии поддержали поправки в закон «О борьбе с терроризмом», позволяющие спецслужбам ограничивать и блокировать доступ граждан к телефонной связи и интернету во время проведения антитеррористических операций.

В январе 2016 года президент страны Эмомали Рахмон подписал постановление, согласно которому международная телефонная связь и интернет будут проходить через единый коммутационный центр находящейся под контролем государства компании «Таджиктелеком». То есть все операторы мобильной связи и интернет-провайдеры обеспечат властям возможность контролировать телефонные звонки за рубеж и интернет-трафик.

А 3 августа начальник управления регулирования связи Службы связи Джонибек Дадоматов заявил о том, что для снижения уровня террористических угроз всем операторам связи поручено перерегистрировать все проданные ранее SIM-карты.

О том, что вербовка молодежи Таджикистана в значительной степени происходит в интернете, едва ли не в каждом своем выступлении говорит и президент страны, регулярно призывая ограждать молодых людей от дурного воздействия Всемирной сети.

Однако стоит напомнить, что еще в 2011 году ООН провозгласила свободный доступ в интернет базовым правом человека, а 1 июля 2016 года Совет ООН по правам человека принял резолюцию, согласно которой ограничение доступа в интернет признается нарушением прав человека.

В сентябре ООН вновь призвала страны Средней Азии не наступать на свободу слова в борьбе за безопасность страны.

«Мы призываем не использовать борьбу с радикализацией в качестве предлога для ущемления прав человека. И я надеюсь, что страны региона поймут, что этот путь не годится для борьбы с экстремизмом. Такую позицию занимают и другие представители ООН — Верховный комиссар ООН по правам человека, руководство центра превентивной дипломатии в Ашхабаде, который занимается борьбой с терроризмом», — сказал Представитель офиса ПРООН в Стамбуле Растислав Врбенский в интервью радио ООН.

Конечно, стоит отметить, что в Таджикистане радикализация граждан стоит достаточно остро. По данным властей, в Сирии и Ираке на стороне «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) воюет более 1000 таджиков, около 400 — погибли. Президент видит причину такой тенденции в безответственности родителей, отсутствии условий для занятий спортом и привлечения к культуре и недостатках в системе здравоохранения и образования. Однако для борьбы таджикские власти тем не менее предпочитают блокировать доступ в Сеть и организовывать слежку за общением.

До определения территориальной принадлежности

На минувшей неделе особенно заметными своей частотой стали сообщения о взаимоотношениях Таджикистана с соседней Киргизией.

Вопросы делимитации и демаркации государственной границы 16 сентября в Бишкеке обсудили вице-премьер-министр Киргизии Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим.

«Вице-премьеры отметили, что между странами имеется общее понимание и желание во благо дальнейшего укрепления двусторонних отношений решить вопросы делимитации и демаркации государственной границы», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Киргизии.

В чем заключается это общее понимание — не уточняется. Но «Азия-Плюс» тем временем напоминает, что в ноябре 2015 года вице-премьер-министр Киргизии по безопасности, правопорядку и вопросам границ Абдырахман Маматалиев сообщил киргизстанским СМИ о том, что киргизская сторона впервые в истории предлагает Таджикистану обмен территориями.

«Это будет взаимовыгодный обмен — по 12 га по стороне. Мы получим участки, которые находятся в селе Кок-Таш, где находится кладбище, они же — участки ниже данного села», — сказал тогда Маматалиев.

Стоит отметить, что на сегодня делимитированы 519,9 км таджикско-киргизской границы, общая протяженность которой составляет 970,8 км, и на которой то и дело происходят вооруженные инциденты между военнослужащими двух стран.

И Киргизия, и Таджикистан тем временем заявляют о положительной динамике в отношениях.

Киргизская сторона говорит о политической воле глав государств и плодотворном взаимодействии центральных органов власти, силовых структур и органов местного самоуправления в разрешении имеющихся споров.

«Заметно активизировались двусторонние и многосторонние встречи на уровне Глав государств, правительств и профильных ведомств. Переговорные процессы по актуальным вопросам, в том числе по описанию кыргызско-таджикской государственной границы, получили более содержательный и интенсивный характер», — пишет советник посольства Киргизии в Таджикистане Сагын Кочкорбаев.

Таджикская же заявляет что «полна решимости» полностью делимитировать границу с Киргизией.

Так, в ответ на слова экс-президента Киргизии Розы Отунбаевой об уклонении таджикского лидера от переговоров по таджикско-киргизской госгранице, таджикское посольство в Бишкеке подчеркнуло, что его стране «удалось перевести вопрос от конфронтации и претензий в русло переговорного процесса», несмотря на «свои аргументы и подходы» соседа.

К консенсусу относительно упомянутых выше 519,9 км стороны пришли еще в январе 2016 года, и с тех пор новостей ни об одном новом делимитированном километре не было. Тем временем границы между государствами остаются слабозащищенными. Чтобы попасть из Таджикистана в Киргизию контрабандисту вовсе не обязательно ехать до пункта пропуска, проходить паспортный контроль и досмотр транспорта. Достаточно свернуть с трассы, и он уже оказывается в Лейлекском районе соседней республики.

Тем временем, с приграничных территорий двух стран продолжают поступать новости о претензиях местных жителей на право использования территорий. Киргизские СМИ сообщили о том, что в ночь на 19 сентября на территорию сельского округа Ак-Сай в Баткенской области Киргизии незаконно проникли более сорока граждан Таджикистана, которые заявили о своих правах на добычу полезных ископаемых. Государственная пограничная служба (ГПС) Киргизии вскоре эту информацию опровергла.

Однако сообщила об инциденте на условной линии границы в местности Кок-Таш (сельский округ Ак-Сай, Баткенская область Киргизии). По данным ГПС, шестеро неизвестных лиц той же ночью 19 сентября снесли установленную жителями управы Ак-Сай железобетонную тумбу с обозначением населенного пункта. К утру тумба была восстановлена.

«На место незамедлительно прибыли представители местных органов власти, правоохранительных органов и пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана. Так как данный участок государственной границы является несогласованным, то сторонами было принято решение об осуществлении охраны данного участка в прежнем режиме в соответствии с двусторонними договоренностями, до определения территориальной принадлежности участка», — отчитались киргизские пограничники.

И не летят туда сегодня самолеты

В обед 7 сентября в бишкекском аэропорту «Манас» аварийную посадку совершил «Боинг-757−231» таджикской авиакомпании «Таджик Эйр», который должен был направиться в Душанбе.

Улететь пассажирам удалось только с третьей попытки — на следующее утро за ними прилетел самолет. Прилетавший ночью до него борт пассажиров так и не забрал, о причинах не сообщили.

Более того, все время вынужденного ожидания пассажирам не было предоставлено необходимых условий, за что все сотрудники бишкекского представительства таджикской авиакомпании поплатились рабочим местом.

Спустя несколько дней, 11 сентября, из-за технических неполадок было отказано в полете самолету другой таджикской авиакомпании «Сомон Эйр», который должен был выполнить рейс Красноярск — Душанбе.

Однако и это не все. Уже 14 сентября самолет этой же авиакомпании, вылетевший из Душанбе в Санкт-Петербург, после трех с половиной часов полета приземлился снова в Душанбе. В авиакомпании пояснили, что причиной тому послужила проблема индикации в кабине экипажа по убранному положению одной из стоек шасси.

Пассажиры беспокоятся о своей безопасности, эксперты опасаются ухудшения имиджа таджикских авиаперевозчиков.

А репутация, скажем, и без того не безупречная. В 2015 году авиакомпания «Таджик Эйр» попала в список 23 худших компаний мира по версии британской консалтинговой организации Skytrax.

С «Сомон Эйр» дела обстоят несколько иначе. Услугами именно этой частной авиакомпании, в парке которой всего шесть самолетов, пользуется президент страны Эмомали Рахмон.

К слову, компания, два самолета которой из-за технических неполадок дважды за одну неделю не смогли совершить полеты, рассматривает возможность пополнения парка российским самолетом Sukhoi Superjet 100. Правда, в компании уверяют, что говорить о скорой покупке новых самолетов пока рано.