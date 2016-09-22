Первая по второму разу. Однажды АЭС с таким название в графстве Сомерсет в Юго-Западной Англии уже построили. В 1965 году ввели в эксплуатацию, в 2000 году реакторы полностью остановили, как выработавшие установленный срок. С тех пор в стране велись ожесточенные дебаты, строить ли новую или нет. Несколько дней назад победило положительное решение. Правительство сказало «да» новой АЭС «Хинкли Пойнт», которая отработать должна будет уже не 35, как предыдущая, а 60 лет. И эта станция снова будет зваться первой. Первой коммерческой АЭС в стране.

thaiembassyuk.org.uk АЭС Хинкли пойнт

Термин «коммерческая» добавил масла в огонь споров: к заботе о радиационной безопасности, проявляемой зелеными, теперь добавились споры о безопасности финансовой и государственной, ибо деньги, на которые АЭС будет строиться, притекут из Китая и Франции. А значит, рулить ими, да и станцией в целом, у государства Великобритания так, чтобы совсем уж без проблем, не получится.

«Франция готова взять на себя две трети расходов на строительство новой АЭС, это примерно 11 миллиардов фунтов из 16. Еще треть покроет Китай, — пишет информационная служба ВВС. — Проект амбициозный, затратный и, честно говоря, внушающий некоторые опасения. Беспокойство вызывают прежде всего проблемы с энергетической безопасностью страны, которая, получается, будет зависима от иностранных правительств. Кроме того, Китай согласен инвестировать только при условии строительства сразу трех электростанций — кроме «Хинкли Пойнт» еще и в Сайзвелле и Брэдвелле».

«Эти опасения на Даунинг-стрит постарались развеять, заявив, что государство все-таки какой-то пакет акций этой АЭС иметь будет, а это даст ему возможность контролировать продажу крупных долей других партнеров».

«Сложно себе представить, — размышляет Euronews, — как будет инвестировать в проект французская EDF, тонущая в долгах. В этом уже видятся сомнения в реализации проекта».

«Атомная станция Хинкли Пойнт получила «зеленый свет на строительство от правительства, однако не получила такого же сигнала от зеленых, — сообщает The Telegraph. — Профсоюзы и экологические организации заявляют, что гарантии новых рабочих мест как следствие инвестиций от иностранных государств — всего лишь показуха. Терезу Мэй уже обвиняют в отступлении от принципов безопасности страны из-за вовлечения Китая в сделку. Кабинет министров попытался успокоить недовольных сообщением, что правительство будет иметь «золотую акцию», дающую право вето на любую продажу долей любым участником соглашения».

«Китайцам выгодно участие в данном проекте: они построят станцию по своему проекту, но с соблюдением жестких британских требований к качеству. И это британское одобрение послужит им лучшим пиаром для получения новых заказов в остальной части мира, — подчеркивает издание. — По мнению Барри Гардинера, секретаря по энергетике теневого правительства лейбористов, правительство просто «позорно отступило перед китайцами, нарушив принципы безопасности государства и для вида всплакнув об этом».

Газета приводит также резкие критические высказывания исполнительного директора Greenpeace Джона Саувена, считающего, что «Британия в течение 60 лет (эксплуатации АЭС) будет платить чрезмерно высокую цену за электричество, вырабатываемое по устаревшим и дорогостоящим технологиям». По мнению Саувена, «92,5 £ за мегаватт-час — это намного выше рыночной цены, странно, что правительство продолжает ориентироваться на эту цифру».

В любом случае, уверен гринписовец, «решение правительства — это еще не финал политической мыльной оперы, тянувшейся все лето: есть еще куча огромных технических, юридических и финансовых препятствий, преодолеваться которые будут путем подковерной борьбы. Процесс может затянуться даже не на месяцы — на годы».

«Хинкли Пойнт»: смелый шаг или белый слон?» — привлекает заголовком The Week. («Белый слон» — устойчивый оборот в английском языке, означающий нечто, обходящееся излишне дорого, но не приносящее практической пользы. Аналог русского «чемодана без ручки» — прим. ИА REGNUM ).

«Это будет самый дорогостоящий проект в истории британской энергетики. С ценами на выработку мегаватт-часа, в три раза превышающими нынешние рыночные. Да, атомная электростанция не выбрасывает в атмосферу парниковых газов и не служит глобальному потеплению. Но ее отходы нужно в течение сотен лет хранить в земле. Еще не известно, что лучше», — пишут авторы редакционной статьи, что наводит на мысль, что государственные деньги пилить умеют в любой стране.

Да-да, государственные — несмотря на то, что капиталы, вкладываемые EDF и Китаем называются иностранными частными инвестициями, рассчитываться-то за все эти удовольствия придется британской казне. Возникающая разница между рыночной ценой мегаватта и той, что гарантирована по проекту, составит не менее 30 миллиардов фунтов, согласно подсчетам National Audit Office (орган государственного контроля). Этим миллиарды будут выделяться из бюджета в виде субсидий, чтобы уменьшить расходы конечного потребителя энергии. Сколько из этих денег реально дойдет до места назначения, у специалистов из The Week ответа нет. Только вопросы.

«Правительственные эксперты считают, что в условиях «брекзита» эта сделка — мощный импульс для развития экономики. Великобритания становится уверенно ориентированной на внешние рынки», — заключает издание.

«Ни одна страна мира не пустила бы Китай в свою ядерную энергетику, помня историю появления у него атомной бомбы, — высказывается в The Guardian старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Пол Дорфман. — Но Великобритании нужны обещанные Китаем инвестиции в 100 млрд фунтов. Оставить Китай без участия в «Хинкли Пойнт» — значит, оставить страну без этих вложений».

Сомневается ученый и в эффективности сотрудничества с EDF, однако от ее услуг, по его мнению, отказаться можно просто — «сославшись на сомнения в безопасности французских технологий и слишком долгое строительство реактора Парижем в Финляндии».

Похоже, что, кроме Дорфмана, больше никто не догадался до такого хода. Кстати, EDF в провале не только в Финляндии — постройка этой фирмой третьего блока АЭС «Фламанвиль» во Франции отстает от графика уже на шесть лет.

«Министр по делам бизнеса энергетики и промышленной стратегии Грегори Кларк считает, что принятое решение является важным шагом вперед в реализации ядерной программы, которая может создать в стране 26 000 новых рабочих мест, — отмечает The Independent. — Однако известно, что в правительстве Мэй есть люди, серьезно сомневающиеся в необходимости и возможности привлечения китайцев к осуществлению проекта. Этих людей волнуют, прежде всего, вопросы британской энергетической безопасности. Кстати, есть смысл вспомнить, что в начале этого года финансовый директор EDF Томас Пикемаль ушел в отставку, будучи уверенным, что проект «Хинкли Пойнт» приведет фирму к банкротству. Это же должно что-то сказать специалистам?»