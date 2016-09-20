На фоне 70-й годовщины основания Организации Объединенных Наций и скорого назначения её нового генерального секретаря существует необходимость по-новому посмотреть на будущее организации, её роли в противостоянии глобальным вызовам, а также то, какие изменения нужно осуществить, чтобы гарантировать эффективную работу, пишет Кевин Рудд в статье для Foreign Policy.

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Прежде всего автор подчеркивает, что организация не потеряла своей значимости, поскольку она стала настолько важной частью послевоенного мира, что без неё по стабильности и так хрупкого глобального порядка будет нанесен сильный удар.

По его мнению, сложившему порядку угрожают новые, все более сложные вызовы, с которыми человечество еще не сталкивалось. Помимо ухудшения отношений между США и Россией, а также США и Китаем (которое усугубляется новым стратегическим сближением между Москвой и Пекином), существует кризис с беженцами, войны на Украине и в Сирии, а также ряд напряженностей по всему востоку Азии. С экономической точки зрения, Китай замещает США с роли первой экономической державы, которую Вашингтон играл на протяжении 150 лет. Также перед человечеством встает угроза новых, негосударственных игроков, прежде всего, в лице исламизма. Нельзя забывать и о негативных последствиях глобализации, которая приводит к противодействию тех, кому глобализация не пошла на пользу. Это противодействие выражается в опасном коктейле из национализма, протекционизма и ксенофобии.

Таким образом, несмотря на то что ООН на сегодняшний день и нельзя назвать структурой полностью неработающей, организация очевидным образом испытывает трудности. Многие считают, что она начинает играть все менее и менее важную роль на фоне того, как многие государства все чаще избегают сотрудничества с ней по важнейшим вопросам, стоящим перед международным сообществом, обращаясь, вместо этого, за помощью в решении их к другим посредникам. Многие испытывают озабоченность относительно того, что ООН не справляется с большим числом значительных системных изменений и вызовов, наносящих удар по глобальному порядку. ООН — структура, построенная в XX веке в культуре того времени. Сейчас же организация вынуждена решать вопросы XXI века, и не справься она с этим, ООН может постепенно отойти на третий план и потерять свою значимость.

Однако сползание на третьи роли необязательно носит необратимый характер. В истории организации были примеры, когда она оказывалась способна к преображению себя. Так, за последние несколько десятилетий в ООН произошли реформа Совбеза и создание Рамочной конвенции об изменении климата и структуры «ООН-Женщины». Нет смысла надеяться, что ООН получится реформировать с основания, однако можно с разумной точки зрения переоценить её функции, структуру и потоки финансирования, для того чтобы организация более эффективно могла отвечать на вызовы в будущем.

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С этой целью, необходимо, считает автор, чтобы страны-члены ООН официально заявили о своей приверженности фундаментальным принципам многосторонности, тем самым укрепляя легитимность и универсальность ООН. Затем, считает автор, организация должна способствовать выстраиванию мостов между великими державами, особенно в периоды напряженности между ними.

Автор отмечает, что международный орган должен обладать способностью производить планирование и расчеты на будущее, а не только заниматься разрешением сегодняшних кризисов. Затем ООН должна принять всестороннюю доктрину по предотвращению, а не просто реагированию на происходящие события, что отражено в структуре руководства организации, культуры и её ресурсах.

При этом ООН должна наконец решить проблему закостенелых институциональных перегородок и перейти к все более интегрированным, мультидисциплинарным рабочим группам, которые будут заниматься разрешением конкретных задач. А сами действия организации должны определяться эффективностью мер, а не элегантностью процедур.

ООН должно сделать женщин центром своей повестки дня, полагает автор, а не только частью, только так может быть реализован их полный человеческий потенциал. Без этого мир, безопасность, развитие и права человека пострадают в еще большей степени. Помимо более инклюзивной роли для женщин, считает автор, организация должна предоставить право голоса молодым людям, которые не должны быть чем-то, о чем думают задним числом.

Реформа ООН должна быть проведена таким образом, чтобы организация не потеряла своей значимости в условиях новых глобальных вывозов и вопросов, в частности, таких как противодействие терроризму и жесткому экстремизму, усиление кибербезопасности, решение задач должного соблюдения международного гуманитарного права и других вопросов. И наконец, организации необходимо более эффективным и гибким образом действовать в рамках существующих бюджетных ограничений.

Автор, признает, что приведенный им список того, к чему ООН должна стремится в своем реформировании, довольно длинен, однако, считает он, более скромными изменениями не обойтись. И одной реформы не получится, поскольку для эффективного ответа на вызовы организации необходимо постоянно проходить через процесс адаптации к существующим реалиям.