Сокрушительный провал оппозиционных партий продемонстрировали выборы в Ленобласти: «Единая Россия» получила половину всех голосов избирателей по партспискам и забрала 25 из 25-ти мандатов по мажоритарным округам. Даже самые смелые прогнозы оказались далеки от таких итогов. Почему так произошло, и что теперь ожидать от Заксобрания, разбирался вместе с экспертами корреспондент ИА REGNUM.

leningrad-reg.er.ru Лидер единороссов в Ленобласти Сергей Бебенин и губернатор Александр Дрозденко

Тотальный контроль?

По итогам обработки 100% бюллетеней первое место на выборах в Законодательное собрание Ленинградской области заняла «Единая Россия», получив больше половины голосов электората по партийным спискам — 51,24%.

Второе место в парламенте региона за 14,66% голосов досталось ЛДПР, третье — «Справедливой России» с 12,8%, на последнем месте с 12,49% оказалась КПРФ. Партии «Яблоко» и «Родина» не смогли преодолеть 5%-ный барьер, набрав 3,71% и 2,26% соответственно. Таким образом, только четыре партии будут представлены в ближайшие пят лет в парламенте Ленобласти.

Абсолютному успеху на выборах в 47-м регионе «Единой России» способствовала победа во всех мажоритарных округах: единороссы легко забрали все 25 мандатов. Так, например, больше 60% голосов избирателей в своих округах набрали экс-губернатор региона Вадим Густов, спикер областного парламента Сергей Бебенин, лидер фракции «Единая Россия» Николай Пустотин, депутат Александр Петров.

Как в точности распределятся 50 мандатов между партиями, станет известно в ближайшее время, однако очевидно, что оппозиции достанется лишь пятая часть Заксобрания.

Напомним, что на выборах в ЗакС региона в 2011 году «Единая Россия» получила по партспискам 35,14% голосов (9 мандатов), «Справедливая Россия» — 27,93% (7 мандатов), КПРФ — 17,95% (5 мандатов), ЛДПР — 15,85% (4 мандата). По одномандатным избирательным округам партии власти досталось 22 мандата — три мандата отошли оппозиции. На протяжении пяти лет региональным парламентом и так вот всех смыслах управляла партия власти, теперь весомости у оппозиции совсем не осталось.

Эксперты, конечно, прогнозировали победу «Единой России» на выборах в Ленобласти, но что она будет настолько сокрушительной, мало кто ожидал. «Столь безусловную победу партии власти сложно было спрогнозировать. «Единая Россия», таким образом, получает практически полный контроль над Законодательным собранием региона и может с другими партиями вообще не считаться, не согласовывать с ними решения», — заключил политолог Юрий Светов, выразив надежду на то, что к мнению оппозиции все же будут прислушиваться.

Нечем крыть

Абсолютный провал всех оппозиционных партий, считает Светов, связан с тем, что они попросту не смогли предложить своим избирателям конкурентных программ. «Чтобы критиковать оппонента, надо что-то свое внятное предложить. Я внимательно читал их программы — внятного ничего нет. Другие партии были заняты, как мне кажется, борьбой между собой — доказывали, кто из них круче. Получается, что люди от них не услышали конкретных предложений о том, как дальше будет выстраиваться развитие области. Как не смогли ничего реального год назад противопоставить Александру Дрозденко на губернаторских выборах, так и сейчас произошло. И фигур заметных нет среди тех, кто называет себя оппонентами действующей власти», — уверен политолог.

Что касается партий, которые, как и на выборах в ЗакС Ленобласти в 2011 году, не смогли пройти 5%-ный барьер, им снова не хватило популярности в регионе. «Яблоко» много лет уже не имеет поддержки в области. Были люди, которые входили даже в парламент региона, вроде Страхова, но они всех порастеряли. А «Партия Роста» прошла в парламент Петербурга за счет того, что часть электората ее кандидаты оттянули от своей бывшей партии «Справедливая Россия», а в области этого не произошло», — пояснил Светов.

Полная победа в одномандатных округах, по словам политолога, конечно, связана с использованием административного ресурса, но кроме этого виноваты и сами оппозиционные партии, которые не смогли заинтересовать избирателей. «Надо было больше общаться, изучать проблемы на этих территориях. Считаю, что партии на этих выборах, что в Госдуму, что в регионах, экзамен не выдержали, оказались не готовы к новым вызовам. Одна из идей, с которой носились несколько лет подряд разные люди, включая тех, кто был до Кудрина, заключалась в том, что как только обвалятся цены на нефть и газ, народ молниеносно скажет «единороссы, пошли вон!» и позовут оппозицию, но этого не случилось. Цены обвалились, а революционной ситуации не возникло. Народ привык выживать, рассчитывая на себя. А если правящая партия хоть чем-то помогает, спасибо ей за это», — объясняет мотивацию избирателей Юрий Светов.

К слову, правящую партию жители Ленобласти активно поддержали и на выборах в Госдуму, реабилитировав, таким образом, руководство региона за провал «Единой России» на выборах 2011 года. Напомним, что в области ЕР набрала также больше 50%, тогда как пятью годами ранее — 33%, что стало одним из самых низких результатов в РФ. По трем одномандатным думским округа в этом году победу одержали также единороссы: спикер Госдумы России Сергей Нарышкин, депутат Госдумы Сергей Петров и глава Всеволожского района Ленобласти Владимир Драчев.

Правило «статус-кво»

Вместе с тем, неожиданной для экспертов стала невысокая избирательная активность. Напомним, что на протяжении всего предвыборного периода в Ленобласти прогнозировалась явка на уровне 50%: одни предполагали, что в выборах примет участие чуть больше половины электората, некоторые — чуть меньше. В итоге активность избирателей в регионе составила 43,82%. Для сравнения: на выборах 2011 года достигла 51%, на выборах губернатора в прошлом году — 44,5%. В Петербурге, правда, явка оказалась совсем уж позорной — чуть больше 30%.

Объяснение такому низкому проценту явки нашлось одновременно с объяснением высокого процента голосов за партию власти. «Основной мотив голосования заключался в сохранении статус-кво, то есть нынешнего положения вещей. И этот запрос на стабильность каждый избиратель реализовывал своими методами: кто-то пришел и проголосовал за партию власти, поэтому ее большинство теперь будет представлено в Законодательном собрании региона, а кто-то — раз все хорошо и ничего менять не надо — просто не пошел голосовать. Основной позыв к высокой явке — это ведь желание что-то изменить. Когда люди хотят бороться против нынешнего состояния вещей, желают в другую сторону сдвинуть развитие страны, тогда явка высокая. А когда ничего менять не надо, явка низкая. Это мы сейчас и увидели», — высказал свою точку зрения политолог Дмитрий Солонников.

С мажоритарными округами в Ленобласти неожиданно 100%-ный успех партии власти произошел по той же причине. «Предполагалось, что оппозиция хоть что-то да возьмет. Но «Единая Россия» задавила всех, как бык овцу. Скорее всего, причина в том же самом посыле на стабильность. Люди голосовали за единственную персону, ассоциирующуюся с нынешним положением», — предположил Солонников.

В целом, как отмечают эксперты, по области выборы прошли спокойнее, чем в Петербурге. «В городе ПАРНАС, «Коммунисты России», «Партия Роста» создавали напряжение, а в области они практически отсутствовали. Раньше ЛДПР давала прикурить, а в этот раз и эта партия провела достаточно маловыразительную кампанию», — отметил Юрий Светов.

«В регионе активнее работали агитаторы, и вообще народ в небольших городах и сельской местности активнее, чем в большом городе. Ну и, возможно, у населения 47-го региона было больше веры в то, что избранные ими депутаты сделают для них что-то», — предположил Светов, согласившись с коллегой.

Быстрый парламент и скорая интрига

Так или иначе, электорат Ленинградской области сделал свой выбор в пользу «медвежьего» парламента. На то, чтобы понять, хорошо это или плохо, у жителей региона в распоряжении есть ближайшие пять лет.

По крайней мере, эксперты, видят в таком парламенте плюсы. «Будет меньше конфликтов. Решения будут приниматься быстрее и согласованнее. И управляемость лучше, чем бесконечные дискуссии и споры», — считает Солонников.

Вместе с тем, отметил политолог, в новом созыве парламента появится ряд самостоятельных сильных фигур, таких как Дамир Шадаев (ЛДПР) и Дмитрий Василенко («Единая Россия»), которые будут пытаться лоббировать там свои интересы. Поэтому, если с точки зрения договоренностей между партией и губернатором стало проще, то с отдельными политиками все же придется договариваться.

Так, в ближайшее время пройдут выборы спикера Заксобрания и представителя от Ленобласти в Совет Федерации. Помимо вышеупомянутых фигур, на высокую должность может захотеть претендовать также бывший губернатор региона Вадим Густов, спикер ЗакСа пятого созыва Сергей Бебенин и даже вновь избранный депутат Владимир Петров. И это, как подчеркивают политологи, станет предметом внутренних «подковерных» решений и договоренностей тех, кто спонсирует избирательную кампанию.