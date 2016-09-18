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В воскресенье, 18 сентября, в России прошли выборы в Госдуму. По данным российского ЦИК, после обработки 99% голосов в парламент проходят: «Единая Россия», которая лидирует с 54% голосов по федеральным спискам, КПРФ с ЛДПР набирают по чуть более 13% голосов (КПРФ на втором месте, ЛДПР на третьем), «Справедливая Россия» — более 6%, что позволяет ей пройти по партийным спискам в Госдуму.

Все остальные партии, участвовавшие в парламентских выборах, не прошли как 5%-ный барьер, так и 3%-ный, дающий право на госфинансирование, и не будут представлены партийными списками в парламенте. Так, «Родина» набирает 1,49%, «Коммунисты России» — 2,28%, Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) — 1,74%, «Зеленые» — 0,76%, «Гражданская платформа» — 0,22%, ПАРНАС — 0,73%, Партия роста — 1,28%, «Гражданская сила» — 0,14%, «Яблоко» — 1,99%, «Патриоты России» — 0,59%. При этом надо отметить, что если бы не «Родина», «Коммунисты России» и Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС), которые, по сути, отняли голоса у КПРФ (не говоря уже о «Справедливой России»), так как играют на ее электоральном поле, то результат КПРФ был бы в районе 18−20%.

Таким образом, по предварительным данным, в Госдуму проходят шесть партий: четыре парламентские, которые и ранее были представлены в Госдуме, — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». При этом ЕР выигрывает в 203 одномандатных округах, «Справедливая Россия» и КПРФ — в семи, ЛДПР — в пяти, «Родина» и «Гражданская платформа» — в одном, и в одном округе самовыдвиженец. Это говорит о том, что, суммируя депутатов по федеральному списку и по одномандатным округам, ЕР набирает не менее 330 депутатских мандатов и получает таким образом конституционное большинство в Госдуме. Это открывает совершенно новые перспективы не только перед ЕР, но, прежде всего, перед российской властью.

Важно отметить, что либеральная оппозиция полностью проиграла Москву и Питер, прежде считавшиеся оплотом либералов в России: «Согласно предварительным данным, в Москве «Единая Россия» берет более половины голосов избирателей, а по одномандатным округам из 15 мандатов 13 получают единороссы. Единственная партия, которую можно считать «оппозиционной», в Москве получила менее 10% («Яблоко»), что в условиях кризиса можно считать для нее плохим результатом».

И все ссылки либеральных оппозиционеров на низкую явку никого не должны вводить в заблуждение: «Западническая оппозиция сейчас занята тем, что списывает все свои проблемы на якобы низкую явку избирателей, особенно подчеркивая низкую явку в Москве и Питере. Давайте поставим точки над Ё. Явка почти 50% — это нормальная явка. Давайте возьмем пример Швейцарии — демократического эталона и страны, где существует наиболее развитая политическая культура решения государственных вопросов путём референдумов и выборов.

На трёх последних выборах в Швейцарии, по данным Евростат, явка составила соответственно 45%, 48% и 49%. То есть Россия в смысле явки — это полная копия Швейцарии. Вопрос можно считать закрытым. Поражает, что наша либерда одновременно сетует на низкую явку и при этом утверждает, что якобы сработали её призывы к бойкоту выборов, чем она очень гордится. Тут, конечно, можно отметить признаки шизофрении в столь противоречивой позиции, но этим уже никого не удивишь».

Главным итогом выборов можно считать консервацию сложившегося положения в стране. Об этом говорит не только тот факт, что около 60% избирателей просто не пришли к избирательным урнам. Это говорит не столько о том, что якобы избиратели не верят в возможность перемен, таких — 2−3%, и они относятся к элите, которая и так в той или иной мере участвует в политике, а о том, что люди не хотят перемен. Возможно, их и не устраивает сложившееся положение в социальной и экономической сфере, но люди бояться ухудшения ситуации и на фоне происходящих в мире событий голосуют за стабильность и курс Путина в том виде, в котором они ее понимают.

Об этом говорит и список партий, прошедших в Госдуму: «каковы же первые выводы из думской кампании для России? Первый и главный, о котором уже частично сказано: после этих выборов случилась консервация прежнего режима. Из 14 партий — участников выборов в Думу прошли те четыре, которые там и были: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Причем консервация случилась вокруг путинско-медведевского курса. Единороссы будут иметь в Думе конституционное большинство. Несмотря на изменение избирательного законодательства (пропорционально-мажоритарная система внедрена, снижен с 7% до 5% проходной барьер), проиграли даже мягкие оппоненты президента — справедливороссы Сергея Миронова. Если бы не снижение барьера, они вообще остались бы за думским залом.

ЕР, партия-победитель, не набрала бы и половины того, что у нее сегодня есть, если бы опять к ней не прислонился ее создатель — Путин. Это, собственно, и есть победа «путинского консенсуса». И россиянам жить с этим выбором. Ближайшие дни еще отшлифуют цифирь и кое-что незначительно подправят в несбывшихся прогнозах и реально полученных раскладах. Но факт остается фактом: выборы состоялись, и они указывают, в каком направлении и как Россия будет двигаться. Минимум до 2018 года, когда состоятся президентские выборы и гипотетически может смениться «общенациональный лидер».

В этом плане, когда крымский, путинский консенсус российского общества подтвержден, Россия может не обращать никакого внимания на окрики из-за границы. Прежде, чем критиковать Россию, Запад, и особенно США, должен разобраться с собственными проблемами — почему в ходе избирательной кампании там косяками убивают свидетелей против одного из двух основных кандидатов в президенты и мировые СМИ об этом ни звука? Почему не были посчитаны даже до съезда Демократической партии голоса праймериз демпартии в Калифорнии? Почему Клинтон была избрана в нарушение всех правил кандидатом от демпартии на съезде? И так далее, и тому подобное.

«Возмущение международной общественности по поводу применения административного ресурса будет выглядеть смешно на фоне избирательной кампании в США, где действующий президент-демократ Б. Обама и действующий вице-президент Д. Байден агитируют за кандидата от Демократической партии США — Х. Клинтон. За что лидеры стран «свободного мира» так люто ненавидят Путина? У меня есть одно предположение.

Представьте себе воровскую малину, где несколько профессиональных шулеров за столом играют в карты. Вдруг кто-то из гостей подводит к столу прилично одетого скромного парнишку «ботанического» вида. Ему немедленно предлагают сыграть, заранее потирая руки в предвкушении выигрыша: еще бы, такой «сладкий»! Но вдруг, совершенно неожиданно для игроков и окружающих, именно он обыгрывает профессионалов, встает из-за стола, собирает выигрыш, вежливо прощается и уходит.

Представьте себе чувства тех, кто стоит за спинами Б. Обамы, А. Меркель и прочих! Как быстро банда лидеров «свободного мира» закажет его убийство профессиональным киллерам? Киллеры могут быть как в общепринятом смысле этого слова, так и экономические, политические и т.д. Переворот в России очередной раз отложен, но ненадолго. На улучшение экономической и политической обстановки в стране у Путина есть два-три месяца, но не больше. Дальше в США либо пройдут выборы, на которых победит полутруп Х. Клинтон, либо выборы отменят вовсе. При любом развитии событий дестабилизация России в конце ноября, а может и раньше, начнется с удвоенной энергией».

Поэтому после столь убедительной победы «партии власти» в России нам стоит только ожидать новой и сильной атаки наших «партнеров», так как сильная Россия, которая противостоит всем мировым силам Зла, не вписывается ни в какие их планы.

Возникает логичный вопрос — откуда это путинское большинство черпает уверенность в правильности своего выбора? Ответ прост — в экономике: «Несмотря на стагнацию в российской промышленности, рекордное количество предприятий считают, что у них все «нормально». Индекс адаптации промышленности (доля предприятий, оценивающих свои показатели как нормальные) в третьем квартале 2016 года вырос до максимума за все 23 года наблюдений». Об этом говорится в августовском мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном РАНХиГС и Институтом экономической политики имени Гайдара. Индекс достиг 74 пунктов, хотя раньше не поднимался выше 72.

И это — самый логичный и без всякой конспирологии ответ на вопрос о том, почему российские избиратели ведут себя вопреки всем прогнозам. Стране и людям Путин возвращает достоинство. Россия начинает дышать глубокой грудью. А такой России — внутренне чистой — не страшен никакой враг. Этому в экономическом плане способствует и режим западных санкций, которые позволяют России развивать свое внутреннее производство вопреки опять-таки всем прогнозам. Поэтому остается надеяться, что полученные результаты парламентских выборов позволят российской Госдуме встать в уровень с теми историческими задачами, которые стоят перед нашей Родиной, и решать их с точки зрения национально-государственных интересов Великой России и Русского мира.