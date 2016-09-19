На международном рынке вооружений виден процесс смены парадигмы, при котором государства, ранее выступавшие в качестве клиентов и партнеров по производству вооружений США, теперь выходят на первые позиции в продаже собственных систем. Не только Россия и Китай, но и такие страны, как Израиль, Южная Корея, Бразилия, обладают огромным потенциалом для переписывания правил того, как ведется бизнес в области вооружений в XXI веке, а также отношений США с их союзниками, пишет Огаст Коул в статье для National Interest.

The U.S. Army Американское вооружение

По данным аналитического центра Avascent Analytics, США по-прежнему являются крупнейшим поставщиком вооружений на международный рынок. Так, на долю страны в 2015 году пришлось 45% из $175,5 млрд общемирового рынка вооружений. Доля союзников США из Западной Европы, таких как Великобритания и Франция составила 14%, благодаря чему США и их ближайшим партнерам принадлежит в общем 59% рынка.

Однако неизвестно, сколько еще США смогут влиять на политику своих союзников, а также воздействовать на баланс сил в целых регионах с помощью продажи своих вооружений в такой же степени, в какой Вашингтон делал этот на протяжении XX века. С каждым годом все отчетливее становятся признаки того, что ситуация неизбежно меняется. С 2010 года, когда на долю США приходилось 62% мирового рынка вооружений, видно постоянное снижение этого показателя.

Данная перемена связана с большим числом факторов, в том числе и с тем, что западные страны вынуждены придерживаться большого числа мер предосторожности при продаже некоторых технологий, что идет на пользу новым игрокам. Свое воздействие оказывает и глобализация, которая сказывается и на оборонных промышленностях таких стран, как КНР и Южная Корея.

К тому же, многие союзники не так уверены, что поддерживание связей с США и европейскими государствами гарантирует сохранение регионального, если не глобального влияния.

Как показывают данные, западные поставщики вооружений находятся в затруднительном положении: бюджетное давление, ограничительные меры внутри страны и новые конкуренты на рынке. С постоянным развитием технологий беспилотных летательных аппаратов, подводных лодок и воздушных радаров и сенсоров ставки фирм в США и Европы растут из года в год.

Экспертам по обороне будут знакомы страны в списке претендентов на большую долю на рынке вооружений, как государства, которые серьезно относятся к своему ВПК. Однако если в прошлом многие из них рассматривались исключительно как импортеры западных образцов вооружения, то сейчас они стали экспортерами, способными вбивать клинья в стратегические отношения, на протяжении десятилетий поддерживающиеся торговлей с производителями оружия из ЕС и США. Хотя многие из предлагаемых ими систем меньше, чем дорогостоящие истребители или боевые суда, из-за того, что речь идет о высокотехнологическом оборудовании на оборонные планы и будущие закупки может быть оказано несоизмеримое воздействие.

Одной из таких стран является Израиль, для которого роль мотивации играет необходимость быть независимым и полагаться только на свои разработки. Столкнувшись с угрозой существованию государства, власти на протяжении многих лет активно поддерживали израильский ВПК, который первоначально занимался тем, что совершенствовал и модифицировал импортные образцы. Благодаря полученному опыту у страны появилось преимущество и были заняты определенные ниши на оборонном рынке.

Так, страна добилась успехов в создании электронных систем, радаров, точечного оружия, а также беспилотников, популярность которых не подлежит сомнению, поскольку за последние пять лет Израиль экспортировал треть своего вооружения, в том числе в Индию — на крупнейший рынок для оружейного экспорта. Беспилотные системы такие Heron и Hermes были проданы по меньшей мере на четыре континента, в том числе в Южную Корею, Германию, Канаду и Австралию.

Сама же Южная Корея также может похвастаться гигантской судостроительной промышленностью, а также недавними успехами в поставках на рынок легких боевых и тренировочных самолетов. При этом на пути Сеула стоит меньше препятствий для экспорта, чем у его конкурентов в Азии, таких как Китай и Япония. Если раньше оборонные фирмы страны работали исключительно на удовлетворение внутренних потребностей, то сейчас ВПК страны перешла на поставки за рубеж. Так, техника из Южной Кореи поставляется в Индонезию, Ирак, Перу, Филиппины и другие страны.

В свою очередь, бразильская компания Embraer, известная на рынке коммерческой авиации, делает шаги к получению позиций на региональном рынке благодаря своим легким боевым и транспортным самолетам, дешевым летательным аппаратам, которые могут быть оснащены радарными системами или использоваться для патрулирования морских территорий страны. Этот скромный вклад может дать неплохие плоды, поскольку страна может стать источником высокоэффективных, но недорогих систем. Более того, благодаря сотрудничеству с компанией Saab при производстве многоцелевого истребителя «Грипен» Embraer сможет гарантировать себе доступ на западные рынки в будущем.

Автор отмечает, что Россия и Китай хотя и не могут стать эквивалентной заменой европейским и американским системам, однако они могут предоставить покупателю более дешевые решения, при этом требуя от клиента не так много, как Вашингтон. В свою очередь, действия России против боевиков в Сирии стали, по сути, рекламой российского оружия.

Таким образом, заключает автор, перед западными правительствами и оборонными фирмами стоит проблема, которую они должны решить, если хотят увеличить или просто сохранить за собой позиции на мировом рынке вооружения. Так, фирмам США и Европы необходимо выбрать новую тактику. В частности нужно забыть о просто экспорте, вместо этого передавать технологии.