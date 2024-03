Главной интригой минувшей недели в Казахстане было (впрочем, и остается) назначение старшей дочери президента Казахстана депутатом Сената (верхняя палата) парламента.

autor381 Экономика Казахстана

Напомню: 8 сентября Нурсултан Назарбаев отправил в отставку премьер-министра Казахстана Карима Масимова, а заодно с ним и весь Кабинет министров (как и положено по Конституции). Вынуждена была распрощаться с креслом вице-премьера и старшая дочь президента Дарига Назарбаева.

Карим Масимов без работы не просидел и дня: по сути, его освободили от занимаемой должности в связи с назначением на другой пост — председателя Комитета национальной безопасности (аналог ФСБ). Остальные носители министерских портфелей тоже не успели почувствовать себя безработными. 13 сентября практически все казахстанские министры были переназначены на свои прежние должности. Исключение составили только министр обороны Имангали Тасмагамбетов, который был назначен заместителем премьер-министра (вместо Дариги Назарбаевой), министр юстиции Берик Имашев — был отправлен председательствовать в Центральную избирательную комиссию, и министр по делам госслужбы Талгат Донаков, который вернулся на одно из прежних мест работы — заместителем главы Администрации президента.

А вот 53-летней Дариге Нурсултановне места в новом правительстве не нашлось. Но очень кстати по распоряжению президента страны освободилось место 69-летнего сенатора Нурлана Оразалинова, ушедшего, по всей видимости, на пенсию.

Папина дочка

О назначении Дариги Назарбаевой в Сенат стало известно за несколько часов до официальной публикации указа. Естественно, многие посчитали, что дочери главы Казахстана будет обеспечен пост спикера Сената. Согласно Конституции, в его руки (во временное пользование) передается власть в стране в случае ЧП с президентом: чего-то, из-за чего он не сможет исполнять свои обязанности. Пока, хоть такая норма в казахстанской Конституции и прописана, проверить ее жизнеспособность еще не представлялось возможным. Но, если судить по событиям в Узбекистане, где спикер Сената, занявший пост ВРИО президента после смерти Каримова, взял самоотвод, Конституция в странах Средней Азии иногда имеет номинальный характер.

В интервью корреспонденту ИА REGNUM директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» политолог Андрей Чеботарёв также заявил, что новое назначение Дариги Назарбаевой дает ей шанс стать новым президентом Казахстана.

«Если ее выдвинут на позицию председателя Сената, то есть, если вдруг Касым-Жомарта Токаева переведут на какую-нибудь другую работу, а Даригу Назарбаеву по предложению главы государства могут избрать спикером, то тогда мы получим потенциального будущего президента страны», — отметил Чеботарев.

Уже 16 сентября новые коллеги сенатора Назарбаевой избрали ее председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

«Дарига Нурсултановна имеет очень большой опыт работы в этой сфере, поэтому полагаю, что нет необходимости в обсуждении данной кандидатуры. Уверен, что Дарига Нурсултановна внесет новый импульс и весомый вклад в качестве председателя Комитета в работу палаты», — сказал спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что прежний председатель комитета Икрам Адырбеков добровольно покинул занимаемый пост. Что тут скажешь… Джентльмен!

Сама же Дарига Назарбаева после того заседания решила прокомментировать слухи о своем статусе преемницы.

«Все 25 лет нашей независимости разговоры о преемственности ходили. Я себя рассматриваю человеком, очень верно и преданно служащим своей Родине, являющимся членом команды нашего президента. Поэтому здесь, знаете, все эти гадания — это как вилами по воде. Спекуляция, не более», — заявила дочь президента в кулуарах парламента, отвечая журналистам на вопрос о том, считает ли она себя преемником президента.

Впрочем, ее заявления никого не переубедили. К примеру, по мнению главы научно-образовательного фонда «Аспандау» Каната Нурова, «новое назначение Дариги Назарбаевой говорит о том, что она по-прежнему рассматривается в качестве преемника, несмотря на все происшедшие колебания. Вряд ли эти колебания прекратятся, а транзит власти так и не начнется. К сожалению, эти две вещи между собой не особенно связаны, хотя и коррелируют… В целом время для выбора преемника и подготовки его к официальному принятию власти необратимо упущено», — полагает эксперт.

Некоторые казахстанские СМИ даже опубликовали статьи, полные дифирамбов в адрес Дариги Назарбаевой. К примеру, в газете «Караван» появился любопытный материал «Почему женщина в обороне лучше, чем мужчина», в котором автор рассказывает об успешных женщинах, занимающих пост министра обороны в различных европейских странах, тем самым подводя читателя к четкому выводу: назначение Дариги Назарбаевой председателем Комитета сената по делам обороны — стратегически верный шаг.

К тому же в публикации приводятся мнения двух авторитетных казахстанских политологов Данияра Ашимбаева и Марата Шибутова: «Важным ее преимуществом является привычка к публичности, что на фоне действующего правительства, которое на свои заседания не пускало журналистов, а некоторые из его членов не давали интервью более года, выгодно ее отличает. В действующем правительстве критически нужен человек, который может выйти к СМИ или народу и поговорить с ними о проблемах», — это слова Шибутова, сказанные в момент назначения Дариги Назарбаевой вице-премьером.

«Будучи дочерью президента, Дарига Назарбаева автоматически имеет соответствующий личный ресурс, который позволяет ставить острые вопросы там, где многие предпочитали от этой тематики уклоняться. И это создает для членов правительства определенную головную боль», — это слова Ашимбаева, сказанные тогда же.

Противовесом этой статье стала публикация в газете «КурсивЪ», где Айдос Сарым утверждает, что Дарига Назарбаева — источник проблем для отца.

«Она (Дарига Назарбаева) сама по себе стала головной болью для президента. И своими высказываниями создала больше негатива, чем другие члены правительства. Отсюда и отстранение близких ей людей и, в первую очередь, экс-министра юстиции Берика Имашева. Сенат — такая синекурная должность, от которой мало что зависит. В этом году шансы на то, что она станет спикером, я не вижу. А в дальнейшем, в случае форс — мажора, такую возможность не стоит отбрасывать. Пока же я не верю в разговоры (о транзите власти). Если исходить из событий в Узбекистане, нужно, как минимум, либо диагноз, либо желание. Ничего этого пока не видно», — заявил Сарым.

Более того, общественный деятель уверен, что дочка не оправдала ожидания папы.

«Дарига явно не справилась с возложенными на нее обязанностями, более того — подпортила свой имидж непродуманными заявлениями. Ее работой не довольны ни в окружении президента, ни в обществе. Ее поезд ушел. Время, когда Назарбаев мог назначить члена своей семьи преемником, прошло. Сегодня мир поменялся», — цитирует Сарыма портал Еurasianet.org.

Данияр Ашимбаев не столь категоричен в прогнозах, хотя и называет новое назначение президентской дочки «очередным тестированием»: «Если она сразу не стала спикером, то этот вопрос откладывается в долгий ящик, а, быть может, и вовсе не будет поставлен. Тем более что, как мы помним, в Сенат совсем недавно ушел Нуртай Абыкаев, еще один из наиболее вероятных преемников президента. Ушел и… так и остался на позиции «рядового» сенатора. И потом, как показывает наша политическая практика, для того, чтобы стать спикером Сената, в Казахстане вовсе не обязательно быть сенатором. Как правило, президентский указ о назначении сенатором следует с некоторым опозданием за указом о назначении спикером. Итак, получается, что-либо президент убрал Даригу Нурсултановну в резерв, либо вывел ее из-под удара — потому что проблемы в социальной сфере могли плохо повлиять на ее имидж, либо, действительно, счел, что она не справляется с порученной работой. Он переставил фигуры, убрал кого-то в тень, кого-то отодвинул от активной игры, кого-то наоборот, вел в нее, но по большому счету эти назначения стратегическими назвать сложно. Это, скорее, очередное тестирование», — высказал свою точку зрения Ашимбаев в интервью пресс-клубу «Содружество».

Голова нужна, а не ее потомки

С назначением Карима Масимова на пост председателя Комитета национальной безопасности как-то сошел на нет вопрос возвращения головы Кенесары-хана из России в Казахстан.

Обсудить вопрос о возвращении головы казахского хана, которая, по легенде, поможет Казахстану обрести светлое будущее, Масимов обещал накануне встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Причем речь шла о двух головах — Кенесары-хана и Кейки-батыра.

И если с головой Кейки-батыра все ясно — ее должны вернуть в Казахстан в ближайшее время, то про голову хана Кенесары все вроде как подзабыли. Это с премьер-министра можно спросить исполнения данного слова, а вот с председателя КНБ — себе дороже. Нет таких смельчаков.

На этом фоне произошла любопытная история с прямым потомком хана Кенесары, российским гражданином Санжаром Кенесариным. Как сообщает казахстанская газета «Время», Санжар уехал в Москву в 1995 году. А в 2014 году праправнук чтимого в стране великого хана решил вернуться из России на историческую родину и получить в Казахстане вид на жительство. Санжар вначале перебрался к своей супруге Анне в Алма-Ату, но затем они решили переехать в область.

«Мы собрали все справки, приложили все документы, ждем. Приходит отказ. Причина — в листке убытия, выданном в России. Написано, что я переезжаю в Алма-Ату. Меня спрашивают: а почему вы приехали в область, если собирались в Алма-Ату? Заставили написать объяснительную. Хорошо, написали. Объяснение «по семейным обстоятельствам», видимо, не сильно вдохновило миграционную полицию. Еще через пару недель Санжару пришел новый отказ. На этот раз в связи с истечением срока давности листка убытия. По нашим законам этот документ действителен 180 дней. А вот в России его выдают один раз и навсегда! Мы поехали в российское консульство, и там нас заверили, что лист убытия — бессрочный документ. Уехал и уехал, нет у него срока годности. Нам даже дали бумагу, в которой так и написано: лист убытия Кенесарина действителен, по российским законам он выдается один раз, если человек покидает страну. Мы прикладываем объяснительную консульства к пакету документов и снова получаем отказ», — рассказал изданию Санжар Кенесарин.

Впрочем, в отделении миграционной полиции Карасайского района проблемы потомка великого хана связывают прежде всего с его российским гражданством. «Когда приходит очередной отказ, нам женщина в полиции говорит: да что же они там к россиянам цепляются? Вместе с нами на ВНЖ и гражданство подавали переселенцы из Узбекистана. У них тоже проблемы с документами — где-то бумажки не хватает или сроки прошли, но им одобряют переезд. Нам и еще одной женщине из России — нет, и все! Теперь органы требуют, чтобы в российском консульстве указали, что лист убытия бессрочный, в том числе и для стран СНГ, и тогда Кенесарин, может быть, получит вид на жительство. Но дипломаты соседней страны просто не имеют права прописывать столь вольные формулировки в официальной документации. Поэтому теперь Санжару предлагают покинуть Казахстан, чтобы переоформить все документы заново!» — жалуется Анна, супруга Кенесарина.

В общем, если голова хана Кенесары Казахстану нужна, то потомки хана — не очень, и в стране на привилегии они рассчитывать не могут.

Несветское государство

Назначая Карима Масимова на пост главы КНБ, президент Нурсултан Назарбаев пояснил, что это связано с необходимостью усиления и повышения уровня безопасности.

С этой точки зрения у бывшего премьера впереди огромный фронт работы. И каждое его действие в этом направлении будет тщательно отслеживаться обществом. А все потому, что в свете терактов, которые случились в республике в 2016 году, террористы беспокоят население не меньше, чем казнокрады. Такие выводы следуют из результатов социологического опроса, проведенного информационным агентством NewTimes.kz.

«Треть участников опроса редакции ― 35,1% ― заявили, что их беспокоят радикальные группировки, число которых в Казахстане увеличивается. Всего с начала года, по данным КНБ, в республике были ликвидированы восемь радикальных группировок, часть из которых имели связи с международными террористами. В частности, с 12 по 30 августа в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях был задержан 21 человек, которые планировали нападения на сотрудников силовых структуры и теракты в местах массового скопления людей. Казнокрады-коррупционеры беспокоят казахстанцев не менее террористов. За этот вариант ответа отдали свои голоса 29,8% респондентов», — говорится в публикации.

Тема религиозного экстремизма в Казахстане сейчас весьма актуальна. И общество не может взять в толк, почему казахстанские власти не борются с салафитами, которых винят во всех терактах — как свершившихся, так и планировавшихся.

«Раньше в Казахстане была организация «Таблиги жамаат», ее мы запретили законодательно. А почему для борьбы с салафизмом мы ищем другие стандарты? Почему так? Чтобы противостоять чуждой для нашего общества идеологии, государство должно оказывать всестороннюю поддержку, выделять необходимые для этого средства», — заявляет религиовед Кайрат Жолдыбайулы в материале «Почему власть не желает законодательно запретить салафизм?», опубликованном на портале 365info.

«Компетентные органы должны, не откладывая, выступить с заявлением и привлечь их к ответственности. Сегодня именно они способствуют тому, что молодые люди берут в руки оружие. Однако компетентные органы, вместо того чтобы бороться с причинами проблемы, кажется, больше внимания уделяют ее последствиям. Словом, сторонники салафизма усиленно работают над тем, чтобы не допустить законодательного запрета своей идеологии. Если следовать их установкам, то завтра события, имевшие место в Актобе (Актюбинске) и Алма-Ате, станут обыденным делом. В этой связи появляется резонный вопрос — власть ждет, когда салафиты войдут в Акорду?» — интересуется автор этой публикации.

Недовольны властями и в Духовном управлении мусульман Казахстана. К примеру, еще в августе представитель ДУМК Ерсин Амре в интервью казахскоязычному порталу Skifnews. kz заявил следующее: «Власти пускают кого угодно в страну. Эти люди свободно пропагандируют свою веру и учение. Интернет заполнен их сайтами. Мало того, теперь давайте допустим сектантов к реабилитационной работе. Ежегодно 40−50 студентов пусть свободно поступают на учебу в исламские университеты в Медине, чтобы изучить, а потом распространять в стране учение чуждых нам течений. Пусть их миссионеры в кафе, квартирах свободно читают свои проповеди. А какими полномочиями обладает ДУМК, чтобы предупредить это? Никакими. Но почему тогда виновным остается ДУМК, а не компетентные органы, в руках которых сосредоточены все рычаги этих проблем?» — задает Амре неудобные вопросы.

И буквально на днях Комитет по делам религий подтвердил, что в Казахстане имамы действительно бесконтрольны и фактов лишения имамов дипломов об их духовном образовании из-за связи с сомнительными течениями в стране не было.

Более того, «вопросы экстремизма и терроризма к непосредственной компетенции Комитета по делам религий не относятся».

Неизвестно правда, поменяется ли эта позиция в будущем, ведь, как известно, в Казахстане создано новое ведомство — Министерство по делам религий и гражданского общества, в состав которого вошел и этот комитет. Или же на улучшение ситуации рассчитывать не стоит, с учетом того, что новое министерство острые языки уже окрестили Мингроб?

Впрочем, выход из щепетильной ситуации, возможно, уже найден. Его в своем открытом письме на имя президента Казахстана предложил руководитель религиозного объединения казахстанских кажи Бактыбай Айнабеков.

«Ислам по своей сути религия, поддерживающая государство, ислам призывает подчиняться власти. Мы должны убрать из Конституции пункт о том, что «религия отделена от государства», и принять поправку: «Государственная традиционная религия — ислам, другие религии признаются», — предлагает решение всех проблем разом Айнабеков.

Кроме того, по его мнению, в Казахстане необходимо усилить взаимодействие религии с политикой.

«Если мы хотим сохранить нацию, защитить ислам, предупредить гражданские конфликты в стране, нам нужна национальная-демократическая Мусульманская партия. Сейчас в трёх регионах России есть мусульманские партии, а также мусульманское движение «Нур», Союз мусульман, мусульманская фракция в Госдуме. Есть исламские партии в Азербайджане, Украине, Таджикистане (видимо, речь о запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения — ИА REGNUM ). Почему бы нам не взять пример и с партии Эрдогана в Турции. Все эти государства считают себя светскими», — предлагает автор письма.

Ответа президента на этот призыв пока еще не последовало.

Когда наступит счастье?

С вопросом «Кому в Казахстане жить хорошо?» уже давно разобрались. Имена и фамилии товарищей, входящих в списки Forbes, владельцев яхт и пароходов, всем давным-давно известны. Ибо скрывать свое богатство в Казахстане не принято, поскольку «понты» сильнее страха перед фискальными органами.

Поэтому население интересует другой более важный вопрос: когда же оно тоже будет жить хорошо?

Причем «хорошо» на самом простом, примитивно-бытовом уровне — безо всяких там «50 наиболее конкурентоспособных государств» или «30 самых развитых экономик».

Ответ на этот вопрос власти дают регулярно. Но каждый раз срок наступления «хорошо» почему-то отодвигается. Если на заре независимости была принята стратегия развития «Казахстан — 2030», то теперь к 30-му году официально добавлено еще 20 лет.

Впрочем, президент Казахстана заверяет, что жизнь наладится гораздо раньше.

«Мы находимся сейчас в кризисе. Я надеюсь, что мы начинаем из него выходить со следующего года. 2017, 18, 19 года… С 2020 года, даст Бог, у нас будет хорошо», — заявил президент на встрече с аграриями на минувшей неделе.

И как тут не вспомнить известный советский анекдот про дорого Леонида Ильича: «Брежнев выступает перед рабочими: «Товарищи! Скоро мы будем жить еще лучше!» Голос из зала: «А мы?»

Увы, аграрии такой логичный вопрос не задали. А надо было. Поскольку, к примеру, на прошедшей неделе издание Huffington Post Australia опубликовало аналитическую статью Эдварда Кавано под названием «The Next Global Trouble Spot is Central Asia: We Can't Ignore It» — «Следующим глобальным очагом напряженности становится Центральная Азия: Мы не можем игнорировать этого».

«Все пять стран региона — Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан и Киргизия — находятся под властью жестких автократов при отсутствии очевидных преемников. Три из этих республик до прошлой недели управлялись все теми же людьми, которые правили ими еще в советскую эру, завершившуюся в 1991 году… Одним словом, надвигается колоссальный шторм. Детерминанты несостоятельности государств: всеобщее бесправие, экономические трудности, очаги напряженности внутри региона и чрезмерная концентрация власти в руках у лидеров. А еще в такое время, когда Центральная Азия сталкивается с разнообразным набором сложных проблем, которые подвергают риску самую ее стабильность, разворачивается большая геополитическая борьба за регион», — говорится в статье.

Видимо, с этим фактором в том числе может быть связано усиление миграционных процессов в Казахстане.

«В Казахстане вновь набирает обороты проблема эмиграции населения. Количество покинувших страну в 2015 году почти вдвое превысило количество прибывших. Эксперты считают, что страна теряет высококвалифицированные кадры, что замедляет экономический рост Казахстана», — говорится в статье «Я уеду жить в Лондон: почему казахстанцы покидают свою страну?», опубликованной в газете «Курсив».

По данным эксперта Независимого исследовательского совета по миграции стран СНГ Елены Садовской, на которую ссылаются авторы этой публикации, с 1991 по 2015 год из Казахстана эмигрировало более 2 млн жителей.

«В мире уже разработаны методы оценки ущерба от утечки умов. По одной из таких оценок, общий ущерб от этих процессов (эмиграция из Казахстана с 1991 по 2015 год) можно оценить в 100−125 млрд долларов (6,5−8,1 трлн руб.)», — утверждает Садовская.

В статье приводятся и слова некоего Темирхана, который переехал в США (Майами). Молодой человек написал в социальных сетях о том, что он хотел остаться жить и работать в Казахстане, но «несправедливость, кумовство, отсутствие карьерной лестницы», низкие заработные платы, девальвация и другие причины сподвигли его на переезд.

«В США пришлось заново учиться, вот тогда я и понял бессмысленность учебы в родном университете. Совет тем, кто еще студент и учится в Казахстане: стройте свою жизнь и свое будущее. Никому вы не нужны, кроме своих родителей, а нужны ли вы государству, спросите у родителей об их пенсионных фондах и сделайте выводы. Пока не поздно, отбросьте все сомнения и стройте свою жизнь там, где вы сможете построить себе безбедную жизнь», — написал он.

Статья в газете завершается справкой Министерства иностранных дел Казахстана, согласно которой за границей проживает 3,35 млн этнических казахов. Наибольшее их количество проживает в Китае (1,462 млн), Узбекистане (1 млн) и России (700 тыс.).