



Украина

На уходящей неделе тема Украины снова попала в информационный мейнстрим мировых СМИ. Произошло это благодаря двум событиям — приезду в Киев министров иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтера Штайнмайера и Жан-Марка Эйро и выделению МВФ первого в этом году кредита Украине в размере 1 млрд долларов. Несмотря на то, что эти два события — принципиально из разных опер, тем не менее они являются лишь следствием приближающихся выборов президента США. Рассмотрим данный вопрос более подробно, и сначала действия двух ведущих европейских стран по отношению к Украине в контексте приближающихся выборов в США.

Что видит Европа? Что приближающиеся в ноябре выборы президента США приведут к тому, что президентом этой страны станет либо Хиллари Клинтон, либо Дональд Трамп. И такая постановка вопроса была бы верна еще неделю назад. Но после произошедшей с Хиллари Клинтон потери сознания 11 сентября в Нью-Йорке, ее шансы занять кресло в Овальном кабинете резко уменьшились. И не только потому, что ее может победить Дональд Трамп, но и потому, что ее могут просто не выдвинуть в президенты и заменить на фигуру ее вице Тима Кейна. Но в любом случае, при таком здоровье, Клинтон, как бы она ни пыжилась начать диалог с Россией с позиции силы — сделать это не сможет.

При таких раскладах, когда, скорее всего, президентом США станет Трамп, который очень быстро сбросит с США ярмо ненужных и вредных обязательств и, весьма вероятно, заключит с Россией новый пакт о разделении зон влияния в мире, Европа, не решая украинскую проблему, останется у разбитого корыта. В этом случае, к выборам во Франции и Германии, к проблемам миграции, в чем оппоненты весьма справедливо обвиняют и Олланда, и Меркель, добавится еще и позор на Украине, когда за европейские столицы опять все решат Москва и Вашингтон. И тогда точно — из-за этого внешнеполитического провала Меркель и Олланд не удержатся. Соответственно Германии и Франции надо оказать на Порошенко очень серьезное давление для того, чтобы он начал шевелиться. И события уходящей недели говорят об этом лучше всего.

Сначала в Киев приехали министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро, которые прямо поставили перед Киевом вопрос необходимости Минских соглашений. На итоговой пресс-конференции Эйро прямо отметил: «Мы говорили сегодня о своей преданности минскому процессу, которому нет альтернативы. Нет «плана Б» и необходимо говорить об исполнении «Минска-2». Мы пытаемся обеспечить живучесть минского формата и после нескольких месяцев его стагнации мы пытаемся запустить его снова, а это значит, что нужно подготовить все и провести на высшем уровне «нормандский формат». Киев должен принять закон о выборах в Донбассе и предоставить особый статус региону, это политическое условие встречи в нормандском формате».

То есть, открытым текстом всем было сказано, что Европа нуждается во встрече глав государств в «нормандском формате». Причем основные и изначальные требования Москвы — о том, что выборы на Донбассе должны венчать процесс политического урегулирования, как и то, что выборы должны зафиксировать особый статус этой территории, сомнению не подвергались. Поэтому главы МИДов Германии и Франции приехали убеждать Порошенко сделать все от него зависящее для того, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. При этом, и это очевидно, Германию и Францию начинают все меньше беспокоить внутриполитические проблемы Порошенко, связанные с тем, что он не может успокоить своих радикалов, завязанных на Авакова — у них своих проблем с каждым днем все больше и больше. А с учетом того, что именно Штайнмайер и может стать основным конкурентом Меркель в борьбе за пост канцлера Германии, то для него урегулирование гражданской войны на Украине к моменту выборов канцлера тоже становится делом принципа.

Данный вывод получил еще большее подтверждение после того, как 17 сентября у Порошенко состоялся телефонный разговор с Меркель, в ходе которого она выразила надежду на продвижение в реализации Минских соглашений в ближайшие недели. То есть, Европе надо начать вопрос с Украиной и додавить Порошенко на принятие необходимых для урегулирования гражданского конфликта шагов до выборов в США, чтобы не стать заложниками их итогов. В этом плане совершенно очевидно, что во встрече в «нормандском формате» сегодня больше всего нуждается Европа, которая только сейчас стала оказывать на Порошенко необходимое политическое давление для продвижения Минска-2. И Россия может спокойно наблюдать за процессом со стороны, создав необходимый для этого задел как во Владивостоке и Пекине, так и в Брюсселе.

Что именно увидела Европа? Что Британия из предстоящих разборок грамотно слилась; что при осложнении отношений с США в случае прихода к власти Клинтон, Россия и Китай образуют военно-политический блок; что ЗВР России будут обеспечены поддержкой со стороны КНР, а что экономическая мощь КНР будет обеспечена российским ядерным зонтиком; что в случае недоговороспособности Европы, Россия благодаря газовой перемычке между западно-сибирскими и восточно-сибирскими газопроводами спокойно развернет газовый экспорт в сторону Китая, где на Востоке и Япония готова пойти на сближение с Россией. Соответственно, чтобы не выпасть из этого процесса, Европа должна показать свою значимость на мировой арене, иначе и все вопросы по Европе, как и по Ближнему Востоку, будут приниматься в Москве и Вашингтоне. Это, что касается темы европейской активизации на украинском направлении.

Что означает американская активизация на украинском направлении? Так как выделение кредита МВФ говорит, прежде всего, об активизации Вашингтона. Она носит очень интересный характер. Во-первых, в очередной раз мы видим, как международные организации очень быстро меняют свои позиции — еще две недели назад МВФ заявлял, что в этом году Киев кредитане получит. И вдруг — раз, и позиция меняется на 180 градусов.

Первый миллиард долларов дали явно под Порошенко, чтобы усилить его позиции, в том числе, и на внутриполитическом поле. Вторую часть (в 1,3 млрд. долларов) Киев получит в декабре только при выполнении трех условий: если поднимет пенсионный возраст, оптимизирует систему выплат субсидий, а также выработает механизм повышения тарифов на отопление и газ. То есть Киеву говорят принять такие условия получения кредита в 1,3 млрд. долларов, которые могут просто взорвать общественно-политическую ситуацию в стране, особенно, в зимний отопительный сезон. По сути, такие решения равноценны самоубийству не только Порошенко, но и всех нынешних политических бенефициаров необандеровской хунты.

Кроме того, обращает на себя последовательность выдачи кредитов. Первый дали сейчас, чтобы явно продлить агонию режима Порошенко, чтобы Украина не взорвалась накануне президентских выборов в США. И это решение продавил Обама. А вот вторую часть решили дать только в декабре, когда выборы в США уже пройдут. И если президентом станет Трамп, то Киеву не видать этих 1,3 млрд. долларов, как своих ушей. Кроме того, предоставление их обусловили такими требованиями, что лучше Киеву их не выполнять. И данное решение также говорит о том, что Вашингтон решил продлить агонию Киева только до ноября, а дальше уже как получится.

В этих условиях Порошенко наконец-то решился на превентивную атаку Авакова и возбудил руками генпрокурора Луценко уголовное дело против главы украинского МВД. Таким образом, Порошенко показал ему, что сдаваться не собирается. Тем более что анализ видеозаписей поджога телеканала «Интер» показал, что к нему причастны именно люди Авакова. То есть, оснований для задержания Авакова становится всё больше. И здесь, как показывает анализ, кровный интерес Порошенко состоит в том, чтобы начать реализацию Минска-2 до инаугурации нового президента США.

Почему? Все очень просто. Приходит Трамп — он сливает необандеровскую Украину в доказательство полного провала внешней политики демократов и лично Клинтон-Обамы. Приходит Клинтон — она сливает Порошенко, как человека неспособного вести войну с Россией, на смену которому могут прийти только полные политические отморозки. Поэтому Порошенко надо суетиться и решать вопрос. Не решит — в лучшем случае останется не у дел и уедет греться на теплые берега Испании. Но это в лучшем. А с учетом его отношений с радикалами, он может надеяться только на очень быстрый худший вариант.

Поэтому и по одному, и по второму варианту развития событий в США (Трамп или Клинтон), Украине в нынешнем виде осталось существовать недолго. После инаугурации нового президента США в январе 2017 года (если в этой стране не начнется гражданская война), Украина либо будет отдана в зону интересов России (Трамп), либо станет ареной войны (Клинтон), которая для любых властей Украины закончится очень быстро.