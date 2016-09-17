Оказывается, исламизация пришествием — это лишь первая фаза, создание необходимой базы. Аналитики, обещающие исламизацию «в основном», и знать не знали, что в планах «исламизаторов» существуют детали, раскрывать которые до поры до времени не следовало. Да и когда они пошли в ход, то есть начали реализовываться, никто пышных инаугураций-презентаций нового проекта не проводил — новый этап, подразумевающий уже исламизацию не в основном, а в целом, начался без дополнительного объявления и восторженных криков «Аллах акбар!»

index.ru Антиисламский митинг в Дрездене 2014 г

Германии пришлось вдруг задуматься насчет своей толерантности к чужим ценностям и привычкам. Которые ничего общего с европейскими не имеют. Но в силу существующей ныне непреодолимой тяги Европы к созданию самой себе глобальных проблем исключительно для того, чтобы впоследствии мужественно преодолевать их, уважать чужие привычки приходится.

По немецким законам заключение браков с несовершеннолетними запрещено (нет правил без исключений, но они, исключения эти, строго оговорены в тех же законах). И многоженство — тоже табу. Но в арабских странах, откуда движутся тучи «понаехавших» и то, и другое — в порядке вещей.

Исходя из нормальной логики, беженцы — гости. А гости должны подчиняться нормам, установленным хозяевами, решившими войти в положение оставшихся без крова-без-средств-без-родины и приютить их. Конечно, чисто по-человечески уважая привычки пришельцев. Но не все, а только те, что не противоречат устоявшимся европейским ценностям, о сохранении которых евротоварищи так пекутся, когда нужно показательно уколоть «кровавый режим Путина». Защищать же свое европейцы то ли разучились, то ли боятся, защищая, прослыть нетолерантными и неполиткорректными. Реакция на рождественские события в Кельне — одно из первых тому доказательств. Но далеко не единственное и не последнее, как показала практика. Дальше пошли идеи исключения свиных отбивных из школьных меню (чтобы не коробить дымком обоняние уважаемых гостей, которым Коран строго-настрого к этому «грязному» мясу прикасаться не велит), запрета нудистских пляжей… Еще чуть-чуть и женщинам Германии предпишут купаться в одежде и носить если не паранджу, то хиджаб, как минимум. Представляете себе купальные костюмы для женской немецкой сборной по плаванию, выступающей на Олимпиаде, скажем, 2020 года?

Но и это — опять-таки не то, на чем, как говорят гадалки, мусульманское сердце успокоится. Европейцы — существа все-таки непостоянные. Сегодня согласятся суры Корана вместо библейских псалмов учить, завтра передумают… Давить христиан-европейцев надо числом.

Но не только тем валом, что идет сейчас (границу, по признанию фрау Меркель, приводимому испанским порталом El Confudencial, ежедневно пересекают 19 тысяч пришельцев). Нужна надежная закладка для завоевания изнутри.

Беженец, как много раз уже отмечала пресса самых разных стран, пошел нынче молодой: лица мужеского пола в расцвете сил (до 30), а женского — и вовсе дети, не достигшие 18-летия. Но… Это по европейским меркам девушка пятнадцати лет от роду — подросток, которому надобно еще в школу ходить. По мусульманским понятиям — она уже вполне годится для воспроизводства потомства.

С месяц назад, по данным упомянутого выше испанского СМИ, суд Бамберга (земля Бавария), рассматривал дело о противозаконном (согласно германским юридическим нормам) заключении брака половозрелого арабского мужчины с 15-летней девочкой, прибывшей из Сирии. После долгих размышлений над ситуацией, суд признал, что «молодожены вступили в матримониальный союз при полном уважении сирийских законов, после исполнения суннитского обряда, поэтому брак следует считать легальным».

На баварской земле открыто пренебрегли баварскими законами в угоду законам той страны, откуда прибыли беженцы.

Судьям не пришло в голову вспомнить о необходимости защиты европейских (и собственно германских национальных в первую очередь) ценностей. Это не просто плевок в сторону своей юриспруденции, не просто разрешение нарушать иноземцам порядки, установленные на земле, которая их приняла. Это — фактическое исполнение немцами команды «руки вверх, сдавайтесь!» с последующим вручением ими пришельцам ключей от города (страны).

Только в Баварии за половину 2015 года зафиксировано 550 состоявшихся браков, в которых одна из сторон является несовершеннолетней (речь — исключительно о семейных союзах, создаваемых беженцами между собой). В 161 случае новобрачной не исполнилось еще и 16-ти. В земле Северный Рейн — Вестфалия — 188 и 117 соответственно. Данных по 13 другим административным регионам нет, но посчитать, что к чему, на основе пропорций несложно: всего по Германии только зарегистрированных официально подобных браков между вновь прибывшими мусульманами за полгода заключено от 3000 до 3500.

Статистики по многоженству, которое, согласно мусульманским законам, является вещью обыденной и естественной, в распоряжении прессы пока нет. Но это не означает, что в Германии многоженства не существует и оно не прогрессирует. А тут еще некий британский предприниматель индийского происхождения «как раз вовремя» запустил сайт Secondwife.com, с помощью которого процесс поиска «дополнительных жен» сильно облегчается. Неважно, что придумка вроде как британская — Интернет-то границ не имеет.

Зная, насколько высокой плодовитостью обладают сторонники ислама, нетрудно представить, насколько быстро будет расти мусульманская составляющая населения Германии. А если к этому еще добавить так называемое сознательное материнство коренных немок, рожающих все позже и все реже, то возникает ощущение, что фрау Меркель пора не только бить в колокола, призывая обратить внимание на опасность поглощения немцев арабами, но и строить на границе оборонительные сооружения по типу Великой Китайской стены, дабы отразить иммиграционное цунами с Ближнего Востока.

«Никто из числа приходящих в эту страну не имеет права навязывать ей свои уставы и нормы, — заявил недавно в интервью газете Bild министр юстиции ФРГ Хайко Маас. — Все живущие здесь обязаны подчиняться тем законам, которые установлены легитимной территориальной властью, вне зависимости, родились ли люди в Германии, прибыли ли в нее двадцать лет или двадцать дней назад из другого государства».

Звучит очень убедительно. Что же на самом деле? А вот что: недавнее социальное исследование, проведенное Вестфальским университетом имени Вильгельма (г. Мюнстер) показало, что 47% немецких граждан турецкого происхождения (самая многочисленная мусульманская диаспора Германии) живет по законам ислама. Причем, если рассматривать по поколениям, то у свежеприбывших этот процент поднимается до 57, а у иммигрантов во втором поколении достигает 36%.

90% мусульман, живущих в Германии, заявляют, что им нравится жить в этой стране, а 54% из них уверены, что никогда не станут частью общества немецкого государства. Зато есть ощущение, что немецкое общество уже очень скоро станет частью (и не самой главной) мусульманского.

Кстати, исламизация изнутри уже приносит свои первые плоды. Салех Абдеслам, организатор теракта в Париже в ноябре 2015 г. — гражданин Франции марокканского происхождения. Террорист, раздавивший в Ницце 84 человека грузовиком Мохамед Лахуайеджа Бухель — гражданин Франции тунисского происхождения. Мюнхенский стрелок Али Давид Сонболи, убивший девятерых — гражданин ФРГ иранского происхождения. Все они — второе поколение иммигрантов мусульман. То есть не те, что проникли в Европу, причитая «мы на все согласны, только возьмите», а те, что родились в странах Старого Света, но при этом воспитаны по законам ислама и в духе пренебрежения ко всем немусульманским нормам и ценностям. В исламских семьях умеют хранить заветы предков и следовать им. Попутно обращая в свою веру окружающих. Не уговаривая — насаждая.