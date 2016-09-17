Польский «царь», президент правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский пошутил. Во время проходившего в сентябре экономического форума в Крынице он отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выразился в том духе, что хотя Будапешт и Варшава не всегда имеют общие интересы, они взаимно доверяют друг другу, и привел в пример венгерскую поговорку — кому доверяешь, с тем можно идти лошадей красть. Качиньский принял подачу. «С венграми мы можем красть лошадей… Есть несколько конюшен, и, безусловно, одна из самых больших — Европейский союз», — заявил глава PiS, впрочем, добавив позже, что такое конокрадство должно быть «pro bono publico — ради общественного блага».

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Однако, по сведениям польской оппозиционной газеты Gazeta Wyborcza, и в Чехии, и в Словакии совсем не готовы идти с Польшей и Венгрией в ночной рейд за чужими лошадьми. «Неофициально чешские дипломаты и политики дают понять, что они не согласны с направлением, которое выбрали Варшава и Будапешт, и будут искать другие альтернативы, — пишет издание. — Несколько дней назад на очередном ежегодном собрании чешских послов было декларировано, что для Праги более важно, чем Вышеградская группа, развивать тесное сотрудничество с Германией и со Славковским треугольником, недавно созданным объединением из Австрии, Чехии и Словакии».

Эту информацию фактически подтвердил премьер-министр Чехии Богуслав Суботка в интервью Польскому агентству печати (РАР). «Мы не можем воспринимать Центральную Европу как регион только «новых» государств-членов ЕС, — подчеркнул премьер. — Вполне естественно, что мы включаем в него также ближайших соседей, Германию и Австрию, с которыми, помимо Вышеградской группы, развиваем региональное сотрудничество в других форматах. Германия является нашим близким соседом, естественным партнером в регионе Центральной Европы и союзником в ЕС и НАТО. С экономической точки зрения немцы — это наш самый важный экономический партнер, почти одна треть от общего оборота в нашей внешней торговле. Они являются крупнейшим иностранным инвестором в Чехии. Что касается будущего нашей экономики, Германия для нас есть важный источник инноваций в области цифровых технологий и промышленности 4.0».

Вторым препятствием на желании Варшавы поживиться чужими лошадьми может стать Вена. На днях лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе назвал расширение Вышеградской группы за счет вхождения в нее Австрии «шансом реформировать Евросоюз». Он заявил, что поддерживает идею подачи Веной заявления о присоединения к «четверке». Ранее об этом же на встрече в Праге с президентом Чехии Милошом Земаном говорил кандидат в президенты Австрии от FPÖ Норберт Хофер, имеющий все шансы победить в третьем туре выборов. Такая позиция соответствует и настроениям Земана, отметившего в сентябре в ходе приема в посольстве Словакии в Чехии, что страны Вышеградской группы имеют общие интересы и, «судя по некоторым заявлениям австрийского министра иностранных дел Курца, Австрия также может быть нашим желанным союзником». Если Вена будет принята в группу, это означает следующее. Во-первых, между Австрией и Венгрией начнется борьба за лидерство в Вышеградской группе. Во-вторых, в ней же численное преимущество получит Славковский треугольник. В-третьих, Варшава окончательно утратит возможность претендовать на влиятельность в этой «пятерке».

Евросоюз сегодня находится в зоне исторической неопределенности. Его неформальный лидер, канцлер Германии Ангела Меркель, пытается выиграть время, инициируя, с одной стороны, пока что бесплодные дискуссии о будущем ЕС, а, с другой стороны, вызывает на откровенность правительства членов унии, давая им возможность озвучить претензии и обозначить тактических союзников. Первой в эту сторону с энтузиазмом ринулась Варшава, «засветив» свои амбиции на лидерство в Центральной и Восточной Европе, в том числе за пределами ЕС. Такое в недавней истории уже было. В 1938 году Варшава и Будапешт зондировали почву для раздела Чехословакии, напоминает украинский историк Павло Гай-Ныжнык из Института политических и этнонациональных исследований имени И.Ф. Кураса.

Польское агентство ПАТ заявляло, что «дело ЧСР может быть разрешено лишь таким образом, что Германия, Венгрия и Польша получат те территории, на которые имеют историческое право. Также дела Словакии и Закарпатья должны быть решены». Объясняя необходимость вхождения в состав Венгрии земель Подкарпатской Руси, агентство сообщало: «Польша и Венгрия будут иметь общие границы и таким образом ликвидируется тот коридор (Закарпатье), который дает чехам возможность связи с большевиками», соответственно, это «усилит охрану для средней Европы». Позже, отмечает Гай-Ныжнык, Варшава указала на истинную причину своей поддержки Будапешта — на украинскую опасность, так как видела в появлении украинской государственности в Закарпатье угрозу собственным интересам в Галиции, так как Карпатская Украина становилась бы вторым Пьемонтом.

Однако сегодня Варшаве нужно лучше и бдительнее следить за собственной конюшней, а не зариться на чужую.