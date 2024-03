Двадцать первый век больно бьет нас по голове: отец семейства придумал концепцию, в которой почти по Мальтусу доказывает, что по причине глобального потепления в будущем необходимо ограничить рождаемость, а две ЛГБТ-активистки создают комитет по осознанному будущему.

США впору освободиться от детей вообще

«Ученые предупреждают, что катастрофический, он же переломный, момент может наступить уже в ближайшие несколько десятилетий. К середине века средняя мировая температура по прогнозам возрастет более чем на 2 градуса, ученые и мировые лидеры согласились, что Парижское климатическое соглашение, заключенное в прошлом году, не дотягивает до решения проблемы и необходимо более резкое сокращение выбросов углекислого газа.

Вдобавок к этому вызову, мир, как ожидается, ждет прибавления — несколько миллиардов человек в течение следующих нескольких десятилетий, каждый из которых будет производить еще больше выбросов.

Климатологи говорят, что мир на пути к теплому будущему: потепление на 4 градуса С к концу века — это минимум, который они пророчат. В докладе Всемирного банка говорится о беспрецедентной жаре, сильной засухе и серьезном воздействии на экосистему и человечество. Потепление на 4 градуса создаст «в значительной степени непригодную для человека среду». «Это будет как фильм о постапокалиптическом будущем», — говорят они.

— Даже учитывая апокалиптические сценарии, можете ли вы на самом деле ожидать, что люди поступятся таким личным убеждением как право на рождение детей? Это же отрицание биологического императива, который движет цивилизацией… — задают вопрос Трэвису Ридеру — создателю концепции ограничения рождаемости.

Ридер и двое его коллег, Колин Хики и Джейк Ерл из Джорджтаунского университета, пытаются популяризировать свою идею. Ридер в этом году издает книгу и рассчитывает на успех. Он не одинок в своих мыслях о том, что климатический кризис приведет нас к этому вопросу. «Климатический кризис представляет собой репродуктивный кризис», — говорит ученый.

«Если бы я сказала своему парню: Я не готова иметь детей, потому что не знаю, как изменится климат через 50 лет, он бы не понял. Так не делается», — говорит двадцатитрехлетняя студентка на семинаре по климату. Она говорит, что всегда хотела «маленьких рыжеволосых детей» — таких, как ее родители, и чем раньше, тем лучше. Но она аспирант по экологическим исследованиям, и чем больше она узнает [о проблемах будущего], тем больше сомневается, какая жизнь ждет ее детей в стране, где даже идея об изменении климата может стать причиной поляризации общества и политиков.

В ноябре 2014 г. Меган Кальман и Жозефина Ферорелли, активистки ЛГБТ-сообщества, создали общественный фонд «Осознанное будущее». Конечная цель группы — покончить с субсидиями США на ископаемое топливо. Климатические активисты повторяют страшные цифры. Уже придумали новый термин для феномена — климатическая травма. Кальман и Ферорелли говорят, что для активистов детородного возраста, изменение климата — не столько интеллектуальная проблема, сколько «проблема сердечная».

И все же, когда она представляет себе, как воспитывает ребенка, Ферорелли говорит, что не может совладать с собой и представляет кошмарные сценарии, которые преследуют ее с тех пор, как она впервые услышала термин «глобальное потепление» в начальной школе. «Знать, что ты дал кому-то жизнь в мире с таким будущем,… с этим тяжело жить», — говорит она.

На встрече в Нью-Гемпшире, 67-летняя Нэнси Нолан рассказывает двум молодым женщинам, что люди не знали об изменении климата в 1980-е годы, когда у нее появились дети. После того, как дети выросли, «Я сказала им: «Я надеюсь, что вы никогда не будете иметь детей». Ужасно говорить такие вещи», — сознается Нолан, и ее голос дрожит… Она добавляет, что, конечно, если люди хотят иметь детей, вы не можете заставить их не делать этого.

Это не первый случай, когда поколение спрашивает себя справедливо ли нести в мир новую жизнь — уровень рождаемости в США резко упал во время Великой депрессии. Многие думали дважды во время предупреждений о перенаселенности в 1960-х и 70-х годах и во время ядерной угрозы.

Матери иногда говорят: «О, я думала, мы взорвем себя в ядерной войне, но этого не произошло. И поэтому можно быть спокойным, и родились дети, и, как видите, все будет в порядке». Бекки Уитли по-прежнему планирует родить второго ребенка. Она член пропагандистской группы «Мамы за чистый воздух» Mums Clean Air Force и говорит, что именно материнство побудило ее задуматься о климате.

Трэвис Ридер объясняет на графике, что мировое сокращение рождаемости всего на «полребенка на одну женщину может быть тем, что спасает нас». Он ссылается на исследование, проведенное в 2010 году, которое определило влияние демографических изменений на глобальные выбросы углерода. Было установлено, что замедление роста населения может устранить от одной пятой до одной четверти всех выбросов углекислого газа, которые необходимо сократить к середине века, чтобы избежать потенциальной катастрофы.

Исследователи из Университета штата Орегон подсчитали экономию от всех видов мер по сохранению энергии: вождение гибридов, ограничение вождения автомобилей, переработку и использование энергоэффективных приборов, окон и лампочек. Но все это, по мнению ученых, не сопоставимо с результатами сокращения загрязнения среды, которое принесет уменьшение количества населения.

Еще один студент спрашивает: «Что, если что ребенок, которого вы решили не иметь — это человек, который бы вырос и придумал бы способ как покончить с потеплением?» Ответа на это вопрос до сих пор нет. «Во-первых, шансы не велики», — все, что может сказать Ридер.

Учитывая все, что стоит на кону, говорит он, мы должны изменить свой культурный подход. «Не бездетные семьи должны защищать свой образ жизни. А остальные». У самого Трэвиса Ридера есть двухлетняя дочь. Но появился моральный барьер — заводить второго ребенка они пока не собираются. Политика «одного ребенка» приведет к большему усыновлению, — считает Трэвис. Он также утверждает, что тот, кто не ощущает в себе «моральное и глубокое» желание завести ребенка должен дважды подумать, прежде чем иметь детей вообще. Но в то же время говорит, что его дочь — это «самая удивительная вещь, которую мы когда-либо делали с нашей жизнью».

Так как же убедить миллионы или миллиарды людей во всем мире принести такую жертву? Для предотвращения климатической катастрофы коэффициент рождаемости должен падать гораздо быстрее, чем это происходит. Это потребовало бы обучение женщин и расширение доступа к средствам контрацепции. Ведь не была же оскорбительной политика одного ребенка в Китае, считает ученый.

Этично, говорит Ридер, что бедные страны получат некоторое послабление, потому что они по-прежнему развиваются, и потому, что их выбросы на душу населения — пшик для развитого мира. Плюс ко всему, это выглядит просто неподобающе, если богатые западные страны будут указывать бедным людям не иметь детей. Он предлагает осуществлять контроль над рождаемостью путем широкой пропаганды и кампании в средствах массовой информации.

В 1970-х и 1980-х годов, волна образовательных телесериалов о планировании семьи прокатилась по Латинской Америке, Азии и Африки — линия «проводилась» в их сюжетах. Некоторые из этих стран сделали это, когда столкнулись с экономическим кризисом. Шоу приписывают реальное изменение мнения людей по поводу размера семьи.

Ридер предлагает богатым странам избавиться от налоговых льгот на имеющих детей и обложить налогом новых родителей. Он говорит, что штраф должен быть прогрессивным, в зависимости от дохода, а также может увеличиваться с каждым дополнительным ребенком. Подумайте об этом, как о налоге на выбросы углерода детьми. Он знает, что звучит это дико.

«Но дети, если мыслить холодной головой, наносят ущерб, это реальный внешний фактор», — говорит он. «Мы, как родители, как члены семьи, мы получаем выгоду. А мир и общество платит за это». Конечно, существуют этические проблемы, считает он.

Ребекка Кукла из Джорджтаунского университета беспокоится о стереотипах, особенно в отношении женщин из бедных слоев и меньшинств. Если культурные нормы изменятся, говорит она, возможна реакция против семей с большим количеством детей, это будет считаться социально нецелесообразным. Ребекка понимает, что штраф по деторождению будет прогрессивным, но он неизбежно будет несправедливым. «На самом деле, это приведет к тому, что богатым станет намного легче иметь детей», — говорит она.

Еще большей проблемой Ридер считает явную маловероятность всего этого. На самом деле, говорит он, некоторые страны, которые уже успешно снизили темпы рождаемости, с тех пор изменили свой курс, опасаясь, что сокращение населения повредит их экономике. На это у него тоже есть спорный, по мнению многих, ответ. Он состоит в том, что страны должны быть открыты иммиграции — десяткам миллионов климатических беженцев. Надежда Ридера заключается в том, чтобы изменить образ мыслей людей по поводу рождения детей. «Ситуация мрачная», — говорит он. «Технический расчет количества населения, возможно, крайний шаг. Но это дает нам шанс».

Тем не менее, Ридер задается вопросом: действительно ли это так нелепо? Ученые предложили невероятно рискованные схемы геоинжиниринга облаков и океанов. Они исследуют способы «выкачивания» углерода из воздуха. Некоторые из них даже призвали в корне изменить экономику — мировую капиталистическую систему свободного рынка. По сравнению с этим, говорит Ридер, понизить уровень рождаемости кажется прямо-таки легкой задачей. «Мы точно знаем, как уменьшить количество населения», — говорит он. И это то, что люди могут начать делать сегодня», — пишет здание NPR.

«Ясно, что эта идея задела многих за живое; я был поражен количеством ответов на электронную почту, в средствах массовой информации, а также более 70 000 реакций на Facebook», — признается Ридер после шумихи, вызванной его статьей, на страницах The Guardian.

«Мне говорят, что я слишком преувеличиваю проблему и «перереагировал», но это не изменит мою убежденность в том, что мы должны обсуждать подобную этику в эпоху изменения климата. На некоторые комментарии тех, кто утверждает, что изменение климата — мистификация и вообще придумана теми, кто хочет контролировать мировые ресурсы, не стоит реагировать. Если 97% соответствующих мировых экспертов не могут убедить климатоскептиков на основе научных фактов, я точно не изменю их, и не собираюсь менять свое мнение.

Другие проблемы, однако, требуют ответа. Многие люди отреагировали на мою работу по этике деторождения, говоря, что изменение климата не будет иметь столь мощного негативного воздействия и не стоит так сдерживать индивидуальные желания — не заводить детей во имя этого, и что это ненужные страхи-спекуляции.

В моей работе я предполагаю, что индустриальное потепление на 1,5−2° C будет «опасным» и «очень негативным», а 4° C станет «катастрофической» цифрой — сделает значительную территорию Земли «непригодной для жизни». При 1,5−2 ° C отчет Всемирного банка прогнозирует увеличение экстремальных погодных явлений, смертоносной жары, недостаток воды. Производство продуктов питания будет уменьшаться, переносчики заболеваний будут создавать непредсказуемые вспышки инфекционных заболеваний. Уровень моря повысится, увеличится степень тяжести штормов — прибрежные города окажутся под угрозой. Всемирная организация здравоохранения заявила, что с 2030 по 2050 год, мы достигнем такого уровня потепления, при котором по крайней мере 250 000 человек будут ежегодно умирать пока по косвенно связанным с климатом причинам.

Возможно, многие из жителей богатых стран будут в значительной степени защищены от этого раннего вредоносного периода; но это не делает его менее реальным для уязвимых граждан, скажем, в Бангладеше, Кирибати, или Мальдивах. По мнению Ридера, обостряется социальная несправедливость, поскольку богачи воспользовались и способствовали изменению климата больше всего, в то время как первыми пострадают бедные.

При потеплении на 4 °C Всемирный банк прогнозирует, что летние месяцы будут теплее, чем любой из рекордно жарких, и Ближний Восток, Северная Африка и Средиземноморье превратятся в смертельную пустыню в течение лета. Многие прибрежные города окажутся под водой, всем жителям островов, вероятно, также придется отказаться от прежней жизни. Сотни миллионов, если не миллиарды людей могут стать климатическими беженцами, так как их родные страны станут непригодными для проживания.

Критики утверждают, что я ненавижу детей! Нет, я люблю собственного ребенка и маленьких людей в целом. Считается, что теми, кто желает понизить коэффициент рождаемости, движут человеконенавистнические чувства или они не понимают ценности человеческой жизни. Но ровно наоборот: радикальная озабоченность в отношении изменения климата продиктована заботой о человеческой жизни.

Ценный философский вопрос здесь состоит в различии между понятиями «делать людей счастливыми» и «делать счастливых людей». Когда я кормлю голодного, или защищаю человека от кого-то, я содействую его благополучию. Но когда я создаю человека, которого я потом накормлю, и буду защищать от вреда, я создаю человека, которому предсказуемо будет хорошо. В первом случае я прибавляю счастье в мир, помогая существующему человеку; тогда как во втором случае, я прибавляю счастье в мир, создав человека, который будет счастлив. Чувствуете разницу?

Я, как и многие другие философы, считаю, что «моральнее» и лучше сделать людей счастливыми, чем делать счастливых людей. Те, кто уже существуют, имеют потребности и желания, охрана и обеспечение их прав мотивирована уважением к человеческой жизни. Это не вред, который наносится кому-то, кто должен быть создан. На самом деле, я бы сказал, что это даже более «анти-жизненно» — ставить во главу угла создание новой жизни, не обращая внимание на то, вредит ли это тем, кто уже существует.

Может ли экономика расти с более низкими темпами роста населения? Люди не только потребители, они и производители, и часто делают мир лучше. Да, люди — производители, и многие замечательные вещи придумывает человеческий гений. Но каждый человек (гений он или невежда) также является потребителем. И это единственное, почему необходимо беспокоиться по поводу изменения климата.

Проблема здесь заключается в том, что у нас есть ограниченный ресурс-способность атмосферы Земли поглощать парниковые газы, и каждый новый человек вносит свой вклад в общую сумму парниковых газов в атмосфере. Так что, решение этой проблемы не может заключаться в том, чтобы иметь как можно больше детей. Бытует мнение, что снижение темпов рождаемости убьет экономику.

Несколько комментаторов указывают на страны с низкой рождаемостью: Япония, Италия и Германия, и утверждают, что проблемы, с которыми сталкиваются такие страны, являются доказательством того, что «реальный» демографический кризис — это как раз и есть кризис рождаемости. И что нам нужно больше детей, чтобы они выросли в здоровых молодых производителей, чтобы продлить гудение нашего экономического двигателя.

Правда в этом возражение заключается в следующем: экономика, которая требует бесконечного роста, нанесет ущерб миру ограниченных ресурсов. Но если это правда, и наша экономика не может выжить, замедлив или обратив вспять рост населения, то мы находимся в затруднительном положении. Население не может расти бесконечно. Мы можем либо защитить нашу экономику, работая в направлении ее устойчивости и контроля роста населения, или мы можем игнорировать проблему, пока силы природы (возможно, внезапно и активно) не начнут на нас воздействовать.

Я аргументирую эти тезисы, потому что действительно беспокоюсь о будущем нашей планеты и людей, которые будут владеть ею, и я считаю, что пока гражданское обсуждение — это важный первый шаг, который поможет создать такое будущее, за которое нас не проклянут потомки», — пишет Тревис Ридер в The Guardian.