Глава Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион (Алфеев) встретился на днях в Ватикане с папой Римским Франциском и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Митрополит передал понтифику дар московского патриарха Кирилла — частицу мощей преподобного Серафима Саровского.

mospat.ru Митрополит Иларион и кардинал Паролин обнаружили нечто интересное

На встрече с госсекретарем «министр иностранных дел» Русской православной церкви, по сообщению Службы коммуникации ОВЦС, обсуждал «ряд актуальных вопросов международной политики». Основное внимание митрополит и кардинал уделили ситуации, в которой оказались христиане на Ближнем Востоке и Северной Африке в результате действий террористов. Вторым пунктом стала Украина. Оба церковных сановника отметили усилия двух Церквей по достижению мира в этой стране и согласились, что необходимо продолжить миротворческие усилия по преодолению конфликта в соответствии с подписанной в Гаване Совместной декларацией между папой Франциском и патриархом Кириллом, призывающей «Церкви на Украине трудиться для достижения общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие» его.

Заметим, что в этот раз в официальных сообщениях о визите митрополита Илариона в Ватикан не упоминались украинские греко-католики, которые еще недавно оказывались предметом огорчения Московской патриархии в контексте реализации сретенского диалога папы и патриарха. Сегодня Святой престол реализует масштабную программу «Папа для Украины», которая предусматривает развертывание линий гуманитарной помощи для жителей восточных областей этой страны, охваченных гражданской войной. Презентацию программы в середине июня сего года провел во время посещения Запорожья кардинал Паролин. А ее рабочий запуск состоялся 1 сентября. По словам курирующего проект апостольского нунция на Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти, 18 сентября он представит доклад папе Франциску, «чтобы рассказать ему о тех шагах, которые уже сделаны, а 7 ноября я буду иметь более длительную встречу на эту же тему с понтификом».

Такая амбициозная ватиканская программа в восточных областях Украины, где проживают преимущественно православные, не могла бы состояться без как минимум благожелательного нейтралитета Украинской православной церкви Московской патриархии и Русской православной церкви. Однако сотрудничество в решении гуманитарного кризиса силами трех Церквей в духе подписанной в Гаване Совместной декларации рискуют сорвать действия светских украинских властей и непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Интерес вызывает недавняя миссия двух бывших президентов Украины, Леонида Кравчука и Виктора Ющенко (31 августа) и отдельный, но не раздельный, визит (28 августа) в Стамбул в резиденцию константинопольского патриарха Варфоломея делегации УПЦ КП во главе с патриаршим наместником, митрополитом Переяслав-Хмельницким и Белоцерковским Епифанием (Думенко) и архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием (Зоря). Леонид Кравчук по итогам поездки заявил, что экс-президентами был поднят «вопрос о предоставлении УПЦ КП статуса автокефалии, чтобы она также находилась в общении с мировым христианством». О том же шла речь в разговоре с константинопольским патриархом иерархов Киевского патриархата, но, как писала украинская газета «Вести», Варфоломей «исключил возможность общения с патриархом Филаретом (глава УПЦ КП — С.С.), как источником раскола».

За активизацией проекта создания Поместной церкви на Украине стоит президент Петр Порошенко. По мнению политолога Руслана Бортника, для Порошенко «статус Церкви очень важен… Государственной церковью де-факто стала УПЦ КП. Но он может пойти даже на попытку переподчинить себе Украинскую православную церковь Московского патриархата, установив на руководящие должности лояльных к себе лиц — митрополита Александра Драбинко, например». То есть, создавать Поместную церковь на основе УПЦ МП под гарантии государственной поддержки. Косвенно это подтвердил, во-первых, сам Порошенко, поблагодарив во время выступления в парламенте депутатов за обращение Верховной рады к константинопольскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви. Во-вторых, в пользу этой версии говорит возбуждение Генеральной прокуратурой на Украине дела о якобы имевшей место в феврале 2014 года попытке принудительно отстранить от управления УПЦ МП митрополита Киевского Владимира (Сабодана), что в заявлении Синодального информационно-просветительского отдела этой Церкви расценили как «давление со стороны силовых структур».

Если вся королевская конница и вся королевская рать в Киеве продолжат раскалывать украинский Православный мир — а это будет неизбежно в случае переворота в УПЦ МП, который разведет епископат, священников и приходы по разные стороны — религиозная обстановка на Украине грозит свалиться в штопор. Она и так продолжает оставаться сложной и крайне напряженной. Любое изменение баланса само по себе чревато переходом в ту стадию, когда вместо слов будут говорить кулаки, камни и палки. Тем более в условиях тайных действий политиков и церковных владык. Между тем, по диагностике монсеньора Гуджеротти, которую он сделал в беседе с польской редакцией Radio Vaticana в августе этого года, «Украина потеряла на всех фронтах», а война привела к драматическим последствиям для местного населения. Таким образом, в нарушении хрупкого баланса между украинскими Церквями (среди которых также присутствуют греко-католики и католики латинского обряда) не заинтересован Святой престол, УПЦ МП и РПЦ. Константинопольский патриархат будет колебаться до последнего, выбирая между Киевом и Москвой. В этой ситуации прорывным решением будет углубление сотрудничества Ватикана и Московской патриархии на Украине и совместное противодействие попыткам органов государственной власти вмешаться в сугубо церковные дела и переформатировать религиозное поле.