От Буэнос-Айреса до Хиросимы президент США Барак Обама не раз говорил о том вреде, который нанесли его предшественники своими решениями во внешней политике США, однако так ли уж политика нынешнего главы Белого дома отличается от политики тех, кто занимал Овальный кабинет до него, пишет Чарльз Лейн в статье Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Наиболее недавним примером такой критики стал его состоявшийся на прошлой неделе визит в Лаос, где он с сожалением высказался о том, что США проводили бомбардировки страны в ходе войн в Юго-Восточной Азии в прошлом веке. «Огромное число мирных жителей было убито», — отметил Обама.

Его критики из Республиканской партии в США назвали эти поездки «гастролями извинений», что не совсем справедливо, поскольку Обама постоянно придерживался пассивного тона и всегда избегал явных извинений.

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Все-таки морализаторство в его речах было заметно, из-за чего встает вопрос: насколько поведение Обамы отличается от его предшественников на посту главы Белого дома, решение которых он подвергает пересмотру сегодня?

В Лаосе Обама заявил, что бомбардировки северовьетнамских коммунистов, которые использовали страну в качестве маршрута снабжения для Южного Вьетнама, привели не только к массовым жертвами среди местного населения, но и были «тайной войной», реальные масштабы которой «даже сейчас» неизвестны широкой публике.

Если сделать поправку на большую точность современного оружия, можно то же самое сказать и о нетранспарентной кампании США по использованию беспилотников против подозреваемых в терроризме лиц, которую администрация Обамы проводит на Ближнем Востоке. Жертвами такой кампании стали, по словам администрации, многие мирные жители.

В ходе своего визита в Аргентину, куда он прибыл в марте, Обама отметил по случаю годовщины военного переворота 1973 года, что первоначальное признание хунты администрациями Никсона и Форда стало предательством идеалов США. Тогда, по словам Обамы, США не сразу встали на защиту «прав человека». В качестве своеобразного акта примирения он предложил рассекретить документы США, относящиеся к этому периоду.

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Можно только догадываться, в каких архивах будут со временем найдены доказательства признания жестокого военного режима в современном Египте, пришедшего к власти после государственного переворота 2013 года. Ведь США — спустя определенное время — поставили Каиру военной помощи на более чем миллиард долларов, что стало возможно только благодаря тому, что администрация закрыла глаза на нарушение прав человека.

Автор отмечает, что на те же шаги нынешняя администрация пошла и в вопросе сотрудничества с Турцией, с которой Вашингтон планирует вести совместную борьбу против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). При это Белый дом в очередной раз закрыл глаза на репрессии против политических противников официальной власти в Анкаре, начавшихся после неудавшейся попытки военного переворота против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Обама, должно быть, считает, что национальная безопасность США требует от него идти на такие компромиссы или что благодаря выбранному им курсу погибнет меньше мирных граждан, а права человека будут больше соблюдать в долгосрочной перспективе. Или все вышеуказанное.

Иными словами, он, должно быть, убеждает себя в том же, в чем убеждали себя его предшественники во время холодной войны, а также Гарри Трумэн, когда он отдавал приказ о бомбардировке Хиросимы.

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По словам советника президента по национальной безопасности Сьюзан Райс, ретроспективные замечания президента являются попыткой «обратиться к и переоценить историю» США, выявить «точки отступления» от «преобладающе позитивной» глобальной роли страны.

Возможно, считает автор, однако между строк высказываний прослеживается мысль, что действия США по сдерживанию Советского Союза от достижения глобальной мощи и влияния часто были неоправданными в сравнении с их издержками. Когда президент обсуждает бомбардировку Лаоса, он затрагивал вопрос более широкой борьбы — войну во Вьетнаме, — которую он уже назвал «трясиной», «в конечном счете ослабившей» США.

Справедливое замечание, но все-таки в то время в условиях Вьетнама — и переворота в Аргентине, революции на Кубе — президенты США считали вооруженный ядерным оружием Советский Союз угрозой существования — своего и своих союзников. Неизвестно, отмечает автор, как бы выглядела Латинская Америка сегодня, если бы США ничего не сделали для противодействия распространению революции в ходе холодной войны. По его мнению, нынешний хаос в Венесуэле мог бы быть результатом.

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Теперь президент Обама стремится работать с такими, как Эрдоган, против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), даже при том, что глава Белого дома открыто заявляет, что террористы «не угрожают существованию нашего [американского] государства». О чем он заявил в ходе своего обращения в январе.

Эрдоган, без сомнения, кажется меньшим из зол, однако получается, что политика Обамы все так же полна компромиссов. Например, его судьбоносное решение не осуществлять военное вмешательство в Сирию.

Когда-нибудь Обама также окажется на суде истории. Пока же он разглагольствует о тяжелых последствиях принятых его предшественниками решений, пытаясь показать более смиренный образ своей страны. Однако — неосознанно — он демонстрирует отсутствие этого смирения у себя самого.