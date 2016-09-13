Теории заговора стали занимать значительное место в турецких СМИ, основной целью которых является поддержка и восхваление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, телепередачи и газеты полны яростных дебатов, в которых объясняется, что каждая трудность Турции является результатом зловредных заговоров против турецкой нации, за которыми стоят США, ЦРУ, британская корона, «сионисты» или «лобби заинтересованных групп», пишет Мустафа Акыол в статье для Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Эти теории носят разнообразный и очень яркий характер, ими объясняется все, от террористических актов в стране и гражданской войны в Сирии до стагнации турецкой экономики. Однако все они вписываются в один доминирующий политический нарратив, в котором провозглашается следующее: под руководства Эрдогана Турция начала свое восхождение в качестве глобальной державы после столетия слабости. Поскольку эта новая Турция представляет всемирную справедливость для всех угнетенных, все злые силы мира теперь встревожены этим славным маршем. Поэтому они используют все свои «пешки» для того, чтобы оклеветать, ослабить и дестабилизировать Турцию.

Этот нарратив, подкрепляемый день за днем сотнями проправительственных так называемых экспертов и «говорящих голов», можно применять почти к любой ситуации. И причислять к этим «пешкам» можно целый спектр индивидов, организаций и стран. Это могут быть курдские сепаратисты, которые ведут «террористическую» кампанию против Турции от лица целого ряда держав, таких как США, Израиль или Россия. Ими могут быть политические противники Эрдогана или даже несогласные внутри его партии. В их число могут попасть сторонники Фетхуллаха Гюлена, который в данный момент находится в США и считается большинством граждан Турции основным виновником попытки государственного переворота в стране. Даже террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) считается многими сторонниками Эрдогана детищем Запада, целью которого является оклеветать ислам и создать предлог для осуществления империалистических замыслов на Ближнем Востоке.

Благодаря введенной в 2014 году концепции все их теории заговора получили дополнительную поддержку. Он ввел понятие «кукловода» или скорее «высшего интеллекта», который втайне дергает за ниточки по всему региону. Таким образом, за политическими событиями на Ближнем Востоке, такими как религиозные войны в Ираке и Сирии, за всеми ними стоит невидимая сила, которая также хочет уничтожить Турцию.

Некоторые из этих теорий основываются на неверной интерпретации фактов. Поддержка США курдских сил в Сирии в рамках борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), например, была выдернута из контекста и представлена в качестве доказательства того, что Вашингтон на протяжении десятилетия пытается создать марионеточное курдское государство. Другие коренятся исключительно в воображении своих творцов, как, например смехотворное заявление о том, что научная конференция, проходившая поблизости от Стамбула и пришедшаяся на время попытки насильственной смены власти в стране, являлась не чем иным, как штабом заговорщиков.

Среди других фантазий было убеждение о том, что за переворотом стояла располагающаяся в Стамбуле Константинопольская православная церковь или что бывший советник по вопросам Национальной безопасности США Збигнев Бжезинский обвинил ЦРУ в попытке переворота. Что интересно, отмечает автор, две последние теории были выдуманы в Москве прокремлевскими сайтами, где наверняка поняли, что граждане Турции жаждут теорий заговоров, с помощью чего можно разжечь антиамериканские настроения.

При всем при этом нужно подчеркнуть, что за последний год Турция стала жертвой серии террористических актов и взрывов, совершенных сторонниками Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГИЛ (запрещено в РФ). В двух соседних с Турцией странах — Ираке и Сирии — идут гражданские войны, приведшие к тому, что почти три миллиона их граждан в данный момент находятся в Турции в качестве беженцев. Все эти проблемы обусловлены своими сложными причинами, однако стране оказалось проще объяснить их продуманным заговором против их родного государства.

Турция также пережила кровопролитный путч 15 июля, что подтвердило давние опасения о том, что «внутри государства существует еще одно государство», организованное сторонниками Гюлена. На эту конкретную угрозу на протяжении десятилетий указывали сторонники светской власти в Турции, затем об этом стали говорить и члены Партии справедливости и развития, к которой принадлежит и сам Эрдоган. Однако мало кто считал, что переворот все-таки состоится.

Из-за масштабов заговора многие были убеждены, что и другие теории заговора должны быть реальны. Не впервые скрытая турецкая элита пытается руководить турецкой политикой из-за кулисы. Даже до гюленистов Турция имела элементы «глубокого государства», которые использовали государственную власть в преступных целях, благодаря чему у турецкой нации сформировался достаточно циничный взгляд на остальной мир.

Мышление в рамках теорий заговора не является изобретением нынешней правящей элиты. Светские предшественники сторонников Эрдогана, кемалисты, также страдали изрядной долей паранойи. Когда десятилетие назад Эргодан и его Партия справедливости и развития поддержали стремление страны стать членом Европейского союза, кемалисты были одержимы теориями о заговоре Запада, а самого Эрдогана и членов его партии называли «криптоевреями», работающими с «глобальным сионизмом» на разрушение светской империи Ататюрка.

Потребовалось всего лишь одно десятилетие, чтобы Партия справедливости и развития стала имитировать паранойю своих предшественников. Когда в Турции в 2013 году прошли акции протеста против политики Эрдогана, он усмотрел в этом не свою вину, а действия «лобби заинтересованных групп», которые каким-то образом контролируют хаотические массы.

Гюленисты, которые были когда-то лучшими союзниками Эрдогана против сторонников светского режима, также помещались на заговорах. Их основной телеканал STV раньше показывал крайне популярный сериал «Единая Турция», в котором масоны строили злобные планы на подрыв Турции. Затем гюленисты стали продвигать иранскую тему в заговоре против Турции, в рамках которого они представляли высокопоставленных членов «Справедливости и развития» «иранскими шпионами», а также готовились выдвинуть в начале 2014 года обвинения с целью их арестовать. По всей видимости, когда «Справедливость и развитие» представила гюленистов «сионистскими шпионами», те, в свою очередь, выбрали вторую лучшую после евреев страшилку в лице шиитов.

Одним словом, мышление категориями теорий заговоров является национальной проблемой Турции, считает автор, что приводит к крайне тяжелым последствиям для страны. Одним из таких последствий стало то, что граждане Турции стали с большим подозрением относиться друг к другу. Страна находится в самом низу списка межличностного доверия, в результате чего на политической арене любой компромисс считается слабостью и единственным способом чего-либо добиться является грозно стучать себя в грудь.

Из-за мышления в рамках теории заговора Турция неспособна решать свои проблемы. Например, жестокий курдский национализм, возглавляемый РПК, которая названа в Турции и США террористической организацией. Согласно построенному на теориях заговора нарративу, РПК является не чем иным, как «пешкой», используемой великими державами для «разделения и захвата» Турции. Если верить этому, то единственное, что остается делать, «быть настойчивым» и бороться с РПК до конца времен — что сейчас и делает правительство Анкары, после того как не увенчались успехом мирные переговоры. Однако если посмотреть на РПК как на самостоятельный субъект, преследующий свои цели, имеющий свои мотивы, слабые и сильные стороны, а также пользующийся поддержкой миллиона человек, приходится рассматривать совсем иной политический курс, который включает все, от диалога до создания более широкой международной коалиции по борьбе с ним.

Страсть к заговорам становится пророчеством, которое неизбежно сбывается. В частности, согласно документам недавнего уголовного дела, гюленисты якобы украли вопросы, на которые должны ответить официальные лица при приеме на работу в государственные структуры. Затем ответы на эти вопросы были распространены среди своих соратников, чтобы те могли сдать экзамены на отлично и более эффективно проникнуть в государственные учреждения Турции.

Суть вопроса состоит в том, как сами гюленисты оправдывают это. Как заявил один из тех, кто решил покинуть группу, на допросе в полиции, когда мошенничество вышло наружу, в стране «много предателей, христиан, евреев, масонов, которые уже занимаются этим». Поэтому гюленисты были вынуждены не отставать от этих «негодяев».

Пока сохраняется страсть Турции к теориям заговора, такие грязные игры никуда не уйдут. Если Турция не примет решение создать политическую систему и культуру, основанные на большем доверии и транспарентности, она так и останется беспокойной страной, воюющей сама с собой.

Таким образом, отмечает автор, сам относящий себя к турецкой нации, если турки хотят быть мировой державой, они должны начать с того, чтобы обдумать простую мысль, согласно которой за проблемами страны стоят не заговоры, а сложные процессы в самой стране и за её пределами, а также просчеты самой Турции. В вину другим, особенно западным, странам можно поставить многое — от страшного колониального наследия до вмешательства в дела Ближнего Востока и до лицемерных двойных стандартов, применяемых в угоду «универсальным» ценностям. Однако критика Турцией этих пороков Запада не поможет ничему, если ее целью будет обеление своих.

Глубоко внутри турки действительно понимают, почему они любят теории заговора так сильно: благодаря им они чувствуют себя важными. Если весь мир строит заговоры против них, значит нация должна быть действительно особенной. Это очень интересный способ доказывать свое величие — не благодаря своим достижениям, но с помощью заговоров, осуществленных, чтобы эти достижения не увидели свет. Именно так, считает автор, турки компенсируют потерю величия Османской империи. Однако за настоящим величием стоят уверенность в себе, а не боязнь, способность посмотреть на себя, а не винить других.