В 2017 году Ярославская область должна прекратить наращивать государственный долг. Таково условие соглашения с Министерством финансов России о выдаче бюджетного кредита в 10,2 млрд рублей, который позволил существенно сократить долю коммерческих кредитов регионального бюджета и, следовательно, затрат на обслуживание долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к региональной власти.

Отказ от дальнейших заимствований приведет к существенному пересмотру областной бюджетной политики, и может коснуться сотен тысяч жителей области. В настоящее время госдолг региона составляет около 36 млрд рублей, что приближается к собственным доходам бюджета (около 50 млрд). Такая же ситуация и в крупнейшем муниципальном образовании региона — городе Ярославле, где муниципальный долг составляет около 6 млрд (при собственных доходах в 8 млрд). При фактической утере самостоятельности власти областного центра, проблема бюджетных долгов становится общей.

Что значит отказ от наращивания долга? Вероятнее всего, в следующем году область должна будет принять бездефицитный бюджет. Сколько доходов — столько и расходов. С учетом того, что доходы падают ввиду экономического кризиса, с одной стороны, и субъективных факторов (как то остановка Ярославского ЛВЗ и снижение производства пива на ярославском заводе «Балтики») напрашивается вывод — придется серьезно сокращать расходы. В 2016 году расходы областного бюджета по плану составляют 60,7 млрд рублей, доходы — 57,1 млрд, причем реально доходов может быть и меньше, а расходов — больше, т.к. в проекте бюджета некоторые позиций намеренно были не профинансированы. Расхождение между доходами и расходами областного бюджета составляет примерно 4−5 млрд в год. Если раньше эту разницу можно было включить в дефицит и покрыть потом новыми заимствованиями, то в 2017 году так, вероятно, сделать будет нельзя.

А, значит, придется перейти к режиму жесткой экономии. Что же может пойти под нож? Вариантов тут немного. Во-первых, сокращению может подвергнуться адресная инвестиционная программа — строительство социальных объектов: школ, садиков, бассейнов, стадионов.

Во-вторых, область может начать сокращение социальных обязательств, которые не предусмотрены федеральными законами. Собственные решения по социальной поддержке населения сейчас обходятся областному бюджету примерно в 3 млрд рублей.

Часть обязательств (например, бесплатные завтраки в начальной школе для всех детей) уже была сокращена ранее. Однако льгот остается немало — это и льготы по квартплате для пожилых людей, часть льгот по проезду, льготы по питанию школьников из многодетных семей и так далее.

В-третьих, можно попробовать сократить расходы на государственный аппарат.

В-четвертых, оптимизировать различные областные учреждения, основные расходы среди которых составляет здравоохранение. Именно такую политику в последние два года проводит город Ярославль, столкнувшийся точно с такими же проблемами (только там оптимизировали спортшколы, садики и школы искусств). Как показывает практика, оптимизация госучреждений и попытка ужать госаппарат не дает большой экономии. А вот сокращение социальных обязательств приведет к росту недовольства жителей.

Дальнейшая «оптимизация» здравоохранения тоже чревата — так закрытие родильных отделений несколько лет назад вызвало бурю гнева у сельских жителей и привело к нескольким смертельным случаям. Жертвовать программой развития тоже опасно. В 2017 году должны состоятся выборы губернатора Ярославской области и муниципалитета Ярославля. Если врио губернатора Дмитрий Миронов пожелает принять участие в губернаторских выборах, отказываться от строительства социальных объектов как-то странно. Под лозунгами затягивания поясов выиграть губернаторскую гонку, конечно можно — при отсутствии конкурентов, но как-то не очень прилично. Кроме того, в 2018 году состоятся президентские выборы, к которым людям тоже желательно показать хоть какую-то позитивную динамику.

Эксперты считают, что некоторый «жирок» в Ярославской области все-таки есть, и возможности сократить расходы во многих программах найдутся. Далеко не все из них эффективны. Но вряд ли сокращение угонится за падением доходов. Так за первые 7 месяцев 2016 года доходы бюджета области составили 30 млрд рублей, в то время как в 2015 году — 31,7 млрд (минус 1,7 млрд), при том что расходы по году остались на том же уровне — чуть более 60 млрд рублей. Примерно также обстоят дела с доходами муниципальных образований области (падение доходов на 5−7%), поддерживать которые должен регион. В условиях отмены прямых выборов глав муниципальных образований, спихнуть ответственность на местные власти вряд ли удастся — практически все они назначены самим губернатором.

Выводы очевидны — либо конец 2016 и 2017 год в Ярославской области пройдут под знаком глобального сокращения расходов бюджета и пропорционального ему роста недовольства населения, либо в регионе должно произойти экономическое чудо. Иначе говоря, существенный рост налоговой базы.

Говорить об этом в условиях кризиса, мягко говоря, странно. Промышленность и сельское хозяйство региона, согласно данным статистики, показывают в последние годы некоторый рост, но это совсем не то, что может спасти бюджет. Рост этот не превышает 5 процентов, а некоторые отрасли, напротив, показывают стагнацию.

Впрочем, экономическое чудо может быть и искусственным, по крайней мере, на первых порах.

«В Ярославской области немало вертикально интегрированных компаний с государственным участием. Вопрос стоит в договоренностях с ними — где они будут платить налоги», — говорит источник, близкий к региональной власти.

Речь идет, прежде всего о таких монополистах как РЖД и Сбербанк. В Ярославле находятся головные офисы их межрегиональных подразделений — Северный банк Сбербанка России и Северная железная дорога. Именно они в 2015 году сократили выплаты в бюджет налога на прибыль. Теоретически, они могли бы эти выплаты вернуть.

Другой крупный игрок-налогоплательщик — госкорпорация «Ростех», имеющая на территории области несколько «дочек», крупнейшая из которых — НПО «Сатурн» в Рыбинске. «Сатурн» без преувеличения и так все последние годы кормит население 200-тысячного Рыбинска, однако компания в немалой степени сама живет за счет подпитки государственным заказом и прямых финансовых вливаний, год от года показывая миллиардные убытки.

Пополнить налоговую базу может и многострадальный Ярославский ЛВЗ, закрытый в конце 2015 года при весьма странных обстоятельствах. Акцизы на производство алкоголя давали области более миллиарда рублей. Найти для ЛВЗ нового собственника и запустить производство — одна из первоочередных задач правительства и лично главы губернии.

Еще один способ подтянуть налоговую базу — крупный проект с федеральным финансированием. Таковым может стать Карабулинская развязка в Ярославле, стоимость которой оценивалась в 30−40 млрд рублей. Напрямую эта стройка не решит никаких проблем, но загрузит строительную индустрию и даст рабочие места, что в принципе должно вести за собой и рост налогов. Аналогичная ситуация с другими федеральными программами: так, попадание в программу строительства школ поддержало бы строителей, которым сейчас приходится тяжело из-за падения спроса на жилье. Правда, на софинансирование федеральных программ, как правило, нужны деньги региона, которых, опять же, нет.

Такие меры дадут эффект только при плотном взаимодействии с налоговыми органами и службой судебных приставов — из-за кризиса бизнес начал переходить на «серые» налоговые схемы. Не допустить их применения власть обязана хотя бы в отношении компаний, получающих государственный и муниципальный заказ.

Конечно, новое правительство Ярославской области обязано работать и для привлечения инвестиций, но это дает отложенный экономический эффект — бюджет от строительства и модернизации новых производств выгоду получает не сразу.

Так или иначе, бюджет 2017 года обещает быть не менее, если не более тяжелым, чем бюджет 2016-го. И в случае, если найти источники доходов не удастся, а расходы быстро и жестко сократить рука не поднимется, врио губернатора придется искать иной вариант. Он заключается в том, что соглашение с Минфином будет пересмотрено. Дело в том, что, хоть подписывал соглашение и Дмитрий Миронов, его параметры согласовывались еще прежним губернатором — Сергеем Ястребовым. Теоретически, используя ресурсы личного доверия президента, Миронов мог бы договориться о менее драконовских мерах. Однако это будет противоречить всей логике действий Минфина.

Сценарий, при котором Ярославская область и сам Ярославль начнут не наращивать, а отдавать кредиты, представляется вообще фантастичным. Для этого бюджет должен стать даже не бездефицитным, а профицитным.

Само по себе наличие долгов, конечно, некритично. Однако их обслуживание обходится властям крайне дорого — примерно 10% от «тела» кредита в год. Для города Ярославля в настоящий момент эта сумма составляет около 650 млн рублей в год. Примерно столько же город тратит на ремонт всех городских дорог. Если бы долга не было, объемы дорожного ремонта можно было бы удвоить! Или построить три новых детских садика или одну новую школу. Обслуживание госдолга Ярославской области по проекту бюджета в 2016 году должно составить 2,2 млрд рублей — это более половины дорожного фонда области. С учетом почти беспроцентного бюджетного кредита эта сумма несколько снизится, но, если не вернуть банкам и держателям облигаций оставшиеся 20 млрд, все равно в год придется отдавать примерно те же 2 млрд.

В Ярославской области, которая является донором, не раз говорили о возможности пересмотра межбюджетных отношений. Об этом в последние годы периодически заявляют депутаты муниципалитета Ярославля (город является донором для области, но собственно местной власти остаются крохи), этой же точки зрения придерживается и сенатор Анатолий Лисицын.

«Кредит — это и в Африке кредит. Масса его не уменьшается. Незначительно уменьшаются расходы на обслуживание. Закредитованность усиливается! 80 процентов бюджета — социальные расходы. На развитие ничего не остаётся. Региональная экономика загнана в угол. Закредитованность всех регионов — более 2,3 триллиона! Решение надо искать в Москве, а для этого должна быть позиция региональных законодателей», — полагает экс-губернатор, член Совета Федерации Анатолий Лисицын.

Впрочем, при всей внешней привлекательности этой идеи, Минфин к ней на протяжении долгих лет упорно прислушиваться не хочет. Оно и понятно — доноров в стране немного, а вот получателей — хоть отбавляй.

Можно прогнозировать, что новое Правительство Ярославской области, формирование которого должно завершиться в целом до конца сентября, будет использовать все возможные методы для выравнивания бюджета — и сокращение расходов, и попытки привлечения федеральных средств как в виде налогов, так и в виде бюджетных вливаний, а также переговоров с Минфином о дальнейшем замещении коммерческих кредитов и облигаций. От качества этой работы во многом будет зависеть как будущее Ярославской области в целом, так и политическое будущее новой команды управленцев.