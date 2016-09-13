В ночь с 9 на 10 сентября в Женеве завершились рекордные по продолжительности (15 часов) переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри по вопросу установления перемирия в Сирии. Напряженные переговоры завершились успехом — с момента начала сирийского конфликта стороны впервые смогли согласовать совместные действия, о чем и проинформировали главы внешнеполитических ведомств России и США на пресс-конференции. Соглашение состоит из пяти документов, детали которых не раскрываются. Вместе с тем суть российско-американских договоренностей Сергей Лавров и Джон Керри в общих чертах все же разъяснили.

Сирия

Во-первых, в понедельник, 12 сентября, должно состояться переподтверждение режима прекращения боевых действий». Вначале на 48 часов, с последующим продлением еще на 48 часов, с тем чтобы затем выйти на его постоянное соблюдение. Во-вторых, если режим прекращения огня продлится семь дней, будет создан российско-американский Совместный исполнительный центр с участием представителей военных и спецслужб двух стран.

«После того как режим (прекращения огня) будет функционировать семь дней, мы, как сказал Джон (Керри), создаем совместный исполнительный центр, в котором военные и представители спецслужб России и США будут заниматься практическими вопросами — разграничение террористов и умеренной оппозиции и отделение умеренной оппозиции от террористов, — сказал Лавров. — По террористам будут согласованы удары ВКС России и ВВС США. Мы согласовали районы, в которых такие удары будут скоординированы».

Также начнется доставка гуманитарной помощи в заблокированные ранее районы — прежде всего, в Алеппо, для чего от дороги Кастелло, ведущей в город, будут отведены и правительственные, и оппозиционные силы. «Этот пакет документов позволяет наладить координацию в борьбе с терроризмом, а также расширить доступ к нуждающемуся населению, прежде всего в Алеппо. Кроме того, он позволяет укреплять режим прекращения боевых действий. Все вместе это создает условия для возобновления политического процесса, который уже давно топчется на месте» — отметил Сергей Лавров.

Несмотря на достижение договоренностей, которые пока носят определенно тактический характер, и Москва, и Вашингтон, как показала пресс-конференция Лаврова и Керри, прекрасно понимают, что это соглашение имеет массу недовольных, и не только из числа других стран — участниц конфликта в Сирии, но и в самих США. «Никто не может дать стопроцентных гарантий — слишком много игроков вовлечено в эту головоломку. Слишком диаметрально противоположны интересы целого ряда из них», — признался господин Лавров.

Так, глава Пентагона выразил сомнения в эффективности подписанного соглашения. «Выработанное «предварительное понимание теперь требует от россиян и режима (в Дамаске) сделать ряд чрезвычайно конкретных шагов, включая, что важно, устойчивое прекращение огня в течение по меньшей мере семи дней», — заявил представитель американского министерства обороны Питер Кук. «Эти обязательства должны быть реализованы полностью, прежде чем может произойти какое бы то ни было потенциальное военное сотрудничество» между Москвой и Вашингтоном в Сирии», — добавил он. «Мы будем внимательно наблюдать за имплементацией данного понимания в предстоящие дни», — заверил пресс-секретарь Минобороны США.

В то время как глава ЦРУ поддержал подписанное соглашение. В эфире телеканала CBS директор ЦРУ США Джон Бреннан заявил слушателям, что некоторые политические вопросы разжигают противоречия и недоверие в отношениях РФ и США, однако есть множество областей, в которых сотрудничество и взаимная поддержка необходимы. «Я думаю, что в некоторых областях они являются соперниками. Да, но я полагаю, что есть и другие области, где мы должны находить способы сотрудничать с ними, потому что они так же имеют личную заинтересованность в обеспечении стабильности и ликвидации террористических сетей» — отметил Бреннан.

И это различие в позициях не случайно — некоторое время назад появилась информация, что в Сирии начались боестолкновения между террористами, подготовленными Пентагоном, и террористами, подготовленными ЦРУ. «В американских СМИ уже обсуждалась информация, что в Сирии фактически идёт война между ЦРУ и Пентагоном, причём война в самом прямом смысле. Группировки террористов, вооруженных и обученных агентами ЦРУ, воюют с группировками террористов, которые вооружены и обучены представителями американской армии. Причём все участники этого веселого междусобойчика постоянно меняют названия своих организаций и их идеологию, так что разобраться в этом хаосе не может никто.

Единственное объяснение этой ситуации заключается в том, что разные части американского истеблишмента преследуют в Сирии разные цели, ради достижения которых они готовы убивать даже людей, сотрудничающих с другими американскими структурами. Тут стоит отметить, что в некотором смысле это очень плохая новость. Это хуже любого мифического ультиматума Обамы, и вот почему. Если разные части американского государственного механизма начали мочить друг друга, пускай и на уровне наёмных туземцев, то для нас теперь нет возможности договорится с США «в целом», и никакой Керри тут не поможет. Очень возможно, что нам придётся договариваться с каждой из этих американских элитных группировок в отдельности». Таким образом, война двух партий в США, о которой ИА REGNUM последовательно писало на протяжении последнего года, находит свое отражение даже в таких экзотических формах.

Возвращаясь к итогам Женевы, надо отметить следующее. Во-первых, и России, и США важно было заключить это соглашение с США, правда, по разным причинам. России надо было показать всем, что она не зря заявила о своем возвращении в высшую лигу мировой политики, где кроме нее только США, и данное соглашение это подчеркивает. Мы — на равных и исключительно вдвоем пока решаем самые важные мировые проблемы. И Вашингтон с этим согласился. Как отмечает британское издание Independent: «Если этот план окажется успешным, то Россия вернет себе статус сверхдержавы — по крайней мере, на Ближнем Востоке — утраченный ею после распада Советского Союза в 1991 году».

Данный аспект подчеркивают и другие эксперты: «Наше участие в сирийском кризисе направлено на решение сразу нескольких задач. Прежде всего сугубо российских, которые часто перечисляют, — возвращение себе статуса сверхдержавы, демонстрация боеспособности нашей армии и ее новых возможностей, создание барьера на пути катарского газопровода в Европу, восстановление постоянного присутствия в Средиземном море флота и военно-космических сил».

У Вашингтона были свои резоны. Обаме надо уйти с дост оинством, особенно после макания его лицом в грязь в Китае, и не только китайцами, но и многими другими, в частности, президентом Филиппин, о чем в самих США сейчас стоит шум даже больший, чем не поданный трап и ковровая дорожка к самолету президента США. Путин снова демонстрирует свое благородство, как и в случае с 9/11, и показывает в очередной раз американскому истеблишменту, что с ним можно иметь дело. И, естественно, даже если к власти в США придет Хиллари Клинтон, относительно чего в последнее время все больше сомнений, особенно по причине ее явно прогрессирующей болезни головного мозга, то она эту поддержку Обаме, а через него и ей, должна будет учитывать.

Как отмечают эксперты, «если вычленить самое главное в позиции, которую занимают США после этих переговоров, то заключается это в том, что ИГИЛ и «ан-Нусра» (запрещены в России) отныне становятся «законными целями» для ударов как США, так и России. Не прошло и пяти лет… Что получил взамен Обама? Признание о «Дне «D». Он теперь — «без пяти минут победитель». Да еще на завершающем этапе своей каденции. Он — в Историю собрался и готов ради этого поторговаться, скрывая от некоторых джентльменов из ближайшего окружения даже подробности торга с Москвой по Сирии».

Во-вторых, соглашение носит явно тактический характер. И опять-таки России оно нужно по нескольким причинам. А) Для того, чтобы закрепиться на этой геополитической высоте. Б) Чтобы дать отдохнуть войскам Асада, которые предприняли за последние три месяца девять попыток выковырять террористов из Алеппо и занять стратегически важный город, но так и не смогли этого сделать. В) Все-таки надо еще раз разделить террористов на тех, кого надо уничтожать совместными с американцами усилиями, и тех, относительно кого еще можно потерпеть и попробовать вернуть их в процесс политического урегулирования в Сирии. Главное — чтобы заработал Совместный российско-американский исполнительный центр.

Для США опять-таки надо показать, что они договороспособны и могут договариваться «даже» с Россией. Понятно, что эта ситуация вызвана завершающейся кампанией по выборам президента и слабостью Барака Обамы, но тут уже как карта легла. Поэтому и американцам нужна некоторая передышка, чтобы понять, что делать дальше и куда грести.

Как отмечают эксперты, «относительно политического урегулирования данная сделка никакой конкретики не предполагает, сделка касается ближайших нескольких месяцев и формализует отношения РФ и США в Сирии до конца пребывания у власти администрации Обамы. Просуществует она ориентировочно 2−4 месяца, после чего ее предстоит либо перезаключать с новой администрацией, либо же ее постигнет та же участь, что и сделку №1. Поэтому в публичной части данной сделки практически нет долгосрочных обязательств, а есть ряд ситуативных договоренностей, где США и РФ рассчитывают конвертировать взаимные уступки в различные выгоды, связанные с уступками оппонентов».

В-третьих, надо учитывать, что в соглашении есть закрытая часть. И она, несомненно, имеет гораздо более важный характер, чем озвученные пункты соглашения. Но также несомненно, что наличие закрытой части соглашения также повышает статус России как мирового игрока. По сути, мы сейчас подписали новый акт Молотова — Риббентропа, и что странно, ни одна … лимитрофная столица что-то так и не высказала своего осуждения вслух.

Таким образом, несмотря на явно тактический характер российско-американского соглашения, которое еще предстоит реализовать, чему будет много противников, Москве все-таки удалось решить поставленную в самом начале сирийского конфликта задачу втянуть Вашингтон в соглашение по Сирии. Об этом мы писали практически ровно год назад (19 сентября 2015 года) в материале «Сионисты для беженцев, Украина, Сирия: США преследуют поражения»: «Любой формат по Сирии, в котором окажутся Россия и США, будет означать победу Москвы и на сирийском направлении. Именно вокруг этого и выстраивается сейчас внешнеполитическая игра России на сирийском направлении: не захотят американцы участвовать в совместных действиях против ИГИЛ — будет это делать самостоятельно, силы на это есть. Захотят — это уничтожит их авторитет на Ближнем Востоке у всех игроков, особенно у выпестованных ими боевиков и террористов».

Для России было критично важно доказать всем главным геополитическим игрокам, что они могут настоять на своем и склонить американцев именно к формату переговоров, а не войны хотя бы на одном из мировых полей битвы. Если это удастся сделать один раз, то вероятность такого способа решения острых вопросов мировой геополитики и на другой площадке резко возрастет. И это, возможно, самый главный итог тактического соглашения Москвы и Вашингтона по Сирии.

Данной точки зрения придерживаются и некоторые другие эксперты. Так, в частности, Павел Шипилин отмечает: «Владимиру Путину удалось в конце концов заставить американцев вспомнить, что кроме военного существуют и мирные варианты решения кризисов. Что разрушение стран приводит к хаосу, которым никто управлять реально не может. Что Россия и США в состоянии находить компромиссы и договариваться по самым сложным вопросам. Но, честно говоря, для меня было важнее, что две сверхдержавы в какой-то момент пригласили к микрофону спецпредставителя ООН Стаффана де Мистуру, который зачитал заявление. Миру было продемонстрировано, что авторитет Организации Объединенных Наций восстановлен.

Мы выиграли теплую войну у Соединенных Штатов, которая в последние два года то и дело подходила к опасной черте и несколько раз чуть не перешла в горячую фазу. Но не стоит обольщаться — это та же самая условная победа, какой была победа американцев в холодной войне в конце прошлого века. Россия лишь добилась, чтобы решения о вмешательстве в чужие дела принимались только после того, как сверхдержавы придут к компромиссу путем взаимных уступок. Если же хотя бы одна из стран — постоянных членов Совбеза ООН не согласна с предложенной резолюцией, никто не начинает бомбардировок суверенных государств, пусть даже их президенты кому-то категорически не нравятся».

О том, смогло ли тактическое соглашение вывести две мировые сверхдержавы на стратегический уровень отношений, мы сможем судить через несколько месяцев, когда в США будет новый президент, и то, только в том случае, если эта страна избежит гражданской войны. Но в любом случае порочной практике лимитрофов сталкивать великие державы лбами надо положить конец. Россия и США — это белая часть мира, которая уменьшается прямо на глазах, что в России, что в США, что в Европе. И, несмотря на все разногласия, нам — белым православным, католикам и протестантам, надо научиться договариваться друг с другом, иначе дальнейшие судьбы мира будут решать без нас.