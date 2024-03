Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 5—11 сентября стали: папа Франциск призвал религии защищать жизнь; будущее Мосула и равнины Ниневии по-прежнему является точкой разногласий; на юге Ирака о христианах забыли; обвинение патриарха Варфоломея в заговоре опасно для турецких христиан; польский депутат осуждает украинцев за манипуляцию историей; Андрею Кончаловскому присудили ватиканскую премию и другое.

Религии должны защищать жизнь, заявил папа Римский Франциск. Об этом понтифик говорил во время встречи с участниками первого симпозиума «Америка в диалоге. Наш общий дом», передает Radio Vaticana (Ватикан). Говоря о роли религий в охране сотворенного мира, папа отметил, что их роль основоположна, поскольку они признают Бога в красоте творения и продвигают ответственное отношение к природе. В этом смысле велика воспитательная роль религий, а также роль межрелигиозного сотрудничества, в котором каждый, сохраняя свою самобытность, может стать «семенем, из которого произрастает дерево, богатое плодами». Для этого диалог должен основываться на взаимном уважении. Особое внимание в своей речи папа Франциск уделил защите жизни, к которой призван последователь любой религии. Жизнь следует защищать на всех ее этапах. Защита жизни включает в себя заботу о физической неприкосновенности, а также защиту свободу совести и вероисповедания, свободу мысли. Бог — источник творения, а мы — инструменты в Его руках, которые служат для того, чтобы в мире было признано достоинство каждого человека и его право на самореализацию. А мир ожидает от верующих сотрудничества между ними, а также с теми, кто не исповедует никакой религии, которое направлено на борьбу с язвами нашего времени: голод, нищету, войны, загрязнение среды, кризис семьи и прежде всего — отсутствие надежды. Усилия религий в этих сферах никак не связаны с прозелитизмом, отметил Франциск, добавив, что, к сожалению, сегодня мы становимся свидетелями злоупотреблений религией во имя совершения жестоких преступлений, вплоть до терроризма. Все религии призваны дистанцироваться от подобных поступков.

Дамаск готов к работе, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан), комментируя достижение соглашения между Вашингтоном и Москвой по вопросу перемирия в Сирии, которое должно помочь подтолкнуть эту измотанную страну в направлении политического перехода. Российско-американское решение предусматривает в том числе и военное сотрудничества. Соглашение, которое вступит в силу с захода солнца в понедельник, 12 сентября, будет означать поворотный момент в кровавой гражданской войне и, возможно, поможет ее прекратить. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, правительство Башара Асада «готово к сотрудничеству». Лавров сказал, что план позволяет осуществить эффективную координацию по борьбе с терроризмом, оказать гуманитарную помощь Алеппо, способствовать прекращению огня. Все это вырабатывает условия для перехода к политическому процессу». Конечная цель соглашения — создание условий для возобновления мирных переговоров. Возможного прорыва стоит ждать, намекнул Керри, если соглашение на практике будет реализовываться не только двумя сверхдержавами, но и правительством в Дамаске, союзнике Москвы, а также арабскими повстанцами и курдскими группами, поддерживаемыми Вашингтоном. Кропотливо выстроенный русскими и американцами план зависит от того, насколько Россия и США смогут влиять на своих союзников.

Политическое и административное будущее Мосула и равнины Ниневии по-прежнему является точкой разногласий, пишет Agenzia Fides (Ватикан). На свет постоянно появляются в последние дни различные инициативы и проекты, в том числе иностранного происхождения, которые зачастую расходятся или даже противоречат тому, что думают в самом Ираке. В Вашингтоне недавно прошел съезд американской некоммерческой организации «В защиту христиан» / In Defense of Christians (IDC) на тему «За пределами геноцида: сохранение христианства на Ближнем Востоке». Его предложение — заручиться помощью Конгресса США по вопросу создания «защищенной зоны» для религиозных меньшинств на равнине Ниневии, с согласия местных властей и в сотрудничестве как с центральным правительством в Багдаде, так и властями Иракского Курдистана. Ряд конгрессменов, а также такие организации, как «Проект «Филос» / Philos Project, Армянский национальный комитет Америки / Armenian National Committee of America и Институт глобального взаимодействия / Institute of Global Engagement, уже выразили свою поддержку инициативе. Это происходит в то время, как американский университет Курдистана, основанный в Дохуке, распространяет данные опроса, согласно которому 90% христианских жителей в Анкаве, пригороде Эрбиля, высказались в пользу независимости Иракского Курдистана.

Также издание рассказывает о полученном им письме от халдейского патриарха Рафаэля Луиса Сако, в котором предстоятель выражает свою позицию по вопросу обустройства христиан на равнине Ниневии и в Мосуле после выдворения оттуда джихадистов. Патриарх считает, что после возвращения беженцев в свои дома и восстановления стабильности жители этой области на свободном референдуме должны сказать, хотят ли они оставаться под юрисдикцией центрального правительства в Багдаде или предпочитают быть частью автономного района Иракского Курдистана, или даже «суннитского государства». Также Сако выражает сожаление в связи с попытками некоторых «политических охотников» использовать христиан, «чтобы получить определенные преимущества». Он опасается, что христиане могут стать «разменной монетой» в ходе определения будущего устройства региона. Глава Халдейской церкви еще раз настаивает на том, что политический процесс в Ираке не был правильным с самого начала, так как его выстраивали на основе сектантских разделений и квот. Кроме того, говорит патриарх, следует иметь в виду, что военная победа над ИГИЛ (запрещено в России) не означает решения проблемы широкого распространения экстремистской идеологии, которая должна быть уничтожена.

На юге Ирака о христианах забыли, констатирует La Croix (Париж, Франция). Журналист издания побывал в лагере беженцев в Басре. «Через три года я буду последним христианином в нашей области», — грустно улыбается халдейский архиепископ Басры Хабиб аль-Науфали. Примерно раз в две недели христианская семья покидает третий город страны. Сегодня их осталось около трехсот. Эта «Венеция Востока» ныне умирает. Грязная вода, отключение кондиционеров в жаркие летние дни, старый центр разрушается, многие проекты в области недвижимости остановлены. Почему? В приоритете теперь борьба с ИГИЛ (запрещено в России). Басра больше не получает какой-либо субсидии от Багдада и предоставлена сама себе. В этом хаосе хуже всего христианам, у которых нет собственного вооруженного ополчения или политической партии, что могла бы защитить их, говорит монсеньор аль-Науфали. Впрочем, в Басре его единоверцы еще могут свободно исповедовать свою веру, в то время как в Амаре, городе в 200 километров к северу, местные христианки надевают черную чадру, когда идут из церкви, чтобы слиться с мусульманским населением. Архиепископ Басры вместе с оставшимися священниками тратит все свои силы на сохранение жизни небольшой общины. Он пытается реализовать различные проекты — например, строительства мультиконфессиональной школы при поддержке французской ассоциации «Братство в Ираке» / Fraternité en Irak. В Басре сегодня Церковь является единственным якорем, который удерживает тех, кто остается в городе и области.

В сирийской провинции Хасака армяне-христиане и курды объединились в борьбе против вмешательства Турции, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). В свое время армяне смогли интегрироваться в местное сообщество, сохранив при этом свои традиции, культуру и христианскую веру, живя в гармонии и терпимости с мусульманским большинством. Война, которая бушует в Сирии уже пять лет, принесла им смерть, разрушения и страдания, но христианская община остается в своих домах. Лидер армян Размик Бохаджян рассказал изданию, что Хасака находится в условиях крупного гуманитарного кризиса, а недавние напряженные отношения между курдами и сирийскими правительственными силами ухудшили ситуацию. Сейчас 80% провинции находится в руках курдов, отбивших ее от джихадистов. Армяне пытаются сохранить нейтралитет, выполняя в ряде случаев роль посредников между курдскими и правительственными силами. Провинция разделена на две части. Христиане могут переходить из одной области в другую — ценное качество во многих случаях для обеих сторон. Будущее этой стратегической сирийской провинции на границе с Турцией и Ираком остается неопределенным. В марте этого года курды объявили ее «автономной». Их лидер Мескин Ахмед говорит, что правительство должно «признать де-факто автономное управление». Объединяет всех жителей Хасаки только одно: «Никакого присутствия Турции здесь».

«Теория заговора», что константинопольский патриарх был вовлечен в попытку государственного переворота в Турции, опасна для христиан, отмечает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Дело зашло так далеко, что представитель Фанара вынужден был отрицать обвинения. Именно в этот момент читатели вполне могут поверить, что заговор затевался — идеальная возможность со стороны турецкого правительства очернить репутацию каждого человека, которого они не любят. Если патриарх Варфоломей рассматривается в качестве агента против турецких властей, это сделает его положение еще более нестабильным, чем в настоящее время. Ликвидация попытки государственного переворота уже привела к тысячам арестов и отставкам государственных служащих, учителей и военнослужащих. Анкара сейчас собирается устроить уже религиозную и этническую чистку крошечного христианского населения Турции? А самодержавные тенденции президента Эрдогана направлены на то, чтобы привести к развязыванию нового погрома, направленного на турецких христиан?

Продолжаются закулисные усилия, направленные на раскол украинского православия, констатирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Издание отмечает, 31 августа в Стамбуле состоялась встреча двух бывших украинских президентов, Леонида Кравчука (1990−1994) и Виктора Ющенко (2005−2010) с константинопольским патриархом Варфоломеем. Согласно коммюнике, общение продолжалось два часа. Во встрече приняли участие также двое ведущих митрополитов Константинопольского патриархата — пергамский Иоанн (Зизиулас) и парижский Эммануил (Адамакис), глава Конференции французских православных епископов. Православная церковь на Украине разделена на три части: автономная Украинская православная церковь Московского патриархата, так называемый Киевский патриархат и так называемая «Украинская автокефальная православная церковь». В православном мире признана только УПЦ (МП). Украинские политики в последние годы активизировали усилия по созданию национальной Украинской православной церкви, которая ждет награды от константинопольского патриархата, автокефалии. Но это окажет существенное влияние на отношения между Константинопольским и Московским патриархатами.

Об украинской манипуляции истории — в материале Nasz dziennik (Варшава, Польша). Издание взяло интервью у председателя комиссии Сейма по связям с поляками за границей Михала Дворчика. Он назвал резолюцию Верховной рады Украины, принятую в ответ на постановление парламента Польши о Волынской резне как геноциде польского народа со стороны украинских националистов, «документом, который продолжает ложный украинский исторический нарратив». Верховная рада как будто утверждает, что только ОУН и УПА (запрещены в России) могут быть ориентиром для современных украинцев. Это не так, говорит Дворчик. Оба этих формирования ответственны за геноцид против поляков во время Второй мировой войны. При этом Украина имеет много великих героев, у которых нет крови мирных жителей на своих руках. Будь на то воля украинских властей, они могли бы на них построить современную национальную идентичность.

В Италии и Испании Украинская греко-католическая церковь до сих пор не имеет условий для развития своих структур, хотя униатских общин в этих странах больше, чем в любой другой митрополии УГКЦ за рубежом. Об этом, как информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина), сообщает владыка Дионисий (Ляхович), апостольский визитатор для Италии и Испании. Он рассказал, что в июне этого года Ватикан объявил о создании Ординариата для Восточных церквей в Испании, назначив его руководителем архиепископа Мадрида Карлоса Сиерру. Однако до сих пор не произошло ни одного движения вперед, пожаловался Дионисий, который написал письмо с просьбой об аудиенции монсеньору, но так и не получил ответа. По словам владыки, «священники и верующие восприняли назначение архиепископа Мадрида на пост ординария для Восточных церквей довольно холодно и с большими опасениями», он выразил «большие опасения, что в развитии нашей Церкви в Испании затормозится все, что было сделано за многие годы». Есть большой вопрос, как дальше будет строиться структура УГКЦ в Испании, будет ли заинтересован архиепископ латинского обряда в развитии униатской Церкви.

9 сентября на 73-м кинофестивале в Венеции Андрею Кончаловскому была присуждена международная премия имени Робера Брессона, передает Radio Vaticana. Престижную награду известному российскому режиссеру вручил монсеньор Дарио Эдоардо Вигано, префект Секретариата по коммуникациям Святейшего Престола, в присутствии отца Давиде Милани, президента итальянского Фонда зрелищных искусств. В конкурсной программе фестиваля Кончаловский представил черно-белую историческую драму «Рай», в которой возвращается к временам Второй мировой войны и рассказывает о Холокосте с точек зрения трех персонажей: немецкого нациста, французского коллаборациониста и русской аристократки-эмигрантки, участницы движения Сопротивления. Критики и зрители высоко оценили нравственный посыл и стилистическую выдержанность киноленты. На церемонии награждения монсеньор Вигано связал творчество Кончаловского с фразой, произнесенной папой Франциском во время его прошлогоднего визита на Кубу: «В своей жизни человек должен уметь мечтать». Международная премия имени Робера Брессона присуждается итальянским Фондом зрелищных искусств, журналом Rivista del Cinematografo, Папским советом по культуре и ватиканским Секретариатом по коммуникации режиссерам, которые дали важное художественное свидетельство трудных изысканий духовного смысла человеческой жизни.

