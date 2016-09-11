На днях Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию 660, которая призывает предоставить Грузии «возможности для обороны». За резолюцию проголосовало 410 депутатов, против высказались шестеро. Резолюция также призывает американского президента «не признавать де-юре или де-факто» российский суверенитет (?) над Абхазией и Южной Осетией и поддерживать территориальную целостность Грузии. Резолюция Палаты представителей не имеет обязывающей силы и, как ожидается, не окажет значительного воздействия на внешнюю политику США. Тем не менее эта акция вызвала реакцию в Азербайджане.

Джованни Баттиста Тьеполо. «Нашествие змей» (Фрагмент). Венеция, 1735 год

На бакинском портале AZE. az появилась публикация Заура Расулзаде, который задался вопросом: «Так чем же все-таки на этот раз вызвана такая немилость Штатов по отношению к Азербайджану, почему США до сих пор не приняли аналогичную резолюцию по нашей стране?». При этом автор сослался на мнение азербайджанского политолога Зардушта Ализаде, заявившего, что «Армения является инструментом в руках Вашингтона в этом регионе, США не собираются отказываться от поддержки своего вассала ради Азербайджана». По его же словам: «Все что надо, они от нашей страны уже получили: их компании исправно качают нефть и газ, используют азербайджанские аэропорты для решения своих оперативных задач на Ближнем Востоке, и им незачем суетиться из-за Азербайджана». И далее из высказывания Ализаде о Соединенных Штатах: «Армения для них представляет ценность, это их козырь в отношениях как с Турцией, Азербайджаном, так даже и с Россией. Армении выгодно такое положение. США, как поддерживали, так и будут поддерживать ее позицию по Карабахскому урегулированию. Никаких изменений ждать не стоит».

Однако можно представить наше удивление, когда на том же азербайджанском портале появляется еще одна публикация, Намика Гусейнова, в которой утверждается следующее: «Армения утратила какую-либо значимость для Западного сообщества, причем, скорее, для Европы и в меньшей мере для США. Армяне обозначили себя как народ, не способный к государственному мышлению. Армения остается вассалом России». То есть по логике азербайджанских авторов, Армения — «вассал России» — является одновременно «инструментом в руках Вашингтона» в регионе. Призывая верно подобрать определения для «нынешнего стиля, подходов, целей и задач США в Закавказье», к выявлению «факторов, предопределивших нынешнюю позицию и конкретные задачи США в регионе», бакинские политологи и журналисты сообщают, что Вашингтон «намерен» Закавказье «трансформировать, превратив в важную составляющую в оборонной сфере», но «пока это делается в отношении только Грузии», хотя потом, возможно, «попытаются включить в эти конструкции и Азербайджан».

Так рождается любопытный силлогизм с вопросительной интонацией. Если США в своей политике в отношении Грузии руководствуются принципом «поддерживания ее территориальной целостности» и намерены в дальнейшем интегрировать в свои геополитические региональные конструкции Азербайджан, почему они действительно не принимают — даже чисто символически — в отношении Баку соответствующие резолюции? Ответы, возможно, немного поверхностные имеются. Прежде всего, отметим, что после прихода к власти в Грузии Михаила Саакашвили американцы рассматривали эту страну в качестве «единственного плацдарма демократии в регионе», рассчитывая с опорой на нее осуществить экспансию демократии в сопредельные страны. Если бы в то время Тбилиси стал выстраивать отношения с Сухумом и Цхинвалом на этих принципах, вряд ли мир столкнулся бы с кавказской войной августа 2008 года. Но Саакашвили избрал силовой вариант и был устранен от власти, хотя в дальнейшем Тбилиси продолжают держать у порога дверей «университетов демократии».

Исходя из этого, Грузия по сравнению с Азербайджаном оказывается в состоянии дрейфа в направлении Запада в целом и в отношении ЕС в частности — однако скорости приближения к точкам назначения различаются. Для Баку это означает сложности с гармонизацией взаимодействия с Тбилиси в рамках единой европейской системы ценностей, поскольку Азербайджан выстраивает сильную вертикаль власти внутри страны, а вовне, в случае с Нагорно-Карабахском конфликтом предпочитает силовой вариант урегулирования. В итоге грузинские эксперты все чаще делают акцент на том, что «режим в Баку становится авторитарным», а «коррупция, падение образовательного уровня населения и технологической культуры превращают Азербайджан в сырьевую «азиатскую» страну с клановым устройством, которая не имеет позитивных перспектив на международной арене». Это намек на вероятность дальнейшего осложнения отношений между двумя странами. Тем более что грузинским политологам подыгрывают со стороны. На днях в Washington Post появилось заявление бывших высокопоставленных чиновников Дэвида Крамера и Ричарда Козларича, потребовавших введения санкций против Азербайджана. Что, конечно, вызвало эмоциональную реакцию в Баку.

«Почему речь идет не об Армении, погрязшей во внутренней смуте и охваченной новым пламенем репрессивного огня, — задался вопросом на страницах бакинского портала Haqqin. az Эйнулла Фатуллаев. — В Армении стреляют в оппозиционеров, противники власти берутся за оружие в борьбе с властью». При этом, по азербайджанской логике, в Ереване проходят «митинги народа», а в Баку в аналогичных ситуациях — «митинги жалкой кучки, совершенно не понятой собственным народом». Между тем, что бы сейчас не говорили о действиях президента Армении Сержа Саргсяна и его политических перспективах, именно он инициировал и провел референдум по изменению формы правления в стране — от президентской к парламентской. В начале 2015 года в Центре Вильсона американские эксперты, которые отметили, что в Ереване и Баку существует тенденция «давления государственной машины на общество», вместе с тем нашли «в Армении влиятельное и относительно бесстрашное гражданское общество», а вот в Азербайджане «надежды на сохранение демократии значительно меньше». Отметим и то, что апрельская война в Нагорном Карабахе подтолкнула Степанакерт начать конституционные преобразования, но в противоположную от Еревана сторону, укрепляя президентскую власть. Как заявил спикер Карабахского парламента Ашот Гулян, это будет способствовать «обеспечению безопасности и прогресса в стране, повышению эффективности управления, укреплению суверенитета страны, дальнейшему развитию демократических процессов».

Фатуллаев говорит «о размытой позиции Госдепа и Белого дома относительно Карабахского урегулирования», о том что о «территориальной целостности Азербайджана приходится умалчивать — к стыду великой державы, американские штаты один за другим признают право на сепаратизм в оккупационной зоне Карабаха», а еще «в отличие от Крымского вопроса или абхазского сепаратизма американцы не выражают четкой и однозначной позиции в отношении целостности Азербайджана и не жаждут разрубить Карабахский гордиев узел».

На наш взгляд, Вашингтон реализует в Закавказье новую стратегию, рассчитывая решить острые проблемы преимущественно политико-дипломатическими ходами, выводя на первый план проблемы «демократии», а не лояльности или нелояльности (как вариант, готовности или неготовности) к преобразованиям, на чем до сих пор выезжал Баку. Более того, Запад и США «разводят» по разным шоссе проблемы Карабахского урегулирования и усилия Азербайджана в части реализации новых энергетических проектов. Таким образом, в Закавказье действительно проходит политическая трансформация, но совершенно не такая, на которую рассчитывали в Баку. Впереди новая геополитика, температуру которой можно будет понять по усилению или уменьшению «демократической риторики» в заявлениях игроков.