



Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь

На Севере России, на Подвинье (ныне — Архангельская область) среди бескрайних лесов и прозрачных озёр иеромонах Антоний основал в 1520 году монастырь в честь Святой Троицы. Расположен он на Большом Михайловом озере в течении реки Сии, что и дало монастырю название Свято-Троицкий Антониево-Сийский. Еще при жизни святого обитель стала влиятельным духовным и экономическим центром Поморья. Монастырь имел рыбные и соляные промыслы на побережье Белого моря вплоть до горла: Ненокса, Луда, Уна, Ручьи — вместе с хозяйственной деятельностью строились храмы, велась духовно-просветительская работа.

Основу Сийской библиотеки положил преподобный Антоний. Сийская обитель, наряду с Соловецкой, была обладательницей самого крупного собрания рукописных и печатных книг на Русском Севере. В монастыре был создан выдающийся памятник древнерусской культуры — Сийский иконописный подлинник — с 500 изображениями-прорисями икон. Известно, что в монастыре существовала своя книгописная школа, а в XVII в. была предпринята попытка организации типографии, из стен которой вышли две книги: Месяцеслов, или Святцы, и Выписка из Октоиха.

Рукописные и печатные книги из библиотеки Антониево-Сийского монастыря ныне размещены в различных книгохранилищах страны: в Российской государственной библиотеке (Москва), в Библиотеке Российской академии наук (Санкт-Петербург), в Государственном архиве Ярославской области, а также в Архангельском областном краеведческом музее, Архангельской областной научной библиотеке, Государственном архиве Архангельской области…

С 1757 года на протяжении более ста лет настоятели Сийской обители назначались ректорами Архангельской духовной семинарии, расширялась миссионерская деятельность настоятелей, братии монастыря.

В декабре 1824 года по проекту епископа Неофита была образована миссия для духовного просвещения ненцев (самоедов) Архангельской губернии и обращения их в христианство. Миссию возглавил Сийский архимандрит Вениамин (Смирнов). С 1825 по 1830 годы он покрестил более 3000 человек. Во время своего пребывания в самоедских тундрах архимандрит Вениамин изучил ненецкий язык, сделал много этнографических наблюдений над их жизнью, составил «Грамматику самоедского языка», «Лексикон самоедского языка», сделал переводы на ненецкий язык Катихизиса, Евангелие от Матфея и Луки и др. Миссия имела передвижную церковь с живописными иконами и колоколами. За миссионерские труды архимандрит Вениамин был награжден орденом Св. Владимира 3 степени.

В 1827 году в ненецкие тундры для «осмотра места для построения церквей в самоедских кочевьях» был направлен архимандрит Анастасий (Ключарёв) «как лицо доверенное и более других опытное». В итоге двухлетней деятельности Анастасия в ненецких тундрах было положено начало строительства трех стационарных храмов.

В 1829 году руководство комиссией «о построении самоедских церквей» было поручено настоятелю Михаило-Архангельского, позднее Сийского монастыря архимандриту Платону (Агриколянскому). 7 лет прослужил он в должности благочинного над этими церквями и проповедоваал слово Божие «находящимся в идолопоклонстве самоедам». С 1829 по 1836 год архимандрит Платон вместе со священниками самоедских церквей крестил 206 человек, оставшихся «по особенному своему упорству и ожесточению» необращенными после того, как миссия окончила свою работу. За труды награжден орденом Св. Анны 3 степени.

20 августа 1887 года указом Святейшего Синода к самоедам, жившим на арктическом архипелаге Новая Земля, был назначен постриженик Сийского монастыря иеромонах Иона (Платонов). Подвизался на архипелаге с 1887 по 1894 год, стал продолжателем православной духовной миссии среди самоедов.

В XX веке Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь разделил участь большинства обителей России. В 1920 году на территории его была открыта детская колония и образован совхоз. Монахам поначалу дозволили трудиться в совхозе, но постепенно выселили в соседние с монастырем деревни. В дальнейшем монастырские постройки использовались под сельскую трудовую коммуну, колхоз, дом отдыха, дом для детей-инвалидов, дом-интернат для престарелых, пионерский лагерь. За этот период здания пришли в ветхость, другие были разобраны или разрушены.

В 1992 году началось возрождение Сийской обители. За эти годы в монастыре вновь возрождена библиотека, насчитывающая ныне более 50 тысяч изданий. Это собрания духовной, богослужебной, исторической, учебной литературы.

С 1994 по 2010 годы настоятель монастыря архимандрит Трифон (Плотников) возглавлял отдел религиозного образования и катехизации Архангельской и Холмогорской епархии. Под его началом в 1994—1995 гг. в Архангельске проходили семинары «Введение в нравственные основы педагогики», велись занятия «Монастырской школы» для педагогов образовательных учреждений. С 1995 г. монастырь стал организатором Иоанновских образовательных чтений, учредители которых — Архангельская и Холмогорская епархия, администрация Архангельской области, Поморский государственный университет (ныне — Северный (Арктический) федеральный университет) им. М.В. Ломоносова. С 1995 по 2007 гг. настоятель монастыря архимандрит Трифон был руководителем Центра дистанционного обучения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ, г. Москва), с 2001 г. — руководителем Начальных православных богословских курсов.

Сменивший архимандрита Трифона игумен Варлаам (Дульский) много внимания уделяет образованию братии. Пятеро монахов в священном сане — выпускники Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, часть их исследовательских работ посвящена миссионерской деятельности среди ненцев и старообрядцев. Братия продолжает миссионерскую работу в Архангельске, в Холмогорском благочинии.

Предпринимались поездки на побережье Ледовитого океана, остров Колгуев. Постриженик Сийской обители иеромонах Гаврил (Богданов), также выпускник Свято-Тихоновского университета, возглавляет приходы на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. В Сийской иконописной мастерской, возрожденной в 1995 году, написаны несколько икон, которые украсили храмы в полярных широтах.

В мае 2016 года по благословению епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иосифа насельник Сийской обители игумен Варсонофий (Чугунов) выезжал в деревню Ручьи, служил в построенной там часовне Божественную литургию, проводил беседы с детьми, крестил местных жителей. Планируется, что в ближайшее время сийские монахи — студенты и выпускники ПСТГУ — также будут участвовать в духовном просвещении населения Архангельского Заполярья.

Игумен Варлаам (Дульский) — настоятель Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря