



Эстония — витрина США для русских

Ради такой борьбы кандидат считающейся в Эстонии «прорусской» оппозиционной Центристской партии Майлис Репс пустилась во все тяжкие. Только бы не отстать от явно проамериканских кандидатов. В предвыборной студии эстонского Vikerraadio она выказывала недоверие к России, одобряла размещение ракет «Пэтриот» в Эстонии. Она и ее партийная печать лишний раз дали понять, что русские и русскоязычные жители остаются даже для центристов безмолвным электоратом, вяло откликающимся на призывы эстонизироваться и вестернизироваться,

Благодаря этой «русской тишине» партия не один год имела возможность прорываться к власти в коалиции со своими соперниками-противниками. Но в последние годы центристы, признанные «громоотводом» русского недовольства, снова попали в опалу правящей эстонской политэлиты и их покровителей-хозяев за океаном. И они придумали свой фирменный «ход конем».

Русский политик нового поколения, бывший вице-мэр «русскоговорящей» Нарвы Максим Волков справедливо заметил, что «США хотят видеть президентом Эстонии «своего человека», а это не Сийм Каллас».

Президент Эстонии или марионетка «вашингтонского обкома»?

Свой — это прославившаяся в бытность послом Эстонии в Москве клеветническими высказываниями о снесенном эстонскими властями в 2007 году «Бронзовом солдате» Марина Кальюранд. Поработавшая и послом Эстонии в США, она получила хорошую североатлантическую прививку и стала «правильным» (русофобским) министром иностранных дел Эстонии. Не без оснований европарламентарий от Центристской партии Яна Тоом метко назвала ее «Ильвесом в юбке», то есть аналогом нынешнего откровенно проамериканского президента Тоомаса Хендрика Ильвеса.

А вот упомянутый Сийм Каллас «страдает» самостоятельностью, активно участвовал в восстановлении независимости Эстонии и приобрел авторитет, в том числе ценный опыт на службе в высших структурах Еврокомиссии. Так что ему как бы и карты в руки. И получается, что тоже «свой», но уже для многих (не всех) эстоноцентричных прагматичных национал-политиков Эстонии.

Этот нюанс соперничества между двумя ставленниками правящей Реформистской партии чутко уловил гуру эстонской политики, непотопляемый лидер Центристской партии Эдгар Сависсар, известный своим умением подобно мифической птице Феникс сжигать себя и возрождаться из пепла. И вот уже известный эстонский социолог, симпатизирующий эстонским социал-демократам, Юхан Кивиряхк спешит предотвратить гамбит «Сависаара — Калласа» — приоткрывает занавес закулисного действа. (Тут уместно вспомнить, что нынешний Президент Эстонии Ильвес был социал-демократом и всегда выступал против допуска к власти центристов). Социолог считает, что реально можно ожидать избрания президентом не выдвиженца нынешнего проамериканского президента страны и правящей Реформистской партии Марины Кальюранд, а другого ставленника той же партии — Сийма Калласа. Для этого нужны «всего лишь» голоса выборщиков от… оппозиционной Центристской партии. (И реформисты, и центристы имеют самые крупные фракции в парламенте — суммарно более половины мест). И то, что Сависаар, возможно, не только автор этой идеи, но и готов реализовать её, сомнений мало, так как у кандидата в президенты центристки Майлис Репс шансы велики по сравнению со всеми соперниками, кроме Сийма Калласа. За таким «великодушием» центристов — элементарная меркантильность.

Социолог Кивиряхк прогнозирует, что такое избрание Сийма Калласа будет стоить реформистам распада нынешней правительственной коалиции и создания новой — реформистов с центристами. Для последних это крайне важно, так как де-факто избавит их от имиджа «вечного оппозиционера» и «нерукопожатной» за прорусскость и пророссийскость.

Последнее — миф. На самом деле партии, отстаивающие интересы большого бизнеса и политиков-атлантистов, люто ненавидят центристов за их откровенно социальную направленность, отстаивание большей самостоятельности Эстонии и добрососедские (не дружеские, кстати) отношения с Россией. И, наконец, за терпимое отношение к русскому и русскоязычному населению Эстонии (на самом деле — заигрывание с ним, незримое подавление потенциального недовольства этой, составляющей треть населения, которая испытывает узаконенную дискриминацию по этническому принципу).

Опора центристов — русское «молчаливое большинство»

Чтобы такой «сговор» не состоялся, Марина Кальюранд, то есть стоящие за ней проамериканские силы, за две недели до выборов заявила об отказе быть министром иностранных дел в обмен на борьбу за президентское кресло, от которой она недавно как бы отказалась. И хотя такое решение, скорее всего, приведет к результату «сама не пройду, но и ему не дам избраться» и снижением рейтинга реформистов, мало кто сомневается, что в ход пойдут заманчивые обещания и много денег на подкуп выборщиков.

Центристы понимают, что условием создания новой коалиции с реформистами, скорее всего, станет признание на каждом углу в подчеркнутой лояльности к Западу и безоговорочном признании НАТО как гаранта безопасности страны. И, разумеется, дистанцирование от России, присоединение, пусть хоть и в подпевке, к хору профессиональных русофобов, которыми кишит эстонский политический бомонд. Таким образом, центристы смогли бы решить и свой серьезный внутрипартийный раскол, одной из причин которого стало недовольство молодых проэстонски настроенных центристов тем, что вторая по результатам на парламентских выборах Центристская партия неприлично много лет остаётся в оппозиции.

Но что не удивительно — в жертву снова принесен электорат центристов — русское и русскоязычное население, голоса которого составляют на выборах 80−90% этого электората. Дело в том, что и после такой «комбинации» никаких перемен в дискриминации этой части населения (1/3) не предвидится, а значит русское и русскоязычное население никакого облегчения не почувствует. Зато партийная печать центристов уже всячески рекламирует кандидата в президенты Майлис Репс, настаивая на всеобщем «одобрямсе» её кандидатуры, с прицелом на то, чтобы через год партия Сависаара одержала на местных выборах привычные победы в регионах, где русские составляют половину (в Таллине) или большинство населения.

Для поддержания установки на одобрение кандидатуры Майлис Репс и нужна двойственность этой авторитетной среди русского и русскоязычного населения партии. Одно она говорит сторонникам-эстонцам, прямо противоположное — сторонникам-неэстонцам. И русские принуждены безмолвно проглатывать эту пилюлю, так у них нет выбора — приходится поддерживать партию, которая представляет собой «меньшее зло» из всех остальных. Только один пример: несмотря на то, что электорат центристов в основном составляют русские и русскоязычные избиратели, они почти не представлены в руководстве партии, впрочем, как и в органах госвласти.

Чтобы не быть голословным, остается привести высказывания кандидата в Президенты Эстонии, центристки Майлис Репс на эстонском Vikerraadio и русскоязычном телеканале ETV+, а также в публикации русскоязычного варианта столичной газеты «Столица»,

Речи для эстонцев, то есть живущих богаче русских:

На местном радио Vikerraadio .

— Я лично, конечно, поддерживаю Хиллари Клинтон. Если Дональд Трамп выиграет, то важно, что это значит для Эстонии? Конечно, это — не катастрофа. Есть кому в США обуздать сумасшествие Дональда Трампа.

— Конечно, данный договор (рамочный, заключенный в 2004 году, о сотрудничестве центристов и «Единой России» — Д.К.) создавал проблемы во внутренней политике и стал поводом для утверждений, что с Центристской партией трудно общаться. Если вернемся в 2004 год, то геополитическая обстановка была совсем иная, но тогда это было оправдано и у других партий были хорошие отношения с Россией. Заключение такого договора сегодня никто не сможет себе представить и в Эстонии, и в Европе.

— Знаете, вот чему мы можем учиться у России, так тому, что, давая видеоинтервью, вы потом не услышите то, что говорили в микрофон… И я убеждена, что кто бы из нас не совершал визиты в Россию, там инсценируют все таким образом, чтобы событие освещалось иначе, чем это делают другие телеканалы.

— Но осмелюсь предположить, что и в России, несмотря на то, что наши отношения не могут быть добрососедскими, весьма заинтересованы в межгосударственном общении.

— Сегодня было бы актуальным обсуждение соглашения Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему. Ведь сегодня больше всего страх у простых людей вызывает то, что крупные государства снова готовы к сговору… Среди населения страх перед войной очень высок. Это заставляет убеждать старшее поколение, что помимо НАТО нашу безопасность гарантирует и уравновешенная внутренняя политика. Отсюда второе — местное русскоговорящее население. Ему надо разъяснять, что такое НАТО.

— Моя позиция: «Да!» (это ответ на вопрос радиожурналиста «Так Вы за размещение в Эстонии ракет «Пэтриот»?» — Д.К.). Естественно расширение НАТО нам выгодно. Мы видим это и в Тапа (город, где размещаются основные наземные силы НАТО — Д.К.): постепенный приход НАТО, интегрирование с альянсом со всех сторон выгодно…

-… Если мы разместим у границы «тысячу», то Россия — «десять тысяч», мы — «две тысячи», то противостоять нам будет уже «двадцать тысяч». Мы точно не должны поддаваться на такую провокацию, это значит, мы не должны оставаться с Россией один на один, мы должны противостоять ей.

Речи для русских, то есть живущих беднее эстонцев

На телеканале ETV +

— Я хочу стать президентом, потому что у Эстонии ещё не было президента, объединяющего всех жителей Эстонии. Уверена, что смогу найти общий язык с людьми из разных социальных слоев… Мы споткнулись о неудавшуюся интеграцию и я считаю первейшей задачей президента объединение эстонской и русской общин — в этом залог государственной безопасности, а не в количестве танков и самолетов.

— Четкий и ясный взгляд на внешнюю политику не должен сопровождаться нагнетанием военной истерии — нам нужен трезвый подход, уравновешенная позиция, способность к улучшению отношений, в первую очередь с Россией.

И еще. Я женщина, мать пятерых детей, у меня традиционная семья, мы с мужем даже в церкви венчались. Был у нас раньше такой президент? Не было! (При этом Майлис Репс голосовала за принятие закона об однополом сожительстве и усыновлении детей однополыми семьями — Д.К.).

В газете «Столица»

— Безопасность создает государство не количеством самолетов и танков, а четким выполнением своих функций, делегированных жителями государственной системе. А если система дает сбой, то не грех главе государства лишний раз напомнить об этом политикам и чиновникам.

— Согласно данным департамента статистики за 2014 год, в относительной и абсолютной бедности у нас в общей сложности жила почти треть населения — 27,6%. Большинство страдающих от нехватки денег — пожилые люди, три четверти одиноких пенсионеров испытывают ежедневную нужду. Не в лучшем положении и родители-одиночки — 40% из них бедны или очень бедны, а значит, в бедности растут и их дети.

Данные Eurostat, еще одной структуры, оперирующей цифрами на просторах Евросоюза, показывают, что доходы нашего населения весьма скромны — мы находимся на 23-м месте среди стран ЕС.

-… Так почему же 20% самых богатых жителей Эстонии зарабатывают в 6,5 раз больше, чем 20% самых бедных? В близкой нам Финляндии эта разница почти в два раза меньше, а значит и социальное расслоение не так бросается в глаза, как в Эстонии. Причем экономическая политика не способствует тому, чтобы это расслоение в Эстонии уменьшалось, наоборот — разница в доходах увеличивается с каждым днем.

— Быть богатым, когда вокруг много бедных, признаемся честно, не очень комфортно и не очень безопасно.

Противоречащие другу друг песни Майлис Репс

Как видно, совсем другую песню поет Майлис Репс, рассказывая русскому и русскоязычному жителю об отношении к России, милитаризации. Но касается это и социальной тематики. Под «не очень безопасно быть богатым, когда вокруг бедность», зашифрован страх перед социальным недовольством, возможно и бунтом. То есть в Эстонии цинично представляют социально-экономическое расслоение населения на разных территориях страны таким образом, как это получилось после воссоединения двух частей Германии — восточной и западной. Там западные немцы по сей день относятся к соотечественникам в восточной части страны (более бедным и обездоленным) достаточно свысока и менторски.

Но в Эстонии в Таллине и на северо-востоке страны живут не бедные эстонцы, а бедные русские и русскоязычные жители. Так что потенциальный социальный бунт грозит быть этническим. Последнее остается за кадром, ибо иначе надо признать и этническую дискриминацию. И когда Майлис Репс называет треть населения — 27,6%, живущую «в относительной и абсолютной бедности», то в основном это касается русских и русскоязычных жителей. По данным Союза защиты детей Эстонии, четверть подрастающего поколения недоедает или голодает, и снова — большинство из них составляют русские и русскоязычные дети, особенно на русскоязычном северо-востоке Эстонии. Увы, даже «прорусские» центристы, говоря о бедности в стране, не считают нужным подчеркивать ее этнический характер.

Но ущемлены русские и русскоязычные жители и в политических правах (далеко не все имеют право голоса на парламентских выборах). И в образовательных — тоже (перевод на эстонский язык обучения всего русского образования, начиная с детсада). Русская молодежь проигрывает сверстникам-эстонцам в два раза в карьерном росте, уровень высшего образования у последних тоже в два раза выше. А четверть века назад, в Эстонской ССР, по всем таким показателям было подлинное равенство, причем за этим строго следили «проклятые» коммунисты и советская власть. Такая ситуация считается нормой и справедливой: мол, эстонцы — коренные, а приезжие подождут. Как тут не вспомнить начало 1990-х, когда гремело — «Прежде права эстонцев, потом — права человека!»

Когда Майлис Репс говорит о том, что нужно и можно преодолеть социальное неравенство и бедность, — то, «забывая» об этнической составляющей проблемы, она говорит о повышении уровня благосостояния в среднем. Это означает сохранение разрыва между богатыми и бедными, то есть между эстонцами и русскими.

Таллин, 9 сентября 2016

P.S. Почему так? Да потому, что неэстонцы воспринимаются как довесок к эстонскому населению, причем неудачливый, ленивый и отсталый. В этом — один из примеров того, как не на словах, а на деле, Центристская партия имитирует русофильство.

Если сюда добавить милитаристский дух и русофобию, вкупе с эстонизацией русскоязычных детсадов, школ и гимназий (это и инициированный десять лет назад той же Майлис Репс перевод обучения в русских гимназиях на эстонский язык 60% предметов учебной программы), то можно представить мироощущение живущих в Эстонии граждански активных русских людей. В мечтах эстонской этнократии они должны стать эстонцами по ментальности и мировоззрению. То есть быть равнодушными к России или ее ненавидеть, ведь в НАТО, куда входит и Эстония, считают ее своим врагом. Все это снова и отчетливо высветила предвыборная кампания, которая должна завершиться в конце сентября избранием нового Президента Эстонии.