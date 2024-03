Саммит «Большой двадцатки», стартовавший 4 сентября в китайском Ханчжоу, был далек от сенсаций. Хотя без традиционных громких заявлений там всё же не обошлось. Наряду с американо-турецкой военной операцией «Щит Евфрата», нацеленной на захват опорных стратегических пунктов в Сирийском Курдистане, а также планы НАТО по продвижению в направлении Ракки и иракского Мосула, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с программной речью по «Экономическому поясу Шелкового пути», которую частично воспроизводит газета Daily Sabah.

muse.jhu.edu «Шелковый путь». Карта агентства Xinhua / China Daily

Предоставим ей слово: «После встречи с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Маттео Ренци, президент Эрдоган выступил в поддержку китайского «Шелкового пути», который берет свое начало в КНР и следует вплоть до Великобритании. Он подчеркнул, что подводный туннель Marmaray (железнодорожная сеть в Стамбуле, соединяющая с октября 2013 года европейскую и азиатскую части города подводным железнодорожным тоннелем под Босфором — ИА REGNUM ) и мост имени султана Селима Грозного (север Стамбула) — индикаторы будущих мегапроектов в области железнодорожного и других видов транспорта, планируемых в рамках китайского «Шелкового пути».

Эрдоган настолько увлечен хозяйственными вопросами, что даже призывает членов G20 «обеспечить долгосрочный экономический рост в глобальном масштабе путем инноваций в макроэкономической политике». Министр экономики Нихат Зейбегчи поддерживает своего патрона, выступая с тезисом, выдержанным в духе англо-американского неолиберализма: «Международная торговля — сердце глобальной системы, поскольку она объединяет страны вместе, повышая тем самым благосостояние в мире». Однако турецкий маршрут — далеко не единственная торговая артерия, призванная объединить Поднебесную со Старым Светом. Пекин стремительно осваивает Афганистан и страны Средней Азии. Так, к примеру, 6 сентября, из Китая в афганский торговый порт Хайратон (северная провинция Балх) прибыл первый в истории товарный поезд, проследовавший через Казахстан и Узбекистан, уточняет портал Afghanistan.ru. «Перегон по железной дороге протяжённостью более 7,5 тыс. км продолжался две недели. Как сообщает афганское телевидение, в поезде прибыли сто контейнеров с различными товарами, общая стоимость которых составляет около 4 млн. долларов», — пишет издание.

Примечательно, что новость об этом появилась в сети 8 сентября, когда в Ташкенте и Астане произошли важные кадровые перестановки — парламент Узбекистана утвердил Шавката Мирзиёева на должность и.о. президента Узбекистана, а в соседнем Казахстане президент Нурсултан Назарбаев отправил в отставку премьер-министра Карима Масимова, назначив на его место Бакытжана Сагинтаева. Интересное совпадение, не так ли?

Вкупе с элитными рекомпозициями в Средней Азии, крупнейшая в КНР видеоплатформа BON Cloud опубликовала в интернете серию роликов о людях, чья жизнь претерпела позитивные изменения в результате увеличения объемов железнодорожных перевозок между Китаем и странами Евросоюза. В частности, речь идёт о железнодорожной ветке Иу (город в восточной провинции Чжэцзян, расположенный к югу от Шанхая) — Мадрид (Yiwu-Madrid Railway Line). Маршрут занимает всего 21 день и более 8 тыс. миль, пролегая через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию и Францию с конечным пунктом прибытия в столице Испании. Местная газета El País уже подсчитала выгоды от реализации проекта, который, по сравнению с морскими перевозками, сокращает время транзита китайских товаров на 10 дней, не говоря уже о том, что стоимость доставки грузов также снижается на 20−30%. И это только по самым скромным подсчетам. В целом континентальный сухопутный мост из КНР в ЕС позволяет уменьшить сроки поставок до 20 дней, что на 80% дешевле воздушных перевозок. На повестке дня стоит также Транссибирская магистраль (5,772 миль) и железная дорога Пекин — Москва (4,340 миль), которые нуждаются в основательной модернизации.

История повторяется?

С точки зрения геополитического энтузиазма, современный мир напоминает начало XX века, когда Российская империя достраивала Транссибирскую железную дорогу, Германия пыталась пустить поезд от Берлина до Багдада через Восточную Анатолию, Британия устами Сесиля Родса провозгласила проект железной дороги от Каира до Кейптауна, а Французская империя пыталась заполучить Северную Африку через строительство Трассахарской железной дороги. К маю 1916 года Петербург, Лондон и Париж, будучи обескровленными, временно положили конец взаимным распрям, разделив в секретном соглашении Османскую империю, чтобы опередить тем самым Берлин и Вашингтон, который вступит в Первую мировую войну лишь в апреле 1917 года.

Так история дипломатии пополнилась соглашением Сайкса-Пико (при посредничестве главы МИД Российской империи Сергея Сазонова), которое устанавливало сферы влияния держав следующим образом: Петербургу отходила Западная Армения с городами Карс, Ван, Битлис, Трапезунд и Эрзурум; Париж забирал нефтеносные районы северного Ирака и Сирии, часть юга и юго-запада современной Турции и весь Ливан, в том числе такие города, как Дамаск, Алеппо, Бейрут, Мосул, Равандуз (нынешний Иракский Курдистан, мухафаза Эрбиль), Диярбакыр, Сиваш, Адана, Мерсин и Мардин; в ведение французов отходило почти все восточно-средиземноморское побережье за исключением санджака Александретта (совр. турецкая провинция Хатай) и Иерусалима — эти территории уходили под международное управление; британцы же забирали себе портовый город Хайфа, Трансиорданию и оставшиеся районы Ирака, включая Киркук и территории нынешних арабских государств — Кувейта, Катара, Бахрейна, ОАЭ, Омана и часть береговой линии Саудовской Аравии.

Спустя столетие сфера влияния Французской империи перешла в ведение США и Турции, хотя Париж снова наращивает позиции в районе Мосула. Как сообщает курдское англоязычное агентство Rudaw, Минобороны Франции стягивает артиллерию к городу. Глава военного ведомства Жан-Ив Ле Дриан настроен решительно: «Этой осенью мы решили увеличить поддержку иракской армии, чтобы отвоевать Мосул у боевиков ИГИЛ [запрещена на территории РФ]. В настоящий момент артиллерия стягивается к линии фронта». Напомним, что Париж заметно активизировался на территориях Сирии и Ирака ещё в сентябре 2014 года, когда в союзе с Вашингтоном систематически осуществлял авиаудары по позициям Сирийской правительственной армии, поставляя оружие так называемой вооруженной оппозиции и курдской «Пешмерге» (в июне с.г. ополченцы получили от Франции две партии помощи, включающие в себя ракетные комплексы класса MM98, боеприпасы и ручные гранаты, приборы ночного видения, бинокли и армейское спецпитание), которая находится под контролем президента Иракского Курдистана Масуда Барзани. С тех пор на территориях САР и Ирака действует французский спецназ.

Американская империя вместо французской…

Вся операция проходит под руководством Пентагона, который пытается установить контроль над южным транспортным коридором «Шелкового пути», пролегающим через Мосул, Ракку и Алеппо. Если это удастся, Вашингтон начнет переговоры с Пекином уже с позиции силы. И тогда китайцам придется завязывать стратегические коммуникации на турецкую провинцию Хатай. Пока же, для большей уверенности, американцы через ВС Турции оттесняют от (операции по освобождению) Ракки курдов из Демократических сил Сирии (Syrian Democratic Forces) и Отрядов народной самообороны (YPG), связанных с Рабочей партией Курдистана. Об этом недвусмысленно заявил министр обороны Турции Фикри Ышик. «Турция не позволит отрядам YPG расширить зону своего влияния и захватить власть под предлогом операции против ИГИЛ [запрещена на территории России]», — подчеркнул Ышик по итогам встречи с начальником Пентагона Эштоном Картером, передает Reuters.

Задача максимум — создание военной базы в Мосуле, которая позволит США разыгрывать курдскую «карту» по собственному сценарию, то есть без оглядки на Россию и Иран. В настоящее время инициатива находится на американской стороне. Тем более что турки и сирийские курды уже проявили склонность к диалогу. Как заявил пресс-секретарь Объединенной оперативно-тактической группы полковник Джон Дорриан, формирования YPG не стали препятствовать ВС Турции в продвижении к востоку от Евфрата. «Мы рады тому, что стороны относительно мирно пришли к взаимному согласию», — цитирует военного портал Military.com.

Ещё в феврале 2015 года ИА REGNUM сообщало о том, что США будут использовать ИГИЛ в качестве предлога для возвращения в Мосул. Теперь этот сценарий приобрел реальные очертания. Подтверждением американского плана служит переброска в августе с.г. 450 военных из 2-й бригадно-тактической группы, принадлежащей к 101-й воздушно-десантной дивизии, расположенной в Форт Кэмпбелл (штат Кентукки). По данным портала Military.com, общая численность войск США в Ираке увеличилась с 4 тыс. до 4,460 человек. Войска сосредоточены в районе г. Кайяра (мухафаза Найнава), что в 40 милях от Мосула. Там же возводится логистический хаб и передовая оперативная база для наступления, которое, по словам генерал-лейтенанта Армии США Стивена Таунсенда, планируется в октябре.

Иракские шииты сразу заподозрили неладное. Так, в интервью иранскому агентству Tasnim News Шейх Акрам аль-Кааби обвинил США в стремлении создать постоянную военную базу в Мосуле, призвав местные добровольческие силы самостоятельно освободить город, чтобы «сорвать заговор». Однако шансы у данного призыва сведены к минимуму очередными перепалками между шиитами и суннитами. В преддверии годовщины (24 сентября 2015 года) давки в Мекке, унесшей жизни 2,426 паломников, Тегеран и Эр-Рияд обменялись резкими выпадами, которые в нынешних условиях сковывают действия иракского ополчения, где представлены обе конфессии традиционного ислама. Рахбар ИРИ Али Хаменеи обвинил королевство в убийстве паломников, получив в ответ нелицеприятное заявление суннитского клирика: «Иранцы — не мусульмане». Что же за этим скрывается? Не вдаваясь в многочисленные версии, приведем следующий факт: 30 августа министр обороны Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман совершил визит в Китай, где подписал соглашения о сотрудничестве с Пекином и Исламабадом в военной и экономической областях. Только между Пекином и Эр-Риядом заключены 14 меморандумов о взаимопонимании. Это обстоятельство позволяет предположить, что китайцы не только предугадали очередную волну брани между шиитами и суннитами, но и знали о ее подготовке изнутри. А если они знали, но не предотвратили — значит американская операция по освобождению Мосула отвечает их долгосрочным интересам. Крайним остается лишь правительство в Багдаде.

Колонизация по-китайски

Парадокс состоит в том, что продвигаясь совместно с турками на Ракку и Мосул американцы могут пойти на негласную сделку с китайцами, поставив тем самым Москву и Тегеран в затруднительное положение. Тем более что в американо-китайских отношениях имеются подобные прецеденты, которые не ограничиваются периодом нахождения Советской Армии в Афганистане. Ведь ещё в августе 2016 года Комитет США по иностранным инвестициям (Committee on Foreign Investment in the United States — CFIUS) одобрил покупку государственной China National Chemical Corp. швейцарского концерна Syngenta, хотя ранее на этот актив претендовала американская корпорация Monsanto. Подумать только: власти США торпедируют попытку американской корпорации приобрести акции крупнейшего европейского производителя пестицидов, чтобы затем продать предприятие китайцам.

Но это ещё не всё. В августе с.г. китайцы с согласия Европейского Центробанка (ЕЦБ) купили старейший частный банк Германии — Hauck & Aufhäuser. Состоялась также покупка итальянской химической группы Pirelli и немецкой Kuka Roboter, которая является одним из трёх мировых поставщиков робототехники для автомобильной промышленности, лидирующем на европейском рынке. КНР осуществляет на территории ЕС беспрецедентную финансово-экономическую экспансию, которая по своему охвату больше походит на колонизацию Старого Света. Цифры говорят сами за себя: по итогам 2015 года прямые иностранные инвестиции КНР в ЕС достигли исторического максимума в $23 млрд; по сравнению с 2014 годом рост инвестиций составил 40%. Тем не менее самое интересное ожидает нас впереди: на саммите «Большой двадцатки» премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала председателю КНР Си Цзиньпину продолжить «золотой век» британо-китайских отношений, который, по ее словам, состоит в «глобальном стратегическом партнерстве» Лондона и Пекина.

Именно так Даунинг-стрит отвечает на призыв Поднебесной по созданию зоны свободной торговли. По данным Daily Mail, c аналогичными предложениями к Мэй также обратились лидеры Австралии (входит с КНР в Зону свободной торговли АТР), Индии, Мексики, Южной Кореи, Японии и Сингапура. Токио ревностно относится к союзу Лондона и Пекина, выдвигая ультиматум: если Brexit состоится, то японские предприятия грозятся закрыть свои штаб-квартиры в Лондоне, на долю которого приходится до 50% европейских инвестиций Токио. И первым на очереди стоит Nissan Motor Co. Япония требует от Великобритании привилегий. Что касается самого Лондона, то его выбор уже давно пал на «золотой юань».