Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-членов альянса посетили с двухдневным визитом Тбилиси для участия в работе сессии Североатлантического совета НАТО и заседания комиссии НАТО — Грузия. Визиты западных высокопоставленных чиновников в Грузию — не редкость и почти каждый такой визит был насыщен определенной политической мотивацией. Так было и на сей раз, поскольку на 8 октября в Грузии намечены парламентские выборы, исход которых определит расстановку в стране политических сил на обозримое будущее. В этой связи НАТО старается поддерживать интерес Грузии к членству в альянсе, предлагая все новые инициативы по сотрудничеству. В 2015 году вблизи Тбилиси был открыт учебно-тренировочный центр НАТО. Кроме того, по данным DW, в Грузии на постоянной основе находятся 30 военных советников НАТО, и на протяжении нескольких лет войска альянса проводят совместные учения с грузинскими военными, которые квалифицируются Москвой как «провокационные, нацеленные на сознательное раскачивание военно-политической обстановки в регионе».

Иван Шилов ИА REGNUM

При обозначении широкой региональной картины так оно и есть. В узком смысле Брюссель пытается укрепить в Грузии политические позиции прозападных сил, но весьма своеобразно. Так, генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил в Тбилиси, что «Грузия станет членом НАТО, но не в следующем году, для этого необходимо время и терпение», и что «грузины стоят на правильном пути и достигают много результатов на пути к интеграции». И так из года в год, хотя один конкретный результат налицо. Не без содействия НАТО в августе 2008 года была развязана кавказская война, в итоге которой Грузия утеряла Абхазию и Южную Осетию, то есть почти 20% ранее контролируемой территории. Теперь, как подметил главный редактор «ГРУЗИНФОРМ» Арно Хидирбегишвили, «руководство НАТО неоднократно предупреждало и прежнее, и нынешнее грузинского руководство, что членство Грузии в альянсе «не грозит» по причине 5-го параграфа Устава организации, запрещающего приём новых членов с территориальными проблемами». По его же словам, «признавать независимость Абхазии и Южной Осетии Грузия не собирается, поэтому признавать госграницами административные границы бывших автономий отказывается» и возникает вопрос о том, в каких границах принимать Грузию в НАТО, «ведь единой грузино-российской границы советских времён де-факто больше не существует». Поэтому оптимизм властей Грузии, которые заявляют о безальтернативности евроатлантического курса страны, наводит на мысль о том, что Тбилиси готов пойти на признание или смириться с независимостью Абхазии и Южной Осетии в обмен на гарантии членства в НАТО и в ЕС.

Но и при таком предположительном ходе событий выявляется важный нюанс, имеющий общее закавказское значение. США и ЕС постоянно напоминают Грузии о необходимости продолжения и углубления прежде всего демократических преобразований в качестве необходимого условия их готовности к принятию новых членов, что приводит к выводу и о том, что в Вашингтоне и в Брюсселе расценивают события в Сухуме и в Цхинвале как реакцию на политику авторитарного Тбилиси.

Наконец, Запад видит, как Тбилиси пытается все время разыгрывать российскую «карту», вовлечь в эту «игру» ЕС и НАТО, что может спровоцировать новые проблемы с Москвой. Не случайно представитель МИД Германии Мартин Шефер заявлял, что членство Грузии в НАТО «в настоящий момент не является предметом самого пристального внимания». По его словам, речь может идти о сотрудничестве с НАТО, но «что из этого получится, покажет время». Не случайно и то, что Запад постоянно призывает Грузию вступить на путь нормализации отношений с Россией хотя бы для того, чтобы не только на себя канализировать протестные настроения грузин, у которых растет разочарование в отношениях с Западом. Во всяком случае, тбилисские эксперты не исключают, что в новом парламенте может появиться пророссийская партия или силы, которые будут призывать к изменениям во внешней политике. В частности, главный редактор «ГРУЗИНФОРМ» Хидирбегишвили уверен в том, что «после парламентских выборов 8 октября в законодательной и исполнительной власти Грузии уже не будет популистов и оппортунистов из «Республиканской партии», «Национального движения» и их сателлитов, а через год не будет и президента Георгия Маргвелашвили и прочих коллаборационистов».

Мы не будем на себя брать роль оракула, поскольку социологические замеры в Грузии демонстрируют противоречивые данные относительно приоритетов во внешнеполитическом курсе страны. Есть, к примеру, позиция экс-спикера парламента и лидера оппозиционного Объединенного демократического движения Нино Бурджанадзе, согласно которой «Грузия должна на законодательном уровне отказаться от вступления в какую-либо военную организацию». Есть также резкое заявление бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили о том, что он «считает своей главной ошибкой в политической деятельности выдвижение на пост президента Гиоргия Маргвелашвили» и его «извинения обществу» относительно того, что Маргвелашвили «остался мужчиной, который на подростковом уровне меняет свой характер». Это предвещает обострение политической борьбы в высших эшелонах власти в Грузии в ситуации турбулентности в регионе, которая обострилась после апрельской нагорно-карабахской войны. Как заявил в интервью украинскому изданию «День» грузинский эксперт Давид Бериташвили, «сейчас Грузия — разболтанное государство, не имеющее твердой внешнеполитической воли, и только внутри есть твердая установка, что мы должны всех противников тем или иным способом положить на лопатки на голосовании». Что же, посмотрим. Шаманские заклинания в Грузии долго не живут.