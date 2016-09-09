



voennoe-obozrenie.ru Ствол орудия

Одним из наиболее знаковых событий, состоявшегося 2−3 сентября 2016 года во Владивостоке Восточного экономического форума, стала встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Значимость этой встречи определяется тем, что наши страны до сих пор не подписали мирный договор, и тяжесть этой ситуации до сих пор омрачает двусторонние отношения, которые находятся в постоянной и глубокой заморозке.

С некоторых пор Япония стала демонстрировать готовность уйти от прежних жестких позиций в отношении застарелого территориального спора. Понятно, что это произошло не просто так. В основе этого лежат те поистине тектонические изменения, которые происходят в мире — экономическое возвышение Китая, закат американской империи, возврат России на те позиции, которые раньше занимал в мире Советский Союз. Продолжение этой тенденции приведет к тому, что Китай и Россия постепенно выжмут США из тихоокеанского региона, несмотря на подписание соглашения о Тихоокеанском партнерстве.

Но это будет означать и утраты Японией своего места в прежнем раскладе сил — ее зажмет в угол Китай и начнет дожимать медленно, но без всяких шансов на изменение позиции. Поэтому единственный способ уравновесить влияние взлетающего Дракона для Японии — это наладить отношения с Россией. Это сулит Японии безграничные в ее масштабах финансовые и торгово-экономические возможности. Но главное — союз с Россией позволит для Японии создать треугольник Япония-Россия-Китай, где Россия будет выступать неким механизмом сдерживания китайской экспансии.

Как отмечает Михаил Хазин, «Япония нуждается в инвестициях, на которые она намерена развивать свои островные территории, в том числе, спорные с Китаем острова. Дать эти деньги мог бы Китай, но учитывая сложнейшую историю отношений этих стран, особенно в 1930−40-е годы, и сохраняющиеся разногласия, этого не будет. Конфликт между Китаем и Японией будет сохраняться, если не нарастать, и единственная страна, которая могла бы стать буфером между ними, — Россия.

Кроме того, политическое руководство Японии понимает: через 10, 15, 20 лет от долларовой системы в ее сегодняшнем виде ничего не останется. Она сохранится лишь в самих США, Новой Зеландии, Австралии, Мексике и ряде других стран, но только не в Японии. И тогда Токио придется искать новые внешние рынки для своего экспорта. И главным таким рынком окажется Россия как один из крупнейших региональных центров мира. Именно поэтому мы видим сейчас движение навстречу со стороны японских властей, возобновление переговоров по Курильским островам и так далее. И это движение будет становиться все более определенным в ближайшие годы».

Об этом же говорит и постоянный автор ИА REGNUM, историк и эксперт по проблемам российско-японских отношений Анатолий Кошкин: «экономическое сотрудничество необходимо не только нам, но и самой Японии, которая уже четверть века переживает стагнацию экономики, уже повседневным явлением стала дефляция, а что самое важное — помощь и инвестиции Японии в Китай и страны Юго-Восточной Азии, которая она осуществляла в 60-е-70-е, — она уже им не нужна, потому что эти страны выросли, а сейчас для приложения крупного японского капитала в плане инвестиций и строительства новых предприятий у японцев остается только одно место, а именно неосвоенный Дальний Восток России и Сибирь. И японцы не хотят уступать в конкурентной борьбе эти районы Китаю, Южной Корее и другим странам Юго-Восточной Азии.

Второй момент состоит в том, что для японского правительства весьма раздражающим, я бы сказал, беспокоящим моментом являет поступательное углубление отношений и сотрудничества между Россией и Китаем, причем они почему-то всегда усматривают в этом какой-то антияпонский подтекст. Хотя в действительности этого нет. То есть баланс отношений в этом треугольнике — одна из целей премьер-министра Абэ».

Исходя из вышеописанной рекогносцировки, совсем не удивительны слова премьер-министра Японии, сказанные им во Владивостоке: «Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость, возьмем на себя ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал. Давай поставим точку в ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет, и вместе начнем новую эпоху российско-японских отношений, которая продлится еще 70 лет».

В стратегической перспективе у Японии нет никаких вариантов для исправления нынешней ситуации, кроме как обеспечить себе союз с Россией. Это создает новое поле возможностей и для Москвы.

Однако данную проблему надо решать не наскоком, а с учетом особенностей восточного менталитета — без потери лица каждого из партнеров. Поэтому абсолютно прав Владимир Путин, говоря о том, что исторический конфликт надо решить так, чтобы при их решении ни одна из сторон не должна чувствовать себя проигравшей: «Некоторое время назад мы, по просьбе японских друзей, вернулись к рассмотрению проблемы и готовы ее рассматривать. Для того чтобы мы ее решили, нам нужен уровень доверия, высокий уровень доверия, и нужна такая формула, я сейчас повторю то, что сказал в интервью Bloomberg, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей. Это сложное решение, но его можно найти». При этом он подчеркнул, что речь не идет о каком-то обмене или каких-то продажах.

Что же мы имеем? Мы имеем территориальную проблему, когда два-четыре микроскопических в масштабах не то, что России, но и Японии острова служат теми двумя-четырьмя камнями преткновения, которые мешают нам наладить взаимовыгодный политический и торгово-экономический диалог. Да, проблема есть — никто не хочет потерять лицо при решении территориального вопроса. Но, несомненно, что, как и у любой проблемы, и у этой есть свое решение. И его надо найти. Какие могут быть варианты?

Они обрисованы российской стороной. Прежде всего, для решения территориальной проблемы необходим высокий уровень доверия. Это возможно только на основе заключения мирного договора, который, не надо забывать, до сих пор не заключен по вине японской стороны. Напомню, что об этом 31 мая текущего года заявил глава МИД РФ Сергей Лавров: «Мы не должны отдавать Курилы и не будем этого делать. Мы их не отдаем. Мы не выпрашиваем у Японии мирный договор. Мы подтвердили, что мы привержены обязательствам СССР, которые включают декларацию 1956 года, подписанную обоими парламентами. В ней говорится, что стороны обязуются заключить мирный договор, и только после может быть рассмотрен вопрос о том, что СССР готов передать острова. Но это означает, что условием движения является признание Японией итогов Второй мировой войны».

То есть, Япония должна не просто подписать мирный договор, а, прежде всего, — признать итоги Второй мировой войны. Может ли на это пойти сегодня Страна восходящего солнца? — Да. Как отмечает в частности бывший посол России в Токио Александр Панов: «Еще во время встречи тет-а-тет с Путиным в Сочи Синдзо Абэ говорил о том, что намерен использовать новый подход в переговорах, однако суть подхода не была раскрыта. Вполне возможно, что речь идет о передаче двух островов. Последние опросы общественного мнения показали, что больше половины японцев согласны и на такой, компромиссный вариант, чего раньше не наблюдалось». То есть, ситуация в Японии стала меняться. И общественное сознание уже готово к заключению исторического компромисса с Россией.

Поэтому решение территориальной проблемы, связанной с вопросом принадлежности островов, возможно только после заключения мирного договора. А далее можно приступить к поиску конкретного компромисса, устраивающего и Россию, и Японию. Базис для выработки этих договоренностей обрисовал президент России Владимир Путин: «Я хочу напомнить, это договор не секретный, 1956 года: Советский Союз получил эти территории как результат Второй мировой войны. Эти результаты зафиксированы в международных правовых документах. Советский Союз в 1956 году после достаточно длительных и упорных переговоров подписал с Японией договор, в котором написано, по-моему, в статье 9, я не помню, нужно проверить, что два южных острова передаются японской стороне.

Но, поскольку здесь не все юристы, я могу сказать, что я, как юрист, и человек, который занимался международным правом, правда, в основном международным частным правом, но, тем не менее, могу сказать: что написано «передаются», но не написано, на каких условиях передаются, и чей суверенитет сохраняется. Советский Союз готов был два острова вернуть, но, повторяю, не понятно на каких условиях, там это не написано. Но, вернуть. Там есть вопросы, связанные и с хозяйственной деятельностью, и с проблемами безопасности, есть и вопросы гуманитарного характера».

Соответственно, в обмен на шаги с японской стороны, Россия готова рассмотреть вопрос о совместном хозяйственном ведении на спорных островах и о совместных инвестиционных проектах. В этом случае программа экономического сотрудничества России и Японии в восьми областях (японские инвестиции в проекты на российском Дальнем Востоке — в инфраструктуру, транспорт, энергетику, строительство и многое другое, вплоть до городского планирования), предложенная ранее премьер-министром Японии Абэ, может быть вполне реализована.

Так, в частности сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров отметил: «Поскольку Путин заявил, что территориями не торгует, не думаю, что будет идти речь об обмене. Скорее всего, будет достигнуто соглашение о совместном использовании прибрежных вод, природных ресурсов, создании совместных российско-японских предприятий на островах». Бывший посол России в Токио Панов также не исключает, что речь пойдет не о прямой передаче, а о совместном хозяйственном освоении двух островов, о чем упоминал и Сергей Лавров, — или, например, как предлагала российская сторона в 1998 году, создании там свободной экономической зоны».

Тем самым, затухающая экономика Японии в рамках стратегического сотрудничества с Россией, и не только на Дальнем Востоке, может получить второе дыхание. Россия же не только решит оставшуюся со времен Второй мировой проблему мирного договора, но и серьезно усилит свое влияние во всем тихоокеанском регионе. Кроме того, за счет фактора Японии несколько уравновесит влияние Китая. В целом японские инвестиции станут серьезным локомотивом развития российского Дальнего Востока, что поможет решить и главную проблему данного региона России — демографическую.

В рамках идущего противостояния России с США и ЕС, возможные потенциальные успехи России в тихоокеанском регионе, включая начало строительства «Газпромом» газовой перемычки между восточными и западными газопроводами и многие другие экономические и инфраструктурные проекты, позволят российскому политико-экономическому орлу действительно стать двуглавым, и с позиций Севера возвыситься над извечным, но непродуктивным противостоянием Запада и Востока.