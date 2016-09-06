Несколько экспертов аналитического центра США RAND Corporation пришли к выводу, что проблема США в отношениях с Россией состоит в том, что Вашингтон не слишком активно использует свои вооруженные силы. Благодаря этому у Москвы появляется несправедливое преимущество в противодействии США. Возможно, Белому дому нужно пересмотреть свою политику, предлагают они, пишет Дэн Бендоу в статье для National Interest.

Виктор Говорков. Фразы и... базы. 1952

Как отмечает автор, несмотря на то, что президент России Владимир Путин, кажется, работает сверхурочно на срыв планов США на Украине и в Сирии, экономические санкции и военные контрмеры, панику в Прибалтийских странах, которые требуют послать в регион гарнизоны НАТО, на то, что основной темой на саммите Североатлантического альянса является возобновленная угроза безопасности со стороны Москвы, влияние на жизни большинства жителей США эти активные действия России не оказали. Да, конфликты в Сирии и на Украине стали трагедиями, однако они мало сказались на безопасности США. Единственная свобода, которой лишились жители США в результате двух конфликтов, — возможность свободно торговать с Россией.

Однако действия Москвы воспринимаются крайне негативно в Вашингтоне. Как утверждают аналитики RAND Уильям Кортни и Дэвид Шлапак, успехи России «говорят о том, что Запад, возможно, делает меньше, чем должен для того, чтобы остановить попытки России подрыва интересов Запада». Они отмечают, что «ключевая причина» успеха Кремля состоит в том, что «Россия более готова прибегать к вооруженным силам даже при том, что их у неё меньше». Эксперты выступают за переоценку Вашингтоном своей политики, что, по всей видимости, означает более активно использовать армию США.

На самом деле, отмечает автор, только в Грузии, Ираке и Сирии Вашингтон применял силы меньше, чем Россия. Так, напоминает автор, с конца холодной войны США осуществили вторжения в такие страны как Панама, Гаити, Сомали, Босния, Сербия, Ирак (трижды, считая борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), Афганистан, Ливия, а также в Пакистан и Йемен, в которых Белый дом применил беспилотники. Военнослужащие США участвовали также и в менее крупномасштабных операциях в других частях света, таких как Африка и Филиппины. Вашингтон также грозился принести смерть и разрушение государствам, которые не представляют особой угрозы для США, таким как Иран. По всем нормам, в мире нет другой страны, которая так любит воевать, как США.

Нет ничего такого в том, что утверждается, что действия Вашингтона были оправданы, а Москвы — нет. Однако в целом США проявили намного большую готовность, чем Россия, применять военную силу. Возможно, из-за этой склонности к войне у Вашингтона и поубавилось желания идти на вторжение в Сирии и на Украине. Все-таки США сильно заняты в Афганистане и на Ближнем Востоке. Значительные силы США также находятся в Европе, Японии и Южной Кореи. Вашингтон не может делать все сам.

Тем не менее Кортни и Шлапак затронули интересный вопрос: за что США должны отправляться на войну или идти на применение военной силы в той или иной степени?

Несмотря на неоднозначную реакцию, поведение России в Сирии и на Украине по большому счету не сказывается на важных, не говоря уже о жизненно важных американских интересах. США прошли всю холодную войну при том, что Украина, в том числе и Крым, были частью Советского Союза. Никто не считал, что недостаток независимости в Киеве был вопросом безопасности для США. Развал СССР устранил, по сути, единственного равного противника США, однако Путин не смог бы восстановить «старую Империю зла», даже если бы захотел .

Его «жесткий захват» Крыма и «разжигание гражданской войны» в Донбассе достойны самого яростного порицания, однако они не наносят вред США. Попытка России «проглотить» всю Украину — крупное государство, чей народ воспротивился новому советскому правлению после победы над немцами во Второй мировой войне — принесла бы вреда больше России, чем США. Большая часть жителей Европы — «Старой Европы» в терминах бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда — тоже не особо обеспокоена. В ответ на авантюризм Путина они без особого энтузиазма вводят санкции и идут на незначительные шаги в военной области. Континент не демонстрирует никакой озабоченности относительно марша возрожденной Красной армии.

Таким образом, нет непреодолимых причин Вашингтону «применять военную силу» на Украине. Статус последней для Москвы играет большую роль, чем для Вашингтона. США, кажется, находятся повсюду, делая всё и сразу. В результате этого Вашингтон, по сути, на мели. Без определенных фискальных ограничений, бюджетный дефицит перевалит за триллион долларов в течение десятилетия. Если кто-то и должен отвечать силовыми методами на действия Москвы на Украине, то взор должен устремляться на Берлин, Париж, Лондон или, среди прочих, Рим.

Сирия носит одновременно более трагический, но менее важный характер. Гражданская война является гуманитарной катастрофой, однако США, понятным образом, избегали вмешательства в гораздо более тяжелые конфликты. Например, война в Конго в начале 2000-х, в которой погибли миллионы человек. В Сирии также на карту не поставлен какой-либо значительный вопрос безопасности США. Конфликт носит дестабилизирующий характер, однако не в большей степени, чем решение Вашингтона взорвать Ирак или Ливию. Возможно, влияние России и Ирана возросло, но обе страны были союзниками Дамаска и до этого, а правительство Асада — лишь тень того, что оно представляло из себя до этого. Действительно, в ходе холодной войны США не видели проблемы, в том, что Советский Союз подружился как с Сирией, так и Египтом.

С другой стороны, США не могут и противопоставить этому что-либо. Архитекторы грандиозных, однако проваливших проектов постройки наций в Афганистане, на Балканах и в Ираке утверждают, что если бы Вашингтон пошел на выверенное по объему вторжение в правильный момент, Асад был бы свергнут, умеренные силы получили поддержку, а в итоге получилась бы демократическая республика с целым спектром политических сил. Конечно! В любом случае, момент давно прошел.

Помощь умеренным силам закончилась громким провалом, а вмешиваться в конфликт без введения бесполетной зоны и при иных обстоятельствах оказало бы воздействие, но не решило исход конфликта. Свержение Асада привело бы к росту хаоса, усилению насилия в отношении религиозных меньшинств и еще большей междоусобицы мятежников. По опыту можно судить, что вероятность того, что Вашингтон смог бы выработать разумный план, успешно осуществить его на практике и заставить выполнять на протяжении определенного времени, невелика.

У США есть интересы как на Украине, так и в Сирии. Есть варианты разрешения конфликта, которые были бы предпочтительными для США. Есть результаты, которые были бы желанными. Однако значимость интересов, стоящих на кону, скромна. У США есть страны-союзники, которые могут пойти на те или иные шаги. Нежеланные последствия военного вмешательства стали слишком очевидными, а силы США слишком распылены, поэтому невмешательство является намного более предпочтительным вариантом.

США должны относиться к применению вооруженных сил как к последнему средству. И только тогда, когда затрагиваются значительные, если не жизненно важные интересы страны. Применение силы не должно быть причудой интервенционистов в Вашингтоне. В результате Россия может одерживать время от времени своего рода «победу», однако лучше так, чем если США застрянут с очередным пирровым триумфом вроде Ирака.