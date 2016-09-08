



Александр Горбаруков ИА REGNUM К концу предвыборной гонки кандидаты в президенты США сроднятся больше, чем кажется

Исход голосования на президентских выборах США станут определять не избиратели. По всем признакам, и Дональд Трамп, и Хиллари Клинтон отдадут решение на суд медицинского консилиума. А варианты развития событий после инаугурации одного из них уже есть.

Каждый день предвыборной кампании в США отдаляет двух претендентов на пост президента от получения так называемой «справки 286». Это, напомню, врачебное заключение о профессиональной пригодности лиц, поступающих в институты, колледжи, а также для тех, кто устраивается на работу в государственные учреждения. Президентом Соединенных Штатов, к примеру.

Чихает она. На Трампа…

По версии самого кандидата-республиканца и «врачей» его предвыборного штаба, Хиллари Клинтон давно страдает тягой к домашнему насилию, а потому поколачивала президента Билла «тяжелыми предметами». Злые языки могут ошибочно предположить: в силу несходства взглядов на внешнеполитический курс ее супруга. Кроме того, она перенесла сотрясение мозга, страдает нарколепсией, припадками слабоумия. Да и вообще, физически «к строевой службе» в качестве президента совершенно непригодна. Вроде бы на сегодня это полная история болезни претендентки от Демократической партии. Завтра, не сомневаюсь, «медицинские светила» от республиканцев ее дополнят.

Согласно уверениям эскулапов — сторонников Хиллари Клинтон, Дональд Трамп также распускает руки: будучи учеником второго класса, поставил фингал под глазом школьного учителя. Чего и не отрицает. А также страдает нарциссизмом, сумасшествием, не способен контролировать свои эмоции, у него тонкая кожа, не исключено, что страдает болезнью Альцгеймера. Пока — все. Но дальше будет больше, готов поспорить. В конце концов, герой Джерома Клапки Джерома тоже с грустью обнаружил: единственная болезнь, которая у него отсутствовала, — это воспаление коленной чашечки. В некоторых переводах фигурирует «родильная горячка», но это уже на усмотрение пациента.

Опустим же завесу милосердия над концом этой сцены, как рекомендовал Марк Твен, соотечественник кандидатов в президенты. Один из претендентов обязательно переедет в Белый дом — вместе со своей историей болезни, каждая из которых читается куда увлекательнее, нежели предвыборные программы республиканцев и демократов. Хотя бы потому, что все посулы и обязательства, в них изложенные, совершенно необязательны к исполнению.

Разумеется, президент США получит медицинское обслуживание на соответствующем для главы государства уровне, может, как заверяла героиня Натальи Крачковской в известном фильме, «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат». Но бывают случаи, когда даже светила медицины разводят руками и расписываются в своем бессилии. Применительно к Хиллари Клинтон, по уверениям ее республиканского соперника, это означает, что она в качестве президента свои должностные обязанности выполнять не сможет.

Давайте предположим — все-таки нам показывали по телевидению «странное» ее поведение — что Хиллари Клинтон не совсем здорова. Или — сильно нездорова. Дальнейшее развитие ситуации может выглядеть предельно просто: 20 января 2017 года она принимает присягу и вступает в должность президента США. Народ, допущенный на церемонию инаугурации, ликует, как и положено, в воздух чепчики бросает, очередная поп-звезда исполняет гимн, позже следуют инаугурационные балы…

На следующий день Хиллари Клинтон объявляет о своей — кончено же, неожиданно — приключившейся простуде и неспособности осуществлять связанные с должностью обязанности. После чего вместо покинувшей поле госпожи президента в игру вступает вице-президент, нынешний сенатор Тим Кейн. Политик с достаточно размытыми взглядами на положение дел в мире, зато — может быть, именно поэтому — умеющий неплохо ладить как с однопартийцами, так и с сенаторами-республиканцами. Его даже относят к неким «умеренным центристам» — на фоне, естественно, политического кредо своей напарницы.

Вчерашний электорат спрашивать не станут, все пройдет согласно конституции: когда республиканец Ричард Никсон, чтобы уйти от процедуры импичмента, в 1974 году подал в отставку, его место занял Джеральд Форд. Торжеств не было, присягу он принес в Белом доме, ну, а сограждане запомнили его потому, что тот часто падал — будучи в хорошей физической форме. Бывает.

Не стал бы сразу причислять этот сценарий к жанру конспирологии. В конце концов, в заявления Хиллари Клинтон о том, что ее продолжительный кашель — это лишь аллергия на Дональда Трампа, верит лишь она сама.

Только не нужно иметь медицинского образования, дабы поставить безошибочный диагноз претендентке от демократов: патологическая русофобия, слепая вера в некую «исключительность» Америки и параноидальная готовность «устанавливать демократию» за пределами территории Соединенных Штатов.

Не лечится, поздно пить кока-колу.

Наш республиканский чекист

В конце августа у посольства США в Москве кандидат на выборах в Государственную думу от партии «Родина» Мария Катасонова дала оценку претендентам на Белый дом. В сообщении на партийном сайте говорится, что она «выступила против кровавой политики Хиллари Клинтон и рассказала о надеждах, которые Россия возлагает на кандидата от Республиканской партии». В текст заметки было заверстано фото партийки с красочным плакатом в руках: лицо Хиллари Клинтон и слово «War», рядом — лицо Дональда Трампа и бодренькое «Peace». Простенько — и со вкусом, учите английский язык, дорогие сограждане.

Именно после таких искренних проявлений нашими согражданами своих чувств в предвыборном штабе Хиллари Клинтон журналистам в очередной раз сообщают: «Дональд Трамп — агент Кремля. Имеет рублевый счет в Сбербанке, куда ему начисляют зарплату из Москвы». Да и все свои миллиарды долларов он сделал на нелегальном бизнесе с ненавистными русскими.

Все новое — хорошо забытое старое. Во времена «охоты на ведьм» во главе с сенатором от штата Висконсин Джозефом Маккарти половину жителей США удалось убедить в том, что «их правительство представляет собой симбиоз коммунистов и коррумпированных деятелей. Страх перед международным коммунизмом и международной подрывной деятельностью стравливал соседа с соседом. В своем телевизионном выступлении «неистовый Джо» назвал государственного секретаря США Дина Ачесона «красным Дином», а всю Демократическую партию страны обвинил в «любви к коммунизму». Столь скупыми штрихами прорисовали картину тотальной ненависти к нашей стране авторы книги «Пресса и Америка» Эдвин и Майкл Эмери.

Сегодня в преклонении перед «кровожадным Путиным» демократы обвиняют Дональда Трампа. Собственно, речь идет не столько о преклонении, как об исполнении им должностных обязанностей. Бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл растолковал американцам и всему миру: «На языке разведки мы могли бы сказать, что господин Путин завербовал ничего не подозревающего господина Трампа в качестве агента Российской Федерации». До американской общественности это мнение доносили с упорством, достойным лучшего применения. Слова разведчика должны были стать эпилогом к сочинению на тему «Трамп — предатель, мы не допустим его пребывания в Белом доме».

Демократы предлагают согражданам перелицованный сюжет книги Флетчера Нибела и Чарльза Бейли «Семь дней в мае», давно переведенной на русский. В ней живописуется, как генералитет США — так называемый «Top brass» — собирается организовать государственный переворот с целью смещения президента. Потому что тот «предал Америку», подписав с Советским Союзом договор о ядерном разоружении. Применительно к сегодняшнему дню будущий президент и Верховный главнокомандующий Дональд Трамп представлен демократами как безумец, который начнет ядерную войну с Россией. Читай, только Хиллари Клинтон способна уберечь мир от гибели.

Вывод: Дональд Трамп неизбежно будет свергнут. Максимально примитивно его действия в должности президента живописал один американский журналист: «Он — Верховный главнокомандующий вооруженными силами США, которые применяются за рубежом и на территории страны. Так вот, представьте себе, что предпримет этот буйный, самовлюбленный президент для того, чтобы стабилизировать мировой порядок и подавить гражданские беспорядки».

К тому же он, к примеру, введет регистрацию иностранцев, предусматривающую выяснение их политических взглядов. Отберет паспорта у «неблагонадежных» — и они не смогут выехать за рубеж. Узаконит цензуру. Составит «список врагов» и «обычные черные списки». Примется устраивать судебные процессы над диссидентами и казнить их. О том, что Дональд Трамп сразу «вынесет» все государственные тайны первому встречному, его добропыхатели стали предупреждать еще весной.

Пожалуй, единственное, что отсутствует в списке обвинений, — готовность бесплатно вернуть Аляску в состав Российской Федерации. Однако главный рефрен остается прежним: под личиной миролюбивого политика скрывается готовый развязать ядерную войну диктатор. Свободолюбивые американцы никогда такого не потерпят, и тогда…

Поэтому бывший директор ЦРУ Майкл Хейден еще в начале года предположил, что американские военные откажутся выполнять приказы Трампа-президента. Хотя в мае среди рядовых военнослужащих оказалось в два раза больше желающих видеть его на посту президента, нежели Хиллари Клинтон. Логика их понятна: декларируемое Дональдом Трампом намерение поменьше влезать в дела и конфликты за пределами страны дает солдатам возможность сохранить свою жизнь.

Да, сценарий — из серии «Мысли о немыслимом», согласимся. Но демократы гордятся своим авторством.

«Приказываю свергнуть»

В апрельском номере журнала «Эсквайр» за 1974 год Милтон Виорст напомнил американцам: знаменитые «Семь дней в мае» к тому времени выдержали 16 изданий в твердой обложке в Соединенных Штатах. Более дешевый вариант в мягкой обложке печатался в те дни 24-м тиражом. Американцы читали и продолжают читать этот роман о попытке военного переворота и свержения президента в их стране. Роман — детективный, со всеми американскими реалиями.

А потому Милтон Виорст решил обсудить эту тему всерьез с «заинтересованными лицами». «Возможно, — заранее оговаривается он, — этого не могло произойти в нашей стране. Но тот факт, что переворота не произошло в прошлом, не есть гарантия, что он не приключится в будущем».

В специальном наставлении для военных говорится, что они «обязаны повиноваться всем законным приказам». В то же время полковник Томас Олдхэм из знаменитой военной академии Уэст-пойнт уверен: «Редко складывается ситуация, в которой офицер или рядовой чувствует необходимость поставить под сомнение законность приказа».

«В академии нас учат, что все приказы должны считаться законными, — продолжает эту мысль майор Джером Льюис. — Армия — не общество, в котором что-то обсуждается. У офицера должна быть чертовски важная причина для невыполнения приказа».

Далее — детали, которые Милтон Виорст выясняет в диалогах с не названными по имени офицерами.

— Что может остановить подразделения армии США от участия в военном перевороте?

Полковник:

— Эмоциональный настрой. Любой офицер будет увязывать приказ, о котором вы говорите, со своими эмоциями.

— Вы хотите сказать, что настроение армии зависит, скажем, от сокращений военного бюджета или ее уверенности в том, что конгресс не заботится о национальной безопасности?

— Вот именно.

— Что произойдет, если, к примеру, президент звонит командующему 82-й воздушно-десантной дивизии и сообщает: он получил секретную информацию о военных приготовлениях СССР, а потому необходимо захватить конгресс, средства связи и десять оппозиционных газет?

Подполковник:

— Мы не наивные люди… Любой командир позвонит в Комитет начальников штабов и спросит: «Нам следует выступать?»

Полковник:

— И примите во внимание практические проблемы. Командующему 82-й нужно было бы заказывать транспорт, еду и питье для солдат, горючее и боеприпасы, даже постельное белье. Через несколько часов все будет находиться на высоком уровне, может, даже у министра обороны.

— Но представьте, что председатель Комитета начальников штабов откажется выполнять приказ, сочтя его незаконным. Разве не может президент сместить его?

Подполковник:

— Да.

— Разве не может председатель комитета или другой офицер быть отдан под военный трибунал и посажен в тюрьму?

Подполковник:

— Все верно.

Своими неудобными вопросами Милтон Виорст поставил своих собеседников в тупик логических умозаключений и вывел их из душевного равновесия. А потому полковник закончил интервью так:

— Я бы хотел, чтобы вы перестали кормить меня этим дерьмом из «Семи дней в мае».

Как нам сообщают сегодня, разведывательные службы и правоохранительные органы США расследуют широкомасштабную тайную операцию. Ее реализует, естественно, Москва — дабы подорвать доверие избирателей к предстоящим президентским выборам и политическим институтам Америки. Знаем: куда удобнее искать не там, где потерял, а где светлее. Хотя заведомо там ничего не найдешь.

Чтобы сорвать планы русских, избиратели, как один, обязаны будут отдать свои голоса Хиллари Клинтон. Они мечтают увидеть, как она, попав в Белый дом, сразу же приложит палец к заветной «ядерной кнопке». Ей не привыкать: именно она вместе с Сергеем Лавровым 6 марта 2009 года нажала на привезенную из Вашингтона кнопку некоей коробочки с надписью «Перезагрузка», исполненную с ошибкой. После чего отношения Москвы и Вашингтона полностью пошли под откос.

Посочувствуем жертве семейного насилия: Билл Клинтон плохо знает свою жену. Пару лет назад, отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что дражайшая Хиллари предпочтет стать бабушкой, нежели президентом. Бабушкой она уже стала, пришла пора делать карьеру. Здоровье? Забудьте, Хиллари Клинтон пожертвует им во имя становления американской демократии во всем мире.