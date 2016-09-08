США попытались побыть мировым жандармом, и результаты этой попытки не вызывают особой радости: военная машина Вашингтона, кажется, неспособна выиграть ни одной войны, а участие страны в конфликтах во Вьетнаме, Корее, Афганистане и Ираке привело к бессмысленной потере человеческих и финансовых ресурсов США. Даже те, на первый взгляд, успешные вторжения, которые возглавляли США, как, например, вмешательство в Ливии в 2011 году, выливались в катастрофы, тогда как война США за Большой Ближний Восток привела к тому, что прежде непререкаемый статус США как сверхдержавы попал под сомнение.

Флаг США

Из-за желания США распространять свободу, благополучие и безопасность этих свобод, благополучия и безопасности стало меньше в самих США. Эпоха доминирования Вашингтона, по меньшей мере, в привычных всем очертаниях, подходит к концу, пишет Фредди Грей в статье для National Interest.

«Однополярный момент» в истории США, последовавший за окончанием холодной войны, всегда носил преходящий характер. Подавляющее превосходство США 1990-х и начала 2000-х сошло на нет. На его место пришел странный миропорядок, которой с оговоркой можно назвать «постполярным». В нем ничто не является тем, чем оно кажется.

США при правлении президента Барака Обамы встали на путь «руководства с задних позиций» — к вящему неудовольствию неоконсерваторов. Однако политика Обамы означала лишь то, что США по-прежнему пытаются вести мир с передних позиций только с большим нежеланием.

Тогда как, в частности, Россия, про которую часто говорят, что она сходящая на нет сила — экономика страны слишком зависима от устаревшего ископаемого топлива, — добивается своих стратегических задач там, где любую другую крупную державу ждет неудача. Благодаря продуманной информационной машине мягкая сила Кремля более могущественна, чем когда-либо за последние тридцать лет. А Китай достиг статуса экономического гиганта.

Очевидным фактором является упадок Европы. Европейский союз, парализованный долговыми проблемами, переживает крупный политический кризис. По всему континенту расцвели популистские, антибрюссельские партии. 23 июня всех — по всей видимости, прежде всего саму себя — удивила Великобритания, проголосовавшая за выход из состава ЕС. Союз остается, несмотря на все свои сложности, второй по объему экономической силой в мире, однако в том, что касается жесткой силы, ЕС по-прежнему почти полностью полагается на добрую волю и военную мощь США.

Сколько еще смогут — или должны — США помогать Европе, играя в доброго гегемона? Дональд Трамп, может быть, и будет катастрофой на посту президента США, однако его позиция по НАТО целостна, даже если это не та позиция, которую хотят слышать обедневшие страны Европы. Как и президент Обама, он задает вопрос, почему Дядя Сэм должен продолжать защищать мощь Европы, когда США приходится платить львиную долю (около 75%) военного бюджета НАТО.

«НАТО несправедливо к нам, с экономической точки зрения, для нас, для США», — отмечает Трамп. «Поскольку он [альянс] помогаем им больше, чем США, а мы выплачиваем непропорциональную долю {расходов]».

Автор считает, что это справедливый вопрос. Ведь жители Европы и остального мира не особо благодарны США за щедрость Вашингтона, социал-демократы вовсю скалят на Дядю Сэма зубы и обзывают его за глаза. США же, по мнению автора, не стремятся осуждать страны, которые называют США «Великим Сатаной». И все-таки, где бы ни появлялись проблемы, все ждут, что их придется решать США.

Вашингтон мог мириться с такими непостоянными и неблагодарными союзниками, когда могущество США не подлежало сомнению. Но не сейчас. Изменение баланса в НАТО или даже уход из него расстроит большое число так называемых экспертов, специальных советников и тех, кто выполняет оборонные заказы, однако такой шаг логичнее, чем сохранение статус-кво. Отношения США с ведущими державами Европы поддерживались сентиментальной убежденностью в западном стремлении к прогрессу, а «особые отношения» с Великобританией поддерживались — к добру или худу — с окончания Второй мировой войны. Сейчас, однако, Соединенное Королевство, кажется, движется к выходу из Евросоюза, а сам ЕС ожидает крайне неспокойное будущее.

Таким образом, именно реальная политика должна диктовать, будут ли США, будь то под руководством Дональда Трампа или все же Хиллари Клинтон, продолжать стратегию Барака Обамы, который требует от европейских держав защищать демократию по всему миру более активно. Вместо этого США могли бы обратиться к Германии — крупнейшей экономике ЕС — в качестве основного места решения дипломатических вопросов.

Переосмысление США своих отношений с Европой повлечет за собой большое число дипломатических сложностей, однако необязательно, что это приведет к катастрофическим последствиям. Таким странам, как Великобритания, отмечает автор, надо научиться жить в XXI веке. Интересы США не могут зависеть от того, что хочет, в частности, Лондон. Более того, возможно, жители Соединенного Королевства и ЕС научатся не принимать поддержку США как само собой разумеющееся. Это, в свою очередь, может привести к восстановлению уважения к главной державе мира, а также возвращению изменившихся и более устойчивых США на ведущую роль на мировой сцене.