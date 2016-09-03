



Беларусь

В последнее время в Беларуси при явной поддержке властей появился целый ряд исследований, в которых якобы независимые авторы на разный лад склоняют одни и те же, по сути, тезисы — что Минску надо разрывать отношения с Москвой, выходить из ЕАЭС и ОДКБ, и даже более того — готовиться чуть ли не к военному противостоянию с Россией.

Об этом, в частности, говорится в докладе Центра стратегических и политических исследований, вышедшего под громким названием «Беларусь в контексте противостояния Россия-НАТО: Угрозы и вызовы для суверенитета, независимости и национальной безопасности. Стратегические выводы и рекомендации». Этот материал уже был проанализирован авторами ИА REGNUM:

«Последний доклад «Центра стратегических и политических исследований» стал очередным доказательством того, что сегодня в Белоруссии идет подготовка общественного сознания для внедрения в него образа России как потенциально опасного соседа. Оказывается, что Москва усиливает всесторонне давление при помощи размещения на границе с Белоруссией своих войск «в количестве, потенциально достаточном для того, чтобы реализовать на белорусской территории меры «гибридной войны», аналогичные по масштабу тем, которые были реализованы на востоке Украины».

Более того, «организованный российской стороной инцидент, связанный с сообщениями о «террористической угрозе в Крыму», и последующее приведение вооруженных сил в боевую готовность подтверждает готовность Кремля использовать провокации для эскалации напряженности и создания поводов для активного вмешательства». Как указано в докладе, «девальвируя «минский процесс» и привлекая всеобщее внимание к Украине, данный кризис «развязывает руки» Кремля для агрессивных действий в отношении Республики Беларусь». А дальше и вовсе начинается откровенная провокация: «Из суверенного государства Белоруссия должна превратиться в «серую зону» — территорию, на которую и через которую Российская Федерация будет проецировать силу и управлять конфликтной динамикой в регионе».

Именно поэтому, оказывается, «размещение российский войск на границе с Белоруссией осуществляется таким образом, чтобы обеспечить решение задачи проецирования силы в достаточно короткий промежуток времени» и в случае необходимости «в короткие сроки (8−16 часов) достигнуть на территории Белоруссии Гомеля и Орши». При этом «развертывание Россией на западном стратегическом направлении масштабной ударно-наступательной группировки войск носит явно не оборонительный, а наступательный характер и преследует цели оказать военно-политическое давление на Белоруссию, Украину и страны НАТО».

По мнению авторов сей «аналитики», для реализации стратегического замысла Москве «требуется превращение Республики Беларусь из донора безопасности и стабильности в источник множественных вызовов и угроз безопасности и стабильности странам НАТО и Украине». Поэтому Россия будет «не только наращивать общую напряженность в регионе, но и при необходимости организовывать провокации на отдельных участках западных, северо-западных и южных границ Белоруссии, приписывая данные провокации действиям белорусской стороны или анонимных субъектов (например, организованных преступных групп)».

Основные тезисы макеевского Центра стратегических и политических исследований, по сути, дублируются лидерами антилукашенковско ориентированной общественной инициативы «Говори правду» на проходящих в республике выборах в депутаты парламента. Так, в частности, бывший кандидат в президенты республики от этой организации Наталья Короткевич, которая, кстати, скорее всего, по понятным причинам станет депутатом белорусского парламента, о чем мы уже писали ранее в связи со скандалом по сбору подписей на последних президентских выборах в республике, в прошлом году заявила о том, что Беларуси надо выйти из ОДКБ: «Мы также члены Договора о коллективной безопасности. Здесь действует заявительный принцип. Мы можем выйти из него, потому что страны, которые туда входят, находятся достаточно далеко, и мы не сможем друг другу оказывать эффективную помощь»

В другом интервью лидер «Говори правду» призывала к выводу российских военных объектов с территории Беларуси. Договоры о размещении этих военных объектов действуют до 2020 года. «Мы намерены сделать так, чтобы в 2020 году этих договоров не было. К тому же в России уже есть замена нашей станции РЛС, а узел связи морского флота России выполняет лишь одну функцию — сверки часов. И они очень морально устарели. Для России вывод этих объектов не будет таким болезненным».

В этой связи надо признать, что данное обновление военной доктрины Беларуси в какой-то мере является заигрыванием как с прозападной оппозицией внутри страны, так и с самим Западом, которому говорится — если что, мол, мы не при делах, за Россию воевать не будем, наша хата с краю. И это вызвало соответствующую реакцию партнеров Беларуси как по ОБКБ, так и по Евразийскому союзу: 2 сентября 2016 года Армения выразила обеспокоенность военной доктриной Беларуси, в которой запрещается участие белорусской армии в вооруженных операциях за рубежом. «Новая военная доктрина Беларуси вызывает обеспокоенность Армении как члена ОДКБ. Эта доктрина является проблемой не только для Армении, но и для ОДКБ», — сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.В определенной мере на рост антироссийских настроений играет и доклад «Белорусско-российские отношения на фоне кризиса в Украине» базирующегося в Британии Острогорского центра, в котором отмечается: «политика Кремля относительно Украины привела к переосмыслению внутри белорусских правительственных кругов возможных шагов, которые Россия может совершить в отношении Беларуси. Наверное, никогда раньше белорусские власти не воспринимали возможность российской военной операции внутри Беларуси настолько серьезно, заявляя о необходимости иметь армию, способную «быть переброшенной за полночи из Бреста в Витебск для нанесения удара».

В этой связи абсолютно верно отмечает Александр Носович, что «радикальная белорусская оппозиция выступает за отказ от Союзного государства с Россией и геополитическую переориентацию Минска на НАТО и Европейский союз. Внешнеполитическая программа политических сил, претендующих на звание системных и умеренных, более скромная: общественная кампания «Говори правду» предлагает выход из ОДКБ и нейтралитет Беларуси. Однако конечный эффект от таких действий будет тот же, что и в сценариях радикальной оппозиции: потеря Беларусью России в качестве союзника, беззащитность Минска перед давлением Запада с последующей утратой реального суверенитета». То есть, страну ставят перед невозможностью избежать украинский сценарий развития событий.

Как видно, оценки провластного Центра стратегических и политических исследований практически дословно совпадают с теми, что высказывают антилукашенковские оппозиционные Центры и политические силы республики. Поэтому, если посмотреть, по сути, то доклад промакеевски ориентированного Центра ничем не отличается от антироссийских взглядов движения «Говори правду» и от антилукашенковского польского Центра… Везде одно и то же — мол, основная угроза Беларуси исходит от России, надо поскорей выбираться из пророссийского лагеря, рвать все отношения и разворачиваться на Запад, который готов принять белорусского Милошевича. Тем более, что и сам Запад в лице своих црушных контор застелил уж что-то совсем сладкое — про «славянскую Швейцарию», особый путь Беларуси между Россией и ЕС и тому подобную галиматью, которой вскружили голову Украине — про ЕС, про кружевные трусики, про гламурные ужины под Эйфелевой башней, в реальности — для окончательного раздербанивания того советского научно-промышленного и сельскохозяйственного наследия, которое еще осталось на Украине — чернозем уже больше года эшелонами вывозят в страны Европы, документацию от уникальных самолетов — в Китай. А что остается самой Украине? — Пшик (но к этой теме — разбору концепции нейтралитета, которую сейчас Запад пытается навязать Беларуси, мы вернемся в следующем материале).

Такой же путь предлагают эти авторы и Беларуси — стать восточным форпостом НАТО и принять, как и Украине, на себя все тяготы борьбы с Россией. Такая логика вполне понятна. Чужими руками таскать каштаны из огня — старая и проверенная тактика англосаксов. Но зачем это белорусам? Это заставляет задуматься над вопросом — а какие есть альтернативы у антироссийского белорусского проекта, который пытаются сделать для Беларуси безальтернативным?

Одна уже вполне успешно реализуется — это Евразийский экономический союз, в котором республика станет одной из транзитных территорий Нового шелкового пути. Для небольшой по территориальным и людским размерам Беларуси сопряжение этих двух проектов даст очень серьезный политический и экономический эффект. Проект впишет республику в свою орбиту и даст стабильные финансовые поступления для всей белорусской экономики. Это отразится и на стабильных социальных настроениях подавляющего числа белорусского населения.

Несомненно, участие в этом проекте потребует политической стабильности в республике, чтобы не сложилось такой ситуации как в Узбекистане, где правитель не оставил после себя преемника и страну ожидает битва бульдогов под ковром. Как Александр Лукашенко не хотел бы избежать появления партии, которая могла бы выступить сплоченным идеологическим отрядом-продолжателем его идеи построения сильной и стабильной Беларуси, а без этого, судя по всему, никуда не деться. Тем более, данная идея становится актуальна в связи с тем, что преемнику Александра Лукашенко — Лукашенко-2 понадобятся не просто доверенные силовики, которые смогут держать ситуацию в стране под контролем, а «отряд космонавтов» — политический отряд комиссаров, которые будут публичными фигурами и смогут продолжить батькин курс на создание сильной страны в тесном союзе с Россией.

Естественно, членами такого отряда не могут быть такие представители белорусской политической «элиты» как член Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Игорь Марзалюк, для которого «присоединение Крыма к России — это трагедия»: «Я считаю, что Россия сделала ужасную вещь. То, что существовало на уровне массового сознания, — чувство восточнославянской причастности, восточнославянского единства — было разрушено в один день». То есть, получается, что если возврат Россией своих исконных исторических территорий — это трагедия, то отпадение от России ее территорий — Рязанской области, например, Тюменской, Алтайской, Чеченской республики — это благо для сенатора?

Или еще одна цитата «большого друга» России из белорусского парламента Игоря Марзалюка: «Мне кажется, что отдельные русские общества временами переходят все границы, забывая, гражданами какой страны они являются». Как верно отмечает белорусский эксперт Анатолий Шлыков: «Это не русские забыли, в какой стране они живут. Это сенатор Марзалюк забыл, что именно русские освободили белорусов от литовско-польского ига, длившегося почти шесть веков. Не сделай они тогда этого, сейчас белорусов и в помине не было бы, потому что окатоличивание и ополячивание были главными задачами поляков на землях Белой Руси. И вынуждены мы сделать неутешительный вывод: мало того, что националисты не прекращают свои нападки, так ещё и сенаторы решили отметиться на этом поприще». А сенатор пусть говорит, и говорит не по написанному — цитата к цитате, папочка к папочке.

Стоит ли удивляться после таких заявлений сенатора, которого, в частности, тот же промакеевский Алексей Дзермант считает одним из ярких представителей белоруской элиты, что в рядах экспертов стало уже общим местом понимание тесной связи части белорусского госаппарата и провластной элиты с антилукашенковской прозападной оппозицией? Но разве не так было с окружением Януковича накануне Майдана, когда одна часть его ближайшего окружения давно играла против него, преподнося собственное предательство как зашибись какую конспирологическую игру по усилению его влияния?

Именно окружение Януковича толкнуло его на путь заигрывания со «Свободой» и с другим пронацистским отребьем под лозунгом того, что фашиствующий Тягнибок — это наиболее удобный соперник для презентабельного и европейского Януковича во втором туре президентских выборов и, мол, надо его раскручивать по полной. На что и получили добро от Януковича, который оказался просто не в курсе того, что параллельно этому в стране осуществлялась целенаправленная подготовка в лагерях на Западной Украине боевиков, которые и составили костяк Майдана, снесшего его из власти.

Полностью аналогичный, только несколько более мягкий в силу национального менталитета, сценарий мы наблюдаем и в Беларуси. Батьке обрисовали некий «сценарий», мол, мы такие крутые, что никто не в курсе, всех разведем так, что и комар носа не подточит, — как и деньги от России продолжать получать в обмен на поцелуи, и легитимность от Запада поиметь, получили от него добро на реализацию этого сценария, а в деталях, прикрываясь царским разрешением, стали крутить свое кино. А когда до Батьки дойдет то, что его свои — а на самом деле давно американские ребята — кинули также, как до него Милошевича, Каддафи и Хуссейна — то будет уже поздно, а вся «великая конспирологическая комбинация» окажется одной огромной дезой для разводки еще одного местного князька, который подумал, что он на равных играет в большие шашки с самыми крутыми парнями в мире.

Вон Эрдоган — на что более крутой парень со второй по численности армией в НАТО (!) и со всей восточной культурой «кидка» партнера при первом же зевке, и то его американские партнеры понатыкали несколько раз так «лицом» в асфальт, что он вынужден был, забыв обо всем, лететь под Санкт-Петербург под крыло российского президента. В этом плане, на фоне общих геополитических тенденций, когда уже и Китай примкнул к России и послал свои войска в Сирию, белорусская фронда, в том числе, в военной доктрине республики, выглядит не просто неуместно, а глупо и опасно. Не оказаться бы у разбитого корыта. Кто-то в республике должен поставить заслон тем втершимся в доверие авантюристам, которые обманывают в своих истинных целях не только высшее руководство республики, но и белорусский народ.