



Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинт Иствуд выступил в поддержку Трампа против Клинтон

На президентских выборах в США каждый штат, пропорционально количеству избирателей, дает «электоральные голоса». Чем больше избирателей в штате, тем больше голосов. С изменением демографической ситуации количество электоральных голосов меняется. Больше жителей — больше голосов. Калифорнии в 2000-м году давалось 54 электоральных голоса, а в 2004-м уже 55. Флориде в 2000-м — 25 голосов, а в этом году уже 27. Всего по стране все штаты дают 538 электоральных голосов. Для победы президенту необходимо набрать простое большинство электоральных голосов.

Штат Джорджия, например, получит 16 голосов выборщиков на президентских выборах в этом году. Таким образом, Трамп, если выиграет штат, получит все 16 голосов. Но, возможно, и нет. Ведь эти 16 голосов будут отданы живым людям — выборщиками штата. Согласно данным издания Atlantic Journal-Constitution, один из республиканцев-выборщиков в штате, был настроен против Трампа, открыто в этом признался и отказался отдать свой голос за республиканского кандидата.Есть ли гарантия, что такое не повторится в других штатах?

Баоку Ву — активист Республиканской партии и вице-президент технической фирмы, выборщик от республиканцев в Джорджии, сказал, что не будет голосовать за Трампа на всеобщих выборах, потому что его «выходки и ослиное поведение укрепили мою уверенность в том, что он испытывает недостаток в такте, темпераменте и авторитете для того, чтобы вести за собой эту нацию».

Гораздо важнее, что Ву, даже если Трамп выигрывает штат, мог отдать свой избирательный голос за вписанного кандидата [система голосования, при которой избиратель сам вписывает в бюллетень фамилию своего кандидата]. Ву действительно ничего не нарушает. «Я имею право голосовать за вписанного кандидата», — сказал Ву. Многие эксперты считают, что коллегия выборщиков должна быть реформирована, чтобы предотвратить такой исход событий», — пишет издание TheVox.

Уже 31 августа вечером, спустя всего несколько часов после того, как Ву сделал свое «антитрамповское» заявление, ему пришлось подать в отставку с поста выборщика штата. Уход он прокомментировал так: «Мое публичное выражение опасения по поводу кандидата от нашей партии привело к событиям, которые будут иметь пагубные последствия для продвижения платформы нашей партии, свободного предпринимательства и свободы в целом».

Ву играл с огнем и доигрался. Если бы он искал способ высказать предположения о том, что выборы будут «подтасованы», он едва бы мог сделать это лучше. Если бы ему удалось сделать то, что он предполагал ‑ и если бы другие республиканские выборщики сделали бы то же самое (бросили вызов народной воле штата), это нанесло бы ущерб легитимности и демократии», — пишет издание Mother Jones.

«Выборщики сейчас избираются с помощью непонятных процессов, определяемых законодательными органами штатов. Это система, которая работала достаточно хорошо в обычное время, когда подавляющее большинство избирателей были, как правило, абсолютно лояльны и просто следовали за народным голосованием в своих штатах. Но теперь эта система представляет возможность для еще большего запутывания хода выборов в случае любого кризиса… Около 30 из 50 штатов приняли законы, которые «привязывают» выборщиков голосовать в соответствии с всенародным президентским голосованием в своем штате. Но еще около 20 штатов, в том числе Джорджия, не сделали этого — в этих штатах избиратели технически свободны голосовать так, как они захотят. О необходимости реальной реформы, чтобы гарантировать, что президент не будет определяться прихотью нескольких выборщиков, говорят уже давно», — пишет издание The Vox.

Выборная система США построена на принципах федерализма. Фактически штаты выбирают главу союза штатов как федерации. В конституции Соединенных Штатов никогда официально не рассматривался вопрос о политических партиях. Отцы-основатели, такие как Александр Гамильтон и Джеймс Мэдисон, не поддерживали внутренние политические фракции в то время как Конституция уже была написана. Первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон не был членом какой-либо политической партии во время его избрания или в течение его пребывания на посту президента. Кроме того, он выражал надежду, что политические партии вообще не будут сформированы, опасаясь конфликтов и стагнации. Тем не менее, зарождение американской двухпартийной системы было инициировано его соратниками из ближайшего окружения: Гамильтоном и Мэдисоном, которые, в конечном итоге, и стали основными лидерами этой новой партийной системы.

В период становления государственности США в разных штатах имелось разное представление об избирательных правах граждан: это касалось прав чернокожего населения, а также имущественного ценза, образовательного и ценза оседлости. Главное значение имела самостоятельность штатов: малые штаты опасались того, что их влияние будет попрано с помощью крупных. К 1787 году в США не существовало политических партий в их современном понимании, не было СМИ и быстрого информационного сообщения. О смерти кандидата избиратели могли узнать лишь спустя долгое время. Также отцы-основатели считали, что из-за низкого уровня грамотности населения симпатии избирателей могут заполучитьнечистые на руку популисты. Была предложена система избрания президента членами Конгресса, однако существовали опасения, что президент, избираемый небольшой группой людей, может стать зависим от нее.

И тогда, 6 сентября 1787 года, Конвент утвердил Коллегию выборщиков, как способ избрания президента США, при котором выборщики от каждого штата голосуют единым блоком, а не распределяют свои голоса пропорционально воле избирателей. День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования. Всенародное голосование происходит в первый вторник после первого понедельника ноября каждого четвертого года. В первичных выборах (праймериз) партийная организация остается нейтральной, пока один из кандидатов не становится официально избранным.

В Коллегии отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии. В 24-х штатах неправильное (не в соответствии с волей народа штата) голосование выборщика наказуемо по закону, хотя эти законы и ни разу не применялись на практике. Коллегия реально не существует как единый совместно заседающий орган: в один и тот же день выборщики каждого штата собираются в столице своего штата и голосуют (это голосование единогласное), потом их голоса суммируются.

Голосующие граждане в каждом штате выбирают один из списков выборщиков, обозначенных каким-либо кандидатом. Выборщики обычно заранее обещают проголосовать за кандидата от их партии (именно имена кандидатов размещаются в бюллетенях на народном голосовании, а не имена отдельных выборщиков). Голосование выигрывает кандидат, набравший, по крайней мере, 270 голосов Коллегии выборщиков (все штаты дают 538). Выборщик пишет имя того человека, которое он сам считает нужным. В частности, он может нарушить своё слово и записать не того, кого обещал или воздержаться от голосования. Такие выборщики называются «недобросовестными».

Правило «победитель получает все» означает, что в результате голосования один из кандидатов набирает больше другого кандидата внутри штата. Вспомним, как в 2000-м году за Альберта Гора в Калифорнии проголосовали 5,8 миллиона человек или 53,45%. За Буша — 4,5 миллиона или 41,65%. Гор набрал большинство внутри штата Калифорния и получил все 54 электоральных голоса Калифорнии. Во Флориде Гор набрал 2.912.253 голосов, а Буш — 2.912.790. Эта разница в 547 голосов и принесла Бушу победу в штате. В итоге Джордж Буш получил все 25 электоральных голосов штата Флорида.

Результат выборов 2000 года:

— Гор — 266 электоральных голосов;

— Буш — 271 электоральный голос.

Практически любой маленький штат, дающий 2−3 голоса, мог изменить ситуацию. При этом, фактически, за Гора проголосовало большее количество избирателей по стране, чем за Буша. Но по электоральным голосам выиграл Буш. Поэтому президентская кампания 2016 года так же знаменательна, прежде всего, тем, что кандидаты ведут ожесточенную войну именно в штатах, где их шансы почти равны. Зачастую это малонаселенные штаты, дающие всего 5−7 электоральных голосов.

Многие американские ученые считают, что именно это свойство американской избирательной системы, позволяющее делегировать выборные процедуры штатам, сохранило её неизменность и функциональность на протяжении нескольких столетий.

Выборщиков выдвигают и утверждают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня. Обычно ими становятся сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к кандидату в президенты. Таким образом, ко дню выборов в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В некоторых штатах имена выборщиков заносятся в избирательные бюллетени, в других — нет. После подведения итогов народного голосования губернатор утверждает список выборщиков, представленный партией, чей кандидат выиграл выборы в этом штате — эти люди и избирают президента. Формально они должны голосовать в соответствии с волей избирателей, но федерального закона с таким требованием нет. Максимальный штраф за такой проступок по законодательству штатов — 1 тыс. долларов. Кроме того, практически во всех штатах выборщики несут ответственность перед назначившей их партией. Но пока ещё никого из выборщиков не привлекали к суду за то, что он проголосовал за другого кандидата.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе (2 сенатора и члены палаты представителей, количество которых равно количеству избирательных округов на территории штата). Федеральный округ Колумбия в Конгрессе не представлен, но на президентских выборах имеет столько выборщиков, сколько бы он имел, если бы был штатом, но не более, чем наименее населённый штат (Двадцать третья поправка к Конституции США). Наименее населённый штат Вайоминг представлен тремя выборщиками, столько же и у округа Колумбия. Наибольшее количество выборщиков (55 человек) у наиболее населённого штата — Калифорнии (представлена в Конгрессе 53 членами Палаты представителей и 2 сенаторами), а наименьшее у Монтаны, Аляски, Вермонта, Делавэра, Вайоминга, Южной Дакоты и Северной Дакоты (по 3). Флориду представляют 29 выборщиков, Техас — 38.

Каждый штат сам решает, как распределить отведенные ему голоса. В большинстве штатов голоса всех выборщиков автоматически получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей. Исключение составляют штаты Мэн (4 выборщика) и Небраска (5). В каждом из избирательных округов этих штатов избирается по одному выборщику, а оставшиеся два места определяются в соответствии с голосованием в штате в целом. Впервые такое разделение голосов реально имело место на выборах 2008 в Небраске, где 4 голоса выборщиков (2 по двум избирательным округам и 2 по штату в целом) достались Джону Маккейну, а 1 голос выборщика от 1 избирательного округа Небраски — Бараку Обаме. В истории штата Мэн случаев разделения голосов ещё не было.

Существует также так называемый «План Амара» (Amar Plan), в соответствии с которым штаты, присоединившиеся к соглашению, будут отдавать свои голоса кандидату, получившему большинство голосов в масштабе всей страны, как только количество голосов выборщиков этих штатов превысит необходимый для победы минимум (270 голосов), что должно привести к введению на практике всенародных прямых выборов при условии соблюдения выборщиками этого соглашения. К концу 2014 года к соглашению присоединились штаты Мэриленд, Нью-Джерси, Иллинойс, Гавайи, Вашингтон, Массачусетс, округ Колумбия, Вермонт, Калифорния, Род-Айленд и Нью-Йорк, имеющие в сумме 165 голосов из 270 необходимых.

Что касается настроений среди населения, то здесь «многие ожидания, даже если предположить, что они правдивы, остаются спекуляцией», — пишет издание The American Thinker. Традиционный демографический анализ выборов часто срывается из-за пренебрежения к этнической, религиозной, половой или расовой категории граждан. Это касается не только процента в этих группах, который мог бы получить кандидат, но и явки. Например, кандидат от демократов может ожидаемо получить около 90% голосов чернокожих, но какой процент от общего числа чернокожих избирателей на самом деле проголосует на участках в этот раз? И проголосует ли так же, как прежде? Есть ли повод думать, что Хиллари Клинтон получит явку цветных, похожую на явку при выборах Барака Обамы? В случае испаноязычных и еврейских избирателей есть некоторые доказательства того, что процент их электората, который будет голосовать за демократов или республиканцев действительно может несколько измениться. В недавнем прошлом голосовало больше женщин, чем мужчин, но что, если в 2016 году станет больше избирателей-мужчин, чем женщин?

В течение нескольких недель [на конец августа 2016], как национальные, так и опросы общественного мнения внутри штатов, показали, что Клинтон имеет растущее преимущество над Трампом. Самые последние опросы общественного мнения показали, что эта разница заметно сократилась. По крайней мере, в одном крупном опросе Трамп сейчас впереди, а в других, гонка, по существу, лишена какого-либо видимого результата в данных условиях.

Ряд коллег находится в зависимости от этих опросов, и только так анализирует предстоящие выборы. Некоторые из них уже пришли к выводу о том, что выборы закончились, и что единственный вопрос — размер отрыва Хиллари Клинтон. Она действительно может выиграть, и может даже выиграть с большим преимуществом, но я полагаю, что это не доказано никакими опросами, которыми мы обладаем на данный момент.

На самом деле, в таком избирательном цикле, как этот, возможно все. Я думаю, что выборы 2016 года могут стать прецедентом новой модели, отличающейся от той, которую большинство из нас теперь использует», — пишет Барри Кассельман для издания The American Thinker.