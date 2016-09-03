В диалоге между Святым престолом и Пекином наметилось еще одно «улучшение». Начиная с 2014 года, когда католическая пресса сообщила об обнадеживающем импульсе в процессе налаживания отношений между Ватиканом и Китаем, конечным итогом которого должно стать восстановление дипломатических отношений между этими странами и урегулирование статуса Католической церкви в КНР, сообщения об «улучшении» появляются периодически. Однако каждый раз выясняется, что договоренность по одной позиции тут же рождает на свет новый спорный вопрос.

asianews.it Шанс на встречу еще есть

Святой престол и Пекин, кажется, все же нашли способ решить вопрос с признанием «незаконных» епископских хиротоний, которые ранее проходили без благословения пап Римских. Теперь всплывают другие «подводные мины», и разрядить их будет сложнее. Китайский проправительственный журнал Global Times называет камнем раздора Тайвань. По словам директора Института религиозных исследований при Шанхайской академии общественных наук Яна Кейя, установление связей между Ватиканом и Китаем будет возможно, если Святой престол пересмотрит официальные контакты с Тайванем. «Ватикан должен прекратить с островом политические отношения и вместо этого сосредоточиться на религиозных вопросах», — подчеркнул Кейя. Несмотря на кажущийся ультимативный тон этого заявления, в нем есть пространство для компромисса. Полностью отказаться от сношений с Тайванем, безусловно, Святой престол не может. Это противоречит онтологическому свойству ватиканской дипломатии, особенно в бытность служения папы Франциска, который неизменно декларирует принцип «разрушать стены и наводить мосты».

Заместитель министра иностранных дел Тайваня Ву Чи-чан, выступая на днях на форуме по демократическому развитию острова, заметил, что в силу проводимой Святым престолом миссии по продвижению прав человека и свободы вероисповедания Ватикан должен вести диалог с Китаем, и Тайвань не только не выступает против этого, но и относится положительно. Говоря о нынешнем состоянии тайваньско-ватиканского диалога, заместитель министра отметил, что отношения были и, как ожидается, останутся относительно стабильными, но признал также, что это не может длиться вечно, так как «многое меняется». Напомним, что до недавнего времени интересы Святого престола на острове представлял апостольский нунций монсеньор Пол Фицпатрик Рассел. В марте этого года он получил назначение в Турцию, а его сменщик не был назначен. Не исключено, что развитие диалога Святого престола с Китаем приведет к тому, что представительство Ватикана будет понижено до аналога консульского отдела, а вместо нунция появится апостольский делегат при Конференции католических епископов, не имеющий официального дипломатического статуса. Хотя, по словам Ву Чи-чана, «нашим приоритетом является поддержание официальных дипломатических отношений с Ватиканом».

Это первое. Второе. Не все просто в самом материковом Китае. Французский католический портал Églises d'Asie обращает внимание на следующие нюансы. Для Пекина решение вопроса с католиками не является изолированным. Оно неотделимо от проблем, связанных с другими религиями и этническими группами. Китайское правительство не может урегулировать католический вопрос вне контекста отношений с Тибетом и Синьцзянем. Если Пекин не разработает всеобъемлющий план, ему будет трудно сделать исключение в случае с Католической церковью, подписав эксклюзивное соглашение с Ватиканом по защите свободы вероисповедания только для католиков. Помимо того, сегодня трудно понять, какая именно группировка в партийном руководстве КНР выступает за налаживание связей со Святым престолом. Фракции могут блокировать усилия друг друга на тех или иных направлениях, в том числе по вопросу восстановления дипломатических отношений с Ватиканом.

От себя заметим, что противники контактов со Святым престолом не обязательно должны быть «консерваторами», а сторонники — «прогрессистами», или делиться по принципу «националисты» — «западники». Ситуация сложнее, поскольку на Западе хватает тех, кто хочет помешать диалогу Ватикана с Китаем, очевидно, что такие люди есть и в самой Католической церкви. На наличие мощного «антикитайского лобби» намекнул государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, выступивший на днях с лекцией о деятельности кардинала Чельсо Костантини, который представлял интересы Ватикана в Китае в первой половине XX века. Паролин напомнил, что служение Костантини проходило в сложнейших условиях саботажа со стороны западных держав, которые пытались помешать Святому престолу вести дела с Пекином без посредников. А еще раньше, в XIX веке апостольской и миссионерской деятельности Католической церкви в Китае активно препятствовали две европейские державы, Великобритания и Франция. Пекин еще в 1881 году выразил желание установить дипломатические отношения со Святым престолом. В 1886 году по итогам переговоров было достигнуто соглашение об отправке апостольского нунция ко двору китайского императора. Но папский представитель не смог прибыть из-за ожесточенной оппозиции Парижа, не допускавшего и мысли о любой потенциальной угрозе его влиянию.

Сегодня, подчеркивает итальянский католический портал Vatican insider, диалог между Ватиканом и Пекином сталкивается с проблемами, которые не так уж и отличаются от встречавшихся раньше. Перспектива более тесных отношений между КНР и Святым престолом вызывает озабоченность у тех, кто настаивает на определении Католической церкви как евроатлантической организации и ожидает от понтификов духовной опеки процессов глобализации под руководством Запада. Это, замечает издание, объясняет проведение вводящих в заблуждение кампаний, проводимых на Западе, как средства нападения и дискредитации переговоров, которые ведутся между Ватиканом и Пекином. Так, Святой престол обвиняют в преследовании политических целей, ради чего он якобы закрывает глаза на манипуляции со стороны «недобросовестных китайских кукловодов», желая сохранить свой собственный слепой и наивный «оптимизм». С одной стороны, действие столь мощного «антикитайского лобби», о чем сочли нужным сказать публично в церковных кругах, говорит о наличии серьезных проблем. Но, с другой, активизация его свидетельствует о значительном продвижении Святого престола и Китая на пути восстановления официальных дипломатических отношений. Но капля, так или иначе, точит камень.