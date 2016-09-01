



Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

Известная поговорка гласит, что нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным. Вот и вскрываемая международными хакерами переписка видных американских политиков вроде Хиллари Клинтон, вокруг которой только с начала августа образовалось более пяти трупов людей, причастных к ее политической деятельности (а мировые СМИ об этом ни слова), или генералов вроде командовавшего силами НАТО в Европе американского генерала Филипа Бридлава, показывает, что в 2014—2016 годах мир был гораздо ближе к началу Третьей мировой войны, и только наличие стратегических договоренностей Владимира Путина и Барака Обамы удержало цивилизацию в состоянии хрупкого, но мира.

Сейчас уже никто из здравомыслящих людей не подвергает сомнению тот факт, что за распространением в последние несколько лет по миру ИГИЛ (организация, запрещенная в России), стояли не только саудиты и катарцы, но прежде всего часть вашингтонского истеблишмента, так называемая мировая «партия войны» во главе с Хиллари Клинтон, которая собиралась использовать ИГИЛ для разрушения светских государств Ближнего Востока. А потом, по мере расширения зоны хаоса и формирования жестко фундаменталистских государств религиозных фанатиков под ложно понятыми идеалами одной из величайших мировых религий, направить этот разрушительный демографический потенциал против государств Центральной Азии, России и Китая — с целью создания на просторах Евразии не союза динамично развивающихся государств, а сплошной зоны хаоса, которой бы правили американцы, дергая то тут, то там религиозных фанатиков и террористов против законных правительств.

Поставив ядро Хартленда перед необходимостью вести постоянную борьбу с террористами всех мастей и купировав тем самым любые возможности к росту интеграции данного пространства, другой рукой Вашингтон с помощью Тихоокеанского и Трансатлантического партнерств отрезал бы ядро континента от морских окраин и ставил его тем самым в ситуацию полного окружения, сформировав вокруг Северной Америки два полукольца политических, экономических и военных вассалов. Это позволило бы США на долгие годы, если не на десятилетия, исключить возможность любого сопротивления России, Китая и Европы или формирования между ними крупного торгово-экономического союза, а самим постепенно наращивать технологический отрыв, создавая тот фундамент, который бы позволил им держать остальной мир под тотальным информационным, технологическим, экономическим и военно-политическим контролем.

По сути, эта тактика англосаксов имеет давние корни и восходит не только ко второй половине XIX века, когда Британия после неудачной для себя Крымской войны приняла решение о создании Германии как централизованного государства — тарана для разрушения России, но и к гораздо ранним временам, когда та же Британия с целью недопущения торгово-экономической и, как следствие, военной политической мощи континентальных государств Европы приняла решение о союзе с пиратами, которые должны были, используя свои возможности, воспрепятствовать торговле Испании, Португалии и других стран Европы со своими заморскими колониями. По сути, пираты — это и есть одна из первых европейских технологий войны непрямыми действиями (стратегиями), о которой много писал, в частности, такой теоретик войны, как Лиддел Гарт, или то, что бы мы сегодня назвали гибридной войной.

ИГИЛ (запрещена в России) сегодня — это такие же пираты нового времени, только стоящие на более высокой ступени технологического оснащения. Суть же явления осталась прежней: так как содержание собственной армии в подобных масштабах накладно, к тому же не позволяет остаться в тени происходящего, так как противник сразу опознает тебя как противника, то с целью осуществления закулисного управления событиями лучше за понюшку мака нанять армию неграмотных бородачей (ранее — морских бородачей), которые будут переламывать не рассчитанные к длительному противостоянию светские режимы.

К этой же стратегии непрямых действий относится и создание на пути торгово-экономических союзов Хартленда государств-заглушек, которые находятся под контролем англосаксов и надежно разрушают саму возможность таких союзов. Самый простой пример — Афганистан, которые долгие десятилетия является головной болью всех государств Азии. Или та же Украина, хаос в которой серьезно мешает торгово-экономическому союзу России и Европы. Или та же Сирия, которая в силу своего географического положения играет ключевую роль на Ближнем Востоке.

Мы, находясь в России, видим ту часть борьбы с этим мировым террористическим спрутом, которую ведет руководство России во главе с Владимиром Путиным, и ведет пока успешно. Однако эта только одна часть пазла. Возвращаясь к вскрытой хакерами переписке Клинтон и Бридлава, мы видим, что это головы одной и той же многоголовой гидры. Клинтон погрузила в хаос Ливию и Египет, собиралась продолжить это же в Сирии, Турции и Средней Азии. Бридлав же, оказывается, еще с 2014 года активно работал над тем, чтобы НАТО вмешалось в гражданский конфликт на Украине. Об этом говорит вскрытая переписка генерала с вашингтонскими функционерами.

В частности, как указывается самими американскими экспертами, отставной генерал авиации Филип Бридлав, до недавнего времени командовавший силами НАТО в Европе, тайно планировал обойти нежелание президента США Барака Обамы усилить военную напряженность с Россией из-за войны на Украине — это показали электронные письма из почтового ящика Бридлава на Gmail, опубликованные на сайте под названием DC Leaks.

Обама не поддался давлению ястребов Конгресса и Пентагона, требовавших поставлять правительству Украины оружие, так как опасался вспышки кровопролития. Бридлав во время своих выступлений в Конгрессе противоречил позиции администрации Обамы, что позволило журналистам писать о конфликте между генералом и президентом. Но перехваченные письма показали еще более драматичную картину, раскрывшую тайный канал лоббирования с целью заставить администрацию Обамы начать опосредованную войну с Россией на Украине. В серии писем от 2014 года Бридлав искал встречи с бывшим госсекретарем США Колином Пауэллом и просил совета о том, как заставить администрацию Обамы занять более агрессивную позицию в отношении России.

«Я могу ошибаться… Но не вижу, чтобы этот Белый Дом на самом деле «стремился сотрудничать» с Европой/НАТО. Честно, я считаю, что мы «обеспокоены»… угрозой вовлечения страны в войну», — написал Бридлав Пауэллу, согласившемуся встретиться с ним и обсудить проблему. «Мне нужен ваш совет по двум вопросам. Как привлечь внимание к этой возможности в то время, когда все думают только об ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), а также о том, как лично работать с ПОТУСом (POTUS, President of the Unated States, прозвище Обамы)», — продолжил генерал».

Поэтому надо отдавать отчет в том, что отсутствие с 2014 года НАТО на Украине и прямого вооруженного конфликта между Россией и НАТО является заслугой не только Владимира Путина, но и Барака Обамы, то есть двух президентов, так как только жесткая позиция президента США не позволила клинтоновско-натовским ястребам развязать Третью мировую войну еще два года назад. Вместе с тем, надо отметить, что периодически проводимые в последние годы неожиданные военные учения России, говорят о том, что эта угроза отнюдь не миновала. А если Клинтон воцарится в Белом доме, то, скорее всего, она станет жестокой реальностью.

И это не только наша точка зрения. В частности, как заявила 1 сентября лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, «возможная победа Хиллари Клинтон на выборах президента США не отвечает интересам Франции. Всё что угодно, только не Хиллари Клинтон, потому что я считаю, что она (на посту президента США) принесет войну, опустошение, дестабилизацию в мире, экономические меры, несущие разруху людям, геостратегию, которая приведет к глобальным конфликтам».

Сообщения о том, что руководство России постепенно готовится к худшему сценарию развития событий и готовит к этому всю структуру органов управления страной, идут уже фактически каждый день и в открытом режиме: «Центробанк и Минфин России приняли участие во внезапной проверке вооруженных сил, отработав вопросы бесперебойного финансового обеспечения войск Южного военного округа в военное время. Подобные масштабные мероприятия по действию финансово-экономических органов в военное время в таком объеме проводились впервые с момента основания финансово-экономической службы вооруженных сил» — сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. Подчеркну — подобные масштабные мероприятия по действию финансово-экономических органов в военное время в таком объеме проводились впервые.

И подобные мероприятия проходят не только у нас. Напомню, что власти Германии проинформировали население о необходимости держать дома 10-дневный запас воды и продуктов питания. На всякий случай.

К аналогичным выводам приходят и профессиональные военные эксперты, в частности, Александр Запольскис в статье «Мы готовимся к войне»: «Ожидаемый объем желающих сбежать от Хаоса в Европе в нормальный спокойный мир оценивается как минимум в 100 млн человек в первые 5 — 7 лет с момента прихода туда большого пушного северного зверька. Такой мир будет только в России. Китай не рассматриваем, для европейцев он слишком далеко. Как территориально, так и понятийно. А вот русские, они рядом. У них там «такая же земля». Только ее у них несправедливо много… Стало быть, они должны подвинуться.

Так что нам придется воевать. Вне зависимости от чьего-либо субъективного желания. Иначе нас всех просто смоет. В прямом смысле этого слова. Потому лично я на повышение обороноспособности страны смотрю крайне положительно. Еще со времен моей службы в армии я однозначно убедился в безусловной правоте выражения: пот экономит кровь. Чем больше пота прольется сейчас, тем меньше нашей крови придется пролить потом. Потому что вопрос уже стоит не «если будет война», а лишь о том, сколько времени нам до ее начала осталось».

Как и другие политологи, например, Ирина Алкснис: «Неважно, чем является нынешняя риторика Запада и ряда незападных стран. Россия усвоила совет старой еврейки, пережившей Холокост: «Если вас обещают убить — верьте сразу, не пытаясь списать все на шутку, верьте». Так что все эти широко освещаемые учения и проверки боеготовности — они, скорее всего, не про конкретно Украину, или Сирию, или что-то другое текуще-тактическое. Они в целом шлют миру послание: мы готовимся к любому развитию событий. Вплоть до самых тяжелых и неблагоприятных, вплоть до партизанской борьбы (если кто не понял, создаваемые прямо сейчас подразделения территориальной обороны в том числе и про это — про партизанскую войну в условиях оккупации). Эта открытая и даже демонстративная готовность России к защите себя по любому направлению и от любых угроз тоже является важной частью обороны страны, поскольку прямо ставит перед миром вопрос: мы-то готовы, а вы?».

В этом плане весьма симптоматичным является и решение руководства Китая, наконец-то покончившего с непонятным нейтралитетом и пославшего «военных советников» в Сирию. Как отмечает постоянный автор ИА REGNUM Александр Шпунт: «В Дамаск с официальным визитом прибыл китайский контр-адмирал Гуань Юфэй. Визит не был анонсирован как рутинный элемент военной дипломатии — официально и открыто речь шла о том, чтобы «сверить с правительством Башара Асада детали укрепления военного сотрудничества» между двумя странами.

Практически одновременно государственная газета КНР, выходящая на английском языке и предназначенная в основном для подачи сигналов западной аудитории, Global Times, сообщила, что китайские военные уже в Сирии. «Китайские советники … уже на территории Сирии для подготовки сил армии в использовании закупленных китайских систем вооружения», — пишет Global Times. Публикация вызвала шок в западных аналитических изданиях — настолько мощный, что ее процитировали десятки раз, но не появилось ни одного развернутого доклада, что же это означает для судьбы проамериканской «коалиции 69» и вообще ситуации в регионе. Такая позиция Китая заметно сдвигается в пользу России от нейтральной, которую Пекин занимал ранее в сирийском конфликте, балансируя между Москвой, Вашингтоном, Тегераном и Эр-Риядом».

То есть и Пекин понял, что отсидеться в стороне, как он долгие годы думал, у него не получится. Надо занимать свое место в строю на чьей-то стороне. И он это решение принял. Таким образом, конфигурация двух готовых схлестнуться блоков очерчивается все более рельефно, задержка вызвана выборами в США в ноябре текущего года и выборами в Германии и Франции в следующем. По сути, итоги выборов в Германии и Франции и станут ключевыми для описания того сценария, по которому пойдет дальнейшее развитие событий в мире.

Ну, а о том, что Россия научилась посылать своим западным «партнерам» весьма конкретные «сигналы», говорит тот факт, что первые запуски «Калибров» из акватории Каспийского моря в день рождения Владимира Путина в прошлом году далеко не случайно были осуществлены в количестве 26 залпов — через день авианосец «Теодор Рузвельт» ВМС США, названный так в честь 26 президента США, покинул Персидский залив. То есть послание дошло до адресата.