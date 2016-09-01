Выступление президента Киргизии по случаю 25-летия независимости страны стало публичным признанием факта — Атамбаев рвет отношения с бывшими соратниками по оппозиции и в оставшийся срок намерен реализовывать свои планы, несмотря на возможные потери и противодействие.

Иван Шилов ИА REGNUM

31 августа в центре Бишкека прошли массовые праздничные мероприятия. Главным из них стало выступление президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в честь юбилея. Президент рассказал собравшимся о героическом прошлом великого государства киргизов, «простиравшегося от Алтая до Урала», о трудном, но закономерном обретении государственной независимости.

90% своей речи глава государства посветил критике своих бывших соратников по оппозиции, которые, по мнению Атамбаева, пытаются его, «не брезгуя ничем, ошельмовать, оклеветать».

Фактически, речь президента стала публичным признанием давно случившегося факта — глубокого конфликта между нынешним главой государства и остальными членами Временного правительства — структуры, взявшей власть в 2010 году, после силового смещения президента Курманбека Бакиева. Отношения между ними ухудшались в последние годы, но в публичное пространство конфликт прорвался только сейчас.

Линия противостояния обозначилась. А в политическую осень Киргизия входит с противостоянием двух группировок — с одной стороны Алмазбек Атамбаев и его сторонники из партии СДПК, с другой — Роза Отунбаева, Омурбек Текебаев, Азимбек Бекназаров и прочие желающие присоединиться к еще не оформившейся оппозиционной коалиции.

Праздничную речь президент превратил в порку оппонентов: «мне понятны их зависть, злоба и ненависть ко мне. Ведь они ждали для себя особых условий, каких-то поблажек и льгот, «вечного кресла» на высокой должности … некоторые члены ВП должны рано или поздно ответить и за мародерство, и за банковские ячейки, и за подстрекательство сепаратистов, … и за использование некоторыми членами ВП служебного положения для незаконного обогащения».

Оппоненты публичного унижения терпеть не стали, присутствовавшая на выступлении Роза Отунбаева посреди президентской речи демонстративно покинула президиум и, не оборачиваясь, ушла с центральной площади, Омурбек Текебаев уже позже заявил СМИ, что Атамбаев выступлением «опозорил страну».

С чем связано столь эмоциональное выступление главы государства? Вероятно, причин несколько: во-первых, Алмазбек Атамбаев не в первый раз столь резко говорит на публике о своих критиках, это его фирменный стиль и особенность характера. Во-вторых, это может быть признаком нарастающего противостояния между президентом с его командой и его оппонентами, впервые за последние годы сумевшими хоть как-то консолидировать позиции и организовать кампанию против инициированной Атамбаевым реформы Конституции.

Судя по всему, особое раздражение президента вызвало заявление бывших членов Временного правительства, обвинивших его в узурпации власти, а также потребовавших отказаться от лоббируемой Атамбаевым реформы Конституции. Темпераментный глава Киргизии, похоже, воспринял этот шаг как предательство и черную неблагодарность уже бывших соратников.

Складывается впечатление, что нынешний глава Киргизии для себя решил, что ему терять уже нечего — президентский срок официально заканчивается через год (свой пост Атамбаев может покинуть и досрочно, например, по состоянию здоровья). В результате амбициозный и эмоциональный глава Киргизии может, плюнув на последствия, попробовать воплотить в жизнь свои планы. По-видимому, реформа Конституции входит в круг личных желаний президента, которые он намерен оставить стране в качестве исторического наследства.

Развитие событий будет зависеть от нескольких обстоятельств: степени настойчивости президента Киргизии в достижении своих целей, способности его оппонентов умерить личные амбиции, а также найти финансирование на оплату массовых протестов.

Что касается заявлений Атамбаева о наказании виновных. Президент Киргизии и ранее угрожал карами, но до масштабных «посадок» дело пока не доходило. Сейчас ставки растут, и некоторые политики из числа неприкосновенных могут внезапно потерять свой иммунитет. Основания найдутся — каждый из местных крупных общественных деятелей в той или иной степени нечист на руку. Некоторые весьма «грязны». Обвинения в причастности к мародерству и коррупции в этом случае будут первыми.

За политическими баталиями забылся повод. Киргизии исполнилось 25 лет. Это не такой уж и маленький срок, особенно если учесть, как часто эту страну «хоронили» различные эксперты. За годы, прошедшие с распада СССР, Киргизия не раскололась на части и не провалилась в пучину гражданской войны. 2 смены власти, межэтнические столкновения, десятки тысяч митингов, перебои в электроснабжении, слабая медицина, образование, соцзащита — со всем этим киргизстанцы справляются, демонстрируя достойные уважения стойкость, адаптацию и трудолюбие.

Будущее Киргизии туманно и тревожно. Кого-то это может и смутить, но не местных жителей. В такой обстановке страна живет все эти годы. Пожелаем ей удачи.