Сегодня, 1 сентября, исполнился ровно год с того момента, как учеников села Батурово, в связи с закрытием малокомплектной школы в собственном селе, перевели на учебу в среднюю школу села Кучук (Шелаболихинский район Алтайского края). Но их сегодняшнее настроение на торжественной линейке было намного позитивнее, чем год назад. Цветы, напутствия и скромные наряды первоклашек — все по-деневенски просто и искренне.

Светлана Шаповалова Школьный автобус, который 1 сентября отвез учеников из села Батурово в Кучукскую среднюю школу

Светлана Шаповалова Легкость, праздничность и красота: на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Кучукской средней школе

«Будете хорошо учиться? Нет!»: даже традиционным дежурным шуткам старшеклассников здесь не разучились смеяться от души.

Светлана Шаповалова Вот такие веселые ученики-артисты встретились сегодня на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Кучукской средней школе

А учителя, между прочим, на первом уроке в своих классах просят детей всегда любить своих родителей и быть благодарными им за все (подслушано самолично).

Светлана Шаповалова Этот учитель рассказывал детям о том, чтобы они всегда любили и почитали своих родителей

«Учиться нравится, только охота еще отдохнуть, на рыбалку сходить, покупаться», — признался корреспонденту ИА REGNUM второклассник из Батурово — Руслан.

Светлана Шаповалова Ученик Кучукской средней школы спешит на торжественную линейку, посвященную Дню знаний

А ведь еще в прошлом году в знак протеста против закрытия школы многие родители батуровских учеников были настроены даже не везти детей в Кучук 1 сентября.

Светлана Шаповалова Задумалась. На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Кучукской средней школе

Волновались они по поводу всего: далеко (детей на школьном автобусе повезут на учебу за 11 километров), новые преподаватели (из десятка учителей Батуровской школы в Кучукскую школу взяли только пятерых), качество учебы (родители были уверены, что когда в классе 2−3 ученика, они лучше усваивают урок). Волнения, помимо всего прочего, возникали и по поводу состояния школьного маршрута: дорогу сдали в эксплуатацию с недоработками (засыпали ливневки и не утрамбовали как следует грунт).

Светлана Шаповалова Так выглядит сейчас один из выездов в селе Батурово, пострадавшем от сильнейшего ливня в июля 2016 года. Школьный автобус везет детей на торжественную линейку в соседнее село Кучук

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Но, волнения эти, судя по тому, что почти все школьники из Батурово продолжают обучение в Кучукской школе, оказались напрасными.

«Чисто по-человечески, я понимаю этих родителей. Первое время нам действительно было непросто. Но если новое — это хорошее, то к нему быстро привыкаешь. Так и у нас произошло. Вы посмотрите, как уютная продленка для первоклашек организована!», — посоветовала директор Кучукской средней школы Валентина Кутькова.

Светлана Шаповалова Так выглядит кабинет продленки, в которой учащиеся младших классов из соседнего села Кучук ожидают школьный автобус. День знаний в Кучукской средней школы. Алтайский край

Светлана Шаповалова Директор Кучукской средней школы Валентина Кутькова — в день Знаний. Награждена медалью за доблестный труд

Действительно, если с виду школа и кажется неказистой и обшарпанной, то внутри — сияет чистотой и ухоженностью. Впечатлил стенд, на котором представлены фотографии педагогов: какими они пришли в школу, и какими — стали. Есть там и информация о молодой Валентине Кутьковой.

Светлана Шаповалова Так директор Кучукской средней школы Валентина Кутькова, когда пришла сюда работать — 50 лет назад

Более 50 лет она работает здесь, из них четверть века — директором.

Светлана Шаповалова Директор Кучукской средней школы Валентина Кутькова показывает стенд, посвященный учителям, работавшим в школе. День знаний

«Все никак выгнать не могут» — шутит она, показывая кабинет, в котором учит детей истории ее сын — Владимир.

Светлана Шаповалова Учитель истории Кучукской средней школы в День знаний. Алтайский край

Гордится Валентина Федоровна и тем, что удалось обновить стенд, посвященный героям Великой Отечественной войны.

Светлана Шаповалова Так оформлен зал боевой славы на втором этаже Кучукской средней школы. День знаний

А вот то, что ее огорчает, скрывать не стала: «Крыша — наше больное место — давно прохудилась, но денег нет починить. Бели — не бели — все равно потеки проявляются. Мы подавали заявку, но увы. Нам до этого по программе капремонта пластиковые окна поставили. Теперь когда вновь своей очереди в плане дождемся — неизвестно. Перекрывать крушу — работа не из дешевых», — пояснила Валентина Кутькова.

Светлана Шаповалова Так выглядит фрагмент потолка в Кучукской средней школе: потеки образовываются из-за протекающей крыши. День знаний.

Кстати, в этом году она получила медаль «За заслуги в труде». А на линейке зачитала полученные коллективом многочисленные грамоты, — в том числе, и за хорошие показатели в учебе. А значит коллектив учителей в школе подобрался сильный и есть у выпускников перспектива на будущее.

Светлана Шаповалова Торжественная линейка, посвященная Дню знаний в Кучукской средней школе. Алтайский край

А в Батурово по прошествии года из всех высказанных ранее опасений актуальным осталось только одно — дорога в школу.

Светлана Шаповалова Вид на дорогу возле алтайского села Батурово с трассы, по которой проходит школьный маршрут. День знаний, 1 сентября 2016 года. Алтайский край

Дело в том, что сильнейший ливень, наблюдавшийся в июле 2016 года смыл не только дорогу регионального значения близ села, но и трассу, по которой пролегал школьный маршрут. Местные жители до сих пор уверены, что ситуацию усугубили засыпанные ливневки.

Светлана Шаповалова Дорогу, по которой пролегает школьный маршрут в селе Батурово делают основательно — не так, как в прошлом году

Как бы то ни было, губернатор Александр Карлин дал поручение к 1 октября в ускоренном режиме выполнить все работы на аварийном участке. И, судя, по всему, так оно и будет: сейчас на том месте, где разрушен школьный маршрут, ведут земляные работы, после чего выполнят устройство покрытия из щебеночной смеси и установят металлическое бартерное ограждение. Причем, справедливости ради, заметим: качество того, что было сделано в прошлом году разительно отличается, — причем, — в лучшую сторону.

Светлана Шаповалова Так выглядит участок дороги возле алтайского села Батурово, размытый сильнейшим ливнем. День знаний — 1 сентября 2016 года

«Все меняется — так справедливо считается, набирает разгон перемен колесо. И, конечно-же, многое в мире меняется, но при этом, увы, безусловно не все!», — поет в известной песне Андрей Макаревич. Действительно, за год в настроении школьников из села Батурово произошли значительные перемены.

Светлана Шаповалова Кучукская средняя школа — с виду неказистая и с протекающей крышей, но хорошо налаженным учебным процессом и учителями, которые завоевали в этом году много грамот

Но о маленькой, неказистой малокомплектной школе, что была закрыта год назад, ученики не забыли. Говорят — что скучают по ней, хотя и нравиться учеба в Кучке.

Светлана Шаповалова Один из учащихся Кучукской средней школы в ожидании торжественной линейки, посвященной Дню знаний. Чем-то паренек напоминает «Вождя» мирового пролетариата....

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последний раз учителя и сотрудники Батуровской школы были на работе год назад: тогда они уже не строили учебные планы. Они пришли лишь для того, чтобы навести чистоту и порядок, а потом забить фанерой окна и навсегда закрыть двери школы, просуществовавшей, в Батурово 125 лет.

Светлана Шаповалова Школа в алтайском селе Батурово, закрытая год назад

В прошлом году больше всего поразило, что напоследок женщины тщательно вымели и вымыли полы. А сегодня тронуло то, что кто-то принес букет из простых цветов и заботливо прикрепил их к табличке Батуровской основной общеобразовательной школы: она так и осталась висеть на фасаде здания.

Светлана Шаповалова Школа в селе Батурово в День знаний осталась без учеников. Но кто-то принес и прикпепил букет цветов — в память о нй

От созерцания «слепых» окон школы, из которых уже никогда не выглянет ни один ученик в надежде на скорое окончание урока, от вида заросшей травой тропинки, которая скоро исчезнет совсем, и от утопающей в сорняках территории бывшего школьного огорода, позитива, конечно, не прибавилось.

Светлана Шаповалова Так выглядят сейчас «внутренности» закрытой школы в селе Батурово в День знаний

А вот при виде простенького букета — почему-то подумалось, что грусть — она тут светлая. Все хорошее — оно остается в сердцах этих селян, и вера в лучшее от происходящей оптимизации еще живет.